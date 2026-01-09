In der Schule habe ich damals noch in den 1980er und 1990er Jahren gelernt, dass die Medien die vierte Gewalt sind und es ihre Aufgabe ist, die Politik zu kontrollieren und Skandale aufzudecken. Beispiele sind z. Bsp. der Watergate-Affäre.

Damals war mich jedoch nicht klar, dass es Projekte wie Operation Mockingbird gab, ober welches Geheimdienste die Medien beeinflussten.

In UK war es sogar noch extremer, da gibt es die D-Notice (Defence and Security Media Advisory Notices) mit welcher das Militär den Medien einen Maulkorb verpassen kann. Die D-Notice kannte meine Dozentin für Kulturstudien UK nicht einmal als Engländerin, das hat sie dann von mir gelernt und war ein wenig geschockt.

Die Bundeszentrale für Politische Bildung sagt zu den Medien als vierte Gewalt:

“Einen solchen staatlichen Auftrag haben die Medien nicht. Sie werden dennoch oft als „Vierte Gewalt“ bezeichnet, weil sie einen so starken kontrollierenden Einfluss auf das politische Geschehen nehmen.”

Jeder hat sich sicherlich schon die Frage gestellt, wieviel Mitschuld die Medien an der Corona Plandemie tragen.

Und das, war die FREIWILLIGE Kooperation der Medien wegen der Gier nach Klicks und billigen Brennpunkten! Das reicht der deutschen Regierung noch nicht. Die will nun unliebige Meinungen mit Hausdurchsuchungen unterdrücken.

Schauen wir doch einmal auf eine aktuelle Entwicklungen und extrapolieren von unverfänglichen Themen auf die Schuld der Medien in der Plandemie:

Die Wetterkatastrophe in Hamburg

Gestern waren Holger und ich vom Süden Deutschlands auf den Weg nach Hause in den Norden. Uns erreichten nervöse und ängstliche Anrufe wie schlimm es denn auf den Autobahnen wäre.

Die Autobahn war frei. Noch nie sind wir so gut durchgekommen, WEIL DIE MEDIEN DIE MENSCHEN SO VERÄNGSTIGT HATTEN, dass es in Glinde im Edeka zu Panikkäufen kam und sich praktisch kaum einer auf der Straße befand.

Liveticker wegen WINTER!

Ich stamme vom Fuße des Schwarzwaldes. Ich bin im Außendienst bei ganze anderen Bedingungen über den Schwarzwald gefahren. Bei so ein bisschen Schnee, da lacht der Schwarzwälder.

Ich würde nun ja Bilder aus dem Süden Deutschlands einfügen, um den Schnee zu vergleichen, da hat es aber +7C°

Und daher behauptet WELT-TV die deutsche Bahn wolle den Fernverehr Deutschlandweit einstellen.

Winter, schnöder Winter ist ein Medienereignis.

zum Vergleich:

Neustadt im Schwarzwald am 24.12.2024. Normaler Zugverkehr, keine Nachrichten, alles wie gewohnt.

Glinde (östlich von Hamburg) 09.01.2026

Der einzige Unterschied: Die Schwarzwälder können mit Schnee umgehen und lachen sich nun wahrscheinlich scheckig über die Norddeutschen, die zu doof zum Straßen räumen sind und wohl auch nicht genug Streusalz haben.

Immerhin haben die Hamburger das Verbot aufgehoben, wenn Glatteis ist, auch wenn man sonst Streusalz eigentlich gar nicht braucht. Ich bin mir nicht sicher, ob die Freiburger zu klug wären, ein entsprechendes Verbot aufzuheben.

Blackout in Berlin.

Tagelanger Blackout nach einem linksextremen Terroranschlag in Berlin wird lieber zum Stromausfall deklariert und zu den Akten gelegt. Die Medien haben versucht, es Russland in die Schuhe zu schieben (wem sonst) und haben die Attentäter damit so auf die Palme gebracht, dass die in einem zweiten Bekennerschreiben klar gestellt haben, dass Russland NICHT beteiligt war.

Das muss man erst mal schaffen: Terroristen dermaßen verärgern, weil man versucht den Anschlag Russland in die Schuhe zu schieben, dass diese sich zu einem zweiten Bekennerschreiben genötigt sehen! Ein Bekennerschreiben reichte den deutschen Medien nicht, den Versuch unterbleiben zu lassen, den linken Terroranschlag Russland in die Schuhe zu schieben.

Wo war da der Brennpunkt in der ARD? Ein Teil der Hauptstadt, ein eher reiches Viertel, ein nicht unerheblicher Teil eines Stadtstaates war tagelang im Winter ohne Strom. Es gab irgendwann doch Meldungen, ganz kann man es nicht verschweigen, aber die Angelegenheit wurde klein gehalten, obwohl die ARD Studios in der Hauptstadt hat.

Bei mir hat es aktuell auch nur 12°C im Haus, weil die Heizung ausgefallen ist, als wir im Süden bei meinen Eltern waren. Auch bei 4°C im Haus passiert nichts. Nichts eingefroren, alles wieder startbar. Es ist unangenehm aber keine absolute Katastrophe. Nach 14 Tagen bei Minusgraden hatte das Haus immer noch 4°C, so ein Drama war es nicht, aber wir hatten Strom für Wärmeflaschen.

Die BBC Supergrippe

Ein Ereignis, das sich wohl nur in UK abgespielt hat, war die Supergrippe des Herbstes 2025

“Trust the Evidence” hat das vom BBC erfundene Grippeereignis begleitet.

Danach hat man versucht Adenoviren zu einer neuen, nationalen Katastrophe

Diesmal haben die Menschen aber nicht mitgespielt oder “Trust the Evidence” hat zu viel Reichweite für den BBC.

Affenpocken

Erinnert sich noch jemand an den Versuch, die Affenpocken zur nächsten Plandemie zu machen?

Davon abgesehen, dass es Gerüchte gibt, dass die angeblichen Affenpocken nur mutierte alte Impfstämme sind und das Virus somit mitnichten ausgerottet ist, was jedoch keiner bei der WHO jemals zugeben würde, ist auch dieser Versuch zum Glück kläglich gescheitert.

Fazit:

Nicht Ereignisse machen Schlagzeilen, die Medien machen Ereignisse. Das ist keine neue Erkenntnis. Das hat Chomsky schon 1988 in “Manufacturing Consent” hergleitet. Dennoch ist Chomsky dann selbst auf die Plandemie reingefallen und hat gegen Ungeimpfte gehetzt. Das Wissen um die Mechanismen macht einen nicht immun gegen diese Mechanismen.

Die Zuschauer lernen aber nun langsam aus ihren Fehlern. Mit Krankheiten hat man die Menschen nach der Plandemie nicht mehr fasziniert vor dem Bildschirm fesseln können, also ist es nun das Wetter, denn obwohl wir angeblich laut Klimawandel nie mehr schöne Schneewinter haben werden

schneit es nun überraschender Weise im Winter. Oh mein Gott! Schnee im Winter!

Die Menschen im Supermarkt waren genervt und drehten mit den Augen, es wäre doch nur Winter, was sollten diese Meldungen. Nun holt man tatsächlich die Corona Gäubigen bei der Medienkritik über das Wetter ab. Nun kapieren auch die ersten mehrfach Geboosterten, dass die Medien die Menschen verarschen. Hautnah, weil sie bei diesem angeblichen Winterchaos normal zur Arbeit müssen und alles eigentlich ganz normal ist, anders als im Fernsehen.

Dennoch treiben die Medien die Entscheidungsträger vor sich her. Warum wird in Norden der Fernverkehr eingestellt bei Bedingungen, die im Schwarzwalds normal sind? Glaubt die Deutsche Bahn den Fernsehsendern und vertraut nicht mehr auf ihre eigene Erfahrung aus dem Jahr 1978/79?

Sind die Menschen von damals schon alle in Rente?

Damals wurden keine Schulen geschlossen, und man fuhr gemütlich mit einem Auto ohne ABS an die Elbe, um über diese einfach drüber zu laufen. Heute undenkbar. Da bleibt man daheim, macht Hamsterkäufe und wartet auf die Entwarnung aus dem Fernseher, statt einfach aus dem Fenster zu schauen und die Realität an seiner Umgebung zu eichen.

Und ja: SCHULSCHLIESSUNGEN. Erneut! Komplett unnötig.

“An Hamburgs staatlichen Schulen war für heute der Präsenzunterricht wetterbedingt abgesagt worden, die Schulen blieben aber für eine Notbetreuung bis Klasse 6 geöffnet. Nach aktuellem Kenntnisstand haben diese Angebot auch viele Familien angenommen, Hunderte Schülerinnen und Schüler waren in ihren Schulen, an einer Eimsbütteler Grundschule sogar insgesamt 78 (die höchste bislang gemeldete Anzahl). Die Schulen waren gehalten Online-Unterricht anzubieten, wo dies möglich und sinnvoll war.”

Das war keine politische Entscheidung, welche die Schulen/Verwaltung dazu getrieben hat, es waren die Panikmeldungen der Medien.

Die Macht dieser Medien endet aber in dem Augenblick, wo die Menschen diese Manipulationen erkennen und sich an den Tipp aus der Kindersendung Löwenzahn erinnern: