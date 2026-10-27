Die gerichtete Proteinevolution (engl. Directed Protein Evolution) ist eine biochemische Methode im Labor, bei der die Prinzipien der natürlichen Evolution – Mutation, Selektion und Replikation – im Zeitraffer nachgeahmt werden, um Proteine (meist Enzyme) mit völlig neuen oder verbesserten Eigenschaften maßzuschneidern.

Wie das funktioniert, habe ich schon vor Jahren beschrieben:

Es handelt sich um eine dual-use Technik. Als Doktorand glaubte ich daran, dass die Methode dazu da ist, Enzyme für chemische Prozesse oder Waschmittel zu optimieren. Dass man Eiweiße auch als Waffen einsetzen kann, wurde mir erst in der Plandemie bewusst und dass ich dazu in der Lage gewesen wäre, das Spike-Protein mit den Methoden meiner Doktorarbeit zu optimieren.

Erfunden hat die gerichtete Evolution die Nobelpreisträgerin Francis Arnolds, die anscheinend so langweilig und nerdig ist, dass Jeffrey Eppstein sie nie wieder sehen wollte.

Arnolds bekam dafür 2018 den Nobelpreis.

Die andere Hälfte des Nobelpreises ging an George P. Smith und Sir Gregory P. Winter, welche die „Phagen-Displays von Peptiden und Antikörpern“ entwickelten. Phage Display (im obigen alten Artikel über directed Evolution erklärt) ist eine essentielle Methode, die man für die gerichtete Evolution braucht.

In den letzten Jahren dürften wir zur Genüge gelernt haben, dass der Nobelpreis ein politischer Preis ist, mit dem jene Menschen ausgezeichnet werden, die den System brav gedient haben und weniger ein Preis, der für herausragende wissenschaftliche Leistung vergeben wird, auch wenn es da Ausnahmen geben mag.

Nun stellt sich die Frage, wer hat Francis Arnolds Forschung eigentlich bezahlt? Mehr oder minder neutrale NIH Gelder oder die üblichen Verdächtigen?

Die wichtigsten Geldgeber und deren spezifische Grants (Forschungsförderungen), die den Grundstein für ihren späteren Chemie-Nobelpreis legten, gliedern sich in folgende Hauptsäulen:

1. US-Militär und Verteidigungsbehörden

Das US-Militär war einer der frühesten und verlässlichsten Förderer ihrer Arbeit , da die Erzeugung robuster, künstlicher Enzyme für die Produktion von Treibstoffen und resilienten Materialien von hohem strategischen Interesse ist.

U.S. Army Research Office (ARO) / Army Research Laboratory (ARL): Das ARO stellte Arnold bereits in den frühen 1990er Jahren Single Investigator Grants (Einzelgänger-Förderungen) zur Verfügung. Mit diesen Geldern demonstrierte sie 1993 zum ersten Mal, dass ein Enzym (Subtilisin E) so mutiert werden kann, dass es bei extrem hohen Temperaturen und in unnatürlichen Lösungsmitteln stabil bleibt. [1, 2]

DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency): Arnold erhielt signifikante Gelder über das von DARPA finanzierte Diversity Biotechnology Consortium. Ziel war es, kombinatorische Biologie und gelenkte Evolution für die Synthese neuer Materialien nutzbar zu machen.

Institute for Collaborative Biotechnologies (ICB): Ab 2003 wurde ihr Labor massiv durch das ICB gefördert – eine vom US-Heer (U.S. Army) finanzierte Forschungsallianz, um biotechnologische Lösungen für die Landesverteidigung zu entwickeln.

2. Amerikanische Bundesbehörden (Zivile Grundlagenforschung)

Für die kontinuierliche biochemische und bioingenieurstechnische Arbeit erhielt das Arnold Lab am Caltech fortlaufend klassische Forschungsförderungen:

National Science Foundation (NSF): Die NSF finanzierte zahlreiche ihrer grundlegenden Chemieingenieur-Projekte. Arnold erhielt unter anderem den prestigeträchtigen NSF Presidential Young Investigator Award, der jungen Spitzenforschern langfristige finanzielle Unabhängigkeit garantierte.

National Institutes of Health (NIH): Über das NIH (speziell das National Institute of General Medical Sciences / NIGMS) liefen jahrzehntelang fortlaufende R01-Grants (die Standard-Großförderung für biomedizinische Forschung in den USA). Diese Gelder flossen vor allem in die Evolution von Cytochrom-P450-Enzymen, um sie für die Synthese von Medikamenten und Pharmazeutika zu optimieren. [1]

U.S. Department of Energy (DOE): Das Energieministerium unterstützte gezielt Arnolds Ansätze zur Evolution von Enzymen, die Biomasse (wie Cellulose) effizient in Biokraftstoffe umwandeln können.

3. Private Stiftungen und Philanthropie

Neben staatlichen Geldern trugen private Organisationen erheblich zur Weiterentwicklung und Anwendung ihrer Methoden bei:

Bill & Melinda Gates Foundation: Finanzierte gezielt ein großes Projekt zur gerichteten Evolution von Enzymen, um ein kostengünstigeres Herstellungsverfahren für Tuberkulose-Medikamente in Entwicklungsländern zu ermöglichen.

David and Lucile Packard Foundation: Arnold war in den 1980er/1990er Jahren Packard Fellow. Dieser hochdotierte, flexible Grant gab ihr in der kritischen Anfangsphase ihrer Karriere die Freiheit, riskante Ideen abseits des wissenschaftlichen Mainstreams zu verfolgen.

Foundation for Angelman Syndrome Therapeutics (FAST): Ihr Labor erhält zudem gezielte Grants für die medizinische Anwendung der gerichteten Evolution in der Gentherapieforschung. [1]

Da fehlt doch einer? Wo sind die Rockefellers? Da gibt es nur eine Ehrendoktorwürde der Rockefeller University 2024.

Die Verbindung zum Wellcome Trust Arnold besteht nur indirekt über Panels und Symposien des Wellcome Trust. Sie wurde zudem als ausländisches Ehrenmitglied in die britische Royal Society gewählt, deren medizinisch-biologische Spitzenforschung stark durch den Wellcome Trust kofinanziert wird. [1]

Frances Arnold steht über das im Jahr 2020 gegründete High-Tech-Biomanufacturing-Unternehmen National Resilience, Inc. (Resilience) in enger personeller und strategischer Verbindung mit In-Q-Tel (IQT), dem staatlich geförderten Wagniskapitalarm der CIA. Die ursprüngliche Idee zur Gründung von Resilience ging aus intensiven strategischen Gesprächen zwischen Robert Nelsen (ARCH Venture Partners) und Luciana Borio (council for foreign relations) hervor. Borio war zu diesem Zeitpunkt Vizepräsidentin von In-Q-Tel. National Resilience, Inc. wurde mit über 800 Millionen Dollar Startkapital ins Leben gerufen, um als eine Art „Amazon Web Services (AWS) für die Biopharmazie“ die heimischen US-Lieferketten für komplexe Medikamente und Impfstoffe (unter anderem mRNA) krisenfest zu machen.

Überhaupt ist Francis Arnolds in sehr vielen Aufsichtsräten:

Zu meiner Zeit als Doktorand empfand ich die gerichtete Evolution als Nischenforschung ohne Zukunft, da alles abpatentiert war. Frances Arnolds Patente im Bereich der Rekombination und des Genshufflings (DNA Shuffling ) waren so breit gefasst, dass man zwar an der Uni damit forschen konnte, für Firmen war diese Technologie durch die Patentlage jedoch komplett uninteressant.

Damals gab es deswegen auch Patentstreitigkeiten.

Das Original-Patent zum DNase-Shuffling ist von Willem Stemmer. Dieses historische Patent schützt die Methode, bei der Gene mithilfe des Enzyms DNase I in kleine Fragmente zerschnitten und anschließend per PCR wieder zusammengesetzt werden.

Frances Arnold veröffentlichte 1997 zusammen mit Huimin Zhao) Anleitung zur Optimierung des DNase-Verdaus. Sie fanden heraus, dass die Zugabe von Mangan- (Mn²⁺) oder Magnesiumionen (Mg²⁺) während des DNase-I-Einsatzes die Mutationsrate steuerbar macht, zumindest auf dem Papier. In der Realität erwies sich der DNase-Verdau immer noch als extrem schlecht bis gar nicht steuerbar und als Glücksprodukt.

Daher erfand Frances Arnold ein weiteres Verfahren, das vollkommen ohne DNase I auskommt – das Staggered Extension Process (StEP)-Verfahren. Die Bruchstücke werden hierbei rein thermisch über unvollständige PCR-Zyklen erzeugt.

Mein Paper, das NExT-Paper kam zu einer Zeit (Mitte der 2000er Jahre), als sich die gerichtete Evolution von einer rein akademischen Entdeckung zu einem hochgradig industrialisierten Standardwerkzeug wandelte. Meine Methode, bei der mein Dotorvater mir den Erstautor gestohlen hat und den Letztautor seiner Frau gab, um mich an die Position der technischen Angestellten zu verbannen, machte das DNA-Shuffling reproduzierbar und „idiotensicher“ für Hochdurchsatz-Labore. Es senkte die ungewollte Mutationsrate drastisch auf nur ca. 0,1 % und erlaubte es Forschern weltweit, kombinatorische Genbibliotheken am Fließband zu erstellen, ohne monatelang die experimentellen Bedingungen einer DNase I mühsam optimieren zu müssen.

Mea culpa, meine Doktorarbeit hat die gerichtete Evolution idiotensicher gemacht.

Es wurde von der Arbeitsgruppe, in der ich promoviert habe, jedoch nie ein Patent angemeldet, da Arnolds ihr Patent so gefasst hatte, dass es sich dadurch um ein Grundlagenverfahren des molekularen Designs handelte. Die vom Caltech eingereichten Patente schützten nicht nur spezifisch veränderte Enzyme, sondern die grundlegenden Methoden , wie man Genbibliotheken durch Rekombination überhaupt erzeugt und nach verbesserten Proteinen durchsucht. Wer also in der Industrie Proteine durch das Mischen von Genen optimieren wollte, stieß unweigerlich auf Arnolds Patente.

Da sowohl Arnolds Labor am Caltech als auch Stemmer Patente hielten, die extrem breite Ansprüche auf das Neuzusammensetzen von Genen erhoben, blockierten sich die beiden Parteien zunächst gegenseitig auf dem Markt.

Um einen jahrelangen, ruinösen Patentkrieg zu verhindern, trafen das Caltech und Maxygen eine strategische Entscheidung: Maxygen lizensierte Arnolds Patente vom Caltech.

Frances Arnold selbst wurde daraufhin in den wissenschaftlichen Beirat und den Gründungsvorstand von Maxygen berufen. Durch diese Bündelung der breiten Patente hielt Maxygen über Jahre hinweg ein Quasi-Monopol auf das kommerzielle „Molecular Breeding“ (die molekulare Evolution von Enzymen).

Daher war meine Promotion beruflich und wissenschaftlich eine Sackgasse, weil es nur einen potentiellen Arbeitgeber für diese Expertise gab: Maxygen.

Frances Arnold ist wissenschaftliche Mitgründerin des Caltech-Spin-offs Aralez Bio, das auf ihren Nobelpreis-Methoden der gerichteten Evolution basiert. Aralez Bio erhielt über den staatlichen Defense Production Act (DPA) gemeinsam mit National Resilience eine Förderung in Höhe von ca. 17,5 Millionen US-Dollar. Dieses Pentagon-Geld fließt direkt in den Aufbau nationaler Lieferketten für unnatürliche Aminosäuren, die für die Herstellung kritischer Medikamente benötigt werden.

Francis Arnolds Patent lief im März 2018 aus.

Für das Militär und die universitäre Forschung jedoch gelten Patenten nicht, die können forschen, wie sie wollen.

Wenn die gerichtete Evolution bei der Plandemie keine Rolle spielte, stellt sich nun jedoch die Frage, warum Francis Arnolds unter US-Präsident Joe Biden zur Co-Vorsitzenden des wissenschaftlichen Beraterstabs des Präsidenten (PCAST) ernannt wurde. Ihre Aufgabe wir die Wiederherstellung des Vertrauens in die Wissenschaft, was ihr ganz offensichtlich nicht gelungen ist.

Arnold war bereits in der Übergangsphase (Transition Team) der Biden-Regierung aktiv. Ihre erste Hauptaufgabe bestand darin, die weiteren hochkarätigen Mitglieder des PCAST – Spitzenforscher, Nobelpreisträger und Tech-Experten – gezielt auszuwählen und zu rekrutieren, um ein fachlich und demografisch diverses Gremium aufzustellen. Das war immerhin ein Ehrenamt und sie bekam dafür kein Geld, was normal ist, wenn man eine Professur hat und ohnehin staatlich bezahlt wird, das ist auch in Deutschland so.

PCAST unter Biden bestand aus:

Die Dreierspitze (Co-Chairs)

Geleitet wurde das PCAST von einem historischen Trio: [1, 2]

Die 27 ernannten Mitglieder unter Biden

Die weiteren 27 Mitglieder stammten fast ausnahmslos aus der universitären Spitzenforschung, der Medizin oder staatlichen Organisationen: [1, 2]

Biomedizin, Gesundheit & Immunologie

Klimaforschung, Energie & Umwelt

Dr. Inez Fung (UC Berkeley) – Renommierte Klimawissenschaftlerin und Expertin für den globalen Kohlenstoffkreislauf.

Dr. John Dabiri (Caltech) – Luftfahrt- und Bioingenieur, bekannt für innovative Windenergieforschung.

Dr. Charles Isbell (Georgia Tech) – Informatiker und Experte für interaktives Maschinelles Lernen.

Dr. Jonathan Levin (Stanford University) – Wirtschaftswissenschaftler und Experte für Marktdesign.

Dr. Michael Witherell (Lawrence Berkeley National Laboratory) – Physiker und Leiter eines führenden nationalen Labors. [1]

Nationale Sicherheit, Technologie & Industrie

Agrarwissenschaften, Ökologie & Sozialwissenschaften

PCAST unter Trump:

Während unter Frances Arnolds Co-Vorsitz (2021–2025) primär Spitzenprofessoren, Universitätsleiter und Mitglieder nationaler Wissenschaftsakademien vertreten waren, liegt der Fokus heute fast ausschließlich auf der kommerziellen Umsetzung technologischer Innovationen durch die Privatwirtschaft.

Co-Vorsitzende (Co-Chairs)

David Sacks : Investor und ehemaliger Sonderberater der Regierung für KI und Krypto.

Michael Kratsios: Leiter des wissenschaftlich-technologischen Planungsstabs des Weißen Hauses (OSTP). [1, 2]

Ernannte Mitglieder (Appointees)

Die Zusammensetzung konzentriert sich stark auf die Bereiche Künstliche Intelligenz, Quantencomputing, Kernenergie und Hardware-Infrastruktur: [1, 2]

Marc Andreessen: Mitgründer der renommierten Risikokapitalfirma Andreessen Horowitz. Sergey Brin: Mitgründer von Google und ehemaliger Präsident des Mutterkonzerns Alphabet. Safra Catz: CEO des Software- und Cloud-Riesen Oracle. Michael Dell: Gründer und CEO von Dell Technologies. Jacob DeWitte: Mitgründer von Oklo, einem Start-up für kompakte Kernreaktoren. Fred Ehrsam: Investor und Mitgründer der Kryptowährungsplattform Coinbase. Larry Ellison: Gründer und Tech-Vorstand von Oracle. David Friedberg: Agrartechnologie-Investor und CEO von The Production Board. Jensen Huang: Mitgründer und CEO des führenden KI-Chip-Herstellers NVIDIA. John Martinis: Physiker an der University of California, Santa Barbara und Experte für Quantencomputer (aktuell der einzige aktive universitäre Wissenschaftler im Rat). Bob Mumgaard: CEO von Commonwealth Fusion Systems, einem Unternehmen für kommerzielle Kernfusion. Lisa Su: CEO des Halbleiterunternehmens AMD (Advanced Micro Devices). Mark Zuckerberg: Gründer und CEO von Meta (Facebook, Instagram). [1, 2, 3, 4, 5]

Bei der Betrachtung der Verknüpfungen zwischen militärischer Forschungsförderung, biomedizinischen Labormethoden und hochkarätigen politischen Beraterposten lassen sich, je nach analytischem Rahmen und Perspektive, unterschiedliche Schlüsse ziehen. Da die Frage nach dem Ursprung von SARS-CoV-2 und den Verstrickungen von Wissenschaft und Politik international kontrovers diskutiert wird, lassen sich im Wesentlichen zwei Hauptinterpretationen in der öffentlichen und fachlichen Debatte identifizieren:

Perspektive 1: Der kritische Blick auf den „Wissenschaftlich-Militärischen Komplex“

Interessenkonflikte bei der Aufklärung: Wenn bahnbrechende Methoden wie die gerichtete Evolution stark durch Verteidigungsbehörden wie die DARPA gefördert wurden und deren Pioniere gleichzeitig an der Spitze der nationalen wissenschaftlichen Beraterstäbe (wie dem PCAST) sitzen, sehen Kritiker darin ein potenzielles institutionelles Hindernis für eine unabhängige Aufklärung von Laborunfällen. Es besteht der Vorwurf, dass ein inhärentes Interesse daran existieren könnte, regulatorische Versäumnisse oder Risiken von „Dual-Use“-Forschung (Forschung, die sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden kann) zu beschönigen.

Machtkonzentration im „Deep State“ der Wissenschaft: Aus dieser Sichtweise erscheint die Berufung von Frances Arnold zur PCAST-Leiterin als Beleg für ein engmaschiges Netzwerk, in dem dieselben Akteure Forschungsgelder vergeben, die Technologie entwickeln, die kommerziellen Ausgründungen leiten und schlussendlich die Regierung politisch beraten. Dies schürt Misstrauen gegenüber staatlichen Institutionen und der Unabhängigkeit wissenschaftlicher Beratung.

Perspektive 2: Die institutionalisierte Sichtweise von Expertise und „Dual-Use“-Technologie

Berufung basierend auf maximaler Kompetenz: Aus Sicht der Biden-Regierung war die Ernennung einer Nobelpreisträgerin zur Co-Leiterin des PCAST ein logischer Schritt, um nach Jahren politischer Spannungen die wissenschaftliche Exzellenz im Weißen Haus wiederherzustellen. Da die gerichtete Evolution eine der mächtigsten Technologien des 21. Jahrhunderts ist, galt Arnold als ideale Besetzung, um die USA bei strategischen Fragen zu Biotechnologie, grünem Wandel und bio-basierter Wirtschaft zu beraten.

Die Realität der Forschungsfinanzierung: In den USA ist es Standard, dass biomedizinische Spitzenforschung zu großen Teilen vom Verteidigungsministerium (darunter DARPA oder das Army Research Office) finanziert wird. Dies liegt daran, dass das Militär ein massives logistisches Interesse an zivilen Anwendungen hat (wie z. B. der Synthese von Biotreibstoffen oder dem Schutz vor chemischen Kampfstoffen). Für die Etablierung einer Technologie im Labor gilt eine solche Förderung im amerikanischen System als Qualitätsmerkmal und nicht zwingend als Indikator für eine biologische Waffenentwicklung.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Konstellation erlaubt es einerseits, das Bild einer hochgradig vernetzten Elite zu zeichnen, bei der die Grenzen zwischen militärischem Interesse, biologischem Risiko und politischer Kontrolle verschwimmen. Andererseits lässt es sich als das normale Funktionieren des amerikanischen Innovationssystems interpretieren, in dem die fähigsten Köpfe des Landes mit staatlichen und militärischen Mitteln gefördert werden und ihr Wissen später der Regierung zur Verfügung stellen.

Diese Verflechtungen unterstreichen, wie eng Frances Arnold, die Schnittstellen der US-Verteidigungsbehörden und IQT-nahe Akteure in der modernen amerikanischen Biotechnologie-Infrastruktur miteinander verwoben sind.

Unterstützungsmöglichkeiten:

Bücherwunschzettel: https://www.amazon.de/registries/gl/owner-view/30LG3DJ4ET90L?ref_=list_d_gl_lfu_nav

Andere Unterstützungsmöglichkeiten für Holgers und meine Forschung: