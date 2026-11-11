DrBine’s Newsletter

DrBine’s Newsletter

Discussion about this post

User's avatar
Birgit Hufnagl's avatar
Birgit Hufnagl
20m

Sind eigentlich 'alle Impfflüssigkeiten' leicht gräulich im Farbton? Dann wäre die Hülle der MRNA quasi überall mit Graphenhydroxid (= nicht nachweisbar außer IM Körper, wenn sich's da zusammen'tut') ummantelt. Dr.Andreas Noack fand das früh heraus. Ich kann nach meiner Nickelvergiftung sagen, dass Noack richtig lag. Graphen ist rasiermesserscharf und stark magnetisch. Prof.Arne Burkhardt stieß bei einer Obduktion mal 'zufällig' drauf. Ich würde sagen, dass sich das IM Körper dann zusammen'schließt'. Je mehr Impfungen, aber es war gewiss auch teilweise auf Teststäbchen, desto schlechter.

Reply
Share
George's avatar
George
24m

Dazu passt eine Steigerung die Todesursache "Atmungssystem" 2025. Eine Steigerung um +4657 auf nun 81202 Todesfälle gegenüber dem Vorjahr.

https://x.com/SZwanglos/status/2115434216427016448

Reply
Share
2 more comments...

Ready for more?

© 2026 Dr. Sabine Stebel · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for writing, podcasting, and media founders.