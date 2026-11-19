Die Literatur zum Wechsel von IgG zu IgG4 ist mittlerweile recht unübersichtlich. Die ersten Paper berichteten vor allen, dass es passiert und dann gingen die Spekulationen los, was IgG4 wohl für einen Effekt haben könnte. Die Vermutung lautete, dass IgG4 zur Toleranz gegen das Spike-Protein führt. Diese Daten verfestigen sich nun zu einem übersichtlichere Gesamtbild mit diesem Paper aus dem August 2026:

IgG4-Shift nach wiederholter mRNA-Injektion

Wer vor der ersten mRNA-Impfung noch kein Corona hatte, entwickelt nach mehreren Spritzen eine Art „Toleranz-Antikörper“ (IgG4) und hat dadurch ein fast doppelt so hohes Risiko, sich trotz Impfung anzustecken. Genau dasselbe passiert auch bei Kindern nach drei Dosen.

Pongrácz, T., Marking, U., Bladh, O., Aguilera, K., Berkell, M., Havervall, S., Greilert-Norin, N., Nouta, J., Gijze, S., Wasynczuk, A., Åberg, M., Vidarsson, G., Zhong, Y., Falck, D., & Thålin, C. (2026). Vaccination-first immune priming shapes a sustained mRNA vaccine-induced IgG4 class switch that associates with SARS-CoV-2 breakthrough infection risk. Scientific Reports, 16(1). https://doi.org/10.1038/s41598-026-64190-8

Pongrácz et al. haben sich das Blut von 104 schwedischen Klinikmitarbeitern nach bis zu sechs Impfungen und von 18 Kindern aus Singapur nach drei Impfungen angeschaut. Der Wechsel zu IgG4 bleibt auch nach der sechsten Impfung bestehen. Und bei den 41 Leuten, die vorher noch nie Corona hatten, führte das zu einem um 83 % höheren Risiko (HR = 1,83), sich trotz Impfung zu infizieren.

Wer sich erst das echte Virus eingefangen hat und danach geimpft wurde, hat dieses Problem kaum. Wer aber brav zuerst zur Impfung gerannt ist, hat sich sein Immunsystem auf Toleranz programmiert und bei Kindern passiert das sogar noch schneller, nämlich schon nach drei Spritzen.

Spike-spezifische IgG-Subklassenkonzentrationen vor der ersten Dosis und über sechs Dosen der mRNA-Impfung hinweg bei Erwachsenen ohne (zuerst geimpft) bzw. mit (zuerst infiziert) einer dokumentierten SARS-CoV-2-Infektion vor der Impfung.

Bei Erwachsenen ohne vorherige Infektion stieg der Anteil der Spike-spezifischen IgG4-Antikörper ab der zweiten Impfdosis deutlich an und erreichte nach der sechsten Dosis einen Mittelwert von 26,8 %. Bei Personen mit einer Infektion vor der ersten Impfung fiel dieser Anstieg wesentlich geringer aus und überschritt nach späteren Dosen kaum 10 %

Auch in der infektionsnaiven Kinderkohorte zeigte sich nach der dritten Impfdosis ein IgG4-Anteil von 15,9 %, was dem Niveau der erstgeimpften Erwachsenen zu diesem Zeitpunkt (18,1 %) entsprach.

Die Fc-Glykosylierung verändert die Interaktion von Antikörpern mit Fc-Rezeptoren und steuert gemeinsam mit dem Subklassen-Wechsel die immunologische Funktionalität:

Bereits früh nach der 2. Impfdosis korreliert eine erhöhte IgG1-Fc-Fucosylierung (eine entzündungshemmende Modifikation) stark mit der späteren Höhe des IgG4-Spiegels. Dies deutet auf eine koordinierte immunologische Umprogrammierung hin zu einem tolerogeneren Antikörperprofil hin.

Welchen Vorteil könnte der IgG4 Shift für das Immunsystem bedeuten?

Das Spike-Protein ist ein Allergen, welches MCAS, Komplement, Inflammasom und IgE vermittelte Reaktionen auslöst. Diese Art Allergien kannte man vorher als Medikamentenallergien.

Wenn das Immunsystem das Spike-Protein als Allergen erkannt hat, tritt mit immer wieder reaktivierter Produktion des Allergens eine Desensibilisierung ein, wie man das von Desensibilisierungen gegen Allergien kennt.

Damit ist klar, dass diejenigen, die mit einer starken allergischen Reaktion auf das Spike-Protein reagiert hätten nun durch einen Wechsel zu IgG4 nicht mehr so heftig auf einen Kontakt zu diesem Protein reagieren. Der Preis für diese weniger schwere Reaktion sind jedoch sich wiederholende Infektionen der leichteren Art.

Da IgG4 das Spike-Protein nur blockiert, aber keine Fresszellen oder Killerzellen zum Abräumen infizierter Zellen herbeiruft, wird die Virusbekämpfung auf den Schleimhäuten etwas träger. Man gewinnt also eine hohe Verträglichkeit und schützt sich vor heftigen Entzündungs- oder allergieähnlichen Überreaktionen, nimmt dafür aber in Kauf, dass das Virus bei einem Kontakt leichter eine “Durchbruchsinfektion” auslösen kann.

Da IgG4-Antikörper kaum Fresszellen (Makrophagen) oder Killerzellen aktivieren, um zellgebundene Antigen-Komplexe abzuräumen, könnte ein stark IgG4-dominiertes Immunprofil theoretisch dazu beitragen, dass Spike-Proteine nach einer Infektion langsamer aus dem Gewebe entfernt werden. Das Spike-Protein hat also länger Zeit, Schaden im Körper anzurichten. Nuovo et al. belegen, dass Spike-Protein über Jahre in Hirnhäuten, Schädelknochenmark und Blutgefäßen verbleiben und dort chronische Entzündungen auslösen kann. Ein stark IgG4-dominiertes Immunprofil könnte theoretisch dazu führen, dass solche Antigen-Depots langsamer abgebaut werden.

Eine explorative Studie aus dem Jahr 2026 beobachtete einen anhaltenden IgG4-Klassenwechsel sowohl bei Geimpften mit ME/CFS und Long COVID als auch bei gesunden Kontrollen. Die Autoren diskutieren dies als mögliches Zeichen einer anhaltenden Antigen-Stimulation und Immunerschöpfung bei Betroffenen.

Eine andere Studie aus dem Oktober 2026 kam zu dem Ergebnis, dass ein Spike-spezifischer IgG4-Klassenwechsel bei Long-COVID-Patienten statistisch mit einer klinischen Besserung (Genesung) in Verbindung stand. Wenn Antikörper, die entweder an im Gewebe verbliebene Spike-Proteine binden oder mit körpereigenen Strukturen kreuzreagieren, von entzündlichen Subklassen (wie IgG1) zur nicht-entzündlichen Subklasse IgG4 wechseln, fallen die dadurch ausgelösten Gewebeschäden deutlich geringer aus.

Die Studie von Pongrácz et al. zeigt deutlich, dass der allererste Kontakt („vaccination-first“ vs. „infection-first“) das Immunsystem über mindestens fünf Jahre hinweg stark prägt. Selbst spätere Durchbruchsinfektionen zwischen den Impfungen senkten den IgG4-Anteil in dieser Kohorte nur geringfügig. Einmal auf IgG4 umgeschaltete Gedächtnis-B-Zellen können nicht mehr zu IgG1 zurückwechseln (da der entsprechende DNA-Abschnitt beim Klassenwechsel dauerhaft herausgeschnitten wird). Solange genau diese Zellklone bei einem Virus-Kontakt reaktiviert werden, produzieren sie weiterhin IgG4.

Wenn man weitere mRNA-Auffrischungen pausiert, wird der permanente Reiz, der das Immunsystem in Richtung IgG4 drückt, gestoppt, die eigentliche „Reaktivierung“ des Immunsystems gegen neue Sars-Cov2 Stämme entsteht aber erst durch neue immunologische Reize.

Die Studienlage zeigt, dass der IgG4-Anteil vor allem durch wiederholte, eng getaktete mRNA-Gaben hochgehalten wird. Ohne weitere Booster sinken die Antikörperspiegel im Blut über Monate und Jahre langsam ab, und der dauerhafte Toleranz-Reiz entfällt.

Da der genetische Klassenwechsel hin zu IgG4 eine Einbahnstraße ist, verschwinden die bereits gebildeten IgG4-Gedächtniszellen nicht sofort. Treffen sie später wieder auf bekannte Abschnitte des Spike-Proteins, werden sie zunächst wieder aktiviert.

Kommt es ohne weitere Impfung zu einer leichten Infektion mit einer neuen Variante, passiert zweierlei: Das Immunsystem bildet in den Atemwegen Schleimhaut-IgA (das direkt vor Ansteckung schützt) und aktiviert neue naive B-Zellen gegen die mutierten Bereiche des Virus, zunächst wieder als klassische, entzündliche IgG1-Antikörper.

Der wiederholte Kontakt mit stark veränderten Virusvarianten könnte die ursprüngliche Prägung des Immunsystems schrittweise überschreiben. Wenn das Immunsystem wieder ungeimpft durch milde natürliche Kontakte oder mit neuen Virusvarianten konfrontiert wird, könnte es in einigen Jahren wieder klassische, entzündliche Abwehrlinien (IgG1 und Schleimhaut-IgA) aufbauen.

IgG4-assoziierte Erkrankungen (IgG4-RD)

Die IgG4-assoziierte Erkrankung (IgG4-RD, englisch: Immunoglobulin G4-related disease) ist eine seltene, chronische Systemerkrankung des Immunsystems, die durch fehlgeleitete Entzündungen und eine fortschreitende Vernarbung (Fibrose) gekennzeichnet ist.

Ob ein impf- oder infektionsbedingter IgG4-Schub bei einzelnen Menschen in eine echte IgG4-RD münden kann ist aktuell noch nicht belegt.

1. Wie eine IgG4-RD im Körper entsteht

Eine IgG4-RD ist keine reine Antikörper-Krankheit, sondern ein Zusammenspiel mehrerer fehlgeleiteter Immunzellen, das zu tumorähnlichen Schwellungen und Gewebevernarbungen (Fibrose) führt:

Fehlgeleitete B-Zellen und Plasmazellen. Bestimmte B-Zell-Klone vermehren sich stark, wandern in Organe (wie Bauchspeicheldrüse, Speicheldrüsen, Nieren oder Aorta) ein und produzieren dort massenhaft IgG4-Antikörper gegen körpereigene Eiweiße (wie z. B. Galectin-3, Laminin-511 oder Annexin A11).

Zytotoxische T-Zellen als eigentlicher Treiber. Diese B-Zellen präsentieren die körpereigenen Eiweiße spezialisierten zytotoxischen CD4+-T-Zellen . Erst diese T-Zellen schütten Botenstoffe (wie TGF-β und IL-1β) aus, die das gesunde Organgewebe zerstören und durch hartes Bindegewebe (Fibrose) ersetzen.

Die Rolle des IgG4-Antikörpers dabei. Die IgG4-Antikörper selbst sind bei der IgG4-RD nach aktuellem Kenntnisstand meist nicht der Hauptzerstörer, sondern ein Spiegelbild eines dauerhaften, chronischen Autoimmunreizes, den das Immunsystem verzweifelt durch Toleranz (IgG4) zu beruhigen versucht.

2. Die mögliche Brücke zum Spike-Protein und zur Impfung

Wenn den IgG4 Shift bei autoimmunen Antikörpern gegen das Spike-Protein auf die IgG4-RD überträgt, ergibt sich folgendes Bild:

Der Auslöser (Kreuzreaktivität). Durch molekulare Mimikry zwischen dem Spike-Protein und körpereigenen Strukturen werden B-Zell-Klone aktiviert, die körpereigene Eiweiße erkennen.

Der Verstärker (IgG4-Milieu). Durch wiederholte Antigen-Reize (Impfungen oder Infektionen) befindet sich das Immunsystem bereits in einem Th2- und IL-10-geprägten Umfeld , das genau diesen B-Zell-Klonen das Signal gibt, auf IgG4 umzuschalten.

Was klinische Fallberichte zeigen. In der medizinischen Fachliteratur sind seit 2021 tatsächlich vereinzelte Fallberichte dokumentiert worden, in denen Menschen kurz nach einer SARS-CoV-2-Infektion oder einer mRNA-Impfung erstmals eine IgG4-RD (oder einen Rückfall einer bestehenden IgG4-RD) entwickelten, etwa an der Bauchspeicheldrüse, den Speicheldrüsen oder den Nieren.

Obwohl der Mechanismus biologisch schlüssig ist, bleibt die echte IgG4-RD in der Gesamtbevölkerung eine seltene Erkrankung:

Genetische Veranlagung notwendig. Für die Entwicklung einer echten IgG4-RD braucht es nach heutigem Wissen eine spezifische genetische Empfänglichkeit (bestimmte HLA-Merkmale), damit die zytotoxischen T-Zellen überhaupt dauerhaft gegen eigenes Gewebe aktiviert werden.

Unterschied zwischen „IgG4-Antikörper im Blut“ und „IgG4-Plasmazellen im Organ“. Bei einem normalen mRNA-Geimpften zirkulieren zwar mehr Spike-spezifische IgG4-Antikörper im Blut, es findet aber keine massenhafte Einwanderung von Plasmazellen und vernarbenden T-Zellen in die Organe statt.

In der medizinischen Fachwelt herrscht jedoch Einigkeit darüber, dass die IgG4-assoziierte Erkrankung (IgG4-RD) deutlich unterdiagnostiziert ist.

Dass viele Fälle lange unentdeckt bleiben, liegt daran, dass die Bestimmung der IgG-Subklassen (IgG1 bis IgG4) nicht zum Standard-Blutbild. Ein Hausarzt ordnet diesen Test erst dann an, wenn bereits ein konkreter Verdacht durch spezialisierte Untersuchungen besteht. Da eine IgG4-RD nahezu jedes Organ befallen kann und dabei andere, viel häufigere Krankheiten nachahmt wird es diagnostisch jedoch schwierig. Eine vergrößerte Bauchspeicheldrüse wird oft zunächst für Bauchspeicheldrüsenkrebs gehalten, geschwollene Speicheldrüsen für ein Sjögren-Syndrom und Nieren- oder Gefäßveränderungen für normale Alters- oder Verschleißerscheinungen.

Im Gegensatz zu akuten Entzündungen verursacht eine IgG4-RD oft jahrelang keine Schmerzen und kein Fieber. Auch klassische Entzündungswerte im Blut (wie CRP oder BSG) sind häufig normal oder nur leicht erhöht, sodass lange niemand nach einer Immunerkrankung sucht.

Selbst wenn der IgG4-Wert im Blut gemessen wird und erhöht ist, reicht das allein nicht aus (etwa 20 bis 30 % der Betroffenen haben sogar normale IgG4-Blutwerte). Für eine sichere Diagnose ist meist eine Gewebeprobe (Biopsie) aus dem betroffenen Organ nötig, die in einem spezialisierten Labor auf typische IgG4-Plasmazellen und Vernarbungen untersucht werden muss.

Eine unbehandelte IgG4-RD bleibt nicht dauerhaft unsichtbar. Über Monate und Jahre führt die fortschreitende Organvernarbung (Fibrose) zu handfesten Funktionsausfällen, etwa zu Gelbsucht (durch Gallengangsverengung), Nierenversagen, Diabetes (durch Zerstörung der Bauchspeicheldrüse) oder Sehstörungen.

Auffälligkeiten in Routine-Blutwerten

Bevor überhaupt das spezifische Gesamt-IgG4 bestimmt wird, geben oft ganz normale Standard-Laborwerte erste Hinweise auf ein Th2-betontes Immunmilieu:

Erhöhte Eosinophile (Eosinophilie). Bei etwa 20 bis 40 % der Betroffenen ist diese Untergruppe der weißen Blutkörperchen im normalen Differentialblutbild erhöht.

Deutlich erhöhtes Gesamt-IgE. Viele Patientinnen und Patienten weisen stark erhöhte IgE-Spiegel im Blut auf, auch wenn sie zuvor nie unter klassischen Allergien litten.

Erhöhtes Gesamt-IgG oder Hypergammaglobulinämie. In der Serumeiweiß-Elektrophorese zeigt sich oft ein allgemeiner Anstieg der Immunglobuline (Gamma-Globuline) bei gleichzeitig meist normalen oder nur leicht erhöhten Entzündungswerten (CRP).

Niedrige Komplementwerte (C3 und C4). Insbesondere wenn die Nieren beteiligt sind (tubulointerstitielle Nephritis), fallen diese Eiweiße im Blut häufig ab.

Unklare Leber- oder Nierenwerte. Erhöhte Gallenstauwerte (Bilirubin, AP, Gamma-GT) oder ein schleichender Anstieg des Kreatinins ohne erkennbare Ursache lenken den Verdacht weiter.

Wenn diese Hinweise zusammenkommen, bestimmen Fachärzte (meist Rheumatologen, Gastroenterologen oder Nephrologen) das Gesamt-IgG4 im Serum (ein Wert über 135 mg/dl gilt als wegweisend). Da der Blutwert allein aber nicht ausreicht, wird die Diagnose in der Regel durch eine Gewebeprobe (Biopsie) gesichert, in der der Pathologe nach dichten IgG4-Plasmazell-Ansammlungen und der typischen wirbelförmigen Vernarbung sucht.

Unterstützungsmöglichkeiten:

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