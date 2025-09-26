Methylenblau ist antiseptisch und ein fungizit. Was liegt da näher, als das auch auf der Haut zu nutzen?

Unter Haus zähle ich auch im weitesten Sinne die Schleimhäute des Mundes denn auch da wurde Methylenblau bei Entzündungen eingesetzt

Gegen Pilzerkrankungen der Haut

Österreichische Apotheker-Zeitung, Juli-Dezember 1953, S. 598f

“Farbstoffe gegen Pilzerkrankungen der Haut.

Bei Reisen in Osteuropa fielen mir im Straßenbild mancher Städte Passanten, Erwachsene und besonders viele Kinder auf, die auf Gesichts- und Kopfhaut, nicht selten auch auf den Händen, Farbflecken in den verschiedensten Tönungen zwischen Rot, Blau und Grün zur Schau trugen. Es handelte sich dabei durchaus um Anzeichen der dort beliebten Behandlungsmethoden der verbreiteten Dermatomykosen verschiedenen Ursprungs mit organischen Farbstoffen wie Methylenblau, Brillantgrün und anderen Anilinfarben. Diese organischen Farbstoffe wirken besonders in geeigneten Mischungen auf die meisten Erreger der “Hautflechten‘‘ zerstörend und vernichtend und bringen die sonst langwierigen Dermatonykosen verhältnismäßig rasch zum Abklingen und Verschwinden. Trotz der Wirksamkeit dürften sich Farbpinselungen gegen Pilzerkrankungen der Haut keiner Beliebtheit erfreuen und kommen bei uns nur für Patienten Betracht, die in der Krankenhausbehandlung mit der Außenwelt wenig in Berührung kommen.

Immerhin kam ich auch in öffentlichen Apotheken Wiens dazu, zwei Rezepte auszuführen, die in die Gruppe der Farbstoffmischungen gegen Dermatomykosen gehören: die „Solutio Millian‘“ und „„Solutio Castellani“. Da sie oft nicht ganz richtig verschrieben werden und ihre Zusammensetzung in der in Apotheken zugänglichen Literatur oft nicht auffindbar ist, will ich diese hier wiedergeben.

Solutio Millian:

Rp: Kristallviolett 0,25

Methylgrün 0,25

Spir. vini dil ad. 100,00

Diese Lösung hat sich besonders gegen die Erreger der Epidermatophylla hyperkeratotica inguinalis und interdigitalis bewährt. Noch wirksamer ist die intensiv rotviolettfärbende Solutio Castellani, deren Herstellung etwas komplizierter und zeitraubender ist:

" Solutio Castellani:

Rp. Fuchsin 1,0

solve in spiritu vini conc 9,0 (Am günstigsten erfolgt die Lösung im Wasserbade bei einer Temperatur von 35°C)

Phenoli liquef 5,0

Aquae dest. 95,0

Misce et filtra!

Adde Acide borici 1,0

et digere per horas duas,

deinde adide Acetoni

et digere per horas duas,

adde Resoreini crist. 10,0

Solve et filtra!

Die Solutio Castellani soll erst einige Tage nach der Herstellung verwendet werden, und zwar in der Weise, dass man die von Pilzen befallenen Hautstellen und ihre unmittelbare Umgebung 4 bis 5 mal im Tage damit kräftig einpinselt. In den Rahmen der Bekämpfung der Pilzerkrankungen mit stark färbenden Stoffen gehören auch die Pinselungen mit einer 40%igen Lösung von Prontosil in Aceton. B. Schulz.”

Cheilitis exfoliativa

Cheilitis = Lippenentzündung

“Cheilitis exfoliativa bezeichnet die chronische Form der Cheilitis simplex, bei der sich dicke braune Schuppen bilden, ähnlich einer Kruste. Diese Form kommt eher selten vor, wird aber als besonders unangenehm wahrgenommen. Warum eine Cheilitis chronisch wird, ist noch nicht abschließend erforscht.”

Mitteilung aus der Klinik für Haut- und Geschlechtskrankheiten der königl. ung. Peter Pázmány-Universität zu Budapest (Direktor: Dr. E. Neuber o. ö. Univ.-Professor). Die chronischen Entzündungen der Lippen mit Rücksicht auf die Cheilitis exfoliativa Von Privatdozent Dr. E. Szep, Adjunkt Wiener Medizinische Wochenschrift Nr. 42/43, 1943, S. 584

“Die Ch. lässt sich in jedem Falle schwer, oder überhaupt nicht beeinflussen; meistens werden Röntgen- und Radiumbestrahlungen angewandt. In dem oben erwähnten Falle erreichte Nekum durch längere Zeit vorgenommene Bepinselungen mit Methylenblau und Salbe Erfolg. Urbach empfiehlt Thyreoiden-Tabletten, Jordan laugige Bepinselungen und innerlich Lugolininjektionen. Unsere eigenen Behandlungsmethoden wurden in Zusammenhang mit den Fällen beschrieben.”

Noma oder Wangenbrand

“Noma oder Wangenbrand ist eine schwere bakterielle Erkrankung, die sich auf der Mundschleimhaut entwickelt und von dort ausgehend andere Weich- und Knochenteile des Gesichts zerfrisst. Nach Schätzungen der WHO sterben jährlich zwischen 80.000 und 90.000 Kinder an dieser Krankheit. Wegen der Besonderheit dieser Krankheit gibt es bis heute keine gesicherten Erhebungen.”

Therapie der Gegenwart 1895, S. 103

“Methylenblau bei Noma. G. F. Kostnerin berichtet über zwei Fälle von Noma, bei welchen, nach Anwendung aller gebräuchlichen Mittel (actuelle Cauterisation , Eisenchlorid, Thymol, Jodoform u. s.w.) ohne jeglichen Erfolg, er sich entschloss, stündlich die erkrankten Teile mit einer 25—30% wässerigen Methylenlösung zu färben. In wenigen Stunden verschwand der Fötor und die erkrankte Haut begann abzufallen; späterhin bildeten sich Narben. Ein Pat. starb schließlich an Erschöpfung, während der andere genas. (Wratsch, October 1894.)”

Skrofulose

“Skrofulose (auch Skrofeln oder Scrofuloderm, von lateinisch scrofula; „Halsdrüsengeschwulst“) ist die historische Bezeichnung einer Hauterkrankung. Am ehesten handelte es sich dabei um Fälle von Hauttuberkulose.”

“Scrophulose

(siehe auch den Bericht über innere Medizin S. 274)

[…]

Alten.-Wiesbaden erzielte bei Scrophulose der Halslymphdrüsen, auch bei schon bestehender Fluktuation Heilung durch Injektion einer Pravaz-Spritze von einer 17% Methylenblau-Lösung, der einige Topfen Alkohol zugesetzt waren. (M. m. W. No. I.)”