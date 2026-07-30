Das Dokument, um das es in diesem Tweet geht ist das Dokument 22-FRO-0457, der interne Bericht von Major Joseph Murphy vom 13.08.2021, der auf Basis geheimer DEFUSE-Unterlagen eine Verbindung zwischen US-Forschungsprojekten und dem Ursprung von SARS-CoV-2 herstellt. Nach einem Whistleblower-Leak an die Gruppe DRASTIC im September 2021 wurde der Bericht im Zuge von FOIA-Anfragen offiziell freigegeben.

https://www.esd.whs.mil/Records-Declass/FOIA/Reading-Room/Reading-Room-List_2/DARPA/

https://www.esd.whs.mil/Portals/54/Documents/FOID/Reading%20Room/DARPA/22-FRO-0457_SARS-COV-2_Orgins_Investigation_w_US_Govt_Prog_Undisclosed_Doc_Analysis_2021.pdf

*.mil zeigt, dass das Dokument auf einer US-Militär-Internetseite hinterlegt ist, die Quelle ist also vertrauenswürdig.

Am 13. August 2021 wusste man bei der DARPA, dass SARS-CoV-2 etwas mit dem DEFUSE und PREEMT Projekt und EcoHealth Alliance zu tun hatte.

PREEMT:

PREEMPT steht für „PREventing EMerging Pathogenic Threats“ (Verhinderung aufkommender pathogenetischer Bedrohungen). Es handelt sich um ein offizielles, im Jahr 2018 gestartetes Forschungsprogramm der US-Militär-Forschungsbehörde DARPA.

Im Rahmen einer offiziellen Ausschreibung für dieses PREEMPT-Programm reichte die EcoHealth Alliance unter der Leitung von Dr. Peter Daszak im Jahr 2018 den Projektantrag DEFUSE („Defusing the Threat of Bat-borne Coronaviruses“) ein.

DEFUSE:

Das DEFUSE-Projekt war ein im Jahr 2018 eingereichter Forschungsantrag zur Untersuchung und genetischen Modifikation von Fledermaus-Coronaviren.

Die Forscher wollten Spike-Proteine von neu entdeckten Fledermaus-Coronaviren in bekannte Virusstämme einsetzen. Es wurde explizit vorgeschlagen, eine menschenspezifische Furin-Spaltstelle in SARS-ähnliche Coronaviren einzubauen, um deren Übertragbarkeit im Labor an „humanisierten“ Mäusen zu testen.

Dr. Peter Daszak – Projektleiter (Principal Investigator) und damaliger Präsident der EcoHealth Alliance (USA). Er koordinierte den gesamten Antrag und sollte die Arbeiten in China überwachen.

Dr. Shi Zhengli – Co-Investigator und führende Virologin am Wuhan Institute of Virology (WIV). Sie ist weltweit als „Bat Woman“ bekannt und war für die Probenentnahme in den Fledermaushöhlen in Yunnan sowie die Virus-Screenings eingeplant.

Dr. Ralph Baric – Co-Investigator und renommierter Coronavirus-Experte an der University of North Carolina (UNC) Chapel Hill. Sein Labor war für das Design und die gentechnische Rekonstruktion chimärer Viren (Funktionserweiterungen) vorgesehen.

Dr. Linfa Wang – Co-Investigator und Experte für von Fledermäusen übertragene Viren an der Duke-NUS Medical School in Singapur. Sein Team sollte die serologischen Tests und die Immunantworten untersuchen.Weitere im Antrag genannte Wissenschaftler und Partner

Dr. Ben Hu – Forscher am Wuhan Institute of Virology, eingeplant für die praktische Laborarbeit mit den Coronaviren.

Dr. Peng Zhou – Leiter der Abteilung für Fledermaus-Virusinfektionen am Wuhan Institute of Virology, ebenfalls für die Labor- und Infektionsversuche vorgesehen.

Dr. W. Ian Lipkin – Virologe an der Columbia University (Lipkin Lab). Seine Institution war als Partner im Konsortium für die Gensequenzierung und Genotyp-Phänotyp-Analysen aufgeführt.

Dr. Vincent Munster – Forscher an den Rocky Mountain Laboratories (RML) des US-Gesundheitsministeriums (NIH/NIAID). Dokumente aus Regierungsanfragen belegen, dass er und sein Labor als Kooperationspartner für die Durchführung von Infektionstests an Tiermodellen im Antrag gelistet waren.

Die Verbindung zu weißen Haus:

Hunter Biden investierte Geld in Metabiota .

Metabiota betrieb Pandemieforschung (u.a. in der Ukraine) und arbeitete im Rahmen von US-Regierungsprogrammen eng mit der EcoHealth Alliance zusammen.

Die EcoHealth Alliance wiederum steht wegen ihrer Forschungsgelder an das Wuhan Institute of Virology (WIV).

SARS-CoV-2 ist ein in den USA entwickelter rekombinanter Fledermaus-Impfstoff oder dessen Vorläufervirus. Er wurde im Rahmen eines Programms der EcoHealth Alliance am Wuhan-Institut für Virologie (WIV) entwickelt, wie aus den Berichten zur Laborleck-Hypothese hervorgeht. Die Einzelheiten dieses Programms wurden seit Beginn der Pandemie verschleiert. Diese Einzelheiten finden sich in der Antwort der EcoHealth Alliance auf die Ausschreibung (Broad Agency Announcement, BAA) HR00118S0017 des DARPA-Programms „PREEMPT“ vom März 20181 – einem Dokument, das bislang noch nicht öffentlich zugänglich gemacht wurde.

Der Inhalt des vorgeschlagenen Programms ist äußerst detailliert. Peter Daszak legt Schritt für Schritt dar, was die Organisation phasenweise und an den jeweiligen Standorten zu tun beabsichtigt. Die hauptsächlich beteiligten Wissenschaftler, ihre Rollen und ihre Institutionen werden angegeben. Der Finanzierungsplan für die Arbeit am WIV ist in einem eigenen Dokument enthalten. Aus den Details lassen sich die Gründe ableiten, warum nicht-pharmazeutische Maßnahmen wie Masken und medizinische Gegenmaßnahmen wie die mRNA-Impfstoffe nicht gut funktionieren. Die Gründe, warum die Protokolle zur Frühbehandlung als Heilmittel wirken, liegen auf der Hand.

Die Form von SARS-CoV-2 bei seinem Auftreten entspricht wahrscheinlich der eines Vorläufers – eines bewusst virulenten, humanisierten rekombinanten SARSr-CoV, das durch Reverse Engineering in einen attenuierten Lebendimpfstoff gegen SARSr-CoV aus Fledermäusen umgewandelt werden sollte. Seine Beschaffenheit lässt sich aus der Analyse seines Genoms im Kontext des Vorschlags der EcoHealth Alliance ableiten. Die Verknüpfung dieser Analyse mit den Erkenntnissen der US-Geheimdienste zu Wuhan wird diese Bestimmung unterstützen.”

Die US-Militärforschungsbehörde DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) hat bei der Entwicklung der COVID-19-Impfstoffe – insbesondere der modRNA-Technologie – eine fundamentale finanzielle und strategische Rolle gespielt. Die DARPA finanzierte die Technologie jedoch nicht erst während der Pandemie, sondern investierte bereits ab 2011 im Rahmen der biologischen Verteidigung massiv in Plattform-Technologien.

Nach Ausbruch der Pandemie intensivierte die DARPA ihre direkte vertragliche Unterstützung parallel zur gigantischen US-Regierungsinitiative Operation Warp Speed (die primär von der Partnerbehörde BARDA und dem Pentagon finanziert wurde).

Am 13. August 2021 wusste die DARPA, dass die “Impfstoffe” eigentlich nicht funktionierten, die sie mit finanziert hatte.

“Aufgrund seiner (mittlerweile) bekannten Eigenschaften lässt sich die durch SARSr-CoV-WIV verursachte Erkrankung durch eine frühzeitige Behandlung leicht heilen, die die Virusvermehrung hemmt, durch die die Spike-Proteine im Körper verbreitet werden (was eine schädliche, überaktive Immunreaktion auslöst, da der Körper versucht, die Spike-Proteine von den ACE2-Rezeptoren zu entfernen). Viele der von den Behörden ignorierten Protokolle zur Frühbehandlung wirken, weil sie die Virusvermehrung hemmen oder die Immunantwort auf die Spike-Proteine modulieren, was im Zusammenhang mit den Entwicklungen von EcoHealth durchaus Sinn ergibt. Einige dieser Behandlungsprotokolle hemmen zudem die Wirkung des gentechnisch veränderten Spike-Proteins. So wirkt beispielsweise Ivermectin (das im April 2020 als Heilmittel identifiziert wurde) in allen Krankheitsphasen, da es sowohl die Virusvermehrung hemmt als auch die Immunantwort moduliert. Bemerkenswert ist, dass Chloroquinphosphat (Hydroxychloroquin, im April 2020 als heilend identifiziert) in dem Vorschlag ebenso wie Interferon (im Mai 2020 als heilend identifiziert) als SARSr-CoV-Hemmer ausgewiesen wird.”

“Die genkodierten oder „mRNA“-Impfstoffe wirken nur unzureichend, da sie synthetische Nachbildungen der ohnehin schon synthetischen SARSr-CoV-WIV-Spike-Proteine sind und keine weiteren Epitope aufweisen. Die mRNA weist die Zellen an, synthetische Kopien des synthetischen SARSr-CoV-WIV-Spike-Proteins direkt in den Blutkreislauf zu produzieren, wo sie sich ausbreiten und denselben ACE2-Immunsturm auslösen wie der rekombinante Impfstoff. Viele Ärzte im Land haben festgestellt, dass die Symptome von Impfstoffreaktionen die Symptome der Krankheit widerspiegeln, was mit der ähnlichen synthetischen Beschaffenheit und Funktion der jeweiligen Spike-Proteine übereinstimmt.

Der Geimpfte hat keine Abwehr gegen das Eindringen in den Blutkreislauf, doch seine Nase schützt ihn vor den Quasispecies des rekombinanten Spike-Proteins während einer „natürlichen Infektion“ (besser bezeichnet als aerosolisierte Inokulation). Darüber hinaus heißt es im EcoHealth-Vorschlag, dass einem „Impfstoffansatz die ausreichende Epitopabdeckung fehlt, um vor Quasispecies des Coronavirus zu schützen“. Folglich versuchten sie, Impfstoffe durch eine „gezielte Immunverstärkung mittels Impfstoffen mit chimären, polyvalenten, rekombinanten Spike-Proteinen“ wirksam zu machen. Der Unterschied zwischen der Verwendung eines Spike-Protein-Impfstoffs mit einem Epitop und eines Spike-Protein-Impfstoffs mit einer Quasispecies könnte die ungewöhnliche (und potenziell schädliche) Antikörperreaktion der Geimpften auf die neuen COVID-Varianten erklären.’ Grundsätzlich deuten die Erkenntnisse aus dem Vorschlag darauf hin, dass das Risiko einer antikörperabhängigen Verstärkung (Antibody Dependent Enhancement, ADE) durch die Impfung mit hoher Priorität bewertet werden sollte – zusätzlich zu der Tatsache, dass Impfstoffe mit einem einzigen Epitop, wie im Vorschlag dargelegt, nur eine geringe Wirkung gegen SARSr-CoV-WIV haben werden.”

In der Natur liegt ein RNA-Virus (wie SARS-CoV-2) in einem Infizierten nie als exakte Kopie vor, sondern als eine Wolke aus genetisch leicht unterschiedlichen Varianten – einer sogenannten Quasispezies, weil RNA Viren keine Korrekturlesefunktion haben und bei er Vermehrung sehr viele Fehler machen. Ein hypothetischer „Quasispezies-Impfstoff“ (z. B. ein Cocktail aus leicht unterschiedlichen Spike-Proteinen oder künstlichen Varianten) würde dem Immunsystem von vornherein ein breites Spektrum an ähnlichen, aber variierenden Oberflächenstrukturen präsentieren.

Was nicht bedacht wird sind die hybriden Spike-Proteine mit ihren immunologisch unvorhersehbaren Folgen, sowohl bei Fledermaus als auch beim Menschen.

Der Rest des Dokuments ist leider geschwärzt.