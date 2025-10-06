“Am 8. Oktober 2025 findet bundesweit die dritte Lange Nacht des Impfens statt. Teilnehmende Apotheken, Arztpraxen und Betriebsärzte in ganz Deutschland bieten zu später Stunde Schutzimpfungen gegen Covid und Grippe an. Ziel der Aktion ist es, auf die anstehende Impfsaison aufmerksam zu machen und die Impfquoten in Deutschland zu erhöhen. Auf dieser Landkarte sehen Sie die Einrichtungen, an denen am 8. Oktober geimpft wird.”

Leider kennen die Impfenden Mediziner und Ärzte das Sicherheitsdatenblatt nicht und wissen nicht, welchen Arbeitsschutzmaßnahmen sie eigentlich unterliegen.

Ausführlich habe ich es hier erklärt:

Das aktuelle Sicherheitsdatenblatt auf deutsch kann man

hier: https://safetydatasheets.pfizer.com/

und

hier: https://dam.biontech.de/assets/PolkJLbY3vdeT3X9VYZJxw/fGh45obPKFoseT52pvAX7w/PF01329_MTR_PFEM_DE.pdf

herunterladen.

Packt bitte den Link auf den Ausdruck, damit die Apotheker das selbst prüfen können.

Des Weiteren benötigt ihr noch das Datenplatt für die Gesamteinstufung des Endproduktes als OEB 5

das findet ihr hier: https://phmpt.org/wp-content/uploads/2023/11/125742_S11_M3_32r_pf-07302048-dp-rm-coa.pdf

Dieses PDF könnte auch hilfreich sein: Pharma OEB Best Practice

Die Erklärung des Sicherheitsdatenblattes, damit ihr es versteht und es euch korrekt vom Apotheker erklären lassen könnt, könnt ihr hier auch als pdf herunterladen:

Broschüre Sicherheitsdatenblatt 2.24MB ∙ PDF file Download Download

Teilnehmende Arztpraxen und Apotheken hat die Aktion dankbarer Weise gelistet, so dass ihr Teilnehmer, die sich und ihre Mitarbeiter aus Unkenntnis selbst gefährden in eurer Umgebung schnell ausfindig machen könnt.

In meiner Gegend z. Bsp.