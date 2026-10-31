DrBine’s Newsletter

DrBine’s Newsletter

Discussion about this post

User's avatar
Mafey's avatar
Mafey
2hEdited

Ich meine in Deutschland hatten wir auch einen nationalen Rettungsschirm zur Kompensation der wirtschaftlichen Lockdowneffekte. Über die Militarisierung der EU sowie die Diktatur der EU Kommission in vollkommen undemokratischer Art und Weise brauchen wir nicht zu streiten. Aber die makro-ökonomische Analyse von Frau Fitts oder anderen rechts-konservativen Kreisen ist empirisch nicht haltbar, weil sie wichtige Grundsätze der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung nicht berücksichtigt und von falschen Annahmen zu falschen Schlussfolgerungen kommt (Währungscrash, Börsencrash, etc. als unausweichliche Folge von Staatsverschuldung). S.a. www.relevante-oekonomik.com. Hier wird die m.E. deutlich schlüssigere Analyse vertreten, die mir dichter an den empirischen Daten zu sein scheint.

Reply
Share

No posts

Ready for more?

© 2026 Dr. Sabine Stebel · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture