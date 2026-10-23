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Renate Imhof's avatar
Renate Imhof
3d

Sehr gute Übersicht - vielen Dank für Ihre Recherchen und sachliche Darstellung.

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Achim
3d

Soweit ich in Erinnerung habe, verlieren die Pharmafirmen die Haftungsfreistellung, wenn ihnen Täuschung oder Malpractice nachgewiesen werden kann. Ich denke, daß der sich aufbauende Amtshaftungsdruck dazu führen wird, daß diese Karte irgendwann gezogen wird, um den Schwarzen Peter weiterzureichen. Kann natürlich sein, daß dann "alle" schon "pleite" sind, und Ansprüche nicht geltend gemacht werden können. Im Sinne des "Aufwachens" hätte auch das seine Vorteile. Wir werden sehen.

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1 reply by DrBines verbales Vitriol
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