Die dünne Datenlage des Saisonalen LP.8.1-Produktes von BioNTech/Pfizer
Heiße Luft zur Beruhigung der Investoren mit Disclaimer, der gleichzeitig alles relativiert, daher von der Österreichischen Regierung wärmstens empfohlen
BioNTech macht aktuell wieder einmal irreführende Werbung für sein modRNA-Präparat für einen Stamm, der gar nicht mehr großartig kursiert.1
Worauf beruhen die vollmundigen Versprechungen der neuen Erkältungssaison wirklich?
Welche Daten liegen laut Pressemeldung vor?2
“Insgesamt nahmen 100 Teilnehmer an der offenen Phase-3-Studienkohorte teil, darunter 50 Erwachsene im Alter von 65 Jahren und älter sowie 50 Erwachsene im Alter von 18 bis 64 Jahren mit mindestens einer Grunderkrankung, die ein erhöhtes Risiko für einen schweren COVID-19-Verlauf mit sich bringt. Vor der Verabreichung des an LP.8.1 angepassten COVID-19-Impfstoffs 2025-2026 Formula hatten alle Teilnehmer mindestens sechs Monate vor der Aufnahme in die Studie den an KP.2 angepassten COVID-19-Impfstoff erhalten und seit der KP.2-Impfung bis zur Aufnahme in die Studie keinen anderen COVID-19-Impfstoff erhalten oder an COVID-19 erkrankt. Die Daten der auswertbaren Teilnehmer zeigten, dass der an LP.8.1 angepasste COVID-19-Impfstoff eine robuste Immunantwort gegen die LP.8.1-Sublinie hervorrief. In beiden Altersgruppen lagen die LP.8.1-neutralisierenden Antikörpertiter 14 Tage nach der Impfung im Durchschnitt um mindestens das Vierfache über den Werten vor der Impfung. Das Sicherheitsprofil des Impfstoffs stimmte mit früheren Studien überein, und es wurden keine neuen Sicherheitsbedenken festgestellt.”
Es handelt sich um eine Ministudie mit 100 Menschen. Immerhin keine 12 Mäuse, aber 100 Menschen sind nicht wirklich repräsentativ.
Da steht auch nichts von Placebo kontrollierter Studie. Gab es überhaupt Negativkontrollen?
ALLE Teilnehmer hatten schon vorher Impfungen und Booster!
Ist diese Studie auf Menschen ohne bisherige “Impfung” oder “Grundimmunisierung” überhaupt anwendbar, wenn ALLE Teilnehmer den KP.2-”Impfstoff” erhalten haben? Gilt diese Studie dann nicht nur für Impfjunkies, die keinen Stich ausgelassen haben?
Was ist mit robuste Immunreaktion gemeint? IgG ist komplett nutzlos zur Verhütung einer Infektion, dafür braucht es IgA. Wurde das durch die aktuelle “Impfung” auch wieder reduziert, wie die Male davor?3 Hat man das gemessen? Was hat man als Immunreaktion gemessen? Eine Immunreaktion heißt nicht, dass diese auch sinnvoll und nützlich ist. Das Immunsystem hat auf das Gift eben reagiert, so wie es auf viele andere Chemikalien, die in der Natur nicht vorkommen, reagiert. Wo ist das Schutzkorrelat?
Was mir wirklich sorgen macht ist “Sicherheitsprofil des Impfstoffs stimmte mit früheren Studien überein”. Wenn man sich die Nebenwirkungen und PSURs bisher so anschaut ist das keine gute Nachricht. Im Beipackzellel steht mittlerweile ja einiges an unangenehmen wie Myokarditis, die einen auch töten kann.
“Die günstigen neutralisierenden Antikörperreaktionen und das konsistente Sicherheitsprofil des an LP.8.1 angepassten Impfstoffs für Personen mit höherem Risiko, die zuvor SARS-CoV-2 ausgesetzt waren, liefern frühe Informationen für verschreibende Ärzte für die diesjährige Impfperiode. Diese Studie wurde durchgeführt, um zusätzliche Informationen über die immunologischen Wirkungen des Impfstoffs zu liefern, und soll nicht die von der FDA geforderten Verpflichtungen nach der Markteinführung ersetzen.”
“Soll nicht die von der FDA geforderten Verpflichtungen nach der Markteinführung ersetzen.”
NACH der Markteinführung. Genau wie bei der Influenzaimpfung, die nicht funktioniert und die Infektionswahrscheinlichkeit erhöht4 5 6 7 8 9 10 11, wird das nicht funktionieren erst nach der Saison, wenn man seine Kohle gemacht hat bestimmt. Der XBB-”Impfstoff” von BioNTech/Pfizer hat z. Bsp. komplett versagt12 genau wie die Varianten davor.
“Bis heute wurden weltweit 5 Milliarden Dosen des COVID-19-Impfstoffs von Pfizer-BioNTech verteilt, der weiterhin ein günstiges Sicherheits- und Wirksamkeitsprofil aufweist, das durch umfangreiche Daten aus der Praxis sowie durch klinische, nichtklinische, Pharmakovigilanz- und Herstellungsdaten gestützt wird. Die COVID-19-Impfstoffe von Pfizer und BioNTech basieren auf der proprietären mRNA-Technologie von BioNTech und wurden von beiden Unternehmen gemeinsam entwickelt. BioNTech ist der Inhaber der Marktzulassung für COMIRNATY® und dessen angepasste Impfstoffe in den Vereinigten Staaten, der Europäischen Union, dem Vereinigten Königreich und anderen Ländern sowie Inhaber von Notfallzulassungen oder gleichwertigen Zulassungen in anderen Ländern.”
Wie dieses günstiges Sicherheits- und Wirksamkeitsprofil herbeigelogen und per Massenmedien verbreitet wurde, kann man im Detail hier14 nachlesen. Kreative Mathematik und falsche Annahme in Kombination mit darauf basierenden MODELLEN mit entsprechendem Bias.
Die Pressemeldung ist heiße Luft für Investoren, mehr auch nicht. Man will die Investoren beruhigen, die abspringen, weil in USA langsam die Kinderleichen durch BioNTech/Pfizers Plörre unter dem Teppich hervorgeholt werden15, ganz abgesehen davon, dass die restlichen Kinder die Plörre teilweise auch nicht so super gut vertragen haben.16 17
Kaum einer dürfte jenseits der Pressemeldung lesen, dabei ist der Disclaimer danach durchaus spannend:
“Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen entsprechen dem Stand vom 8. September 2025. Pfizer übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse oder Entwicklungen zu aktualisieren.
[…]
Zu den Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem die mit Forschung und Entwicklung verbundenen Ungewissheiten, einschließlich der Fähigkeit, die erwarteten klinischen Endpunkte zu erreichen, der Beginn- und/oder Abschlussdaten für klinische Studien, der Daten für die Einreichung von Zulassungsanträgen, der Daten für die behördliche Zulassung und/oder der Markteinführungstermine sowie Risiken im Zusammenhang mit präklinischen und klinischen Daten (einschließlich Daten der Phasen 1/2/3 oder Phase 4), einschließlich der in dieser Pressemitteilung diskutierten Daten für BNT162b2, alle monovalenten oder bivalenten Impfstoffkandidaten oder alle anderen Impfstoffkandidaten im BNT162-Programm in allen unseren Studien an Kindern, Jugendlichen oder Erwachsenen oder in Studien mit Daten aus der Praxis, einschließlich der Möglichkeit ungünstiger neuer präklinischer, klinischer oder Sicherheitsdaten und weiterer Analysen bestehender präklinischer, klinischer oder Sicherheitsdaten; die Fähigkeit, vergleichbare klinische oder andere Ergebnisse zu erzielen, einschließlich der bisher beobachteten Wirksamkeit, Sicherheit und Verträglichkeit des Impfstoffs, in zusätzlichen Analysen der Phase-3-Studie und zusätzlichen Studien, in Studien mit Daten aus der Praxis oder in größeren, vielfältigeren Populationen nach der Markteinführung; die Fähigkeit von BNT162b2, monovalenten oder bivalenten Impfstoffkandidaten oder zukünftigen Impfstoffen, COVID-19 zu verhindern, das durch neu auftretende Virusvarianten verursacht wird; das Risiko, dass eine breitere Anwendung des Impfstoffs zu neuen Erkenntnissen über die Wirksamkeit, Sicherheit oder andere Entwicklungen führt, einschließlich des Risikos zusätzlicher Nebenwirkungen, von denen einige schwerwiegend sein können; das Risiko, dass präklinische und klinische Studiendaten unterschiedlichen Interpretationen und Bewertungen unterliegen, einschließlich während des Peer-Review-/Publikationsprozesses, in der wissenschaftlichen Gemeinschaft im Allgemeinen und durch die Zulassungsbehörden; ob und wann zusätzliche Daten aus dem BNT162-mRNA-Impfstoffprogramm in wissenschaftlichen Fachzeitschriften veröffentlicht werden und, wenn ja, wann und mit welchen Änderungen und Interpretationen; ob die Zulassungsbehörden mit dem Design und den Ergebnissen dieser und zukünftiger präklinischer und klinischer Studien zufrieden sein werden; …”
Hier sagt Pfizer/BioNTech, dass ihre (geschönten) Daten ihnen im peer-review-Prozess um die Ohren fliegen könnten und neutrale Wissenschaftler ihre frisierte Daten möglicherweise zerpflücken könnten.
Ganz nebenbei könnten da noch Nebenwirkungen auftauchen, die sie nicht bemerkt haben und das Produkt könnte auch ganz einfach nicht funktionieren (wie die davor bereits).
Damit wird die komplette, ohnehin dünne Datenlage, der Pressemeldung noch mal dermaßen relativiert, dass man sich die Pressemeldung direkt hätte sparen könne, weil es ja letztendlich komplett anders kommen kann als angekündigt, und das steht im Disclaimer auch so drinnen, den kaum einer liest.
Und aufgrund dieser Datenlage wird nun dieses Jahr wahrscheinlich die STIKO oder die Österreichische Regierung18 dieses Produkt erneut empfehlen.
“Nach Einschätzung des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC)”
Eine Schätzung sind keine soliden, doppelblind erhobenen Studien. Da schätzt jemand, der das Produkt gut findet, das das Produkt auch diesmal super ist. Es werden keine Quellen angegeben. Raucher finden Tabak auch toll. Junkies stehen auf ihre Drogen. Das ist keine objektive, messbare Datenlage. Das ist Bias in Reinkultur.
“Das ECDC nimmt an” - Schön für da ECDC. Wo sind die Daten?
“Die COVID-19-Impfung verringert nachweislich das Risiko, schwer an COVID-19 zu erkranken oder sogar daran zu sterben.” - Welche Studie belegt das? Weder die Zulassungsstudie noch die aktuellen Daten geben das her.
“Kommt es trotz Impfung zu COVID-19, so verläuft die Erkrankung in der Regel kürzer und milder.” - Welche Studie belegt das? Weder die Zulassungsstudie noch die aktuellen Daten geben das her.
“Auch werden Komplikationen, Spitalsaufenthalte und Todesfälle weitgehend vermieden.” - Welche Studie belegt das? Weder die Zulassungsstudie noch die aktuellen Daten geben das her. Zudem nicht Teil der Zulassung somit Werbung für einen off-label use.
“Zudem ist das Risiko, Long COVID zu entwickeln, bei geimpften Personen geringer.” - Bitte Long Covid anhand von Labordaten erst einmal definieren. Da gibt es noch gar keine Definition, das erforscht man gerade.20 Wenn selbst ein Konsortium voller Interessenkonflikte pro Impfung und an Long COVID glaubend noch keine finale Definition zustande bringt, was meint die österreichische Regierung dann mit Long COVID? Wie kann das Produkt etwas noch nicht medizinisch definiertes verhindern? Wie wurden die Daten erhoben? Link zur Studien?
“Unabhängig davon, wie oft man bereits mit dem Coronavirus Kontakt hatte bzw. geimpft wurde, ist eine einmalige Impfung mit einem an die aktuellen Varianten angepassten Impfstoff möglich.” - Auch bei einem BAU von 1000 oder vielleicht 10 000? Es ist auch möglich Strychnin zu essen, zumindest einmal. Es ist möglich von einem Hochhaus zu springen. Möglich ist vieles. Ist es aber ratsam?
“In speziellen Situationen, zum Beispiel bei schwerer Beeinträchtigung des Immunsystems, kann mehr als eine Impfung notwendig sein. Erforderlichenfalls können sich auch die Impfabstände verkürzen (z. B. immungeschwächte bzw. immunsupprimierte Personen). Ein Mindestabstand von 4 Monaten zur vorangegangenen Exposition (bekannte SARS-CoV-2-Infektion/Impfung) sollte nicht unterschritten werden.” - Auf welchen Studien basieren diese Empfehlungen? Wo sind die Daten? Wo ist das Immunkorrelat?
“Für Kinder ab dem vollendeten 6. Lebensmonat bis zum vollendeten 5. Lebensjahr, die noch nie gegen COVID-19 geimpft wurden und noch keine Infektion mit dem Coronavirus hatten, ist auf Wunsch eine Grundimmunisierung bestehend aus 3 Impfungen mit einem an die jeweils aktuellen Varianten angepassten Impfstoff möglich.” - Wo sind die Daten? Der aktuelle “Impfstoff” wurde laut Pressemitteilung gar nicht an Kindern getestet und schon gar nicht für eine Grundimmunisierung. Sind da die Kinder vielleicht die Versuchskohorte nur ohne entsprechende Nachüberwachung?
Pfizer and BioNTech Announce Topline Data Demonstrating Robust Immune Response with their LP.8.1-adapted COVID-19 Vaccine 2025-2026 Formula. (2025, September 8). BioNTech. Retrieved September 16, 2025, from https://investors.biontech.de/news-releases/news-release-details/pfizer-and-biontech-announce-topline-data-demonstrating-robust
Simonsen L, Reichert TA, Viboud C, Blackwelder WC, Taylor RJ, Miller MA. Impact of influenza vaccination on seasonal mortality in the US elderly population. Arch Intern Med. 2005 Feb 14;165(3):265-72. doi: 10.1001/archinte.165.3.265. PMID: 15710788. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15710788/
Rizzo C, Viboud C, Montomoli E, Simonsen L, Miller MA. Influenza-related mortality in the Italian elderly: no decline associated with increasing vaccination coverage. Vaccine. 2006 Oct 30;24(42-43):6468-75. doi: 10.1016/j.vaccine.2006.06.052. Epub 2006 Jul 7. PMID: 16876293. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16876293/
Crum-Cianflone NF, Blair PJ, Faix D, Arnold J, Echols S, Sherman SS, Tueller JE, Warkentien T, Sanguineti G, Bavaro M, Hale BR. Clinical and epidemiologic characteristics of an outbreak of novel H1N1 (swine origin) influenza A virus among United States military beneficiaries. Clin Infect Dis. 2009 Dec 15;49(12):1801-10. doi: 10.1086/648508. PMID: 19911946; PMCID: PMC2878199. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2878199/
Skowronski DM, De Serres G, Crowcroft NS, Janjua NZ, Boulianne N, Hottes TS, Rosella LC, Dickinson JA, Gilca R, Sethi P, Ouhoummane N, Willison DJ, Rouleau I, Petric M, Fonseca K, Drews SJ, Rebbapragada A, Charest H, Hamelin ME, Boivin G, Gardy JL, Li Y, Kwindt TL, Patrick DM, Brunham RC; Canadian SAVOIR Team. Association between the 2008-09 seasonal influenza vaccine and pandemic H1N1 illness during Spring-Summer 2009: four observational studies from Canada. PLoS Med. 2010 Apr 6;7(4):e1000258. doi: 10.1371/journal.pmed.1000258. PMID: 20386731; PMCID: PMC2850386. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20386731/
Cowling BJ, Fang VJ, Nishiura H, Chan KH, Ng S, Ip DK, Chiu SS, Leung GM, Peiris JS. Increased risk of noninfluenza respiratory virus infections associated with receipt of inactivated influenza vaccine. Clin Infect Dis. 2012 Jun;54(12):1778-83. doi: 10.1093/cid/cis307. Epub 2012 Mar 15. PMID: 22423139; PMCID: PMC3404712. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22423139/
Joshi AY, Iyer VN, Hartz MF, Patel AM, Li JT. Effectiveness of trivalent inactivated influenza vaccine in influenza-related hospitalization in children: a case-control study. Allergy Asthma Proc. 2012 Mar-Apr;33(2):e23-7. doi: 10.2500/aap.2012.33.3513. PMID: 22525386. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22525386/
Ohmit SE, Petrie JG, Malosh RE, Cowling BJ, Thompson MG, Shay DK, Monto AS. Influenza vaccine effectiveness in the community and the household. Clin Infect Dis. 2013 May;56(10):1363-9. doi: 10.1093/cid/cit060. Epub 2013 Feb 14. PMID: 23413420; PMCID: PMC3693492. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3693492/
Nabin K. Shrestha, Patrick C. Burke, Amy S. Nowacki, Steven M. Gordon. Effectiveness of the Influenza Vaccine During the 2024-2025 Respiratory Viral Season. medRxiv 2025.01.30.25321421; doi: https://doi.org/10.1101/2025.01.30.25321421https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2025.01.30.25321421v3
Ioannou GN, Berry K, Rajeevan N, Li Y, Yan L, Huang Y, Lin HM, Bui D, Hynes DM, Rowneki M, Bohnert A, Boyko EJ, Iwashyna TJ, Maciejewski ML, Smith VA, Berkowitz TSZ, O'Hare AM, Viglianti EM, Aslan M, Bajema KL. Effectiveness of the 2023-to-2024 XBB.1.5 COVID-19 Vaccines Over Long-Term Follow-up : A Target Trial Emulation. Ann Intern Med. 2025 Mar;178(3):348-359. doi: 10.7326/ANNALS-24-01015. Epub 2025 Feb 4. PMID: 39903865. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39903865/
Shrestha NK, Burke PC, Nowacki AS, Simon JF, Hagen A, Gordon SM. Effectiveness of the Coronavirus Disease 2019 Bivalent Vaccine. Open Forum Infect Dis. 2023 Apr 19;10(6):ofad209. doi: 10.1093/ofid/ofad209. PMID: 37274183; PMCID: PMC10234376. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37274183/
Yaakov Ophir, Yaffa Shir-Raz, Shay Zakov, Raphael Lataster, Peter A. McCullough. A Step-by-Step Evaluation of the Claim That COVID-19 Vaccines Saved Millions of Lives. International Journal of Applied Biology and Pharmaceutical Technology. 16 (2025): 34-50. https://www.fortunejournals.com/abstract/a-stepbystep-evaluation-of-the-claim-that-covid19-vaccines-saved-millions-of-lives-6254.html
FDA officials expected to present data they say links child deaths to Covid vaccine. (2025, September 12). [Video]. NBC News. https://www.nbcnews.com/health/health-news/fda-covid-vaccine-child-deaths-data-cdc-meeting-rcna230849
Grieshaber V, Strumann C, Holzwarth S, Toepfner N, von Meißner WCG, Konstantopoulos N, von Poblotzki M, Hensel KO, Moor MB, Chao CM. The Long-Term Tolerability of BNT162b2 in Children and Adolescents (the CoVacU18 Study). Dtsch Arztebl Int. 2025 May 16;122(10):257-263. doi: 10.3238/arztebl.m2025.0032. PMID: 40101263. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40101263/
(4) Tobias Ulbrich auf X: „„Wenn Prävention zur höheren Gefahr wird“ 54.600 schwer durch die Impfung geschädigte Kinder in Deutschland. Das ergibt sich aus der Rechnung des Bericht des Ärzteblattes https://t.co/H5A3omCJ0U Das Ärzteblatt berichtet über die Langzeitverträglichkeit von BNT162b2 bei Kindern https://t.co/VQCqan4kc0“ / X https://x.com/AnwaltUlbrich/status/1964069695440720136
Impressum | Impfen schützt einfach. https://impfen.gv.at/impressum
COVID-19 | Impfen schützt einfach. https://impfen.gv.at/impfungen/covid-19
Thaweethai T, Jolley SE, Karlson EW, Levitan EB, Levy B, McComsey GA, McCorkell L, Nadkarni GN, Parthasarathy S, Singh U, Walker TA, Selvaggi CA, Shinnick DJ, Schulte CCM, Atchley-Challenner R, Alba GA, Alicic R, Altman N, Anglin K, Argueta U, Ashktorab H, Baslet G, Bassett IV, Bateman L, Bedi B, Bhattacharyya S, Bind MA, Blomkalns AL, Bonilla H, Brim H, Bush PA, Castro M, Chan J, Charney AW, Chen P, Chibnik LB, Chu HY, Clifton RG, Costantine MM, Cribbs SK, Davila Nieves SI, Deeks SG, Duven A, Emery IF, Erdmann N, Erlandson KM, Ernst KC, Farah-Abraham R, Farner CE, Feuerriegel EM, Fleurimont J, Fonseca V, Franko N, Gainer V, Gander JC, Gardner EM, Geng LN, Gibson KS, Go M, Goldman JD, Grebe H, Greenway FL, Habli M, Hafner J, Han JE, Hanson KA, Heath J, Hernandez C, Hess R, Hodder SL, Hoffman MK, Hoover SE, Huang B, Hughes BL, Jagannathan P, John J, Jordan MR, Katz SD, Kaufman ES, Kelly JD, Kelly SW, Kemp MM, Kirwan JP, Klein JD, Knox KS, Krishnan JA, Kumar A, Laiyemo AO, Lambert AA, Lanca M, Lee-Iannotti JK, Logarbo BP, Longo MT, Luciano CA, Lutrick K, Maley JH, Mallett G, Marathe JG, Marconi V, Marshall GD, Martin CF, Matusov Y, Mehari A, Mendez-Figueroa H, Mermelstein R, Metz TD, Morse R, Mosier J, Mouchati C, Mullington J, Murphy SN, Neuman RB, Nikolich JZ, Ofotokun I, Ojemakinde E, Palatnik A, Palomares K, Parimon T, Parry S, Patterson JE, Patterson TF, Patzer RE, Peluso MJ, Pemu P, Pettker CM, Plunkett BA, Pogreba-Brown K, Poppas A, Quigley JG, Reddy U, Reece R, Reeder H, Reeves WB, Reiman EM, Rischard F, Rosand J, Rouse DJ, Ruff A, Saade G, Sandoval GJ, Santana JL, Schlater SM, Sciurba FC, Shepherd F, Sherif ZA, Simhan H, Singer NG, Skupski DW, Sowles A, Sparks JA, Sukhera FI, Taylor BS, Teunis L, Thomas RJ, Thorp JM, Thuluvath P, Ticotsky A, Tita AT, Tuttle KR, Urdaneta AE, Valdivieso D, VanWagoner TM, Vasey A, Verduzco-Gutierrez M, Wallace ZS, Ward HD, Warren DE, Weiner SJ, Welch S, Whiteheart SW, Wiley Z, Wisnivesky JP, Yee LM, Zisis S, Horwitz LI, Foulkes AS; RECOVER Consortium. Development of a Definition of Postacute Sequelae of SARS-CoV-2 Infection. JAMA. 2023 Jun 13;329(22):1934-1946. doi: 10.1001/jama.2023.8823. PMID: 37278994; PMCID: PMC10214179. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37278994/