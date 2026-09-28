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Thumm Dietmar
Oct 11

Was für eine eindrückliche Riesenarbeit!!

Vielen Dank für die ständigen Updates, einfach grossartig, was da so alles zum Vorschein kommt dank dieser immensen Detailarbeit.

ABER: Wenn ich schaue, was z.B. das Schweizer Parlament mit der Revision des Epidemie-Gesetzes macht, sehe ich schwarz für die nächste P(l)andemie. Keine 10% checken wirklich, was da abgeht, und was es eigentlich in uns auslösen sollte.

Trotzdem Danke und trotzdem: Bitte dran bleiben!

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