Selten Formuliert ein Abstrakt so klar, was Sache ist:

“ Hier zeigen wir, dass die Verabreichung von LNP die Tumormetastasierung fördert, indem sie eine systemische Entzündungsreaktion auslöst . In Mausmodellen löste die LNP-Injektion eine akute Ansammlung von Neutrophilen in der Lunge aus, die durch die Freisetzung von mitochondrialer DNA (mtDNA) aus nekrotischen Muskelzellen an der Injektionsstelle verursacht wurde. Diese mtDNA-vermittelte Signalübertragung aktivierte die TLR9-MyD88- und cGAS-STING-Signalwege, was zur Bildung von Neutrophilen-Extrazellulären Fallen (NET) führte.”

Um das für Laien verständlicher zu machen, muss man natürlich noch ein paar Begriffe erklären und ein wenig Hintergrund geben, damit man die Eleganz und Schönheit der Publikation versteht und würdigen kann.

Grundlagen:

Neutrophile

Neutrophile Granulozyten (oft kurz „Neutrophile“ genannt) sind die am häufigsten vorkommenden weißen Blutkörperchen und bilden die vorderste Front der körpereigenen Immunabwehr. Sie machen etwa 50 bis 75 % aller Leukozyten aus und gehören zum angeborenen, unspezifischen Immunsystem. Die Aufgabe der Neutrophilen ist das das schnelle Aufspüren, Bekämpfen und Vernichten von Krankheitserregern, insbesondere von Bakterien und Pilzen. Sie entstehen im Knochenmark und patrouillieren durch die Blutbahn, bis sie durch Alarmsignale in entzündetes Gewebe gelockt werden.

Neutrophile haben SEHR viele Aufgaben und Funktionen. Wenn die falsche Signale bekommen, können sie großes Unheil anrichten.

Neutrophile, ein zweischneidiges Schwert im Immunsystem, sind bei Funktionsstörungen an der Entstehung und dem Fortschreiten einer Vielzahl von Erkrankungen beteiligt.

NETose

Das, was in diesem Paper beobachtet wurde ist die NETose:

Die NETose ist eine spezielle Waffe der Neutrophilen (Fresszellen) gegen Krankheitserreger. Die Zellen werfen dabei ein klebriges Netz aus ihrer eigenen DNA aus. In diesem Netz verfangen sich Bakterien und Pilze und werden durch Giftstoffe abgetötet.

Es gibt zwei Wege, wie dieses Netz entsteht:

Weg 1: Das Netz mit Zelltod (Lytische NETose)

Die Zelle bemerkt einen Erreger und startet eine chemische Kettenreaktion. Dabei entstehen aggressive Sauerstoff-Radikale. Enzyme im Zellinneren sorgen dafür, dass sich das Erbgut im Zellkern extrem aufbläht. Am Ende platzt die Hülle der Fresszelle (durch winzige Tunnel-Proteine namens GSDMD), das Netz schießt nach draußen und die Zelle stirbt.

Weg 2: Das Netz ohne Zelltod (Nicht-lytische NETose)

Hier schüttet die Zelle Kalzium aus und aktiviert ein Enzym namens PAD4. Dieses Enzym lockert das Erbgut so auf, dass es als Netz nach draußen transportiert werden kann. Das Besondere: Die Zelle bleibt dabei am Leben! Sie wirft das Netz aus und wandert danach munter weiter, um andere Bakterien direkt zu fressen.

Normalerweise ist dieses Fangnetz eine super Sache. Wenn der Körper die Netze aber nicht rechtzeitig wieder abbaut oder zu viele davon produziert werden, schlägt das System ins Gegenteil um. Zu viele Netze schaden dem eigenen Körper. Sie können:

Wunden schlechter heilen lassen.

Gefährliche Blutgerinnsel (Thrombosen) verursachen.

Entzündungen im ganzen Körper anfeuern.

Sogar Krebszellen dabei helfen, im Körper zu wandern (Metastasen).

Damit der Körper gesund bleibt, müssen gealterte Fresszellen rechtzeitig beseitigt werden. Früher dachte man, Zelltod-Arten laufen strikt getrennt ab. Heute weiß man: Wenn eine Fresszelle eigentlich den “sanften, stillen” Zelltod (Apoptose) stirbt, aber vom Körper nicht schnell genug weggeräumt wird, kann sie nachträglich doch noch in die NETose umschalten und ihr Netz auswerfen. Das hält die Entzündung ungewollt am Leben.

NETs sind eine treibende Kraft in der sogenannten „Entzündungs-Krebs-Achse“ (inflammation-cancer axis). NETs fördern die Entstehung, das Wachstum sowie die Metastasierung von Tumoren.

TLR9-MyD88

Der TLR9-MyD88-Signalweg ist ein molekulares Alarmsystem im Inneren von Immunzellen . Der TLR9-MyD88-Signalweg fungiert als Brücke zwischen der Erkennung von fremdem (oder fehlplatziertem) Erbgut und dem Start einer massiven Entzündungsreaktion.

TLR9 (Toll-like Receptor 9): Dies ist ein Radar oder Sensor, der spezifisch auf DNA reagiert. Im Gegensatz zu anderen Rezeptoren sitzt er nicht außen auf der Zelle, sondern im Inneren (in kleinen Bläschen, den Endosomen). Er schlägt vor allem bei bakterieller/viraler DNA an, aber auch bei körpereigener DNA, wenn diese am falschen Ort liegt.

MyD88 (Myeloid differentiation primary response 88): Dies ist ein Adapter-Protein, das man sich wie ein zentrales Verbindungsstück oder ein Relais vorstellen kann. Sobald TLR9 Gefahr erkennt, dockt MyD88 daran an und leitet den Befehl weiter ins Zellinnere. MyD88 leitet das Signal ins Zytoplasma weiter. Dies führt zur Aktivierung des NF-κB-Signalwegs und schaltet parallel das NLRP3-Inflammasom scharf. Ivermectin hemmt das NLRP3-Inflammasom DrBines verbales Vitriol · Oct 4 Read full story

Song et al. erklären wie der cGAS-STING-Signalweg als intrazellulärer Sensor für NET-Bestandteile eine fundamentale Rolle spielt. Während die TLR9-MyD88-Achse DNA innerhalb der Endosomen scannt, überwacht das cGAS-STING-System das Zytoplasma (das flüssige Zellinnere) auf fälschlicherweise dort platziertes Erbgut.

cGAS-STING

cGAS-STING ist an vielen Krankheitsbildern beteiligt (z. Bsp. auch an Thrombosen). Hier konzentrieren wir uns nur auf das, was wir zum Verständnis von cGAS-STING bei der Krebsentwirklung brauchen. cGAS-STING ist die Brücke zwischen NETose, Gewebezerstörung und Tumorprogression:

Pro-tumorigene Metastasierung (Die CCDC25-Achse): NET-DNA bindet an den Rezeptor CCDC25 auf Krebszellen. Dies aktiviert Downstream-Prozesse, die die Zellbeweglichkeit fördern. Gleichzeitig kann eine chronische, niedrigschwellige cGAS-STING-Aktivierung im Tumormikromilieu eine immunsuppressive Nische schaffen, die Metastasen begünstigt.

Anti-tumorigene Immunaktivierung: Auf der anderen Seite kann eine starke Aktivierung von cGAS-STING durch NETs (z. B. induziert durch bestimmte Zytokine wie IFN-γ) den Tumor für das Immunsystem „heiß“ machen. Dies führt zur Rekrutierung von Killer-T-Zellen und kann Krebszellen (wie beim kolorektalen Karzinom) für Chemotherapien oder Immun-Checkpoints (Anti-PD-1) sensibilisieren.

Fazit 1

Der Tumor missbraucht die biologischen Fangnetze (NETose). Die überall herumliegende DNA überfordert die zellulären Radarsysteme (TLR9-MyD88 und cGAS-STING). Statt den Krebs zu bekämpfen, wird der Körper in eine dauerhafte Scheinentzündung gestürzt, die wie ein Dünger für das Tumorwachstum und die Streuung von Metastasen wirkt. Dieser Mechanismus wird von der LNP-Plattform selbst aktiviert.

Das Paper von Binhan Wang et al.

Lipid nanoparticle used in mRNA vaccine promotes tumor metastasis in mouse model via mtDNA-induced neutrophil activation and NETosis. Nano Today, 69, 103039. https://doi.org/10.1016/j.nantod.2026.103039

Die Autoren mischten zwei verschiedene LNPs.

LNP-2: BioNTech Pfizer Mischung mit ALC-0315, ALC-0159, Cholesterin und DSPC im Molverhältnis von 46,3: 1,6: 42,7: 9,4

LNP-3: Moderna Mischung mit SM102, DMG-PEG 2000, Cholesterin und DSPC im Molverhältnis von 50: 1,5: 38,5: 10

Als Gen, um zu schauen, wo in der Maus der genetische Inhalt der LNPs landet bzw. produziert wird, nahmen die Wissenschaftler das Proteinhaustier der Genetik: GFP, das grün fluoreszierende Protein.

Zusätzlich haben die Wissenschaftler den fettliebenden Farbstoff DiD direkt in die Fetthülle der Nanopartikel eingebettet. DiD ist ein künstlicher, fluoreszierender Farbstoff (Fluorophor), der in der biomedizinischen Forschung als „molekularer Textmarker“ verwendet wird. Er gehört zur Gruppe der Cyanin-Farbstoffe und leuchtet im nahen Infrarotbereich (NIR).

DID wurde vorwiegend in Herz, Leber, Milz, Lunge und Niere beobachtet.

Ich vermute, dass man ursprünglich LNPs gegen Krebs entwickeln wollte, um auf diesen Zug aufzuspringen, denn zunächst gab es eine Gruppe von Mäusen, die einen mRNA-Impfstoff gegen Krebs bekam und eine Gruppe, der Kochsalzlösung (NS) injiziert wurde. Man beobachtete dabei eine signifikante Hemmung der Lungenmetastasierung von TC1-Tumorzellen. Soweit, so gut. Das ist auch das, was einem BioNTech verkaufen will: modRNA-LNP gegen Krebs.

Dieses Paper ist ein schönes Beispiel dafür, dass einem ordentliche Negativkontrollen (ungewollt?) das Narrativ zerlegen können.

Nun haben die Forscher aber “dummerweise” weitere Kontrollen gemacht und nicht nur einfach Kochsalz gegen Wundermittel getestet sondern auch LNPs mit dem grün fluoreszierenden Protein (GFP) und da beobachtete man “dass sowohl die unbeladenen LNPs als auch die mit grün fluoreszierendem Protein (GFP) beladenen mRNA-LNPs die Lungenmetastasierung im Vergleich zur Blindgruppe und zur NS-Injektionsgruppe signifikant förderten. Diese ungünstigen Effekte standen nicht im Zusammenhang mit der GFP-Beladung, da kein signifikanter Unterschied zwischen der Gruppe mit unbeladenen LNPs und der der Gruppe mit GFP-beladenen LNPs festzustellen war.”

Das die LNPs mit Anti-Tumor-Gen (E6/E7 mRNA) reduzierten Krebs ABER leere LNP oder welche mit nur GFP führten zu signifikant zu einer Metastasierung des Lungenkrebs.

Um zu schauen, ob das nur bei Lungenkrebs passiert an Brustkrebsmodellen und Leberkrebs Modellen und es kam das Gleiche heraus: die LNP-Injektion führte ebenfalls zur spontanen Metastasierung von Brustkrebs und Leberkrebs.

Es war dabei LNP-2 (der BioNTech/Pfizer Mischung) egal, ob man erst die LNPs spritzte und dann den Tumor in die Maus brauchte oder erst den Tumor in die Maus implantierte und dann die LNPs spritzte, beides verstärkte das die Metastasierung.



”Darüber hinaus verwendeten wir LNP-2 und mit GFP-mRNA beladenes LNP-2 zur Validierung. Die Ergebnisse zeigten, dass die Injektion von LNP-2 und GFP-mRNA-LNP-2 vor der Tumorinokulation die Tumormetastasierung weiterhin fördern konnte.”

ABER:

“Die Injektion von LNP-3 und mit GFP-mRNA beladenem LNP-3 vor der Tumorinokulation konnte die Tumormetastasierung nicht fördern.“

Das heißt, die LNP-Plattform von BioNTech/Pfizer vor der Metastasierung unabhängig davon, ob vor oder nach der Tumor Implantierung gespritzt wurde. Bei der Moderna Mischung gab es keine Metastasen, wenn vorher gespritzt wurde.

“Insgesamt zeigen diese Ergebnisse, dass LNP die experimentelle Lungenmetastasierung bei verschiedenen Tumorarten begünstigt, unabhängig davon, ob das LNP mit irrelevanter Antigen-mRNA beladen ist.”

Die Plattform ist das Problem, nicht der Inhalt. Damit sollte die LNP-Plattform eigentlich tot sein und vom Markt genommen werden.

Nachdem man also etabliert hatte, dass die LNPs Krebs verschlimmern und zum Metastasieren brachte, wollte man wissen, warum das so ist.

“Insbesondere stellten wir in den Gruppen, die eine LNP-Injektion erhielten, einen bemerkenswerten Anstieg des Anteils an Neutrophilen in der Mikroumgebung der Lungentumormetastasen fest. […]

Entsprechend wurden nach der Verabreichung von LNP ausgeprägte pulmonale Reaktionen beobachtet, die sich in einer Störung der Lungenarchitektur, einem Alveolarkollaps, verdickten Alveolarsepten und einer Infiltration durch Entzündungszellen äußerten.

Diese Ergebnisse deuteten darauf hin, dass die Injektion von LNP eine Entzündung im Lungengewebe auslöst, die durch eine Aggregation von Neutrophilen gekennzeichnet ist.”

Die Forscher beobachteten, “dass die intramuskuläre Verabreichung von LNPs zu einer Muskelatrophie führte, die durch eine deutliche Faltenbildung, Desorganisation und Ruptur der Muskelfasern sowie eine Infiltration von Entzündungszellen gekennzeichnet war.”

Sie beobachteten des weiteren “deutliche morphologische Veränderungen, darunter Zellschwellung, Ruptur der Zellmembran, Depolymerisation des Zellkerns sowie Deformation und Schwellung der Mitochondrien. […] Es ist bekannt, dass beschädigte Zellen mitochondriale DAMPs (Damage-Associated Molecular Patterns (auf Deutsch: Schadensassoziierte molekulare Muster) in den Blutkreislauf freisetzen, was zu systemischen Entzündungen und Organschäden führt. In ähnlicher Weise wurde in LNP-behandelten Muskelzellen ein Austritt von Mitochondrien beobachtet, wobei sich die Mitochondrien verstreuten und von den Zellen nach außen strahlenförmig ausbreiteten.”

Es zeigte sich, “dass die Injektion von LNP eine Nekrose der Muskelzellen und die Freisetzung von mtDNA (mitochondrialer DNA) induziert, was wiederum Neutrophile chemotaktisch anzieht und die Migration von Tumorzellen in die Lunge fördert.”

Die Gruppe um Binhang Wang machte noch diverse Kontrollexperimente, die ich mir an dieser Stelle spare.

Fazit 2

Das Urteil der Forscher ist hart:

“ Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass LNP tatsächlich die Tumormetastasierung in die Lunge fördert, indem es die Rekrutierung und Aktivierung von Neutrophilen begünstigt, was wiederum ein für Tumorzellen günstigeres Mikromilieu schafft. Unsere Experimente zeigten, dass die Injektion von LNP – selbst ohne spezifische Tumorantigene – in Mausmodellen signifikante Lungenmetastasen auslöste. Weitere Untersuchungen der zugrunde liegenden Mechanismen ergaben, dass die durch LNP induzierte Entzündung im distalen Lungengewebe, die sich durch die Infiltration von Neutrophilen und myeloiden Suppressorzellen (MDSCs) zeigte, ein entscheidender Treiber dieses Metastasierungsprozesses war. […]

Diese Ergebnisse verdeutlichen ein potenzielles Risiko von LNPs, insbesondere bei deren Einsatz in Nicht-Krebs-Impfstoffen , und legen nahe, dass eine Verbesserung der LNP-Formulierungen zur Verringerung von Entzündungen entscheidend für die Optimierung der Sicherheit und Wirksamkeit von mRNA-Impfstoffen sein könnte.”

Wichtig ist in diesem Zusammenhang aber auch, dass die LNP-2 (BioNTech/Pfizer) und LNP-3 (Moderna) Formulierungen unterschiedlich gesundheitsschädlich waren. Die meisten Probleme verursachte die LNP-2 Formulierung.

Das Problem könnte schon darin begründet sein, dass der pKs von ALC-0315 für eine intramuskuläre Injektion ungeeignet ist, und BioNTech/Pfizer die Behörden in dieser Hinsicht bereits belogen haben, indem sie zwar Hassett et al. zitierten, das Paper aber das Gegenteil von dem aussagt, was Pfizer behauptet.

6,09< 6,6-6,9

Und sogar

6,09<6,2-6,6

ALC-0315 ist somit WEDER für IM (intamuskulär) noch IV (Infusion) geeignet und das wusste m an vor der Zulassung.

Segallas theoretische Chemie-Arbeit von 2023 liefert dazu die rechnerische Erklärung: Da ALC-0315 (LNP-2) eine enorme Differenz zwischen scheinbarem und intrinsischem pK s aufweist, besitzt es eine extrem starke Protonierungsneigung nach dem Zerfall. Es verhält sich in der Zelle zytotoxischer als das SM-102-Lipid von Moderna.

Aufgrund des zu niedrigen pK s -Werts und der großen Differenz zum echten inneren Wert neigt das Pfizer-Lipid (LNP-2) zu starker positiver Aufladung und Gewebeinstabilität. Dies kann zu Zellschäden (wie Muskelzellnekrosen und Freisetzung von Zelltrümmern) führen, während das Moderna-Lipid (LNP-3 / SM-102) mit Werten näher am Optimum diese Problematik umgeht.

Weil LNP-3 (Moderna) im Gegensatz zu LNP-2 (BioNTech/Pfizer) die Muskelzellen am Einstichort intakt lässt („could not induce severe local muscle cell necrosis“), bleibt die Kettenreaktion aus. Es wird kein zellulärer Alarmstoff (mtDNA) freigesetzt, weshalb die Radarsysteme in der Lunge stumm bleiben und keine klebrigen Fangnetze gebildet werden. Ohne diese Netze können sich die Krebszellen nicht festkleben („could not promote tumor metastasis“).

Leider verstehen die Autoren das Papers nicht, dass das mit dem pKs zusammenhängen könnte.

Leider haben auch einige Kommentatoren der freien Medien in ihrer Analyse der Versuche nicht zwischen den beiden Plattformen unterschieden und den Unterschied nicht herausgearbeitet, sondern erneut zu sehr generalisiert.

Pfizers COVID-Impfstoffe führen zu einer höheren Gesamtsterblichkeit als Modernas

Nun addieren wir zu diesen Mausversuchen, die zeigen, dass die Pfizer Formulierung gefährlicher sind, Daten aus dem Versuchslabor Florida, die etwas Ähnliches zeigen: Pfizer-COVID-Impfstoffe stehen im Vergleich zu Moderna mit einer um 40 % höheren Gesamtsterblichkeit in Verbindung.

Levi, R., Mansuri, F., Jordan, M. M., & Ladapo, J. A. (2026). Twelve-month all-cause mortality after initial COVID-19 vaccination with Pfizer-BioNTech or mRNA-1273 among adults living in Florida: Statewide cohort study. Global Epidemiology, 100296. https://doi.org/10.1016/j.gloepi.2026.100296

Levi et al. führten eine reale Statewide-Kohortenstudie an fast zwei Millionen Erwachsenen in Florida durch. Die Autoren vergleichen in ihrer Studie die Gesamtmortalität innerhalb von 12 Monaten nach der Erstimpfung mit den beiden großen mRNA-Vakzinen: BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) und mRNA-1273 (Moderna).

Die Studie stellte fest, dass Empfänger des Pfizer-BioNTech-Impfstoffs (BNT162b2) im Vergleich zu mathematisch exakt abgeglichenen Moderna-Empfängern (mRNA-1273) ein höheres statistisches Risiko für verschiedene Todesursachen im Untersuchungszeitraum aufwiesen:

Gesamtmortalität (All-cause mortality): 784 Todesfälle pro 100.000 Personen bei Pfizer vs. 562 Todesfälle bei Moderna (Risikoverhältnis / Hazard Ratio, HR: 1,40).

Herz-Kreislauf-Sterblichkeit (Cardiovascular mortality): 226 Todesfälle pro 100.000 bei Pfizer vs. 145 bei Moderna (HR: 1,57).

COVID-19-Sterblichkeit: 61 Todesfälle pro 100.000 bei Pfizer vs. 32 bei Moderna (HR: 1,91).

Nicht-COVID-19-Sterblichkeit: 722 Todesfälle pro 100.000 bei Pfizer vs. 530 bei Moderna (HR: 1,37).

Obwohl es sich hierbei um eine rein statistische Beobachtungsstudie an Menschen handelt (die keine zellbiologischen Mechanismen untersucht), liefert sie eine bemerkenswerte Parallele zu dem zuvor besprochenen Mausmodell-Paper (Wang et al., 2026).

Das LNP-Mausmodell zeigte, dass das in Pfizer verwendete Lipid LNP-2 (ALC-0315) im Gegensatz zu dem in Moderna verwendeten LNP-3 (SM-102) unerwünschte Gewebsnekrosen, DAMP-Freisetzung (mtDNA) und systemische Entzündungen/NETose auslösen kann. Die Florida-Kohortenstudie zeigt in realen Daten, dass Empfänger von Pfizer (BNT162b2) eine statistisch höhere Rate an gesundheitlichen Komplikationen (insbesondere Herz-Kreislauf) im Vergleich zu Moderna (mRNA-1273) aufwiesen, was vor allem bei älteren Menschen sichtbar wurde.

Fazit 3

Wissenschaftlich gesehen stützt diese epidemiologische Studie die Hypothese, dass die feinen chemischen Unterschiede in den Transporthüllen (LNPs) klinisch relevante biologische Unterschiede im menschlichen Körper hervorrufen können, die bei der zukünftigen Entwicklung von mRNA-Therapeutika genau berücksichtigt werden müssen.

Die neueren Studien von 2026 zeigen, dass die chemischen Unterschiede in den Fetthüllen (LNPs) der beiden Hersteller reale biologische und statistische Unterschiede in der Verträglichkeit und dem Entzündungsprofil hervorrufen . Moderna zeigt hier in Bezug auf die Lungen-NETose im Labor und das Sterberisiko bei älteren Menschen in Florida signifikante Vorteile trotz mehr als 3x höherer Dosierung (30 µg BioNTech/Pfizer im Vergleich zu 100 µg Moderna pro Injektion).

Moderna gab bereits 2016 zu, dass die Acuitas ALC Lipide problematisch sind.

“Bancel traf sich kürzlich an einem Samstag mit FORBES in einem Café in Brooklyn, […]. Er steht der Technologie von Acuitas skeptisch gegenüber. „Wir wussten, dass sie nicht besonders gut war“, sagt er. „Sie war nur okay.“

Er erklärt weiter, dass Moderna derzeit dabei ist, eigene Nanopartikel-Lipide herzustellen. Eines dieser Lipide, N1GEL (intern „Nigel“ genannt), scheint weniger Entzündungen zu verursachen als die Version von Acuitas. Ein weiteres wird von Merck lizenziert. Bancel sagt, Moderna habe die Nutzung der Acuitas-Technologie für neue Medikamente eingestellt.”

Die Ursache für dieses Eingeständnis war eine Gentherapie, die wegen der Toxizität der ALC Lipide 2017 scheiterte und Moderna beinahe ruinierte. Moderna wusste also, dass das Acuitas Lipid inflammatorisch war und ist und stellte die Nutzung ein. BioNTech jedoch entschied sich für die Verwendung eines solchen Acuitas Lipids. Ich kann nicht exakt sagen, ob Moderna damals ALC-0315 nutzte oder ein anderes Acuitas Lipid.

Nun zeigen zwei voneinander unabhängige Studien, dass exakt das, was man von Anfang an wusste: Die BioNTech/Pfizer-LNP-Plattform ist gesundheitsschädlicher als die Moderna-LNP-Plattform, weil sie stark inflammatorisch ist und Mechanismen wie NETose, TLR9-MyD88- und cGAS-STING-Signalwege triggert.

Alles Mechanismen, deren Untersuchung sich die Hersteller und Inverkehrbringer sicherheitshalber gespart haben, zu untersuchen.

Diese Daten bedeuten nicht, dass die Moderna SM-102 Plattform sicher ist. Die Pfizer/BioNTech Plattform ist aber offensichtlich so viel schädlicher als jene von Moderna, dass sie vom Markt genommen werden sollte.

Unterstützungsmöglichkeiten:

Bücherwunschzettel: https://www.amazon.de/registries/gl/owner-view/30LG3DJ4ET90L?ref_=list_d_gl_lfu_nav

Andere Unterstützungsmöglichkeiten für Holgers und meine Forschung: