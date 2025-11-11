DrBine’s Newsletter

DrBine’s Newsletter

Discussion about this post

User's avatar
HaJo Kremer's avatar
HaJo Kremer
1h

Als ich zunächst "Landsteiner" las, dachte ich schon, jetzt kommt was zu Polio. Denn der wurde schon dadurch berühmt, dass er den Zusammenhang zwischen Polioviren und der schlaffen Lähmung, oft auch Poliomyelitis genannt, belegt haben soll. Daran kann man durchaus zweifeln,

Auch weil Du nicht weiter darauf eingingst und wegen dem Rest: Ausdrücklich vielen Dank!

Dabei möchte ich noch anmerken, dass, soweit ich weiß, für keine der Variablen der Tab. 2 eine Korrelation mit klinischen Endpunkten sauber belegt wurde; auch wenn da ehrfurchtheichende Grenzwerte stehen.

Denn: Ich sehe kaum einen Impfstoff, der bisher in einer überzeugenden RCT unzweifelhaft klinische Wirkung gezeigt hätte. Bei ganz wenigen wie z.B. Zoster-Impfstoff und HPV wäre klinische Wirksamkeit für mich immerhin diskutabel. Aber bitte, KEIN Impfstoff hat jemals Nutzen. gezeigt. Von daher lohnt nicht mal die Bestimmung dieser Variablen. Man kann grundsätzlich sagen: Es liegt kein Nutzen vor.

(Gegenfrage: Wie sollte das auch anders sein)

Essenziell wäre es, in einer Placebo-kontrollierten Studie unzweifelhaft klinische Wirkung zu zeigen und darin gleichzeitig, wenigstens in einer angemessen großen Untergruppe, die immunologischen Variablen anhand der Effekte zu validieren.

M.E. wurde das nur in der Spikevax-Studie mRNA-1273-P301 sauber und sinnvoll gemacht; da sogar für praktisch alle randomisierten und exponierten Teilnehmer. Das endete mit einer totaler Bauchlandung für MODeRNA.

Expand full comment
Reply
Share
1 reply by DrBines verbales Vitriol
1 more comment...

No posts

© 2025 DrBine
PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture