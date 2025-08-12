DrBine’s Newsletter

DrBine’s Newsletter

Discussion about this post

User's avatar
Cat's avatar
Cat
11h

Frau Dr., sehr gute Arbeit mit historischen Quellen!

Expand full comment
Reply
Share
HaJo Kremer's avatar
HaJo Kremer
12h

Damals aber noch schlimmer als heute:

Man hatte nicht einmal die Konzepte, um Effekte nachzuweisen; die erste einigermaßen vernünftige Placebo-kontrollierte Studien überhaupt wurde zum Streptomycin 1946 veröffentlicht; zu Impfstoffen erst Jahrzehnte später. Beide Seiten waren also auf Mutmaßungen und subjektiven Beobachtungen angewiesen.

Wir heutigen hatten vor 2020 gedacht, dass objektive Befunde zählen würden. Weit gefehlt! Es zählten nur Gefühle und Wiederholungen.

Dabei war wenigstens ein Aspekt gleich: Das grundsätzlich fragwürdige Konzept der Vorbeugung. Der Begriff klingt an sich schon so gut und ist bei den meisten so positiv besetzt, dass kaum jemand daran denkt, dass daran etwas Schlechtes (Risiken) sein könnte. Bis auf die Kleinigkeit, dass alle Betrüger und Scharlatane das ausnutzen können. Ebenso werden die Risiken von Diagnostik von den meisten verdrängt.

Manchmal geht das Konzept Vorbeugung mit Vermögensschaden, allzu oft mit gesundheitlichen Schäden einher.

Expand full comment
Reply
Share
5 more comments...

No posts

© 2025 DrBine
PrivacyTermsCollection notice
Start writingGet the app
Substack is the home for great culture