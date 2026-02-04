Dass es Verbindungen der Plandemie zu Epstein geben könnte und die Netzwerke verzweigt sind, habe ich bereits in meinem ersten Buch (einmal mit Profis arbeiten) angedeutet. Mir fehlten damals aber belastbare Dokumente.

Nathan Wolfe

„Contagion“ kann man schauen, muss man nicht. Kein Film, an den ich mich noch erinnere, vielleicht weil die Laborszenen so unrealistisch waren. In etwa so unrealistisch wie in Avatar 1 in der Szene, in der Sigourney Weaver die Gilson-Pipette mit der Spitze nach oben hält. Eine geniale Szene für einen Erstsemesterkurs, um zu zeigen, wie man es NICHT macht. Warum ich wohl keine Ahnung von dem Film habe, obwohl er 2021 und 2022 jeweils zweimal pro Jahr, jedes Halbjahr einmal, lief. Warum nur? Möglicherweise, weil die deutsche „Film und Medienbewertung“ dem Film das Prädikat „wertvoll“ gab, was für mich normalerweise direkt heißt: nicht schauen, systemkonforme, schulgeeignete Propaganda. Vielleicht auch, weil „Contagion“ Nathan Wolfe als Berater hatte. Nathan Wolfe ist der Autor des Buchs „Virus: Die Wiederkehr der Seuchen“ und die Hauptfigur des Theaterstücks von Lauren Gunderson namens „The Catastrophist“. Das klingt erst einmal nach Expertise. Nathans Expertise ist aber sehr speziell. Er war der CEO von Metabiota. Diese Firma wurde von Hunter Bidens Investmentfirma Rosemond Seneca, Black & Veatch (B&V), die in der Ukraine die Biolabore gebaut haben, In-Q-Tel (CIA-Investmentfirma), vom US-Verteidigungsministerium (DTRA), der Bill & Melinda Gates Foundation, dem NIH und Google finanziert. Metabiota war 2021 „Technology Pioneer“ des WEF. Einer der Freunde, denen Nathan Wolfe in seinem Buch „Virus: Die Wiederkehr der Seuchen“ dankt, ist Jeffrey Epstein und dessen Nachlassverwalter Boris Nikolic, Peter Daszak (President von Hunter Bidens Firma EcoHealth Alliance) und Jeremy Farrar (Direktor des Welcome Trust). Ein illustrer Kreis bekannter Namen im Hintergrund der Coronap(l)andemie. Mehr dazu findet man in Röpers „Inside Corona“. Röper hat sich diesen Netzwerken im Detail gewidmet, genau wie Calndestine, der sich auf die Analyse dieser Biowaffennetzwerke auf Substack spezialisiert hat. Allein über Nathan Wolfe und seine Verstrickungen könnte man wohl ein ganzes Buch schreiben.

Nun stellt sich die Frage, standen Jeffrey Epstein und der Virus Hunter vielleicht sogar in direktem Kontakt?

Die Antwort lautet: JA!!!!

Die Anzahl der Treffer ist aber irreführend. Es gibt eine Webseite, welche die Mails wie eine Mailbox aufgearbeitet hat, was es einfacher macht, sie zu durchsuchen:

https://www.jmail.world/

Der Vorteil: Man sieht direkt, wer die Mail geschickt hat bzw. ob ein Name nur erwähnt wird. Damit reduziert die dich zu durchsuchende Anzahl der Mails deutlich. ABER leider kann man nicht nach Datum oder Sender sortieren, man muss alles Seiten durchklicken. Das Tool funktioniert aber besser als die offizielle Webseite, die einen immer wieder rauswirft, wenn man zu viele Mails durchschaut, weil sie einen für einen Bot hält.

Es ist nicht verwerflich, wenn in den Epstein Mails über einen gesprochen wird. Anders sieht es aus, wenn man in direktem Kontakt stand auch wenn Email-Kontakt zu haben per se auch nicht verwerflich ist. Jeffrey Eppstein hat sich mit vielen Wissenschaftlern Emails geschrieben und Paper aus verschiedenen Fachgebieten diskutiert.

Einen Unterschied macht es erst, wenn derjenige Herrn Eppstein in seiner Villa in NY mehrfach besucht hat.

Die NY-Times hatte Bilder aus Epsteins Stadthaus. Das Interieur kann einem Besucher somit unmöglich entgangen sein.

“Das Stadthaus, nur einen Steinwurf vom Central Park entfernt, wurde 1998 von Leslie H. Wexner, dem milliardenschweren Eigentümer von L Brands, an Herrn Epstein verkauft. Herr Epstein renovierte und dekorierte die Villa in einem exzentrischen Stil. Dutzende gerahmte künstliche Augäpfel säumten den Eingangsbereich. Eine Skulptur einer Frau in einem Brautkleid, die ein Seil umklammert hielt, hing im zentralen Atrium.

Im Speisesaal im Erdgeschoss empfing Herr Epstein eine wechselnde Gruppe von Prominenten, Akademikern, Politikern und Geschäftsleuten. Das Essen war zwar manchmal eher gewöhnlich – laut Herrn Allens Brief handelte es sich manchmal nur um ein Buffet mit chinesischem Essen zum Mitnehmen –, aber die Veranstaltungen waren alles andere als gewöhnlich.

[...]

Mehrere Opfer von Herrn Epstein gaben an, dass die Villa mit einem Netzwerk versteckter Videokameras ausgestattet war.

Im Massageraum befanden sich Gemälde von nackten Frauen, eine große silberne Kugel mit Kette und Regale mit Gleitmitteln, wie aus Fotos hervorgeht, die von der Times geprüft wurden. Epstein wies regelmäßig Teenager-Mädchen – einige davon aus Mittelschulen in Queens rekrutiert – an, ihn zu massieren, während er nackt war. Manchmal masturbierte er vor ihnen, wie aus Gerichtsakten und Interviews mit Opfern hervorgeht. Manchmal vergewaltigte oder missbrauchte er sie.

Auf den Fotos des Massageraums waren keine Überwachungskameras zu sehen.”

Jeffrey Epstein hat sich mit vielen Intellektuellen umgeben:

Und mit Einigen hatte er wohl sehr intensiven Email Verkehr wie Noam Chomsky:

Aber auch hier, wie gesagt, die Anzahl der Treffer trügt.

Die Freundschaft von Chomsky und Epstein ist von den Medien schon intensiv bearbeitet worden, z. Bsp. im Guardian.

Chomsky hat sich in der Plandemie auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Er war für die gesellschaftliche Isolierung ungeimpfter Menschen. Obwohl eines seiner Hauptwerke die Kritik an der Manipulation durch die Medien ist und dass es die Medien sind, die die Illusion von Wirklichkeiten erschaffen, ist er selbst auf diese Medienillusion namens Coronaplandemie hereingefallen.

Nathan Wolfe und Jeffrey Epstein scheinen sich aber sehr oft getroffen zu haben unter anderem in Epsteins Haus in NY.

Die meisten Mails scheinen mir Terminabsprachen zu sein, die teilweise schon irgendwie seltsam anmuten.

Vielleicht waren die beiden nur Kaffee trinken und haben wissenschaftliche Gespräche über Klimawandel und die damit einhergehende Gefahr neuer Viren geredet?

Jeffrey war wohl auch auf Nathans Buchpremierenfeier.

Und ja, ich habe das Buch tatsächlich für mein Archiv gekauft.

Epstein brachte Nathan Wolfe 2009 möglicherweise mit NSA Kontakten zusammen:

Die Forschungsbereiche des Virologen Nathan Wolfe zusammen mit Jeffrey Epstein waren aber nicht virologischer Natur sondern kreisten um Hypersexualität:

“Hey Jeffrey, es war toll, mit dir abzuhängen, und schön, Steve kennenzulernen.

Hier sind die Vorbereitungsnotizen zum Start der Studie über mikrobielle Hypersexualität: Es gibt einige solide Möglichkeiten, um zu beginnen: 1) Querschnittsstudien am Menschen; 2) Studien an wildlebenden Nagetieren; oder 3) Laborstudien mit bekannten Modellen (z. B. Tollwut, Toxoplasmose). Jede hat ihre Vorteile, aber ich würde vorschlagen, dass wir mit Option 1 beginnen und zwei Humanstudien hinzufügen, für die wir bereits Fördermittel in Kamerun und der DR Kongo erhalten haben (Studienzusammenfassungen siehe unten). Im Wesentlichen werden wir einen Fragebogen zum Hypersexualitätsindex hinzufügen, die Stichprobengröße erhöhen, die Art der Proben ändern (z. B. Genitalabstriche hinzufügen) und Laborstudien hinzufügen, um einen Zusammenhang zwischen Hypersexualität und mikrobieller Vielfalt herzustellen. Die Studien werden die ersten ihrer Art sein und eine Fülle von Ergebnissen in Bezug auf Hypersexualität, neue STI-Entdeckungen und Zusammenhänge zwischen Sexualität und mikrobieller Vielfalt liefern, die wir weiterverfolgen können. Die geografische Lage ist ideal (hohe und wenig erforschte virale Vielfalt), und wir verfügen bereits über Protokolle, Pläne und Finanzmittel, die wir nutzen können. Mein Team hat alle Details zusammengestellt (Leistungsbeschreibung, Budget, One-Pager usw.), die ich Ihnen gerne zusenden kann, wenn Sie möchten. Jetzt scheint der ideale Zeitpunkt zu sein, um diese Studien in Angriff zu nehmen.

Wir können die Einzelheiten besprechen und klären, wenn wir uns am Montag unterhalten ... Ich wünsche Ihnen vorerst ein unterhaltsames Wochenende, wo auch immer Sie sind, und tun Sie nichts, was ich nicht tun würde! Nathan”

Man diskutierte auch, welche wissenschaftlichen Fragebögen es für so eine Studie bereits gäbe.

Diese Mail aus 2013 kam nicht vom Nathan Wolfes Uni Account, ihr fehlt die Visitenkarte am Ende. Ich konnte leider auch kein entsprechendes wissenschaftliches Paper bei Pubmed finden, vielleicht ist es aber auch in einem Journal erschienen, das nicht bei Pubmed gelistet ist?

Man muss natürlich vorsichtig sein mit Beschuldigungen. Jeffrey Epstein hat sich mit vielen Intellektuellen geschrieben, z. Bsp. David Grosof

Und es gibt eine leider kontextlose Liste von Wissenschaftlern, auf der Nathan Wolfe gelistet ist, aber z. Bsp. nicht Noam Chomsky oder David Grosof. Das kann am Zeitpunkt der Zusammenstellung liegen oder einen anderen Grund haben.

“Alles gut. Danke. Interessengebiete, Verteilungen in der Natur. . 2 Täuschung. 3. Schlaf . 4. Macht. 5 Geld. 6 Musik und das Gehirn. 7 , Signalintelligenz in biologischen Systemen

Am Freitag, 20. Januar 2017 um 1:07 Uhr schrieb David Grosof Lieber Jeffrey, > schrieb:

Herzlichen Glückwunsch zu einer weiteren Umrundung der Sonne. Ich möchte dir ein Geburtstagsgeschenk machen: Ich werde mich ein paar Stunden lang nach Kräften bemühen, etwas zu tun, das dir entweder etwas Gutes bringt oder dir hilft, etwas Schlechtes zu verhindern. Wir haben uns schon lange nicht mehr unterhalten, daher bin ich mir nicht sicher, was dich derzeit interessiert, aber hier sind einige meiner Interessen, bei denen ich entweder über besondere Fähigkeiten verfüge oder Zugang zu Menschen habe, die solche Fähigkeiten haben.

* Offene Wissenschaft – Open-Access-Veröffentlichungen, Datenveröffentlichungen und offene Kulturinstitutionen, die als Netzwerk mit weitgehend einheitlichen und sich gegenseitig verstärkenden Werten betrachtet werden: Public Library of Science (PLoS), Wikipedia, Internet Archive, Electronic Frontier Foundation und Creative Commons, zusammen mit verbündeten Finanzierungsquellen der US-amerikanischen, britischen und europäischen Regierungen und NGOs sowie anderen Institutionen.

* Life-Science-Unternehmen in der Frühphase, insbesondere solche mit einer oder mehreren der folgenden Technologien: Optik, tragbare Sensoren, Gehirn-Computer-Schnittstellen, Verhaltensengineering, das über Robo-Nudging hinausgeht. Ich bin nicht auf dem neuesten Stand in Sachen synthetische Biologie und CRISPR, aber ich habe einen guten Freund, der sich damit auskennt.

* Cybersicherheit für Sie und Ihr Leben. Ich habe das Internet sorgfältig nach Artikeln über Sie durchsucht und habe Grund zu der Annahme, dass diese auf unbestimmte Zeit bestehen bleiben werden. Als Ihr Freund wäre es fahrlässig von mir, Sie nicht zu ermutigen, so sorgfältig und klug wie möglich mit Tools wie Signal, Zwei-Faktor-/Multi-Faktor-Authentifizierung, der Übertragung von Webmail-Archiven aus dem Internet in Ihr eigenes sicheres, privat gepflegtes Archiv oder deren Löschung (im Gegensatz zu Podesta) und anderen Maßnahmen umzugehen.

* Werbung für Ihre coole, kreative und wichtige philanthropische Arbeit zur Unterstützung wirklich guter und abenteuerlicher, risikoreicher Grundlagenforschung. Der offensichtlichste Vorteil: Es wäre schön zu wissen, dass Sie mit dem brillanten David Grosof abgehangen haben.”

Wenn man einfach mal jemand zufällig herausgreift, wie Charles Harper, so ging es bei ihm wohl um die Finanzierung wissenschaftlicher Projekte im Bereich Kryptographie.

Man muss bei diesem Mails auch bedenken, dass sie über die geschäftliche Uni-Email gingen, also theoretisch immer per FOIA herausgeklagt werden konnten. Wenn da wirklich etwas Ungesetzliches geschrieben worden wäre, hätte man dafür sicherlich nicht die Uni-Email genommen sondern eine private Email, wie das Fauci vorgeschlagen hat.

Einige von Nathan Wolfes Mails waren aber eben nicht vom Uni Account. Warum?

Kontaktschuldzuweisungen zu betreiben soll bei den Epstein Files auch nicht Ziel sein. Es ist durchaus möglich, dass die Korrespondenten nicht wussten, wie Herr Epstein drauf war. Solange sie nicht auf der Insel waren oder bei Jeffrey daheim, kann man ihnen sicherlich nichts vorwerfen. Nathan Wolfe jedoch war im Jeffrey Epstein in NY in seinem ominösen Haus. Die beiden scheinen sich sehr häufig getroffen zu haben.

Nathan und seine Frau haben Jeffrey Epstein zu ihrer Hochzeit eingeladen, so sehr befreundet waren sie.

Ian Lipkin

Bei der Biographie von Ian Lipkin habe ich mich von Grok unterstützen lassen.

W. Ian Lipkin, ein renommierter Epidemiologe und Virolologe an der Columbia University sowie Direktor des Center for Infection and Immunity, spielte eine zentrale Rolle bei der Erforschung und Bekämpfung der COVID-19-Pandemie.

Bereits im Dezember 2019 erfuhr er durch Kontakte in China von dem neuen Coronavirus und reiste Ende Januar 2020 nach Guangzhou, um den Ausbruch vor Ort zu untersuchen, mit chinesischen Wissenschaftlern zusammenzuarbeiten und Beratung für die chinesische Regierung und die WHO zu leisten.

Er trug zur Entwicklung von Diagnosetests bei, half bei der Sequenzierung des Virus und förderte Strategien zur Eindämmung, basierend auf seiner Erfahrung mit früheren Ausbrüchen wie SARS im Jahr 2003.

Lipkin war Co-Autor des einflussreichen Papers “The proximal origin of SARS-CoV-2”, das argumentiert, dass der Virus wahrscheinlich einen natürlichen Ursprung hat und eine Labor-Manipulation unwahrscheinlich ist.

Später äußerte er jedoch Kritik an der Durchführung von Forschungen an Fledermaus-Viren in chinesischen Laboren auf Biosicherheitsstufe 2 (BSL-2), die er für zu riskant hält, und schloss einen unbeabsichtigten Labor-Unfall nicht vollständig aus.

Im März 2020 erkrankte Lipkin selbst an COVID-19 durch Gemeinschaftsübertragung in den USA und nutzte dies, um auf die Notwendigkeit starker Public-Health-Maßnahmen und Impfungen hinzuweisen.

Darüber hinaus engagierte er sich in der Erforschung von Long-COVID-Symptomen und der Prävention zukünftiger Pandemien durch globale Kooperationen und Kapazitätsaufbau.

Ian Lipkin ist somit ein zentrale und treibende Kraft der Plandemie.

2012 Kontaktierte Ian Lipkin Herrn Epstein:

“Sehr geehrter Herr Epstein,

Ellis Rubinstein hat im Oktober versucht, uns miteinander bekannt zu machen, was jedoch aufgrund der Komplexität der Koordination von drei Terminkalendern nicht gelungen ist. Ich folge seiner Empfehlung in der Hoffnung, dass es uns nun leichter fällt, uns direkt zu treffen. Ich leite das größte und produktivste Zentrum für die Überwachung und Erforschung von Krankheitserregern. Das Center for Infection and Immunity und das damit verbundene WHO-Kooperationszentrum mit Sitz in Columbia sind bereit, ihre Forschung von metagenomischen und zoonotischen Krankheiten auf die Rolle von Gen-Umwelt-Zeit-Wechselwirkungen bei neurologischen Entwicklungsstörungen, neoplastischen und Autoimmunerkrankungen auszuweiten. Die dafür erforderlichen Strategien und Instrumente sind weitgehend identisch. Daher bin ich zuversichtlich, dass diese neue Initiative erfolgreich sein und einen enormen Einfluss auf die Morbidität und Mortalität beim Menschen haben wird. Bitte schlagen Sie einen Termin vor, an dem wir uns treffen können, um Ihre Vision für die grundlegende und translationale öffentliche Gesundheit zu besprechen und zu prüfen, ob eine Zusammenarbeit sinnvoll ist. Mit besten Grüßen,

Ian Lipkin”

Das war’s. Es scheint zumindest aktuell nicht so, dass es einen großartigen Mailkontakt gab. Lipkins mail ist höflich und förmlich und es scheint sich eher um einen Kontakt zu handeln, von dem er sich Fördermittel erhofft. Möglicherweise haben die beiden Männer noch telefoniert, da Herr Lipkin Jeffrey Epstein seine Mobilnummer gegeben hat.

Vielleicht haben diese beiden Männer sich auch einmal getroffen.

So wirklich sicher war sich Epstein nicht, was er mit Lipkin anfangen soll.

“Dr. Ian Lipkin, ... lohnt es sich, ihn zu treffen? Der Typ von der NY Academy of Science hat mich gefragt, ob ich das tun würde.”

Das komplette Gegenteil von Nathan Wolfe. Wenn die beiden Männer sich überhaupt einmal gesehen haben, sind sie wohl nicht miteinander warm geworden.

Nur, weil ein Wissenschaftler in den Emails auftaucht, braucht man ihn noch lange nicht verdächtigen.

Lipkin kontrastiert jedoch sehr schön das Verhältnis von Nathan Wolfe und Epstein, der deutlich enger war.

Anders als Lipkin spielte Nathan Wolfe in der Plandemie aber keine prominente Rolle mehr. Wenn, dann war er eher Teil der Vorbereitung anderer. Der Artikel über Nathan Wolfe von Michael Specter “The Doomsday Strain” ist Teil der freigegeben Daten.

Fazit:

Ian Lipkin war involviert in die Plandemie, es gibt aber keine Hinweise, dass er mehr als Mail oder Telefonkontakt zu Jeffrey Eppstein hatte.

Nathan Wolfe hatte ein SEHR enges Verhältnis zu Jeffrey Eppstein. Es gibt bisher aber weiterhin keine belastbaren Hinweise, dass er irgendwie über Jeffrey Epstein in die Plandemie verwickelt bzw. dass Epstein über Wolfe in die Plandemie verwickelt war. Vielleicht war Wolfe ein Berater, der Interessierte über die bösen, bösen Viren aufklärte, die an jeder Ecke nur darauf lauern uns alle zu töten. Damit ist er aber nicht alleine. Diverse Wirrologen bauen auf diese Erzählung ihre wissenschaftliche Existenz auf.

Nathan Wolfe war eindeutig über Hunter Bidens Investitionen durch Rosemond Seneca in Metabiota und Hunters Lobbying für Metabiota zwecks staatlicher Förderung in die Plandemie verwickelt über Netzwerke, die bis in die Biowaffenlabore der Ukraine reichen.

Hier spricht man zwar nur über Nathan Wolfe, aber

es gibt auch eine Antragsmails, die er direkt an Hunter Biden geschickt hat.

Der Antrag wurde dann auch bewilligt.

“Rosemont Seneca Technology Partners – eine von Hunter Biden geleitete Investmentfirma – war ein wichtiger Geldgeber von Metabiota, einem Unternehmen, das Pandemien verfolgt und darauf reagiert und mit Peter Daszaks EcoHealth Alliance und dem Wuhan Institute of Virology zusammenarbeitet.”

Jeffrey Epstein war mit dem CEO von Metabiota befreundet und mit Bill Gates. Ob Bill Gates mit Nathan Wolfe in Kontakt war, dazu bräuchte man die Emails von Nathan Wolfe von seinem Uni Account.

Besonders engen Kontakt hatten Nathan Wolfe und Hunter Biden anscheinend nicht, es ging rein um Forschungsförderung.

Es mag enttäuschen, aber Menschen mit ähnlichen Interessensgebieten kommen häufig zusammen, um gemeinsame Projekte zu betreiben. Wer an tödliche Viren glaubt, oder auf diesem Konstrukt seine Karriere aufgebaut hat, wird zwangsweise mit Menschen zusammenkommen, die so etwas fördern.

Das ist ungefähr so, wie sich der Freundeskreis von ungeimpften Menschen umstrukturiert hat um man plötzlich fast nur noch mit ungeimpften Menschen verkehrt. Gleich und gleich gesellt sich gern.

Die Gerüchteküche, die aktuell im Netz brodelt ist, was die Verwicklung von Wissenschaftlern mit Jeffrey Epstein angeht, bisher eher unergiebig.

Das Einzige, was auffällig ist, sind die vielen, vielen Treffen zwischen Nathan Wolfe und Jeffrey Eppstein. Aber wie gesagt, ohne Belege können die beiden Herren Kaffee getrunken und Eis gegessen haben und dabei Studien geplant haben, die nie durchgeführt wurden. Auch das ist in der Wissenschaft nicht ungewöhnlich.