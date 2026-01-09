DrBine’s Newsletter

DrBine's Newsletter

Isabella Arrada
5h

Ja gut, nachdem die Medien über Jahre versprochen haben, dass es bald keinen Schnee mehr geben wird und ein Grossteil der Leute das auch geglaubt hat, ist der jetzige Schnee schon eine Überforderung.

Beweis
5h

Die Panik-Meldungen der Medien gibt es nur, weil noch immer viele Menschen ihnen Glauben schenken. Deswegen liegt die "Schuld" letztlich in der Hörigkeit der Menschen, die ihre Wirklichkeit immer mehr aus den Medien ableiten und sich emotional gängeln lassen.

Tödliche unsichtbare Viren, bevorstehender Horrorwinter, Verglühen durch Erderhitzung und Ersaufen durch steigende Meeresspiegel. Nichts davon hat einen plausiblen Anker in der Realität. Modellrechnungen werden gleichgestellt mit Messungen und Zählungen als perfekter Nährboden für panische Modelle. Zum Beispiel die Covid-"Inzidenzen" ohne Referenzwerte oder die Wettermodelle von gestern.

Der gesunde Menschenverstand verkümmert, wenn die Leute nicht mehr selber gucken, selber denken, selber handeln. So werden sie perfekte Opfer für effekt- und kontrolle-heischenden Angstaufbau.

Wenn man nach acht Wochen GröPaZ noch immer keinen Abtransport eines Leichensackes aus dem Nachbarhaus gesehen hat, dann stimmt doch etwas nicht. Wenn die Medien seit einem Jahrzehnt schreiben, mein Kind werde nie Schnee erleben, dann muss man sich doch spätestens nach vier prächtigen Rodel-Wintern fragen, ob man das denn glauben kann und warum man es wohl soll.

Ich habe den Eindruck, dass Politik, Medien und Interessensgruppen den Bogen seit Corona überspannen. Die Panik-Klaviatur wollen immer weniger Leute hören, weshalb der Verwaltungsstaat zunehmend autoritärer wird. Trotzdem wird es immer dem Einzelnen überlassen sein, wie weit er sich in eine Panik treiben lässt und solches Treiben überhaupt beachtet.

Wenn er das nicht mehr wahrnimmt, verschwindet es auch eher früher als später aus den Medien.

https://i.imgur.com/iRluYWS.jpeg

