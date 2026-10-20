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yolkipalki
6d

Super interessant! Dass die "Pandemie" inszeniert wurde, um das Finanzsystem zu retten bzw. umzugestalten, wird auch von Edward Dowd vertreten. Auch er datiert den Beginn auf September 2019 und den Zusammenbruch des Repomarktes. https://x.com/DowdEdward

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Michael
4d

Danke Frau Stebel. Von dieser These hörte ich zum ersten Mal gegen Ende 2020. Man zog die Reissleine und brauchte dazu ein Narativ um die Massen abzulenken und ruhig zu halten. Isolieren in Quarantäne. Das muss von sehr langer Hand geplant worden sein. Wie das Geld System funktioniert lernt man nicht im Studium. Ich erinnere an Bernd Senf +2026. Das Fiat Geldsystem und der Zinseszins zerstören die Existenz von Milliarden. Michael Hudson - sollten sie kennen - schrieb über Schuldenerlass. Schulden werden durch Inflation und Krieg "getilgt" wie sagte ein Rothschild einmal? Ihm ist es egal wer auf dem Thron von England sitzt. Das muss breit kommuniziert werden.

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