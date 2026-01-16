Am 21.07.2023 erschien ein Substack Artikel von Helen Dunkel, der seitdem gelöscht ist, aber im Archiv noch zu finden ist.

Ich weiß nicht, warum Helen Dunkel 2023 verstummt ist und ihre Artikel vermutlich gelöscht hat.

In diesem Artikel will ich Helens Daten und andere Daten, die ich seitdem gesammelt habe archivieren.

Die Archivierung der Aktivitäten der Bundeswehr ist wichtig, weil die Corona-Impfstoffe bis zum 01.05.2022 unter der Kontrolle der Bundeswehr stand und dem PEI daher keinerlei Daten über diese Zeit vorliegen.

„Dem Paul-Ehrlich-Institut liegen keine Informationen vor, wie viele Chargen in Deutschland tatsächlich verimpft wurden. Aussagen sind möglich zur Zahl ausgelieferter Chargen, seit die Distribution der COVID-19-Impfstoffe mit Wirkung zum 01.05.2022 von der Bundeswehr auf das Zentrum für Pandemie-Impfstoffe und -Therapeutika (ZEPAI) am Paul-Ehrlich-Institut übergegangen ist. Für den Zeitraum vor dem 01.05.2022 wenden Sie sich bitte an die Bundeswehr.“

Wer weitere Artikel hat, die Licht ins Dunkel der Impfstofflogistik bringen könnten oder Daten zur internationalen Koordination (nicht Hilfseinsätze im Ausland) bitte in die Kommentare. Es ist unmöglich eine komplette Sammlung zu erstellen. Vielleicht reicht der Artikel um ein Gefühl für das Ausmaß und die Rolle der Bundeswehr in der Plandemie zu bekommen. Ich habe in diesem Artikel hauptsächlich Meldungen der Bundeswehr selbst chronologisch sortiert, um ein Gefühl für den Ablauf der Amtsbeihilfe zu bekommen.

Mein Fokus ist auf der Logistik (der Impfstoffe), politischen Netzwerken (NATO-Verbindungen) und am Rande noch Duldungspflicht.

Was sich bei der Sichtung meiner Sammlung für mich ergeben hat:

Der BioNTech Impfstoff wurde erst ab Ende Oktober 2021 von der Bundeswehr verteilt. Bis dahin weiß nur BioNTech wie viele Fläschchen ein Charge umfasst und wohin diese geliefert wurden. Das weiß nicht einmal die Bundeswehr. BioNTech wird die Daten höchstwahrscheinlich aber nicht herausgeben und IFG kann man sich sparen, weil BioNTech keine Behörde ist. Man müsste also BioNTech auf die Herausgabe der Logistikdaten bis Ende Oktober 2021 verklagen. Die Bundeswehr war in Deutschland motivierte, billige Hilfskraft für die unterfinanzierten Länder und Landkreise. Es ist deutlich günstiger die Bundeswehr persönliche Schutzausrüstung (PSA) aus dem Zoll holen und liefern zu lassen als ein privates Unternehmen, das man zahlen müsste. Die Logistik und Beschaffung der Bundeswehr wurde also als günstige Alternative kostensparend eingesetzt. Man sieht in den Videos der Bundeswehr von 2020, wie man sich hätte korrekt verhalten müssen bei einem wirklich gefährlichen Virus, wie nach jedem Patienten die PSA wechseln und entsorgen. Das wurde so letztendlich langfristig im medizinischen Bereich so nicht gemacht. Auch schön das Video, wie man mit einer FFP2 Maske korrekt umgeht… Was passiert wohl in Laienhänden, wenn das nicht macht? In Deutschland wurde die Bundeswehr eher von der Politik als günstiger, steuerfinanzierter Dienstleister genutzt. Spahn hat die Bundeswehr zunächst als Quarantäneanbieter reingezogen, später über die Benennung von Herrn Holtherm am 21.02.2020 ins Bundesministerium für Gesundheit (BMG) integriert. Es gab NATO und COVID Verbindungen der Bundeswehr. Inwiefern diese aber über die Bundeswehr eingegriffen und beeinflusst haben, kann ich nicht sagen. Die Bundeswehr auf der Straße sorgt in der normalen Bevölkerung jedoch für Angst. Wenn das Militär auf der Straße ist, suggeriert das, dass es ernst und gefährlich ist. Die Bundeswehr musste echt viel Zeit haben, dass sie so viele PR Werbevideos produzieren konnte, ähnlich wie die Tanzenden angestellten im Gesundheitswesen. Suspekt ist ein wenig, dass die Wissenschaftler vom Mikrobiologischen Institut der Bundeswehr die Drosten BS Paper mit getragen haben und diesen Blödsinn nicht hinterfragt haben, das lässt mich an deren Kompetenz zweifeln. Wenn jemand verwickelt war in die Plandemieverursachung, dann waren es diese Wissenschaftler. Vorauseilender Gehorsam ist ein militärisches Problem. Man hat bei der deutschen Bundeswehr leider das selbst denken abgeschafft und auch den Bürger in Uniform. Dass bis heute niemand einen unterschriebenen, schriftlichen BEFEHL zur COVID-Injektion gesehen. Wie kann man etwas Befehlen, wenn man den schriftlichen Befehl nie gesehen hat? Wie kann man ignorieren, wenn die eigenen Truppen von der Plörre krank werden?

Auch wenn das Militär weltweit bei Corona eingesetzt wurde und so Panik verbreitet wurde, würde ich nicht sagen, dass Corona in Deutschland eine Militäraktion war. Die Klammen Gemeinden und Landkreise haben einfach die kostenlose Hilfe des Militärs genutzt, weil sie zivile Kräfte bei den klammen Kassen nicht zahlen wollten. Warum zahlen, wenn man es kostenlos haben kann und so die Stadtkassen schont. Ich schätze, das werden die meisten Länder gemacht haben. Das Militär in Deutschland war hauptsächlich Amtshilfe und hat diese Aktion für das Aufpolieren des eigenen Image genutzt. Für die Bundeswehr war Corona eine PR-Maßnahme.

Für einige der Reservisten war der Corona-Einsatz der Bundeswehr es eine Möglichkeit Geld zu verdienen in Zeiten, wo sie ihren eigentlichen Job (z. Bsp. Schauspieler) nicht ausüben konnten.

Wenn man gemein sein wollte, könnte man diesen Bundeswehreinsatz als eine große Arbeitsbeschaffungsmaßnahme bezeichnen, um Soldaten zu beschäftigen. Die Römer ließen die Soldaten in Friedenszeiten Straßen bauen.

2019

Der Sanitätsdienst der Bundeswehr tritt im September 2019 Twitter bei und verlässt X am 15. Januar 2025. Was für ein Zufall. Der erste Post war am 15. Oktober 2021. 2020 hatte man wohl zu viel zu tun?

2020

02.02.2020 Aus Wuhan zurückgeholte Deutsche in Germersheim isoliert

03.02.2020 CORONAVIRUS AUS CHINA: Wuhan-Rückkehrer in Germersheim werden genau getestet

21.02.2020 BMG beruft Bundeswehrgeneral als Leiter der Abteilung Gesundheitsschutz

05.03.2020 Transmission of 2019-nCoV Infection from an Asymptomatic Contact in Germany - PubMed

Dostens Publikation über die angebliche asymptomatische Infektion kennt jeder. Bis heute gibt es kein Erratum, obwohl mittlerweile klar ist, dass die Chinesin Symptome hatte.

Interessant sind aber auch die Mitautoren:

Das Bundeswehr Institut für Mikrobiologie sollte eigentlich schon wissen, was es tut.

Die Bundeswehr war in die Lüge, auf der die Plandemie aufgebaut war, direkt involviert.

19.03.2020 BUNDESWEHR IM CORONA-EINSATZ: In der Coronavirus-Krise wird die Hilfe von Soldaten benötigt

19.03.2020 Coronavirus: Kramp-Karrenbauer zur Bundeswehr-Hilfe

20.03.2020 So kämpft die Bundeswehr gegen Corona

07.04.2020: Amtshilfe in Corona-Zeiten: Wie die Bundeswehr beim Testen hilft

09.04.2020 Hilfe in der Corona-Krise | Einsatz gegen Corona | #1

Damals hat man den Abstrich noch im Mund-Rachenraum gemacht. Warum wurde das auf Nase geändert?

11.04.2020: Corona auf der Spur | Einsatz gegen Corona | #2

13.04.2020 Hilfe für Risikogruppen | Einsatz gegen Corona | #3

Hier sieht man auch, wie ängstlich die Menschen bereits waren und mit Stangen das Geld übergeben.

15.04.2020 Internationale Amtshilfe | Einsatz gegen Corona | #4

Beschaffung und Persönlicher Schutzausrüstung über die Bundeswehr für Deutschland (bevor Spahn reingegrätscht ist).

16.04.2020 Mobiles Abstrichzentrum | Einsatz gegen Corona | #5

Korrekte Handhabung von PSA: Einmal benutzen und dann entsorgen. Wer hat das dann langfristig so gehandhabt? Zwischen jedem Patienten die PSA wechseln? Das wäre richtig teuer gewesen. Das, was später gemacht wurde, war nur noch Charade, die das Virus eher von Patient zu Patient verteilt hat. Zu diesem Zeitpunkt auch noch klassischer Rachenabstrich.

20.04.2020 Transport von Intensiv-Patienten | Einsatz gegen Corona | #6

22.02.2020 Das Behelfskrankenhaus für den Ernstfall | Einsatz gegen Corona | #7

Das im Video beschriebene Behelfskrankenhaus ging nie in Betrieb und wurde nie benötigt. Es wurde am 21.06.2021 abgebaut.

23.04.2020 Die Reserve der Bundeswehr hilft | Einsatz gegen Corona | #8

Erneut Beschaffung von PSA über die Bundeswehr und wie man es korrekt hätte machen sollen.

24.04.2020 Corona | Schutzausrüstung - wie du sie richtig benutzt | Bundeswehr

Welcher Hausarzt hat das so gemacht? Kann es sein, dass die PSA in der normalen Bevölkerung nur Keime verteilt hat?

27.04.2020 Technologien gegen das Virus | Einsatz gegen Corona | #9

29.04.2020 Schutzmasken für Deutschland | Einsatz gegen Corona | #10

30.04.2020 Schutz dank 3D-Druck | Einsatz gegen Corona | #11

02.05.2020 Krisenmanagement der Bundeswehr | Einsatz gegen Corona | Special

04.05.2020 Im Bundeswehrkrankenhaus | Einsatz gegen Corona | #12

Hier wurde korrekt über Nasenbrille mit Sauerstoff versorgt und nicht beatmet.

06.05.2020: Desinfektion ohne Alkohol | Einsatz gegen Corona | #13

Zusammensetzung: 100g Lösung enthalten: Wirkstoffe: Peroxid 4,4 g, Ethanol 1 g, Peressigsäure 0,5 g

https://www.pianelli.de/desinfektionsmittel-oberflaeche-1-l-viruzid-nicht-entzuendlich.html

07.05.2020 Anspruchsvolle Logistik | Einsatz gegen Corona | #14

13.05.2020 Verbindungsoffiziere in Krisenstäben zur Corona-Krise | Bundeswehr

15.05.2020: Investigation of a COVID-19 outbreak in Germany resulting from a single travel-associated primary case: a case series

Auch in Drostens BS Folgestudie war die Bundeswehr verwickelt.

Roman Wölfel, den Institutsleider hatten wir schon beim Drostens erstem BS Paper zur asymptomatischen Infektion.

24.09.2020 Bundeswehr übernimmt Einlasskontrolle

27.10.2020 Gemeinsam gegen Covid-19

04.11.2020 Büchel unterstütz im Kampf gegen Covid-19

17.11.2020 Soldaten der Gebirgsjägerbrigade 23 leisten Amtshilfe

05.11.2020

Ob diese Zusammenarbeit ausgeweitet wurde?

06.11.2020

Nur in Krisengebieten?

2021

05.02.2021 Schnelltests im Pfegeheim

09.02.2021 Bei vollem Einsatz gegen COVID-19

12.02.2021 Bundeswehr im Heimatschutz

27.01.2021 Bundeswehr unterstützt die Impfkampagne im Saarland

27.01.2021:

10.02.2021 Panzerpioniere leisten Amtshilfe

11.02.2021: Ministerin und Generalinspekteur zum Einsatz gegen Corona

15.02.2021

22.02.2021 Militärbischof Overbeck besucht die Operationszentrale "Corona-Amtshilfe" in Berlin

23.02.2021 Jahresbericht des deutschen Bundestags

Amtshilfe Mit der Covid-19-Pandemie startete eine der umfangreichsten Amtshilfen, die die Bundeswehr seit ihrem Bestehen geleistet hat. Rechtsgrundlage hierfür ist Artikel 35 Absatz 1 Grundgesetz, wonach sich alle Behörden des Bundes und der Länder gegenseitig Rechts- und Amtshilfe leisten. Diese Regelung bietet eine gute und ausreichende Basis und steht im gesellschaftlichen Konsens. Der Rückgriff darauf darf aber immer nur subsidiär erfolgen, Hauptaufgabe der Bundeswehr ist die Landes- und Bündnisverteidigung. Das Bundesverfassungsgericht hat klar vorgegeben, dass die personellen und sächlichen Ressourcen der Streitkräfte im Rahmen der Amtshilfe nur genutzt werden dürfen, soweit dies unterhalb der Einsatzschwelle bleibt. Überschritten ist die Einsatzschwelle, wenn das Droh- und Einschüchterungspotenzial militärischen Auftretens ausgenutzt werden soll. Diesen von der Verfassung vorgegebenen Rahmen gilt es bei der Gewährung der Amtshilfeleistungen zu beachten. Erfahrene Offiziere der Bezirks- und Kreisverbindungskommandos berieten Behörden und Landräte im ganzen Bundesgebiet, wie und wofür sie einen Antrag auf Amtshilfe stellen können. Über die 15, seit Oktober 2020 16 Landeskommandos gingen diese dann zur Entscheidung an das Kommando Territoriale Aufgaben der Bundeswehr. Hier wurden auch die Informationen des Robert-Koch-Instituts ausgewertet, um neue Hotspots früh zu erkennen und sich auf Hilfegesuche vorzubereiten. Zur Bewältigung der vielen Anträge stellte die Bundeswehr erstmals seit Gründung ein eigenes Einsatzkontingent "Hilfeleistung Corona" auf, das aus einem Kräftevorhalt von 20.000 Helfenden Händen unter Führung des Kommandos Streitkräftebasis besteht. Der Sanitätsdienst, dessen medizinisches Personal nahezu vollständig eingebunden war, half unter anderem mit modularen Rettungsstationen, stellte intensivmedizinisches Personal und Notfallsanitäter, unterstützte einzelne Kliniken mit Infrastruktur und Gerät und produzierte zudem Desinfektionsmittel. Vier regionale Führungsstäbe, die die Bundeswehr im April 2020 aufstellte, haben die Einsätze koordiniert. Zum Ende des Berichtsjahres waren in der Höchstbelastung rund 11.400 Soldatinnen und Soldaten, einschließlich des Personals im Schichtbetrieb und in der Führungsorganisation, in der Sicherstellung von Hilfeleistungen der Bundeswehr im Zusammenhang mit Covid-19 gebunden. Auf eindrucksvolle Weise zeigte sich in dieser Lage erneut die Unverzichtbarkeit der Reserve für die Funktionsfähigkeit der Bundeswehr. Dem Aufruf der Verteidigungsministerin im März 2020 zur Unterstützung bei der Bewältigung der Covid-19-Pandemie folgend, meldeten sich im Berichtsjahr 11.811 Reservistinnen und Reservisten, um freiwillig bei der Covid-19-Hilfe zu entlasten. Davon wurden etwa 1.251 zum Reservedienst herangezogen. Eine hohe Priorität hatten zunächst alle medizinischen Berufe sowie im Bereich Logistik dringend benötigte Spezialistinnen und Spezialisten. Am Beispiel der Abteilung für Standortaufgaben Berlin (seit Oktober 2020 Landeskommando Berlin) zeigte sich die Leistung der Reserve im Bereich der Territorialen Reserve in der Pandemie besonders deutlich. In der Hauptstadt waren bis zu 80 Reservistinnen und Reservisten im Einsatz, die zu einem großen Teil die erfolgreiche Arbeit im Lagezentrum Berlin, das täglich 24 Stunden im Schichtbetrieb besetzt war, verantworteten. Bis zum Ende des Berichtsjahres waren bei der Bundeswehr über 2.820 Anträge auf Amtshilfe im Zusammenhang mit Covid-19 eingegangen. Über 2.220 Anträge konnten die Soldatinnen und Soldaten erledigen.

04.03.2021 Von der Bühne zur Bundeswehr

04.04.2021 Impfen rund um die Uhr: 24-Stunden-Impfzentrum der Bundeswehr geht an den Start

03.05.2021 Hier verteilt die Bundeswehr in Quakenbrück Deutschlands Corona-Impfdosen

Laut diesem Video hat die Bundeswehr alle Impfstoffe AUSSER BioNTech/Pfizer verteilt! Laut BioNTech müsste das über ALMAC gegangen sein.

14.05.2021 Corona LIVE: Gesundheitsminister Spahn besucht eine Bundeswehrapotheke

Herr Spahn spricht hier schon über potentielle Mutationen des Virus und dadurch entstehende Impfstoffbedarfe. Auch dieses Video bestätigt: BioNTechs Produkt wurde NICHT über die Bundeswehr verteilt!

31.05.2021 Erfurter "Helfende Hände"

04.06.2021

25.07.2021

22.10.2021 Die Bundeswehr übernimmt auch die Logistik für BioNTech

12.11.2021

19.11.2021:

Eigentlich weiß die Bundeswehr, wie man sich bei hochansteckenden Krankheiten kleiden sollte. Covid fiel wohl nicht in diese Kategorie.

24.11.2021 AKK billigt Duldungspflicht

25.11.2021

Basisimpfschema um COVID-19-Impfung erweiterthttps://web.archive.org/web/20211128214357/https://www.bundeswehr.de/de/organisation/sanitaetsdienst/aktuelles-im-sanitaetsdienst/basisimpfschema-um-covid-19-impfung-erweitert-5291690

29.11.2021 Tagesbefehl zum Einsatz gegen Covid-19

Den unterschriebenen, schriftlichen BEFEHL hat bis heute NIEMAND gesehen, nicht mal jene Richter, welche Soldaten, wegen dieses angeblichen Befehls verurteilen.

30.11.2021 Carsten Breuer ist Deutschlands Corona-General

01.12.2021

Warum verpixelt man Chargen in Twitterbildern?

06.12.2021 Der Koordinator im Kampf gegen das Corona-Virus

28.12.2021 Bundeswehr-Verteilzentrum: Corona-Impfstoffe für ganz Deutschland

Der Bericht scheint mir keine GDP (Good Distribution Practice), wie sie in der Pharmaindustrie üblich ist, zu beschreiben. Ich bezweifle, dass die Stoßdämpfer eines Militärfahrzeugs bei einem Produkt, dass man beim Verdünnen nur zehnmal wenden darf, ausreichend waren. Das mit den Thinfischcontainern finde ich auch grenzwertig.

2022

04.01.2022:

06.01.2022 DIP - Gründe für die Ernennung von Generalmajor Breuer zum Leiter des Corona-Krisenstabs im Bundeskanzleramt

11.01.2022

19.01.2022 Gebirgsjäger leisten Amtshilfe in Bayern

13.02.2022 Bundeswehrapotheke hat 94 Millionen Impfdosen geliefert

22.02.2022 AN ALLEN FRONTEN: Der Corona-Kampf der Bundeswehr | WELT Reportage

2022 wurde dann auch der BioNTech Impfstoff über die Bundeswehr verteilt.

18.03.2022

10.05.2022: Informationen zur Amtshilfe bezüglich Corona

04.11.2022: Corona-Amtshilfe der Bundeswehr: Würdigungsappell im Bendlerblock

2024

20.05.2024: Pressemitteilung Nr. 27/2024 | Bundesverwaltungsgericht

Bei diesem Prozess war in ich damals in Dresden mit dabei. Der Soldat wurde freigesprochen und man wich dem Problem der Duldungspflicht durch einen Rückzug aus.

28.05.2024: Neue Corona-Dokumente zur Impf-Kampagne: „Düsteres Bild“

Diese Protokolle sind bis heute leider noch nicht öffentlich zugänglich.

Das würde ein ganz anderes Bild der Bundeswehr oder zumindest der Leitungsebene und deren Beteiligung ergeben.

Aber auch hier: Treibende Kraft war die Politik, die dem Militär die Ziele setzte, allen voran das Team Lauterbach.

Entsprechend arbeitete auch der Krisenstab. Die der Berliner Zeitung vorliegenden Protokolle vermitteln den Eindruck, dass Breuers Aufgabe nicht in der umfassenden Beratung und Maßnahmen-Abwägung für den Kanzler bestand. Sein Job war offensichtlich, den in gewaltigem Umfang vorab eingekauften Impfstoff unters Volk zu bringen. Der Krisenstab ging daher militärisch-systematisch an die Sache heran. So heißt es am 16. Dezember 2021: „(Geschwärzt) hat mehrfach betont, dass die Impfquote zu erhöhen ist. Delta-Welle und Omikron-Welle nur brechbar, wenn Booster-Impfungen gesteigert werden. Ziel 30 Mio. Impfdosen bis Ende des Jahres. Große Impfbereitschaft in der Bevölkerung.“ In späterer Folge verzichtet der Krisenstab auf die „Impfquote“ als Leistungskriterium und spricht stattdessen stets vom „Impftempo“. Am 4. Januar weist der Corona-Krisenstab ausdrücklich darauf hin, „dass Erstimpfung von mindestens 80 Prozent der Bevölkerung kein vordringliches Ziel der BReg ist“. […] Was der Krisenstab in dieser Phase zum Impfpflicht besprach, ist unbekannt, da wesentliche Passagen aus dieser Zeit umfänglich geschwärzt wurden. Die Abstimmung erfolgte schließlich im Bundestag am 7. April 2022, wo sich die Mehrheit der Abgeordneten gegen eine allgemeine Impfpflicht aussprach. Mit dem Scheitern der Impfpflicht scheint auch die Bedrohung durch Corona ihren Schrecken verloren zu haben. Der Krisenstab stellte am 4. Mai seine Tätigkeit offiziell ein, obwohl er noch kurz davor einen Anstieg der Infektionszahlen festgestellt hatte. Jemand (geschwärzt) dankte den Teilnehmern, die Lauterbach-Fraktion entließ General Breuer mit einem Ausblick in die Zukunft: „BMG betont die Bedeutung, den Impfschutz aufrecht zu erhalten und die Booster Lücke zuschließen. Es besteht die Hoffnung, dass zum Herbst ein adaptierter, um Impfstoff zur Verfügung steht. Es wird darauf hingewiesen, dass im Spätsommer möglicherweise die in den Stand-by-Modus befindliche Infrastruktur reaktiviert werden muss (sic), sollte eine weitere flächendeckende Impfung erforderlich sein.“

Verstetigung der Militärisch Zivilen Zusammenarbeit geplant?

Bei stetig klammer werdenden Kassen der Städte und Gemeinden bietet es sich natürlich an, diese Geldsparende Maßnahme, die in der Plandemie so gut funktioniert hat, mit einem Gesundheitssicherstellungsgesetz zu verdauern. Ein entsprechendes Gesetz und entsprechende Strukturen sind wohl aktuell in Planung.

Wenn Städte und Gemeinden sich Krankenhäuser nicht mehr leisten können und man die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung sicher stellen muss, bietet sich der Einsatz des nutzlos herumstehenden Militärs, das ohnehin bezahlt werden muss, schon irgendwie an. “Dankbarkeit als Lohn”, heißt es in einem der oben abgebildeten Artikel. Das moderne Analogon zum Straßenbau durch die Legionäre im römischen Reich.

Duldungspflicht

Zur Duldungspflicht der COVID-Injektionen gibt es zwei Dokumentationen von Christiane Müller.

Während die Soldaten in USA, die wegen der Verweigerung des Impfbefehls entlassen wurden, wieder zurück in die Armee können, laufen in Deutschland noch Prozesse. Die Prozesslage ist durchwachsen. Einige kommen mit einem blauen Auge davon und dürfen bei der Bundeswehr bleiben, andere werden unehrenhaft entlassen und das für das gleiche Vergehen. Es kommt immer darauf an, ob man dem Soldaten noch irgendeine andere Verfehlung anhängen kann.

Impfgeschädigte Soldaten werden entlassen und werden mit ihren Schäden alleine gelassen. Mit ist ein solcher Fall einer Soldatin aus dem Schwarzwald mit schwersten Schäden durch das Produkt von Moderna bekannt.

