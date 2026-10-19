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Gerhard
7d

Hervorragende Analyse von Sabine Stebel, alle Achtung und vielen herzlichen Dank für Ihre großartige Arbeit!!! Viele Grüße aus dem Burgenland!

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1 reply by DrBines verbales Vitriol
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Dr. Robert Pucher
6d

Achtung bei der Formulierung: „Wenn Gemini eingesteht, dass Catherine Austin Fitts recht hatte.“

Eine KI „gesteht“ nichts ein. Auch der Begriff „Lüge“ ist problematisch, weil er eine bewusste Täuschungsabsicht voraussetzt. KI-generierte Aussagen können zwar sachlich richtig oder falsch sein, die KI selbst ist aber keine Instanz, die über Wahrheit entscheidet.

Sprachmodelle erzeugen Antworten auf Basis statistisch erlernter Muster und Wahrscheinlichkeiten. Dabei spielen die Formulierung des Prompts, Systemvorgaben und zusätzlich bereitgestellte Informationen (etwa durch RAG oder Kontextdateien) eine wesentliche Rolle. Die Antworten können deshalb stark davon beeinflusst werden, welche Annahmen und Erwartungen bereits in der Fragestellung enthalten sind.

Besonders wichtig: Ein plausibel klingender KI-Output ist kein Wahrheitsbeweis. Auch wenn eine KI schlüssig argumentiert oder Schlussfolgerungen formuliert, bedeutet das nicht, dass diese sachlich richtig oder logisch belastbar sind.

Die Beurteilung von Aussagen, die Überprüfung von Quellen und die Verantwortung für Schlussfolgerungen bleiben beim Menschen. Die Zustimmung einer KI ist kein Beleg für die Richtigkeit einer Behauptung.

Bitte diese Anmerkung als sachliche Ergänzung verstehen.

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3 replies by DrBines verbales Vitriol and others
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