Dieser Artikel aus dem Jahr 1960 klingt sehr Modern und unterstütz die aktuelle Vorgehensweise alternativer Ärzte. Die Mittel, die uns heute zur Verfügung stehen, wie Fenbendazol oder Ivermectin waren damals jedoch noch nicht entwickelt. Methylenblau wird auch heute wieder in der alternativen Krebsbehandlung eingesetzt.

Der Sinn dieses Artikels ist es, diese alten, deutschen Texte, dem internationalen Publikum über Übersetzungssoftware wieder zugänglich zu machen, daher ist der Text aus den Bildern in diesem Artikel noch einmal in maschinenlesbarer und KI übersetzbarer Form vorhanden.

Methylenblau und dessen Nutzen in der Krebsbehandlung war 1960 noch bekannt.

Österreichische Apotheker-Zeitung, Januar-Juni 1960 Nr. 10 5.3.1960 S. 134f

“Der Krebs — Die Theorie der geschädigten Zellatmung

In der Sylvesterausgabe einer Wiener Tageszeitung stellte ein Reporter in der Vorschau für das Jahr 1960 die Frage: „Wird man im kommenden Jahr endlich den Krebserreger entdecken?“. Diese Art der Fragestellung geht an der Sache vorbei und wird beim Leser fast unvermeidlich falsche Vorstellungen hervorrufen.

Wenn der Mensch ein kompliziertes Problem zu lösen versucht, hat er die Möglichkeit, dieses von verschiedenen Standpunkten aus zu betrachten und dementsprechend Fragen an die Natur zu richten. Die verschiedenen Auffassungen, die man im Laufe der Zeit vom Wesen der Krankheit hatte, zeigen uns, welche Wege die Wissenschaft oft gehen muss, um zu einem besseren Verständnis der Natur zu gelangen. Rokitansky bezeichnete ein erkranktes Organ als Ursache der Krankheit eines Menschen, später verlegte man das Krankheitsgeschehen in die Zellen (Virchow). Zur Zeit Robert Kochs hoffte man die meisten Krankheiten durch Entdeckung und Vernichtung der Bakterien auszurotten, während Pettenkofer und seine Anhänger die Meinung vertraten, entscheidend für eine Erkrankung sei die Disposition des Menschen dazu. Die Lehre, dass die Krankheit als Folge schlecht gemischter Säfte (Krasenlehre, Humoraltheorie) auftrete, erfuhr durch die Entdeckung der Hormone eine gewisse Bestätigung. Nicht unerwähnt sei auch die Lehre vieler Anhänger der Naturheilkunde, die der Ernährung die größte Rolle im Leben des Menschen geben. Rückblickend lässt sich sagen, dass jede dieser Anschauungen den Strömungen ihrer Zeit entsprach und für die Weiterentwicklung der Medizin das ihrige beitrug oder auch den weiteren Fortschritt hemmte. Es wäre mehr als verwunderlich, wenn bei der Krebsforschung nicht ebenso verschiedene Auffassungen zutage treten würden. Der Wechsel der Meinungen wirkte sich auf die Therapie aus, indem man zeitweilig mehr der Operation, dann wieder mehr der Bestrahlung den Vorzug gab. Hier setzt nun die Abhandlung des am Schlusse genannten Autors ein. Der Optimismus anderer Veröffentlichungen ist bei ihm nicht zu finden. Demnach sind „von 100 Krebsträgern 60 verloren, während von den übrigen 40 kaum 5 einer endgültigen Heilung zugeführt werden können“. So betrachtet kann man in die Weiterentwicklung der bisherigen Therapie „Stahl und Strahl“ keine sehr großen Erwartungen setzen und es bleibt tatsächlich nur die Hoffnung, dass die medikamentöse Therapie erfolgreich wird.

Einleitend spricht H. Jung den Gedanken aus, dass die Krebserkrankung sich nicht nur am Ort des Tumors befindet sondern den ganzen Körper erfasst und demnach die symptomatische Behandlung allein (etwa die Entfernung des Tumors) nicht erfolgreich sein kann. Man müsse versuchen, die Reaktionslage des gesamten Körpers zu ändern, um damit dem Krebswachstum den Boden zu entziehen. Die Entfernung einer Geschwulst ist freilich eine Entlastung des kranken Körpers, aber ohne weitere Maßnahmen keine echte Heilung.

Bei Besprechung der bisher geübten medikamentösen Therapie übt der Autor Kritik an der „bakteriologischen“ Betrachtungsweise des Krankheitsgeschehens durch die Mehrzahl der Forscher und Ärzte; ihr Bemühen richte sich einseitig auf die Zerstörung der Geschwulst und vernachlässige die Sanierung des krebskranken Wirtsorganismus. „Mit Zellgiften heilt man keinen Krebs, denn man kann die Krebszelle vermutlich nicht selektiv treffen, ohne die Körperzelle zu schädigen.“

Im Gegensatz hierzu steht die von Jung als gesichert angesehene Erkenntnis, dass der Krebs durch eine vorhergehende Zerstörung der Zellatmung entsteht und diese Tatsache den Weg zeigen soll, auf dem die Heilung des Krebses möglich sein könnte. Dass die Schädigung der Zellatmung die Einleitung einer Krebserkrankung sein kann, konnte durch Versuche in mehreren, voneinander unabhängigen Arbeitskreisen sichergestellt werden. „Aus der sparsamen und hochdifferenzierten atmenden Zelle wird die gefräßige, spaltende Primitivzelle, die von den gleichen Substanzen lebt, wie die atmende Zelle, aber das Vielfache an Nährstoffen verbraucht und außerdem in giftige Stoffe umwandelt. (Milchsäure, pathologische Eiweiße usw.)“

Über die Milchsäure-Gärung und andere Stoffwechselanomalien der Krebszelle liegen viele Arbeiten vor und sie verleiteten manche zur Annahme, dass man etwa durch Eingriffe in den Gärungsvorgang das Krebswachstum beeinflussen könne. Diese Hoffnungen waren vergebens, da man damit die vorhandenen Krebszellen höchstens zu einer anderen Gärungsart verdrängte. Man fand heraus, dass es für den Verlauf des Krebswachstums gleichgültig ist, welche Energiequellen der Krebszelle zur Verfügung steht.

Sogar sehr namhafte Forscher sahen die gestörte Atmung als Folge der Krebserkrankung und z. B. die Milchsäuregärung als deren Ursache an; auf Grund dieses Fehlschlusses brachten sie zwar viele Einzelheiten ans Tageslicht, konnten aber keine entscheidenden Beiträge zum Krebsproblem liefern.

Sehr wichtig hingegen ist die Entdeckung, dass man Krebszellen durch Senkung der Atmung und Zufuhr von Glukose im Wachstum anregen und durch Zufuhr von sogenannten „Atmungs-Normalisatoren“ hemmen kann. Andere Forscher berichten, dass man durch Sanierung der Atmung den Krebs mit Erfolg behandeln kann.

Die Fortsetzung der Arbeiten in dieser Richtung setzt die Überzeugung voraus, dass die Atmungsschädigung reversibel ist. Zum Beweis erwähnt Jung Versuche, die andere und er bereits seit dem Jahre 1927 ausgeführt hatten. Damals arbeitete man mit „Anabolen“, die den Zellstoffwechsel wieder ins Gleichgewichtbringen sollten. Mit Kombinationen von Bernsteinsäure, Fumarsäure, Apfelsäure etc. mit wasserstoffentziehenden Katalysatoren wie Methylenblau, Sulfhydrylkörpern etc. konnte eine starke Beeinflussung der Geschwulst, häufig bis zu ihrem vollkommenen Verschwinden, beobachtet werden. „In manchen Fällen sahen wir im Laufe der Behandlung beim Menschen eine Umwandlung der Krebszellen, und zwar regelmäßig eine Metaplasie (Rückumwandlung) stark entdifferenzierter, hochvirulenter Zellen in höher differenzierte, mehr und mehr gutartige Epithelien sich entwickeln. Dieser Effekt wurde von mir als Atmungseffekt gedeutet und durch das Experiment sichergestellt. Damit war es zum ersten Male gelungen, durch Normalisierung der Atmung Krebs an Menschen zum Verschwinden zu bringen.“ (Jung)

Die Entdeckung des Zitronensäure-Zyklus bestätigte später die intuitive Wahl der vorhin genannten Säuren in der Weise, dass diese Stoffe im Zellstoffwechsel eine große Rolle spielen. Die gelegentlich vorkommenden Spontanheilungen des Krebses deutet Jung im Sinne einer Renormalisierung des Stoffwechsels der Zellen.

Die gestörte Zellatmung verursacht weitere Schäden im Organismus. Während die normale Atmung neben der Energie die nötigen Bausteine zum Aufbau der Körperzellen liefert, erzeugt die spaltende und gärende Krebszelle anormale Spaltprodukte, die höchstens zum Bau weiterer Krebszellen, nicht aber zum Körperaufbau verwendet werden können. Damit erfasst die Krebserkrankung den Wirtsorganismus immer stärker. Auch hier ist es mit der Beseitigung allfälliger Spaltprodukte nicht getan, sondern die einzige Abhilfe bestünde in der Normalisierung des Stoffwechsels.

H. Jung spricht nun die Hoffnung aus, dass die Aufmerksamkeit größerer Kreise auf diese Betrachtungsweise der Krebserkrankung hingelenkt wird und die bereits mit gewissen Erfolgen verwendeten Stoffe durch solche ersetzt werden, die den physiologischen Verhältnissen besser angepaßt sind; das ist allerdings eine Arbeit, die nur auf breitester Basis bewältigt werden kann. (Hippokrates Nr. 22/1959, S. 815.) (Dr.Heinrich Jung : Zur Zellatmungstherapie des Krebses.) S. Kasenbacher”