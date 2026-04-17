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Henning Christof Weddig
15m

auch Roger Bittel hat heute auf YT darüber berichtet und einen Link zu den Files angegeben

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1 reply by DrBines verbales Vitriol
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