Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich.

Dieser Artikel aus dem Jahr 1898 liest sich teilweise wie aktuelle Artikel.

Ärzte, die für gefälschte Impfzertifikate ins Gefängnis müssen ABER nur 2 Monate und nicht über Jahre. Die Kritik, dass die Impfung nicht lange schützt…

Immer wieder die gleichen Argumente und Gegenargumente seit 150 Jahren. Und dennoch glauben wir heute, die andere Seite überzeugen zu können?

Schon damals argumentierte man, die Impfung schützt und wenn man trotzdem an der entsprechenden Krankheit verstirbt, gab es dafür andere Gründe.

Deutsche medizinische Wochenschrift 1898 S. 512f

Öffentliches Sanitätswesen.

Impfschutz und Variolavaccine 1)

Von Dr. Leonhard Voigt, Oberimpfarzt in Hamburg.

Entrüstet Ober ihren teilweisen Misserfolg im Reichstag lassen die Impfgegner jetzt kein Mittel unversucht, um dem ihnen verhassten Impfzwang ein Ende zu machen. Leider finden diese Bestrebungen Unterstützung in den Kreisen sogenannter Naturärzte, die in ihrer Art teils mit scheinbar wissenschaftlichen Gründen gegen den Nutzen der Impfung zu Felde ziehen, teils direkt den Impfschutz der Bevölkerung lahm zu legen suchen durch Scheinimpfungen, welche, weil mit unwirksam gemachtem Impfstoff ausgeführt, keine oder fast gar keine Reaktion an der Impfstelle werden lassen and keinen Impfschutz hervorbringen. Die Kinder werden nachher als mit Erfolg geimpft in die Listen eingetragen und erhalten den Impfschein, welcher die erfolgreiche Impfung bekundet. An manchen Orten sind diese Handlungen aufgedeckt worden und konnten aufgedeckt werden, weil sie, ganz in großem betrieben, reichlichen Zulauf fanden und weil man dieses Verfahren erkennen konnte an dem Mangel der Impfnarben. Nicht in jedem Fall hat das Gericht auf Strafe erkannt, aber mehrere Ärzte haben schon die ihnen zuerkannten Gefängnisstrafen abgesessen. Sie werden danach in ihren Kreisen als Märtyrer der guten Sache ausgegeben, wie die in Hamburg zu je zwei Monaten Gefängnis verurteilten Dr. Gans aus Hamburg und Dr. H. E. Schmidt aus Altona. Vermutlich gibt es such in Berlin derartig wirkende Ärzte, denn dort ist vor drei Jahren ein kleines, mit Erfolg geimpftes, aber ohne Impfnarben befundenes Kind an den Blattern gestorben. In Hamburg bat es sich jetzt bei den polizeilich angeordneten Nachimpfungen solcher zum Schein geimpften Kinder herausgestellt, dass diese Kinder wirklich keinen Impfschutz besaßen, denn diese Nachimpfung lieferte bei ihnen allen völlig normale und vollzählige Erstimpfungspusteln.

Neuerdings findet der Impfzwang einen alten Widersacher in Dr. Böing, der behauptet, der Impfschutz dauere nur kurze Zeit, fünf Jahre seien viel zu hoch gegriffen. Man könne diese kurze Dauer des Impfschutzes bemessen nach dem Wiederaufleben der vaccinalen Reaktion bei den in der Kindheit Geimpften. Der beste Beweis sei der Erfolg der Wiederimpfung, welcher in den meisten deutschen Anstalten bei unseren zwölfjährigen nahezu vollständig sei.

Hiergegen ist zu sagen, dass schon eine einzige Impfpustel den Menschen für eine nicht ganz kurze Zeit immunisiert, sodann, dass nach vier bis fünf Jahren, sowohl bei den einst in üblicher Weise Geimpften wie bei den einst Geblatterten die Wirkung der in die Haut inserierten Vaccine anfängt, die ihr zukommenden Reaktionen zu zeigen, endlich, dass diese Reaktion von Jahr zu Jahr wächst. Jeder Impfarzt kennt diese Eigenschaft der Vaccine bei einstmals Geimpften. Nach Ablauf weiterer Jahre vermehrt und vervollständigt sich die vaccinale Reaktion, aber bis in ein hohes Lebensalter hinein bleibt der Wiederimpfungspustel ein von der Erstimpfungspustel verschiedenes Ansehen, in Folge eines Restes des aus der Kindheit stammenden Impfschutzes bei den Wiederimpflingen.

Bei den einstmals Gepockten unterscheiden sich die vaccinalen Eruptionen durch nichts von den Effloreszenzen, welche bei einstmals Geimpften infolge der Revakzination auftreten; das ist eine höchst merkwürdige Erscheinung, denn der Pockenschutz dauert bekanntlich weit langer als der Impfschutz. Das Wiederauftreten vaccinaler Reaktion ist also weder ein Beweis für das Erlöschen oder Aufhören des Impfschutzes noch des Pockenschutzes.

Über die Entwickelung der Impfpusteln bei Blatternarbigen konnte ich nach der großen Epidemie von 1870-1872 hier in Hamburg eingehende Beobachtungen machen, als die damals gepockten Kinder das Wiederimpfungsalter erreichten und im Geleit ihrer einst geimpften zwölfjährigen Altersgenossen den Weg zur Impfanstalt machen mussten. Anfangs blieben die Impfungen bei den Blatternarbigen erfolglos, aber nach fünf Jahren zeigte sich das Erwachen der Empfänglichkeit der Haut für das Kuhpockencontagium, and nach zehn bis elf Jahren gibt es gegenüber der vaccinalen Reaktion keinen nennenswerten Unterschied mehr zwischen einst Gepockten und einst Geimpften. In den Jahren 1878-1881 stellten sich unter 24 291 Zwölfjährigen 3122 Blatternarbige in der Hamburger Impfanstalt ein. Die bei ihnen ausgeführten Impfungen hatten personellen Erfolg in Prozenten:

1) Nach einem im ärztl. Verein zu Hamburg gehaltenen Vortrage.

2) Der niedrige Durchschnittserfolg von unter 76 °/e bei der Revakzination ist eine Folge des Umstandes, dass es damals noch keine Glycerinemulsion der animalen Vaccine gab, man verimpfte damals neben der humanisierten die ainmale Lymphe ohne Glycerin

Hiernach stellten sich die Erfolge bei den vom Arm zum Arm geimpften Blatternarbigen im Jahre 1889 auf 74,5%, sie stiegen von Jahr zu Jahr auf 86,3%, 88,2%, 92% im Jahre 1883. Also schwankten die durchschnittlichen Erfolgsziffern bei den vor 10 - 12 Jahren Gepockten zwischen 66,9 und 73%, diejenigen der vor 11 Jahren Geimpften zwischen 67.5 und 76%. Auch die Zahl der mehr oder weniger unvollständigen Effloreszenzen und ihre Formen, Knötchen, Papeln, Pusteln waren die gleichen.

Die Immunität Gepockter und Geimpfter endet nicht an dem Tage, an welchem die Wiederimpfung Erfolg zeigt. Der präzipitierte und abortive Verlauf der Revakzinationseffloreszenzen ist ein Spiegelbild des raschen Ablaufs und des Wegsinkens der Ausschlagform der Variolois und des Variolafiebers. Das Kontagium wird von diesen Immunisierten nicht völlig abgewiesen, ist aber nicht imstande, sich in allen seinen Eigenschaften zu entwickeln. Das gilt sowohl von dem kurzen Impfschutz der Vaccine, wie von dem fast immer lebenslänglichen Schutz, den das Überstehen der Blattern zurücklässt. In den großen Stadtepidemien der siebziger Jahre zu Hamburg und zu Chemnitz sind keine Blatterntodesfälle bei Geimpften vor dem 17., bzw.. dem 16. Lebensjahre vorgekommen. Wenn aber im Großherzogtum Hessen während der damaligen Epidemie sieben Kinder gestorben sind, trotzdem sie geimpft waren, — zwei Kinder standen im Alter von einem bis zwei Jahren, je eins war drei, vier und acht Jahre alt, zwei standen im zwölften Lebensjahre, — so waren das einzelne Ausnahmen, die durch ganz besondere Verhältnisse bedingt worden sein müssen.

Der Impfschutz einer Bevölkerung nur durch die Erstimpfung bietet das folgende Bild der Seuche.

Der Altersjahrgang 0-1 Jahr erleidet den Tod vieler noch nicht vom Impfschutz erreichter Kinder. Die Altersgruppe 1-5 Jahre den Tod mancher Impfrestanten. Die völlig durchimpfte Klasse 5-10 Jahre hat wenige Erkrankungen leichter Art, keine Todesfälle, die Klasse 10-20 Jahre manche Falle der Variolois fast ohne Tote. Die Klasse 20—x hat Variolois- und Variolafälle, welche mit dem fortschreitenden Alter immer schwerer verlaufen und immer mehr Todesfalle bedingen.

Kommt der Impfung die Wiederimpfung zu Hilfe, so bleibt nicht nur die Altersklasse 0-10 Jahre, sondern auch die Klasse 10-20 Jahre fast ganz ohne Erkrankungen, und die Impfung der in das Militär eintretenden Männer rückt das Erkrankungsalter um weitere zehn Jahre hinaus. Hierfür haben wir einen Fingerzeig an der Erkrankungsziffer des revakzinierten deutschen Heeres, welches in Frankreich so gut wie vollständig von den Blattern verschont worden ist. Nicht alle Kontingente blieben gleichermaßen verschont. Die hessischen Regimenter, welche erst seit 1868 69, also unvollständig wiedergeimpft worden waren, als sie eilig ausrücken mussten, haben 250 Mann von 100 000 durch die Blattern verloren, die seit 1833 revakzinierten Württemberger nur 5 von 100 000, also 50mal weniger als die Hessen.

Der Grund, weshalb die absolute Sicherheit des Impfschutzes hier und da versagt, ist noch unbekannt. Sicher ist es, dass die sogenannte falsche Vaccine keinen Schutz bietet, eitrige Beimischungen zum Impfstoff schädigen den Schutz und seine Dauer. Impetigo ist keine Vaccine.

Außerdem aber bietet nicht jeder Lymphestamm die gleichen Erscheinungen, und es Ändern sich auch die Symptome der Pustelung eines und desselben Lymphestammes, vielleicht auch die Intensität des von ihm gelieferten Schutzes. Beobachtungen dieser Art sind selten möglich, weil sie sich über Jahre hinziehen; wir stehen in Hamburg jetzt dem Abschluss einer solchen Beobachtungsreihe gegenüber. Die Hamburger Variolavaccine. welche vor 17 Jahren aus der Übertragung der Menschenpocken auf ein Kalb hervorgegangen ist, lieferte, als sie seit 1882 zur Impfung des Publikums benutzt wurde, einen ganz ungewöhnlich haftsicheren Impfstoff, von dem man einen besonders kräftigen Impfschutz erwarten konnte. Diese Erwartung hat sich als richtig erwiesen, denn seit 1893 schlägt die Wiederimpfung bei unseren Schulkindern ganz ungewöhnlich schlecht an, um 20-30 % weniger vollständig, als bei ihren Altersgenossen im Übrigen Deutschen Reiche. Dabei bewährt sich unser Impfstoff bei der Erstimpfung durchaus, wie aus der Tabelle S. 513 hervorgeht.

Seit 1893 traten die einst mit der kräftigen Variolavaccine Geimpften, nun Zwölfjährigen, zur Wiederimpfung an, und seit 1893 sinkt die Erfolgsziffer der Wiederimpfung um fast 20% neben andauernd guter Wirksamkeit des Impfstoffes bei den Erstimpflingen.

Erweisen sich nun unsere Zwölfjährigen als gegen des Vaccinecontagium ganz besonders kräftig immunisiert, so sind sie es auch gegen die Blattern, und in der Tat haben die in den letzten Jahren auf dem Seewege nach Hamburg sehr oft eingeschleppten Blattern sich niemals verbreitet, obwohl sie mehrmals anfänglich verkannt worden sind.

Also seit 1882 ist der Impfschutz in Hamburg derartig gesteigert, dass die zwölfjährigen Wiederimpflinge seit dem Jahre 1893 nicht nur in der Impfanstalt, sondern such bei den Distriktsärzten mit auffallend geringem Erfolge revakziniert werden. Der Erfolg der Wiederimpfung in

der Hamburger Impfanstalt stellt sich jetzt im Durchschnitt um 20% niedriger als früher in Hamburg und als noch jetzt überall im Reiche. Da erübrigt die Frage, ob jeder junge Variolavaccinestamm einen ähnlich nachhaltigen Schutz zu bieten vermag, oder ob andere Umstande hinzukamen, z. B. Unterschiede in der Verdünnung des Impfstoffes oder in seiner sonstigen Beschaffenheit oder der Technik. Alles das sind wichtige Fragen, deren Lösung noch bevorsteht.

Um zu prüfen, oh vielleicht die Hamburger Lymphe jetzt Überhaupt schwächlich geworden sei, sind in der Hamburger Impfanstalt 5000 Portionen uns günstigst überlassener Karlsruher Lymphe verwendet, welche im Großherzogtum Baden während der beiden Vorjahre bei der Wiederimpfung einen durchschnittlichen personellen Erfolg von 96,1 % und 96.6 % eingetragen hat. Dieser ganz besonders kräftige Impfstoff schlug bei unseren Hamburger Erstimpflingen und Wiederimpflingen genau ebenso an, wie unsere Hamburger Impflymphe. Die Hamburger Wiederimpflinge brachten also wirklich einen hohen Grad von Immunität zur Impfanstalt mit, sie werden sich also auch im übrigen eines hervorragend dauerhaften Impfschutzes erfreuen.

Im Jahre 1901 und 1907 würden die Variolavaccinestämme von Karlsruhe und Stettin die gleiche Probe bestehen, denn sie sind seit 1890, bzw.. 1896 in Gebrauch genommen, dann wird es sich erweisen, ob jeder Variolavaccine die gleiche Vorzüglichkeit innewohnt. Da es hiernach Lymphestamme von verschiedener Kräftigkeit gibt, bleibt es in Zukunft die Aufgabe der Impfanstalten, neue Stämme der Variolavaccine zu gewinnen. Hierzu sind die Anstalten in den Stand zu setzen. gleichzeitig aber auch zur Prüfung des Impfstoffes auf seinen Gehalt an Mikroben. Diesen kann man jetzt keimfreier, also such einwandfreier herstellen als früher, obgleich die in Deutschland gebräuchliche Glycerinlymphe sich vermittels der chemischen Eigenschaften des Glycerins durch Ablagerung von ihrem Gehalt die Mikroben selbst nach und nach zu reinigen pflegte. Jetzt hat Lemoine in Frankreich nachgewiesen, dass diese Selbstreinigung der Glycerinlymphe ganz außerordentlich beschleunigt wird, wenn man den Impfstoff für kurze Zeit mäßig erwärmt. Derselbe läuft aber hierbei die Gefahr, seine vaccinale Wirksamkeit einzubüßen. Hier die richtigen Verhältnisse ausfindig zu machen, wird zur Aufgabe jeder Lymphgewinnungsanstalt. Dazu müssen die Anstalten befähigt und pekuniär ausgerüstet werden. Geschieht das, so kann man mit der größten Rube dem Geschrei der Impfgegner nach Abschaffung des Impfzwanges entgegensehen. Für Deutschland wurde die Abschaffung seines Impfgesetzes ein nationales Unglück sein, denn wenn dieses Gesetz abgeschafft werden sollte, werden ganz breite Schichten des Volkes sich des ihnen unbequemen Schutzmittels nicht mehr bedienen, weil die Kenntnisse der Gefahr geschwunden ist. Danach würden wir in etwa 15 Jahren den Blattern wieder ähnlich gegenüberstehen, wie in den sechziger Jahren dieses Jahrhunderts, welche uns einer schweren Epidemie entgegenführten.

Es gilt, die Impfung hochzuhalten, sie noch vorzüglicher als bisher zu gestalten, und die Ärzte müssen — jeder in seinem Kreise — die Abneigung gegen dieses Schutzmittel durch Sorgfalt und Belehrung bekämpfen.

Berlin. Einer vom Reichstag in der Sitzung vom 8. Mai 1896 angenommenen Resolution, wonach eine aus Vertretern und Gegnern der Impfung und des Impfzwanges zusammengesetzte freie Kommission zu dem Zwecke einzuberufen sei, zu prüfen, ob die Voraussetzungen, unter welchen das Impfgesetz zustande gekommen ist, noch zutreffen und oh das Gesetz in dem Sinne der Gesetzgebung ausgeführt worden ist, ist vom Bundesrat bekanntlich die Zustimmung versagt worden. Dagegen hat der letztere unter dem 16 Juni 1897 beschlossen, “den Reichskanzler zu ersuchen, nach Vernehmen mit den Bundesregierungen eine Kommission von Sachverständigen behufs der Beratung darüber zu berufen, ob und inwieweit etwas nach dem jetzigen Stande der Wissenschaft und der auf dem Gebiete des lmpfwesens gemachten praktischen Erfahrungen eine Revision oder Ergänzung der zum Vollzuge des Impfgesetzes ergangenen Bestimmungen angezeigt erscheine." In Gemäßheit dieses Beschlusses haben auf Anordnung des Staatssekretärs des Innern am 6. und 7. Juli d. J. im Kaiserlichen Gesundheitsamte kommissarische Beratungen unter dem Vorsitz des Direktors des Kaiserlichen Gesundheitsamtes, Wirkl. Geh. Oberregierungsrates Dr. Köhler stattgefunden, zu denen außer mehreren impfgegnerischen Ärzten (Dr. Böing in Berlin und Dr. Gerster in Braunfels) und den Vorstehern der hauptsachlichsten staatlichen Impfinstitute (Chalybäus, Fischer, Pfeiffer, Schulze, Siegel, Stumpf) noch eine größere Anzahl hervorragender Sachverständiger wie Flügge, Gaffky, Gerhardt. Gunther (Dresden). Koch, Krieger (Straßburg), Neidhardt (Darmstadt), Pfeiffer (Berlin), Rembold (Stuttgart), Rubner, Schmidtmann, Wolffhügel, Engelmann und andere zugezogen waren. Die Beratungen deren Ergebnisse demnächst dem Bundesrat zur Beschlussfassung vorgelegt werden, erstreckten sich im wesentlichen außer auf eine Revision der Vollzugsbestimmungen zu dem lmpfgesetz, auf die Durchsicht und Ergänzung der Vorschriften über Einrichtung und Betrieb der staatlichen Anstalten zur Gewinnung tierischen Impfstoffes.