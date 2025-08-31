Aktuell bekomme ich immer wieder einen ins Deutsche übersetzten Artikel von Dr. Mercola zugesendet mit dem Hinweis, Methylenblau würde hormonell wirken.

Zugesendet wird mit immer diese deutsche Übersetzung:

https://telegra.ph/Die-%C3%BCberraschenden-gesundheitlichen-Vorteile-von-Methylenblau-06-28

Der Inhalt des Artikels ist ansonsten gut, obwohl Quellen und Fußnoten fehlen, ist der Inhalt korrekt bis auf eine Kleinigkeit:

“Wie bereits erwähnt, ist Methylenblau ein Hormonpräparat, so dass niedrige Dosierungen den gegenteiligen Effekt wie hohe Dosierungen haben.”

Die Übersetzung verlinkt leider nicht auf den ursprünglichen Artikel, diesen findet man hier im Archiv, da das Original hinter eine Bezahlschranke ist.

Benefits and Side Effects of Methylene Blue - A Comprehensive Guide

Erst dachte ich, im Artikel von Antiilluminaten TV ist möglicherweise ein Übersetzungsfehler des Transkripts eines Videos, in welchem Dr. Mercola Gonzalez-Limas interviewed.

The Surprising Health Benefits of Methylene Blue — Interview with Francisco Gonzalez-Lima, Ph.D.

Schaut man ins Transkript des Videos, merkt man, dass Mercola den Fehler selbst auch macht, diese Konzepte nicht zu differenzieren.

Also NEIN Methylenblau ist kein Hormon und es wirkt nicht hormonell.

Mann muss unterscheiden zwischen Hormesis, Hormon und hormonell wirkende Chemikalien.

“Hormesis ist ein Phänomen der Dosis-Wirkungs-Beziehung, das durch eine Stimulation bei niedrigen Dosen und eine Hemmung bei hohen Dosen gekennzeichnet ist und wurde in sorgfältig konzipierten Studien häufig beobachtet und lässt sich weitgehend verallgemeinern, da es unabhängig von chemischen/physikalischen Wirkstoffen, biologischen Modellen und gemessenen Endpunkten ist. Dieses wenig beachtete und unterschätzte Konzept hat das Potenzial, die Toxikologie und verwandte Disziplinen in Bezug auf Studiendesign, Auswahl von Tiermodellen, Endpunktwahl, Risikobewertungsmethoden und zahlreiche andere Aspekte, einschließlich Chemotherapeutika, grundlegend zu verändern.” Hormon: “Hormone sind Signal- und Botenmoleküle, die der Regulation der verschiedenen Körperfunktionen dienen. Sie können von hormonbildenden Zellen in das umliegende Gewebe (parakrine Sekretion) oder in die Blutgefäße abgegeben werden (endokrine Sekretion).“ Hormonell wirkende Stoffe aka endokrine Disruptoren aka Hormonstörer: “Endokrine Disruptoren (ED) sind Chemikalien oder Mischungen von Chemikalien, die die natürliche biochemische Wirkweise von Hormonen stören und dadurch schädliche Effekte (z.B. Störung von Wachstum und Entwicklung, negative Beeinflussung der Fortpflanzung oder erhöhte Anfälligkeit für spezielle Erkrankungen) hervorrufen.”

Hormesis ist die sprachliche Wurzel für Hormon, diese beiden Worte sind linguistisch miteinander verwandt.

Da aber Methylenblau kein endokriner Disruptor ist und auch kein körpereigenes Hormon ist, kann im Kontext der Dosierung von Methylenblau nur Hormesis gemeint sein.