DrBine’s Newsletter

DrBine’s Newsletter

Discussion about this post

User's avatar
Eckhard Umann's avatar
Eckhard Umann
11h

da bei der mir bekannten Entwicklung neuer Substanzen stets die Isomere getestet werden (Trennung macht's allerdings teuer) bin ich mir sicher, dass dies bewusst unterlassen wurde

Expand full comment
Reply
Share
Creator's avatar
Creator
15m

Eckhard Umann war schneller, danke dafür. "Übersehen" heißt bei Gutachten, dass diese unbrauchbar sind, man in einem Schriftsatz deswegen aber nicht sofort strafrechtlich etwas vorwerfen kann. Ich habe mir auch erst von der Bildungsdirektion bestätigen lassen, dass Proteine, Antikörper, etc. in den Lehrplänen enthalten sind und sich Sachverständige nicht darauf ausreden können die Wirkungen nicht erkennen zu können. Wenn Hersteller haftungsbefreit sind (USA) oder in der EU bis zur Pressemitteilung 113/24 des EuGH glaubten, es zu sein, ist jeder Cent für solche Untersuchungen verlorener Gewinn. Nanomedizin ist übrigens seit mehr als 10 Jahren etablierte Wissenschaft, da ist die Latenz des Wissenstransfers nicht mehr entschuldbar.

Expand full comment
Reply
Share

No posts

© 2025 DrBine
PrivacyTermsCollection notice
Start writingGet the app
Substack is the home for great culture