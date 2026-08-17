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9h

"Das ist eine sehr seltsame Frage. Sollten die Produkteigenschaften nicht jene sein, die man zur Zulassung eingereicht hat?" Die Frage ist iZm RKI-Transparenzbericht (RKI-Files) und dem 28.09.2020 völlig klar, denn da wusste man ja schon, dass ab Sommer vorproduziert wurde, aber an Formulierung und Standorten gebastelt wurde. Auch klar, dass das BMG am 30.09.2020 sicher sein wollte. Wäre sonst ziemlich peinlich geworden, wenn das Skippen der Studien uns die Zutatenliste mal so im Schutz der Haftungsbefreiung rausposaunt worden wäre.

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1 reply by DrBines verbales Vitriol
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