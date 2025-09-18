BioNTech macht aktuell wieder einmal irreführende Werbung für sein modRNA-Präparat für einen Stamm, der gar nicht mehr großartig kursiert.

Worauf beruhen die vollmundigen Versprechungen der neuen Erkältungssaison wirklich?

Welche Daten liegen laut Pressemeldung vor?

“Insgesamt nahmen 100 Teilnehmer an der offenen Phase-3-Studienkohorte teil, darunter 50 Erwachsene im Alter von 65 Jahren und älter sowie 50 Erwachsene im Alter von 18 bis 64 Jahren mit mindestens einer Grunderkrankung, die ein erhöhtes Risiko für einen schweren COVID-19-Verlauf mit sich bringt. Vor der Verabreichung des an LP.8.1 angepassten COVID-19-Impfstoffs 2025-2026 Formula hatten alle Teilnehmer mindestens sechs Monate vor der Aufnahme in die Studie den an KP.2 angepassten COVID-19-Impfstoff erhalten und seit der KP.2-Impfung bis zur Aufnahme in die Studie keinen anderen COVID-19-Impfstoff erhalten oder an COVID-19 erkrankt. Die Daten der auswertbaren Teilnehmer zeigten, dass der an LP.8.1 angepasste COVID-19-Impfstoff eine robuste Immunantwort gegen die LP.8.1-Sublinie hervorrief. In beiden Altersgruppen lagen die LP.8.1-neutralisierenden Antikörpertiter 14 Tage nach der Impfung im Durchschnitt um mindestens das Vierfache über den Werten vor der Impfung. Das Sicherheitsprofil des Impfstoffs stimmte mit früheren Studien überein, und es wurden keine neuen Sicherheitsbedenken festgestellt.”

Es handelt sich um eine Ministudie mit 100 Menschen. Immerhin keine 12 Mäuse, aber 100 Menschen sind nicht wirklich repräsentativ.

Da steht auch nichts von Placebo kontrollierter Studie. Gab es überhaupt Negativkontrollen?

ALLE Teilnehmer hatten schon vorher Impfungen und Booster!

Ist diese Studie auf Menschen ohne bisherige “Impfung” oder “Grundimmunisierung” überhaupt anwendbar, wenn ALLE Teilnehmer den KP.2-”Impfstoff” erhalten haben? Gilt diese Studie dann nicht nur für Impfjunkies, die keinen Stich ausgelassen haben?

Was ist mit robuste Immunreaktion gemeint? IgG ist komplett nutzlos zur Verhütung einer Infektion, dafür braucht es IgA. Wurde das durch die aktuelle “Impfung” auch wieder reduziert, wie die Male davor? Hat man das gemessen? Was hat man als Immunreaktion gemessen? Eine Immunreaktion heißt nicht, dass diese auch sinnvoll und nützlich ist. Das Immunsystem hat auf das Gift eben reagiert, so wie es auf viele andere Chemikalien, die in der Natur nicht vorkommen, reagiert. Wo ist das Schutzkorrelat?

Was mir wirklich sorgen macht ist “Sicherheitsprofil des Impfstoffs stimmte mit früheren Studien überein”. Wenn man sich die Nebenwirkungen und PSURs bisher so anschaut ist das keine gute Nachricht. Im Beipackzellel steht mittlerweile ja einiges an unangenehmen wie Myokarditis, die einen auch töten kann.

“Die günstigen neutralisierenden Antikörperreaktionen und das konsistente Sicherheitsprofil des an LP.8.1 angepassten Impfstoffs für Personen mit höherem Risiko, die zuvor SARS-CoV-2 ausgesetzt waren, liefern frühe Informationen für verschreibende Ärzte für die diesjährige Impfperiode. Diese Studie wurde durchgeführt, um zusätzliche Informationen über die immunologischen Wirkungen des Impfstoffs zu liefern, und soll nicht die von der FDA geforderten Verpflichtungen nach der Markteinführung ersetzen.”

“Soll nicht die von der FDA geforderten Verpflichtungen nach der Markteinführung ersetzen.”

NACH der Markteinführung. Genau wie bei der Influenzaimpfung, die nicht funktioniert und die Infektionswahrscheinlichkeit erhöht , wird das nicht funktionieren erst nach der Saison, wenn man seine Kohle gemacht hat bestimmt. Der XBB-”Impfstoff” von BioNTech/Pfizer hat z. Bsp. komplett versagt genau wie die Varianten davor.

“Bis heute wurden weltweit 5 Milliarden Dosen des COVID-19-Impfstoffs von Pfizer-BioNTech verteilt, der weiterhin ein günstiges Sicherheits- und Wirksamkeitsprofil aufweist, das durch umfangreiche Daten aus der Praxis sowie durch klinische, nichtklinische, Pharmakovigilanz- und Herstellungsdaten gestützt wird. Die COVID-19-Impfstoffe von Pfizer und BioNTech basieren auf der proprietären mRNA-Technologie von BioNTech und wurden von beiden Unternehmen gemeinsam entwickelt. BioNTech ist der Inhaber der Marktzulassung für COMIRNATY® und dessen angepasste Impfstoffe in den Vereinigten Staaten, der Europäischen Union, dem Vereinigten Königreich und anderen Ländern sowie Inhaber von Notfallzulassungen oder gleichwertigen Zulassungen in anderen Ländern.”

Wie dieses günstiges Sicherheits- und Wirksamkeitsprofil herbeigelogen und per Massenmedien verbreitet wurde, kann man im Detail hier nachlesen. Kreative Mathematik und falsche Annahme in Kombination mit darauf basierenden MODELLEN mit entsprechendem Bias.

Die Pressemeldung ist heiße Luft für Investoren, mehr auch nicht. Man will die Investoren beruhigen, die abspringen, weil in USA langsam die Kinderleichen durch BioNTech/Pfizers Plörre unter dem Teppich hervorgeholt werden, ganz abgesehen davon, dass die restlichen Kinder die Plörre teilweise auch nicht so super gut vertragen haben.

Kaum einer dürfte jenseits der Pressemeldung lesen, dabei ist der Disclaimer danach durchaus spannend:

“Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen entsprechen dem Stand vom 8. September 2025. Pfizer übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse oder Entwicklungen zu aktualisieren.

[…]

Zu den Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem die mit Forschung und Entwicklung verbundenen Ungewissheiten, einschließlich der Fähigkeit, die erwarteten klinischen Endpunkte zu erreichen, der Beginn- und/oder Abschlussdaten für klinische Studien, der Daten für die Einreichung von Zulassungsanträgen, der Daten für die behördliche Zulassung und/oder der Markteinführungstermine sowie Risiken im Zusammenhang mit präklinischen und klinischen Daten (einschließlich Daten der Phasen 1/2/3 oder Phase 4), einschließlich der in dieser Pressemitteilung diskutierten Daten für BNT162b2, alle monovalenten oder bivalenten Impfstoffkandidaten oder alle anderen Impfstoffkandidaten im BNT162-Programm in allen unseren Studien an Kindern, Jugendlichen oder Erwachsenen oder in Studien mit Daten aus der Praxis, einschließlich der Möglichkeit ungünstiger neuer präklinischer, klinischer oder Sicherheitsdaten und weiterer Analysen bestehender präklinischer, klinischer oder Sicherheitsdaten; die Fähigkeit, vergleichbare klinische oder andere Ergebnisse zu erzielen, einschließlich der bisher beobachteten Wirksamkeit, Sicherheit und Verträglichkeit des Impfstoffs, in zusätzlichen Analysen der Phase-3-Studie und zusätzlichen Studien, in Studien mit Daten aus der Praxis oder in größeren, vielfältigeren Populationen nach der Markteinführung; die Fähigkeit von BNT162b2, monovalenten oder bivalenten Impfstoffkandidaten oder zukünftigen Impfstoffen, COVID-19 zu verhindern, das durch neu auftretende Virusvarianten verursacht wird; das Risiko, dass eine breitere Anwendung des Impfstoffs zu neuen Erkenntnissen über die Wirksamkeit, Sicherheit oder andere Entwicklungen führt, einschließlich des Risikos zusätzlicher Nebenwirkungen, von denen einige schwerwiegend sein können; das Risiko, dass präklinische und klinische Studiendaten unterschiedlichen Interpretationen und Bewertungen unterliegen, einschließlich während des Peer-Review-/Publikationsprozesses, in der wissenschaftlichen Gemeinschaft im Allgemeinen und durch die Zulassungsbehörden; ob und wann zusätzliche Daten aus dem BNT162-mRNA-Impfstoffprogramm in wissenschaftlichen Fachzeitschriften veröffentlicht werden und, wenn ja, wann und mit welchen Änderungen und Interpretationen; ob die Zulassungsbehörden mit dem Design und den Ergebnissen dieser und zukünftiger präklinischer und klinischer Studien zufrieden sein werden; …”

Hier sagt Pfizer/BioNTech, dass ihre (geschönten) Daten ihnen im peer-review-Prozess um die Ohren fliegen könnten und neutrale Wissenschaftler ihre frisierte Daten möglicherweise zerpflücken könnten.

Ganz nebenbei könnten da noch Nebenwirkungen auftauchen, die sie nicht bemerkt haben und das Produkt könnte auch ganz einfach nicht funktionieren (wie die davor bereits).

Damit wird die komplette, ohnehin dünne Datenlage, der Pressemeldung noch mal dermaßen relativiert, dass man sich die Pressemeldung direkt hätte sparen könne, weil es ja letztendlich komplett anders kommen kann als angekündigt, und das steht im Disclaimer auch so drinnen, den kaum einer liest.

Und aufgrund dieser Datenlage wird nun dieses Jahr wahrscheinlich die STIKO oder die Österreichische Regierung dieses Produkt erneut empfehlen.

“Nach Einschätzung des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC)”

Eine Schätzung sind keine soliden, doppelblind erhobenen Studien. Da schätzt jemand, der das Produkt gut findet, das das Produkt auch diesmal super ist. Es werden keine Quellen angegeben. Raucher finden Tabak auch toll. Junkies stehen auf ihre Drogen. Das ist keine objektive, messbare Datenlage. Das ist Bias in Reinkultur.

“Das ECDC nimmt an” - Schön für da ECDC. Wo sind die Daten?

“Die COVID-19-Impfung verringert nachweislich das Risiko, schwer an COVID-19 zu erkranken oder sogar daran zu sterben.” - Welche Studie belegt das? Weder die Zulassungsstudie noch die aktuellen Daten geben das her.

“Kommt es trotz Impfung zu COVID-19, so verläuft die Erkrankung in der Regel kürzer und milder.” - Welche Studie belegt das? Weder die Zulassungsstudie noch die aktuellen Daten geben das her.

“Auch werden Komplikationen, Spitalsaufenthalte und Todesfälle weitgehend vermieden.” - Welche Studie belegt das? Weder die Zulassungsstudie noch die aktuellen Daten geben das her. Zudem nicht Teil der Zulassung somit Werbung für einen off-label use.

“Zudem ist das Risiko, Long COVID zu entwickeln, bei geimpften Personen geringer.” - Bitte Long Covid anhand von Labordaten erst einmal definieren. Da gibt es noch gar keine Definition, das erforscht man gerade. Wenn selbst ein Konsortium voller Interessenkonflikte pro Impfung und an Long COVID glaubend noch keine finale Definition zustande bringt, was meint die österreichische Regierung dann mit Long COVID? Wie kann das Produkt etwas noch nicht medizinisch definiertes verhindern? Wie wurden die Daten erhoben? Link zur Studien?

“Unabhängig davon, wie oft man bereits mit dem Coronavirus Kontakt hatte bzw. geimpft wurde, ist eine einmalige Impfung mit einem an die aktuellen Varianten angepassten Impfstoff möglich.” - Auch bei einem BAU von 1000 oder vielleicht 10 000? Es ist auch möglich Strychnin zu essen, zumindest einmal. Es ist möglich von einem Hochhaus zu springen. Möglich ist vieles. Ist es aber ratsam?

“In speziellen Situationen, zum Beispiel bei schwerer Beeinträchtigung des Immunsystems, kann mehr als eine Impfung notwendig sein. Erforderlichenfalls können sich auch die Impfabstände verkürzen (z. B. immungeschwächte bzw. immunsupprimierte Personen). Ein Mindestabstand von 4 Monaten zur vorangegangenen Exposition (bekannte SARS-CoV-2-Infektion/Impfung) sollte nicht unterschritten werden.” - Auf welchen Studien basieren diese Empfehlungen? Wo sind die Daten? Wo ist das Immunkorrelat?

“Für Kinder ab dem vollendeten 6. Lebensmonat bis zum vollendeten 5. Lebensjahr, die noch nie gegen COVID-19 geimpft wurden und noch keine Infektion mit dem Coronavirus hatten, ist auf Wunsch eine Grundimmunisierung bestehend aus 3 Impfungen mit einem an die jeweils aktuellen Varianten angepassten Impfstoff möglich.” - Wo sind die Daten? Der aktuelle “Impfstoff” wurde laut Pressemitteilung gar nicht an Kindern getestet und schon gar nicht für eine Grundimmunisierung. Sind da die Kinder vielleicht die Versuchskohorte nur ohne entsprechende Nachüberwachung?