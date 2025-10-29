2007 erschien auf BBC eine Dokumentation über einen Medikamentenskandal, der einige Parallelen zum COVID-Impfbetrug aufweist.

Ich denke, man sollte studieren, wie sich GSK damals herausgewunden hat, um zu verhindern, dass die COVID-Injektionshersteller diesen Trick erneut anwenden.

Man muss entsprechend bei laufenden Prozessen Vorsorge treffen, nicht die gleichen Fehler zu machen, wie in den Seroxat Prozessen, die leider Präzedenzen geschaffen haben.

Ich befürchte, ich werde mit diesem Artikel einigen Anwälten klagetechnisch mögliche Zähne ziehen müssen. Einige der aktuell versuchten Ansätze sind durch die Seroxat Prozesse nun dicht, so wie ich das als juristische Laie verstehe. Inwieweit die damalige UK Gesetzeslage in der EU von Bedeutung sind, kann ich nicht beurteilen. Ich interpretiere den Fall als reine Textinterpretation und als juristischer Laie.

Pozessversuch 1: Verschwiegene Todesfälle und verschwiegene Nebenwirkungen

Auf der BBC Webseite ist die Dokumentation nicht mehr erhältlich:

Es gibt jedoch ein Transkript der Dokumentation und eine Kopie einer Fernsehaufnahme der Sendung auf youtube:

Was war damals geschehen?

Eine gute Zusammenfassung des damaligen Skandals findet sich noch im Journal of Medical Ethics, den ich hier mittels deepl gekürzt ins Deutsche übersetze. Bitte, wenn möglich, immer das Original lesen und sich nicht nur auf gekürzte Übersetzungen stützen, da ich die jeweiligen Referenzen nicht mit übernehme.

“Dieser Artikel bewertet kritisch die Ankündigung der Arzneimittelzulassungsbehörde (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) vom März 2008, dass GlaxoSmithKline nicht wegen vorsätzlicher Zurückhaltung von Studiendaten strafrechtlich verfolgt werde, die nicht nur zeigten, dass Seroxat bei der Behandlung von Depressionen bei Kindern unwirksam war, sondern auch das Risiko für Suizidverhalten in dieser Patientengruppe erhöhte. Die Entscheidung, keine Strafverfolgung einzuleiten, folgte auf eine viereinhalbjährige Untersuchung und wurde mit der Begründung getroffen, dass die Rechtslage zum damaligen Zeitpunkt nicht eindeutig genug war. Dieser Artikel bewertet das Vorhandensein erheblicher Lücken in der Offenlegungspflicht, von der man annahm, dass sie zwischen Arzneimittelherstellern und der Regulierungsbehörde bestehe, und reflektiert darüber, was diese Episode über die Robustheit oder Nicht-Robustheit der Arzneimittelregulierung im Vereinigten Königreich aussagt. Im Oktober 2008 kündigte die Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA), die für die Zulassung von Arzneimitteln im Vereinigten Königreich zuständige Behörde, eine Änderung der Vorschriften für Humanarzneimittel (Marketing Authorisations Etc) von 1994 an, mit der eines der schwerwiegendsten Versäumnisse im Bereich der Pharmakovigilanz seit Inkrafttreten des Arzneimittelgesetzes von 1968 vor fast 40 Jahren behoben werden soll. 1 Diese Änderung wurde notwendig, nachdem die MHRA am 6. März 2008 bekannt gegeben hatte, dass GlaxoSmithKline (GSK) nicht wegen der Zurückhaltung von Daten aus klinischen Studien strafrechtlich verfolgt werden würde, die nicht nur darauf hindeuteten, dass Seroxat bei der Behandlung von Depressionen bei Kindern unwirksam war, sondern auch, dass es das Risiko für Suizidverhalten in dieser Patientengruppe erhöhte. Die Ankündigung der MHRA im März erfolgte nach einer viereinhalbjährigen Untersuchung, in der geprüft wurde, ob GSK durch die Vorenthaltung dieser Daten gegenüber der Aufsichtsbehörde rechtswidrig gehandelt hatte. In einer Pressemitteilung vom 6. März erklärte Professor Kent Woods, Geschäftsführer der MHRA: „Ich bin nach wie vor besorgt, dass GSK diese Informationen früher hätte melden können und müssen. Alle Unternehmen tragen eine Verantwortung gegenüber den Patienten und sollten uns alle negativen Datenmeldungen unverzüglich nach ihrer Entdeckung melden.“ Diese Untersuchung hat wichtige Schwächen in den damals geltenden Rechtsvorschriften zur Arzneimittelsicherheit aufgezeigt. In diesem Artikel untersuchen wir die Hintergründe für die Nichtverfolgung von GSK und reflektieren darüber, was diese Episode über die Robustheit oder Nicht-Robustheit der Arzneimittelregulierung im Vereinigten Königreich aussagt. […] DIE UNTERSUCHUNG DER MHRA ZU GSK Die Untersuchung der MHRA zu GSK wurde im Oktober 2003 eingeleitet, nachdem GSK im Mai 2003 Daten aus den Studien 329 und 377 vorgelegt hatte, klinischen Studien, in denen die Wirksamkeit von Paroxetin (Seroxat/Paxil) bei Kindern und Jugendlichen in 11 Ländern getestet wurde. Nach Eingang der Daten wurden diese vom Ausschuss für Arzneimittelsicherheit (CSM) analysiert, der zu dem Schluss kam, dass sie eindeutige Belege dafür lieferten, dass ( a) „es keine guten Belege für die Wirksamkeit bei schweren Depressionen in der untersuchten Population gibt und (b) dass es „eine deutliche Zunahme von Suizidverhalten im Vergleich zu Placebo gab. Nach dieser Überprüfung durch den CSM veröffentlichte die MHRA eine Empfehlung an alle Ärzte, Seroxat nicht an Personen unter 18 Jahren zu verschreiben, und leitete eine strafrechtliche Untersuchung gegen GSK wegen der nicht fristgerechten Vorlage dieser Daten ein.

Die Aufsichtsbehörde!!! hat eine strafrechtliche Untersuchung gegen GSK begonnen! Das waren keine Geschädigten, es waren diejenigen, deren Aufgabe es tatsächlich ist, bei solchen Vergehen einzuschreiten. Das ist, als wenn das PEI oder die EMA eingegriffen hätte und BioNTech, Pfizer, Moderna, Novavax, AstraZeneca oder J&J vor Gericht zerren würden.

Anfang 2004 wurden die Verdachtsmomente hinsichtlich einer Rechtswidrigkeit durch die Veröffentlichung eines vertraulichen internen GSK-Dokuments verstärkt, aus dem hervorging, dass bewusst beschlossen worden war, die Studien 329 und 377 den Aufsichtsbehörden vorzuenthalten. Das GSK-Dokument vom Oktober 1998 mit dem Titel „Seroxat/Paxil adolescent depression?position piece on the phase III clinical studies” (Seroxat/Paxil – Depression bei Jugendlichen? Stellungnahme zu den klinischen Studien der Phase III) wurde erstmals in einem Artikel im Canadian Medical Association Journal beschrieben und ist heute im Internet frei zugänglich.

Der original Link existiert nicht mehr, aber es scheint, als wenn das Dokument nun hier zu finden ist.

Darin wird festgelegt, dass Unternehmensvertreter bei der Verbreitung der Ergebnisse der Studien 329 und 377 vorsichtig sein sollten. RECHT, ETHIK UND MEDIZIN Es wird betont, dass „es aus kommerzieller Sicht inakzeptabel wäre, eine Erklärung aufzunehmen, dass die Wirksamkeit nicht nachgewiesen wurde, da dies das Profil von Paroxetin untergraben würde” und dass es notwendig sei, „die Verbreitung dieser Daten effektiv zu steuern, um mögliche negative kommerzielle Auswirkungen zu minimieren”. Es scheint daher unbestreitbar, dass GSK fünf Jahre lang bewusst klinische Studiendaten zurückgehalten hat, die belegten, dass Seroxat nicht an Personen unter 18 Jahren verschrieben werden sollte. […] Nach dem Verständnis der MHRA-Mitarbeiter sind Pharmaunternehmen gemäß dem Arzneimittelgesetz von 1968 und den Verordnungen, mit denen eine Reihe von EU-Richtlinien umgesetzt wurden, gesetzlich verpflichtet, der Aufsichtsbehörde alle Daten aus klinischen Studien vorzulegen, die für die Sicherheit und Wirksamkeit eines Arzneimittels von Bedeutung sind. Dieser Punkt wurde von Kent Woods (KW) in seiner Aussage vor dem Gesundheitsausschuss des Unterhauses am 9. September 2004 im Rahmen der Untersuchung des Ausschusses von 2004-2005 zum Einfluss der Pharmaindustrie auf die Gesundheitspolitik des Vereinigten Königreichs betont: […] Die gesetzliche Verantwortung liegt beim Antragsteller, der sicherstellen muss, dass er uns bei der Beantragung einer Studiengenehmigung alle Daten vorlegt, unabhängig davon, ob diese öffentlich zugänglich sind oder nicht. Dies ist in der Arzneimittelgesetzgebung klar festgelegt, und natürlich ist es für unsere Bewertung eines Produkts von grundlegender Bedeutung, dass wir Zugang zu allen verfügbaren Daten haben. ... Wenn wir Hinweise auf einen Verstoß gegen die Vorschriften haben, verfügen wir über eine Inspektions- und Vollzugsabteilung, die die notwendigen Maßnahmen zur Durchführung von Untersuchungen ergreift; der rechtliche Rahmen ist klar, dass wir für den Bewertungsprozess über alle Daten verfügen müssen, die der Antragsteller besitzt (Hervorhebung hinzugefügt). In der Praxis bleiben jedoch, wie John Abraham hervorgehoben hat, die Strafen für die Nichtvorlage von Daten aus klinischen Studien, zu denen Geld- und Freiheitsstrafen gehören, ungetestet, da bisher in Großbritannien noch kein Unternehmen wegen der Vorenthaltung von Informationen, die für das Sicherheitsprofil eines Arzneimittels von Bedeutung sind, strafrechtlich verfolgt wurde. […] Angesichts der Aussage von Woods, dass die MHRA entschlossen ist, Verstöße gegen die Vorschriften strafrechtlich zu verfolgen, ist die Entscheidung der Behörde, die Unterdrückung von Studiendaten durch GSK im Oktober 2003 an die Enforcement Group der MHRA zu verweisen, nicht überraschend. Überraschend ist vielleicht die Zeit, die die MHRA benötigt hat, um zu erkennen, dass eine Strafverfolgung nicht möglich sein würde. Sicherlich sprach die fünfjährige Zeitspanne zwischen dem Abschluss der Studien durch GSK, die die Unwirksamkeit und mangelnde Sicherheit aufzeigten, und ihrer letztendlichen Offenlegung für sich – ganz zu schweigen von der Tatsache, dass die Offenlegung im Jahr 2003 in Form eines Informationspapiers über einen möglichen zukünftigen Antrag auf Erweiterung der Indikation für die Anwendung von Seroxat bei Kindern erfolgte und nicht in Form einer dringenden Risiko-Nutzen-Warnung. Es ist schwer vorstellbar, dass es eine Erklärung für die Nichtveröffentlichung dieser Daten gibt, die nicht einen Verstoß gegen die Pharmakovigilanz-Vorschriften darstellt. Doch nach einer sehr langen und komplexen Untersuchung, in deren Verlauf die MHRA „über eine Million Seiten an Dokumenten beschafft und geprüft hat“, lautete die endgültige Entscheidung, dass der Fall nicht strafrechtlich verfolgt werden könne. Wichtig ist jedoch, dass diese Entscheidung nicht getroffen wurde, weil die intensive Untersuchung der MHRA ergab, dass GSK in Bezug auf die fraglichen Daten ordnungsgemäß gehandelt hatte. Im Gegenteil, wie aus dem durchgesickerten Memo hervorgeht, hatte GSK bewusst Daten unterdrückt, aus denen hervorging, dass Seroxat nicht an Personen unter 18 Jahren verschrieben werden sollte. Vielmehr wurde nach der Sammlung der Beweise der Rat eines Anwalts eingeholt, um zu entscheiden, ob eine Strafverfolgung eingeleitet werden sollte, und der Rat lautete: „Die Gesetzgebung ist so unklar, dass eine strafrechtliche Verfolgung unmöglich ist”. HINDERNISSE UND LÜCKEN IM RECHTLICHEN RAHMEN […] Das Vorhandensein von Gesetzeslücken, die eine Strafverfolgung sinnlos machen, hängt nicht von der Beweiskraft der Beweise gegen GSK ab, sondern ist eine unabhängige Tatsache, die, wenn sie 2008 von einem kompetenten Anwalt entdeckt wurde, bereits 2003 hätte entdeckt werden müssen. Wenn das zwischen 1998 und 2003 geltende Recht eine erfolgreiche Strafverfolgung von vornherein unmöglich machte, war eine viereinhalbjährige Untersuchung der Möglichkeit einer Strafverfolgung möglicherweise eine kolossale Verschwendung von Zeit und Geld. […] Ohne jede Änderung des Inhalts der Verordnung von 1994 zwischen 1998 und 2003 im Einzelnen aufzuzählen, sind zwei Bestimmungen von besonderer Bedeutung. Ab Februar 2002 sah Absatz 8 von Anhang 3 der Verordnung vor: „Jede Person, die für das Inverkehrbringen eines relevanten Arzneimittels verantwortlich ist und es versäumt, der Zulassungsbehörde vermutete Nebenwirkungen zu melden oder der Zulassungsbehörde Aufzeichnungen über vermutete Nebenwirkungen vorzulegen, ... macht sich strafbar“ […] Noch wichtiger ist Absatz 10, der noch weiter ging und von der qualifizierten Person verlangte, „alle sonstigen Informationen, die für die Bewertung des Nutzens und der Risiken eines Arzneimittels relevant sind“ […] vorzulegen. Die Vorschriften gelten nicht rückwirkend, sodass beide Bestimmungen für GSK im Zeitraum zwischen Februar 2002 und Mai 2003 (als die Daten schließlich offengelegt wurden) galten. Die MHRA vertrat die Ansicht, die wir teilen, dass „die Informationen, die der MHRA schließlich über Nebenwirkungen bei der Anwendung von Seroxat bei Kindern vorgelegt wurden, eindeutig ... für die Risiken und Vorteile des Produkts relevant waren“. Auf den ersten Blick erscheint die Bestimmung, dass eine Verpflichtung zur Bereitstellung aller für die Bewertung von Nutzen und Risiken relevanten Informationen besteht, also nicht besonders vage oder mehrdeutig und scheint genau die Nichtbereitstellung von Daten durch GSK zu erfassen. Wie konnte dann die Entscheidung getroffen werden, dass diese Bestimmung entgegen dem Anschein „nicht klar genug” ist, um eine Strafverfolgung zu rechtfertigen? Kurz gesagt, die hinzugezogenen Anwälte stellten eine Reihe möglicher Lücken fest, die GSK eine Verurteilung hätten ersparen können, was bedeutet hätte, dass eine Strafverfolgung eine weitere Verschwendung öffentlicher Ressourcen dargestellt hätte. Die erste Lücke betrifft die Pflicht, der MHRA Nebenwirkungen zu melden. Diese könnte offenbar so ausgelegt werden, dass sie nur für Nebenwirkungen „unter normalen Anwendungsbedingungen des Produkts“ gilt.

Welche Relevanz hat das für unsere aktuelle Lage mit den COVID-Plörren?

Zum einen können Regeln nicht rückwirkend angewendet werden. Für die toxischen Lipide heißt dass, dass diese Lipide, entgegen der biologischen Fakten wie ein LNP funktioniert, dennoch als Hilfsstoffe deklariert wurden laut EU. Die EU/EMA rückt die Daten, warum das so ist, nicht heraus will und schon gar nicht sagen, wer für die entsprechende Änderung der Vorschrift lobbyiert hat.

„unter normalen Anwendungsbedingungen des Produkts“ ist EXTREM relevant, denn hierbei handelt es sich um den ZUGELASSENEN Anwendungsbereich!

Anwendung ist Prävention nicht Verhinderung schwerer Verläufe. Ob ein Arzt es nun zur Prävention (was durch die Studie nicht belegt ist) oder gemäß der politischen Propaganda zur Verhinderung schwerer Verläufe eingesetzt hat, dürfte schwer zu belegen sein. Nach Ende der Maßnahmen durch die Staaten sicherlich eher Prävention, würde ich vermuten. ABER es gibt keine offizielle Empfehlung der Anwendung der Produkte in Schwangeren. Da haben alle Hersteller in den offiziellen Dokumenten immer klar gestellt, dass es nicht genug Daten gibt. DAS geht auf die Kappe der Politik und Behörden, das kann man den Herstellern nicht in die Schuhe schieben.

Obwohl Seroxat 1990 erstmals für die Anwendung bei Erwachsenen in Großbritannien zugelassen wurde, war es nicht speziell für die Anwendung bei unter 18-Jährigen zugelassen, da die Teilnahme von Kindern an klinischen Studien nicht gefördert wurde. Infolgedessen war seine Verschreibung zur Behandlung von Depressionen bei Kindern praktisch „off-label”, obwohl GSK wusste, dass Tausende von Kindern das Medikament einnahmen, und Ärzten sicherlich nicht davon abgeraten hatte, es Kindern zu verschreiben.

Das heißt, man kann einen Hersteller nicht verklagen, wenn er nicht eingreift, wenn Ärzte oder Politiker das Produkt nicht „unter normalen Anwendungsbedingungen des Produkts“ einsetzen. BioNTech ist nicht dafür zuständig Politikern die Blödsinn über ein Produkt verbreiten, zu korrigieren.

Es sei darauf hingewiesen, dass die Zurückhaltung bei der Einbeziehung von Kindern in klinische Studien dazu führt, dass die Off-Label-Verschreibung an Kinder eher die Regel als die Ausnahme ist, was offensichtliche Auswirkungen auf die Patientensicherheit hat. Bis zur Veröffentlichung der Warnhinweise durch das CSM im Jahr 2003 war das Alter unter 18 Jahren nicht als Kontraindikation für die Verschreibung von Seroxat aufgeführt, sodass es frei und legal zur Behandlung von Depressionen bei Kindern verschrieben werden konnte. Ungewöhnlicherweise hatte GSK klinische Studien mit Seroxat bei unter 18-Jährigen durchgeführt. Diese Tatsache führte, etwas ironischerweise, zur zweiten Gesetzeslücke. Da die Daten, die ein erhöhtes Suizidrisiko aufzeigten, nicht „unter normalen Anwendungsbedingungen”, sondern aus klinischen Studien stammten, fielen sie erneut nicht unter die Vorschriften. Diese beiden Mängel im Gesetz hätten „behoben” werden können, wenn die MHRA stattdessen die Pflicht zur Meldung von Nebenwirkungen, die während klinischer Studien auftreten, geltend gemacht hätte, die in Abschnitt 31 des Arzneimittelgesetzes von 1968 enthalten ist und durch Verordnungen gemäß diesem Gesetz geregelt wird. Für GSK günstig ist jedoch, dass es hier zwei weitere Lücken gibt, da diese Pflicht nur für in Großbritannien durchgeführte Studien gilt und eine Nichteinhaltung zum maßgeblichen Zeitpunkt keine Straftat dargestellt hätte. Eine EU-Richtlinie, die zu spät in Kraft trat – im Mai 2004 – führte eine Straftat für die Nichtmeldung von Nebenwirkungen ein, die während klinischer Studien auftreten, aber auch dies bleibt auf Studien beschränkt, die innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) stattfinden.

Ja, BioNTech/Pfizer haben Todesfälle unterschlagen ABER die Studien fanden nicht in der EU statt, befürchte ich.

Es ist anzumerken, dass Pharmaunternehmen bei der Einreichung von Anträgen auf Marktzulassung seit jeher berechtigt sind, sich auf Studien zu stützen, die nicht im Vereinigten Königreich oder mittlerweile nicht im EWR durchgeführt wurden. Kurz gesagt, sie konnten von den positiven Ergebnissen im Ausland durchgeführter Studien profitieren, während sie offenbar nicht der entsprechenden Verpflichtung unterlagen, die negativen Ergebnisse von Studien außerhalb des Vereinigten Königreichs oder des EWR offenzulegen.11 Die Existenz so vieler Einschränkungen zu einer zunächst klar und umfassend erscheinenden Verpflichtung zur Vorlage „aller sonstigen Informationen, die für die Bewertung der Vorteile und Risiken eines Arzneimittels relevant sind”, ist vielleicht überraschend. Zwei allgemeine Regeln der Gesetzesauslegung sprechen sicherlich gegen diese Schlussfolgerung. Erstens wird davon ausgegangen, dass die in Gesetzen verwendeten Begriffe ihre „gewöhnliche Sprachbedeutung” haben, sofern nicht anders angegeben. Die Verwendung des Wortes „any” (jede) erfasst laut Oxford English Dictionary die Idee der „Gleichgültigkeit hinsichtlich derjenigen, die ausgewählt werden können”, was darauf hindeuten würde, dass „any relevant information” (alle relevanten Informationen) ohne einen klaren Hinweis auf das Gegenteil nicht so ausgelegt werden sollte, dass damit „nur Informationen, die in einem bestimmten Umfeld gesammelt wurden” gemeint sind. Die zweite Regel der Gesetzesauslegung, die im Widerspruch zu diesen Rechtslücken steht, besagt, dass es im Falle einer gesetzlichen Unklarheit legitim ist, zu fragen, welche Absicht der Gesetzgeber bei der Ausarbeitung der betreffenden Bestimmung hatte. Hier bestand die Absicht offensichtlich darin, eine Pflicht zur Meldung aller relevanten Daten zu schaffen, insbesondere zur Offenlegung vermuteter Nebenwirkungen und anderer Informationen, die für die Bewertung der Risiken und Vorteile durch die Aufsichtsbehörde relevant sind. Die Auslegung des Gesetzes, die zu der Entscheidung geführt hat, keine Strafverfolgung einzuleiten, scheint die Absicht der Schöpfer des Regulierungssystems zu untergraben, die zweifellos nicht darin bestand, eine Reihe von „Ausstiegsklauseln“ für Pharmaunternehmen zu schaffen, die absichtlich Beweise für die mangelnde Wirksamkeit und schwerwiegende Nebenwirkungen für eine Gruppe von Patienten zurückhalten, denen das betreffende Medikament routinemäßig verschrieben wird. Demgegenüber steht natürlich die Tatsache, dass es eine weitere Regel der Gesetzesauslegung gibt, wonach bei Unklarheiten in der Definition einer Straftat diese Unklarheiten zugunsten des Angeklagten ausgelegt werden müssen. Wenn also die oben beschriebenen Lücken bestehen, hat die MHRA eindeutig Recht, dass die Strafverfolgung von GSK wahrscheinlich scheitern würde und eine Einleitung des Verfahrens daher eine weitere Verschwendung von Zeit und Geld wäre.

Gibt es die “Regel der Gesetzesauslegung, wonach bei Unklarheiten in der Definition einer Straftat diese Unklarheiten zugunsten des Angeklagten ausgelegt werden müssen.”

Auch in der EU? Dann haben wir ein Problem, weil die Regeln, wie man LNPs zu testen hat, noch in Entwicklung sind und aktuell in die dritte Runde gehen.

Man kann sich nun natürlich frage, warum ein Produkt zugelassen wird, wenn es noch nicht einmal Grundlegende Informationen in pharmakologischen Handbüchern wie USP oder Pharmacopeia Europeana gibt. Wenn es aber keine Regeln gibt, nach welchen Regeln für Verunreinigungen will man sie dann anklagen?

Also selbst, wenn man nicht wie Sasha Latypova davon ausgeht, dass es militärische Countermeasures waren, die außerhalb des Gesetzes liegen, wird es hier schwierig jemanden für die Einhaltung von Reinheitsgeboten zu belangen, die noch gar nicht existieren, da Regeln nicht rückwirkend angewendet werden können.

Man könnten nun natürlich den natürlichen Menschenverstand als Maß nehmen und sagen, man verspritzt nichts, was nicht 99,9% sauber ist, aber wo ist das Gesetz, das das für diese expliziten Substanzen oder generell für neue Substanzen vorschreibt?

Wo kein Gesetz, da kein Kläger.

LÜCKEN IM RECHTSRAHMEN: NICE, MHRA UND ZUGANG ZU DATEN […] Kurz gesagt, es kann keine Sanktionen geben, obwohl es eindeutige Beweise dafür gibt, dass GSK Daten zurückgehalten hat, die dafür gesorgt haben, dass Zehntausenden von Jugendlichen Medikamente verschrieben wurden, die nicht wirken und ein erhöhtes Suizidrisiko verursachen können. Neben den Auswirkungen auf die Patientensicherheit stellt dies auch eine enorme Verschwendung von NHS-Ressourcen dar: Zwischen 1998 und 2003 bezahlte der NHS Hunderttausende von Seroxat-Rezepten für unter 18-Jährige, obwohl es (zurückgehaltene) Beweise dafür gab, dass (a) das Medikament nicht wirksam war und (b) es schwerwiegende Nebenwirkungen verursachen konnte. Die letztgenannte Frage wirft wichtige Probleme für das National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) auf.

Ich schätze mal, NICE entspricht dem PEI oder der STIKO? Kann man das PEI ran kriegen, dafür, dass es nicht gewarnt hat? (Achtung, das Paper beschreibt die UK Situation, die die Deutsche, man das das PEI eigentlich nicht nach UK-Regeln beurteilen, aber die deutschen Regeln kenne ich nicht.)

Man könnte argumentieren, dass die MHRA aus Sicherheitsgründen nicht nur viel früher Zugang zu diesen Beweisen hätte haben müssen, sondern dass diese auch für alle Leitlinien relevant wären, die das NICE zur Behandlung von Depressionen bei Kindern herausgibt. Bezeichnenderweise hat das NICE jedoch nicht die gleichen Rechte wie die MHRA, von der immer angenommen wurde, dass sie von Pharmaherstellern die Vorlage von Daten aus klinischen Studien verlangen kann. Laut Kent Woods üben die beiden Einrichtungen unterschiedliche Funktionen aus. Die MHRA entscheidet anhand der ihr vermeintlich zustehenden Befugnisse, „alle relevanten Informationen” anzufordern, ob ein Medikament sicher ist, und NICE kann sich dann auf diese Bewertung stützen, um zu entscheiden, ob dieses sichere und wirksame Medikament auch kosteneffizient genug ist, um eine Verschreibung im NHS zu rechtfertigen. […] Zunächst einmal muss man verstehen, wozu NICE da ist. NICE ist eine Organisation des NHS. Und ihre Aufgabe ist es, den NHS zu beraten und anzuleiten. Ich meine, der NHS ist einfach eine sehr große Gesundheitsorganisation. Wir haben eine gesetzliche Verantwortung gegenüber der gesamten Nation, und daher sind unsere Aufgabenbereiche etwas anders ... Ich denke, wir müssen in unseren Köpfen unterscheiden zwischen der Aufgabe dieser Behörde, die darin besteht, Risiken, Nutzen und Qualität abzuwägen, und der Aufgabe von NICE, die sich auf Wirksamkeit und Kosteneffizienz bezieht. Es ist jedoch nicht klar, ob die Rollen von MHRA und NICE auf diese Weise klar voneinander getrennt werden können. Wenn ein Medikament nicht wirkt, ist diese Information für eine Entscheidung über die Kosteneffizienz von entscheidender Bedeutung, da unabhängig von seinen Kosten seine mangelnde Wirksamkeit seine Verschreibung im NHS zu einer Geldverschwendung macht. Von entscheidender Bedeutung ist auch, dass dieser zweistufige Prozess für die Bereitstellung von Arzneimitteln im Vereinigten Königreich dazu führt, dass jedes Versäumnis der MHRA, Zugang zu Informationen über Nebenwirkungen oder mangelnde Wirksamkeit zu erhalten, durch das Vertrauen des NICE in die Zuverlässigkeit der Schlussfolgerungen der MHRA zu Sicherheit und Wirksamkeit noch verstärkt wird. Wenn die MHRA nicht feststellen kann, dass ein Medikament unsicher und unwirksam ist, weil ein Pharmaunternehmen Daten ohne Strafe zurückhalten kann, bedeutet die Abhängigkeit des NICE von den Datenanalysen der MHRA, dass unsichere und unwirksame Medikamente anschließend im NHS weit verbreitet verschrieben werden könnten. […] MHRA, BEZIEHUNGEN ZUR INDUSTRIE UND REPUTATIONSRISIKO Die Entscheidung der MHRA, GSK nicht strafrechtlich zu verfolgen, ist nicht das erste Mal, dass die Behörde Kritik auf sich gezogen hat. John Abraham hat wiederholt auf eine Reihe von Hindernissen hingewiesen, die es der britischen Regulierungsbehörde erschweren, die Sicherheit von Arzneimitteln wirksam zu überwachen. Das erste Hindernis ist die Finanzierungsstruktur der MHRA. Die Medicines Control Agency (MCA), die Vorgängerin der MHRA, wurde 1989 gegründet, als die britische Regierung beschloss, die Arzneimittelaufsichtsbehörde vom Gesundheitsministerium halbautonom zu machen. Im Gegensatz zu ihrer Vorgängerin wurde die neue MCA, wie heute die MHRA, vollständig aus Gebühren finanziert, die von Pharmaunternehmen als Gegenleistung für Arzneimittelzulassungsdienste gezahlt wurden. Innerhalb der EU wird dieses Modell der Finanzierung durch die Industrie immer häufiger. Im Vergleich dazu erhielt die Food and Drug Administration (FDA), das US-amerikanische Pendant zur MHRA, ursprünglich überhaupt keine privaten Mittel, und obwohl ihre Abhängigkeit von Industriegebühren auf etwa 50 % gestiegen ist, behält sie ein gewisses Maß an finanzieller Unabhängigkeit von der Pharmaindustrie. Wie Breckenridge und Woods dargelegt haben, gibt es einen logischen Grund für die Finanzierungsregelungen der MHRA. Warum sollten die britischen Steuerzahler die Kosten für das Zulassungsverfahren tragen, wenn private Unternehmen von den Arzneimittelverkäufen profitieren? Und es ist wahr, dass in vielen anderen Sektoren die Kosten der Regulierung von den Regulierten und nicht von den Steuerzahlern getragen werden. Das besondere Problem, das die von der Industrie finanzierte Regulierung für die MHRA darstellt, besteht darin, dass die MHRA im Gegensatz zu den meisten anderen Regulierungsbehörden effektiv mit anderen EU-Regulierungsbehörden um die Gebühren der Industrie konkurriert.

Was passiert aber in einer Situation, wo MHRA, PEI, FDA und EMA nicht konkurrieren sondern kooperieren?

Der Grund dafür ist, dass Arzneimittel in der gesamten EU durch das sogenannte „Verfahren der gegenseitigen Anerkennung” zugelassen werden können. Die Arzneimittelhersteller entscheiden sich dafür, einen Antrag bei einer nationalen Regulierungsbehörde zu stellen, deren Entscheidung über die Erteilung einer Produktzulassung dann in ganz Europa anerkannt wird. Da der Großteil der Zulassungsgebühren an die Regulierungsbehörde geht, bei der das Pharmaunternehmen zuerst einen Antrag gestellt hat, ist ein EU-Binnenmarkt entstanden, in dem nationale Regulierungsbehörden um „Regulierungsgeschäfte” konkurrieren, indem sie die regulatorische Belastung verringern und die Zulassungszeiten verkürzen. In den ersten neun Jahren seit Einführung dieses Systems sank die durchschnittliche Bewertungszeit für neue Arzneimittel im Vereinigten Königreich von 154 Arbeitstagen auf 44. Zwar ist eine effiziente Regulierung natürlich zu begrüßen, doch führt ein solcher Wettbewerb zwischen den Regulierungsbehörden zweifellos zu perversen Anreizen zur Minimierung der behördlichen Aufsicht oder zu einem „Wettlauf nach unten” bei der Arzneimittelregulierung. Ein weiterer Faktor könnte das sein, was Michael Power als die Notwendigkeit bezeichnet hat, das „Reputationsrisiko“ zu minimieren. Der fehlende Zugang zu den Studien 377 und 329 ist nicht das erste Mal, dass die MHRA festgestellt hat, dass ihre Entscheidungen auf unzureichenden oder unvollständigen Datenanalysen beruhten.

War bei den Genspritzen genauso. Zugelassen Ende Dezember 2020 und folgende Studien standen noch aus, teils bis 2023. Ich weiß nicht, ob da jemals wirklich etwas nachgeliefert wurde.

Während einer Untersuchung der Sicherheit aller selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI) (einschließlich Seroxat) in den Jahren 2003-2004 stellte die Expertenarbeitsgruppe der MHRA fest, dass tägliche Dosen von mehr als 20 mg SSRI bei der Behandlung von Depressionen, unabhängig von deren Schweregrad, nicht wirksamer waren als Dosen von 20 mg oder weniger. Zu diesem Zeitpunkt erhielten 17 000 Personen in Großbritannien tägliche Dosen von 30, 40 oder 60 mg SSRI, wodurch sich ihr Risiko für Nebenwirkungen erhöhte und die Kosten für den NHS stiegen, ohne dass sich die Wirksamkeit verbesserte.

Davon abgesehen, dass SSRI ohnehin komplett nutzlos sind als Substanzklasse und praktisch alle Hersteller bei den Studien geschönt haben und SSRI die Konsumenten aggressiver machen. Die komplette Substanzklasse ist, genau wie die Statine, ein riesiger Betrug der Pharma.

Man hat versucht die FDA zu verklagen, weil sie keine Warnlabel auf SSRIs macht und ist gescheitert. Behörden wegen ihres Versagens in der Aufsicht der Pharmaindustrie zu verklagen, dürfte auch aussichtslos sein.

Für unsere Zwecke war der wichtige Punkt bei der neuen Empfehlung zu sicheren Dosierungen, die aus dieser Untersuchung hervorging, dass sie nicht durch neu vorgelegte Informationen ausgelöst wurde, sondern auf einer erneuten Analyse von Daten beruhte, die sich seit über 10 Jahren im Besitz der MHRA befanden. Abraham hat auf weitere Beispiele hingewiesen, in denen die MHRA nicht schnell genug auf Hinweise auf Nebenwirkungen zugelassener Medikamente reagiert hat, wie beispielsweise im Fall von Halcion, einem Triazolobenzodiazepin (Beruhigungsmittel) des Herstellers Upjohn.Das Medikament wurde 1978 erstmals zugelassen, und der britische Ausschuss für Arzneimittelsicherheit begann sofort nach der Zulassung mit der Untersuchung von Berichten über Nebenwirkungen. Obwohl bereits seit 1978 Daten vorlagen, die belegten, dass Halcion nicht sicher war, wurde das Medikament erst 1991 vom Markt genommen. Die Unfähigkeit der MHRA, Zugang zu allen relevanten Studiendaten zu Seroxat zu erhalten, ist also keineswegs eine Ausnahmeerscheinung, sondern deutet darauf hin, dass aus dem Fall Halcion keine Lehren gezogen wurden. Dieser Punkt deckt sich mit den jüngsten Arbeiten von David Demortain, der darauf hingewiesen hat, dass einer der Gründe, warum Arzneimittelkrisen so oft keine regulatorischen Änderungen nach sich ziehen, darin liegt, dass die Rechenschaftspflicht „von den Maßnahmen einer Gruppe bestimmt wird, die ironischerweise dazu neigt, die Neuheit der öffentlich aus der Krise gezogenen Lehren zu minimieren, um ihre Eigentumsrechte zu verteidigen und ihre Verantwortung zu minimieren”. Es ist anzumerken, dass die Regulierungsbehörden in den USA eine ganz andere Bilanz vorweisen können. Es gibt offensichtliche Ähnlichkeiten zwischen der Zurückhaltung von GSK hinsichtlich der Seroxat-Studien und einem Fall in den USA vor 20 Jahren, in dem Eli Lilly es versäumt hatte, eine Reihe von tödlichen und schwerwiegenden Nebenwirkungen des Medikaments Benoxaprofen (ein entzündungshemmendes Medikament, das in Großbritannien unter dem Namen Opren und in den USA unter dem Namen Oraflex vertrieben wird) bei britischen Patienten zu melden. Gemäß den US-Vorschriften sind Unternehmen verpflichtet, der FDA „unerwartete Nebenwirkungen, Verletzungen oder Toxizität innerhalb von 15 Tagen” nach Erhalt einer Meldung über ein solches Ereignis zu melden. Im Fall von Benoxaprofen argumentierten die Anwälte von Eli Lilly, dass aufgrund der Tatsache, dass die Nebenwirkungen im Vereinigten Königreich und nicht in den USA aufgetreten waren, Unklarheit darüber bestehe, ob das Unternehmen gemäß den Vorschriften zur Meldung verpflichtet sei. Trotz einer gewissen Unklarheit gelang es der FDA, Lilly wegen der Nichtmeldung von vier Todesfällen und sechs Erkrankungen, die für die Sicherheit von Benoxaprofen relevant waren, strafrechtlich zu verfolgen. Wie Abraham hervorhob, wurde in den USA das Argument, dass Nebenwirkungen außerhalb der USA nicht unter den Begriff „alle“ fielen, kurzerhand zurückgewiesen, und der Geist hinter den Vorschriften war entscheidend. Diese Episode steht in scharfem Kontrast zu der vergleichsweise laxen Behandlung von GSK durch die MHRA. Waren Unternehmen in Großbritannien, da keine ernsthafte Gefahr von Sanktionen wegen der Vorenthaltung von Daten gegenüber der MHRA bestand, tatsächlich immer in der Lage, negative Studienergebnisse ungestraft zu verbergen? Im Gegensatz zur FDA hat die MHRA noch nie ein Unternehmen wegen der Nichtvorlage relevanter Daten strafrechtlich verfolgt.

Scheint die FDA mittlerweile auch nicht mehr zu machen. Wie hoch ist die Finanzierungsquote durch die Pharma mittlerweile? Sicherlich höher als die damaligen 50%.

Wie Tim Kendall, Co-Direktor des britischen National Collaborating Centre for Mental Health, in einem Interview mit LM andeutet: Das Memo von GlaxoSmithKline aus dem Jahr 1998, in dem vorgeschlagen wurde, Studiendaten zur Anwendung von Paroxetin bei Kindern zu unterdrücken, dürfte kein Einzelfall sein. Ich halte es für absolut notwendig, dass Ärzte, Psychiater und auch die Öffentlichkeit öffentlich und mit Nachdruck erklären, dass dies völlig inakzeptabel ist. Dies gefährdet die Evidenzbasis der modernen Medizin. Es ist nichts weniger als ein Kampf um die Wahrheit. Das Versäumnis, unsichere Dosierungen zu erkennen, das Versäumnis, die Lehren aus Halcion zu ziehen, und das Versäumnis, GSK strafrechtlich zu verfolgen, könnten allesamt Zweifel an der Fähigkeit der MHRA aufkommen lassen, wirksam zu regulieren, was Risiken für ihren Ruf mit sich bringen könnte. Die Tatsache, dass die Regulierungsbehörde nicht von der Existenz von Beweisen wusste, die ernsthafte Zweifel an der Sicherheit oder Wirksamkeit eines weit verbreiteten Medikaments aufkommen lassen, lässt sofort den Schluss zu, dass die Regulierungsbehörde, die verpflichtet ist, alle derartigen Daten anzufordern und zu analysieren, ihre Aufgabe nicht ordnungsgemäß erfüllt hat. In Bezug auf ihre Unfähigkeit, Zugang zu den fehlenden Studiendaten von GSK zu erhalten, konnte die MHRA dieses potenzielle Reputationsrisiko glücklicherweise dadurch bewältigen, dass sie die Schuld auf das Gesetz selbst schob. SCHLUSSFOLGERUNGEN Wir stimmen mit der Schlussfolgerung der MHRA überein, dass sich die Gesetze und Vorschriften zur Arzneimittelsicherheit im Vereinigten Königreich als unzureichend robust erwiesen haben, um sicherzustellen, dass Unternehmen alle Daten vorlegen, die für die Bestimmung der Risiken und Vorteile eines Arzneimittels relevant sind, und wir würden Maßnahmen wie die obligatorische Registrierung vor der Studie unterstützen, um sicherzustellen, dass Studien mit unbequemen oder „wirtschaftlich inakzeptablen” Ergebnissen, wie die Studien 329 und 377, nicht einfach verschwinden können. Wir freuen uns auch, dass die Behörde im Oktober 2008 neue Änderungen angekündigt hat, die darauf abzielen, die oben beschriebenen Gesetzeslücken zu schließen. Mit Inkrafttreten der „Medicines for Human Use (Marketing Authorisations Etc) Amendment Regulations 2008” (Änderungsverordnung zu Arzneimitteln für den menschlichen Gebrauch (Zulassungen usw.) von 2008) besteht die Pflicht, „Informationen bereitzustellen, die sich aus der Verwendung des Produkts (a) in einem Land oder Gebiet außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums und (b) außerhalb der Bedingungen der Zulassung, einschließlich der Verwendung in klinischen Studien, ergeben”. Es bleibt zu hoffen, dass das Gesetz nun klar genug ist, um sicherzustellen, dass die Offenlegungspflicht, die seit jeher für Informationen über das Risiko-Nutzen-Profil eines Produkts gilt, auch wirklich durchgesetzt wird. Unsere Analyse weicht von der der MHRA insofern ab, als diese davon ausgeht, dass das einzige Problem, das dieser Vorfall aufgezeigt hat, die Existenz von Lücken im Rechtsrahmen ist. Unserer Ansicht nach gibt es noch andere Faktoren, die Anreize für eine zunehmend und möglicherweise gefährlich lockere Regulierung von Arzneimitteln im Vereinigten Königreich schaffen. Viele davon wurden 2005 vom Gesundheitsausschuss des Unterhauses hervorgehoben, der zu folgendem Schluss kam: Die Regulierungsbehörde, die Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA), hat es versäumt, die Zulassungsdaten angemessen zu prüfen, und ihre Überwachung nach der Markteinführung ist unzureichend. Der Vorsitzende der MHRA erklärte, dass Vertrauen für eine wirksame Regulierung unerlässlich sei, aber Vertrauen, so bequem es auch sein mag, kann bedeuten, dass der Regulierungsprozess nicht streng genug ist. Die Organisation stand der Industrie zu nahe, was durch gemeinsame politische Ziele, vereinbarte Verfahren, häufige Kontakte, Konsultationen und den Austausch von Personal untermauert wurde. Vor diesem Hintergrund könnte man sogar argumentieren, dass die Mängel im Regulierungssystem für die Regulierungsbehörde von Vorteil waren. Anstatt ihre eigenen Strukturen und Mechanismen zu kritisieren oder, was vielleicht noch schlimmer wäre, sich einem öffentlichkeitswirksamen Strafprozess zu stellen, in dem die Anwälte von GSK Dokumente, Memos und E-Mails akribisch durchgehen würden, um Fehler bei der Regulierungsbehörde und ihren Verfahren zu finden, konnte die MHRA diese Gefahren für ihren Ruf vermeiden, indem sie die mangelhafte Ausarbeitung der Gesetze verantwortlich machte. Kent Woods’ Brief an den CEO von GSK, Jean Pierre Gamier, in dem er ihn über die Entscheidung informiert, keine Strafverfolgung einzuleiten, legt nahe, dass eine Verschärfung des Gesetzes „in einer Branche, die so stark auf das Vertrauen der Öffentlichkeit angewiesen ist und hohe ethische Standards anstrebt, nicht notwendig sein sollte”. Die „moralische Verantwortung zur Bereitstellung von Daten”, so Woods weiter, „muss nun durch die eindeutige Kraft des Gesetzes durchgesetzt werden. […] Geschickt kritisiert Woods daher GSK dafür, dass es seiner moralischen Verantwortung nicht nachgekommen ist, und das Gesetz dafür, dass es zu unklar ist. GSK hat eine Strafverfolgung vermieden, und die MHRA hat die intensive negative Prüfung vermieden, die die unvermeidliche Folge einer strafrechtlichen Verfolgung gewesen wäre. Könnte dies für beide Seiten nach viereinhalb Jahren fast eine Win-Win-Situation sein?

Bei den COVID-Produkte kommt noch hinzu, dass das Arzneimittelgesetz (AMG) durch die Spahn-Verordnungen für diese Produkte praktisch ausgesetzt wurde und zwar Monate BEVOR diese auf den Markt kamen. Folglich gelten nicht einmal die windelweichen Gesetze des AMG für die COVID-modRNA oder Adenoviren Produkte.

Aus moralisch-ethischer Sicht ist die Lage klar, das ändert aber leider nichts, dass das alles möglichweise legal war.

Letztendlich hat man das juristisch bestätigt, was GSK in seinem Presseerklärung zum BBC Artikel gesagt hat:

“Seroxat wurde von den Aufsichtsbehörden der EU oder der USA nie als Arzneimittel für Personen unter 18 Jahren zugelassen. Die Produktkennzeichnung von GSK im Vereinigten Königreich stand in vollem Einklang mit dieser Position, und zum Zeitpunkt der fraglichen Ereignisse lautete diese Kennzeichnung: „Die Anwendung von Seroxat bei Kindern wird nicht empfohlen, da die Sicherheit und Wirksamkeit bei dieser Bevölkerungsgruppe nicht nachgewiesen wurde. Jede Entscheidung, ein Arzneimittel außerhalb seiner zugelassenen Indikationen in der EU oder den USA zu verschreiben, wird von einem Arzt auf der Grundlage seines klinischen Urteils und im Interesse seines Patienten getroffen”

GSK hat die MHRA Analyse zu Seroxat in Jugendlichen akzeptiert und das war’s.

Die Financial Times urteilte

“Der Fall Seroxat ist jedoch kompliziert, da in keiner der neun einzelnen klinischen Studien, die GSK bis 2002 über mehrere Jahre hinweg mit Kindern durchgeführt hat, statistisch signifikante Anzeichen für Suizidgedanken festgestellt wurden. Das Risiko wurde erst in einer nachfolgenden „Meta-Analyse” identifiziert, in der alle verschiedenen Ergebnissätze zusammengefasst wurden.”

Auch das eine Lücke, die aktuell bei den COVID-Injektionen als Joker von den Firmen gezogen werden könnte obwohl Jahre nach dem Urteil diese Studie re-analysiert wurde.

„Die Risiken dieses Medikaments waren aus der Studie 329 klar ersichtlich, aber die Beweise für diese Risiken wurden sehr sorgfältig verzerrt und verschleiert. Obwohl die Ergebnisse dieser Neubewertung nicht überraschend sind, ist die Weigerung von GSK, den genannten Autoren oder dem Herausgeber der Originalarbeit, diese Fehler anzuerkennen, umso besorgniserregender, da dies einer erschreckenden Täuschung gleichkommt. […]

Es gab Rechtsstreitigkeiten – von denen einige noch andauern – seitens Einzelpersonen und Familien der Betroffenen. Die Kosten für GSK in Großbritannien werden jedoch sehr gering sein, da die Schadenersatzansprüche, die ein britischer Kläger im Falle des Todes eines minderjährigen Jugendlichen geltend machen kann, begrenzt sind.”

Pozessversuch 2: Klage wegen Produktmängeln

Einige Anwälte haben versucht BioNTech/Pfizer, AstraZeneca, Moderna und J&J wegen Produktmengeln und somit Produkthaftung zu verklagen.

Das hat man bei GSK und Seroxat auf versucht und SPOILER: GSK hat gewonnen.

Hier hat das British Medical Journal den Fall zusammengefasst.

GSK gewinnt Rechtsstreit über Entzugserscheinungen von Paroxetin nach 13 Jahren und Kosten in Höhe von 9,33 Millionen Pfund Eine Sammelklage vor dem High Court in London, die von zahlreichen Klägern wegen Entzugsproblemen mit dem Antidepressivum Paroxetin eingereicht worden war, endete mit einem Sieg für den Hersteller GlaxoSmithKline (GSK) endete 13 Jahre nach Einreichung der Klage mit einem Sieg für den Hersteller.

Paroxitin ist der aktive Stoff in Seroxat.

Ein Verfahren vor dem High Court sollte im Februar 2011 beginnen, wurde jedoch ausgesetzt, nachdem die Prozesskostenhilfe zurückgezogen wurde und 369 Kläger ihre Klagen zurückzogen. Im Jahr 2015 wurde der Rechtsstreit wieder aufgenommen, als die verbleibenden 124 Kläger neue Anwälte beauftragten und eine kommerzielle Finanzierung fanden. Im Jahr 2016 beantragte GSK beim Gericht die endgültige Einstellung des Verfahrens, aber Richter Foskett erklärte, er wolle zunächst den weiteren Verlauf des Verfahrens abwarten, bevor er über die Einstellung oder die Fortsetzung des Verfahrens entscheide. Von Anfang an hatten die Kläger argumentiert, dass Paroxetin, ein selektiver Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI), der in Großbritannien unter dem Namen Seroxat bekannt ist, ein fehlerhaftes Produkt sei, da es bei Patienten, die versuchten, die Einnahme abzubrechen, schlimmere Probleme verursachte als andere SSRIs. Später versuchten ihre Anwälte, den Fall auszuweiten und zu argumentieren, dass Paroxetin im Vergleich zu anderen SSRI auf der Grundlage des Risiko-Nutzen-Verhältnisses keine besonderen Vorteile habe, aber Foskett entschied, dass es zu spät sei, die Grundlage des Falles zu ändern, und dass er nur auf der engen Grundlage fortgesetzt werden könne, dass Paroxetin das „schlechteste seiner Klasse” hinsichtlich der Nebenwirkungen bei Absetzen sei. Im Jahr 2018 übernahm eine neue Richterin, Mrs. Justice Lambert, den Fall von Foskett. In einer Vorverhandlung entschied sie: „Es ist jetzt viel zu spät, den Umfang des Verfahrens auf die Prüfung von Risiken und Vorteilen auszuweiten.” Als der Prozess im April 2019 begann, entschied Lambert erneut, dass die Klage der Kläger nicht auf die Prüfung der relativen Risiken und Vorteile ausgedehnt werden könne und dass die Kläger nicht argumentieren könnten, dass Paroxetin im Vergleich zu anderen Medikamenten dieser Klasse keine relativen Vorteile habe. Der Prozess wurde vertagt, damit die Kläger die Angelegenheit vor das Berufungsgericht bringen konnten. Das Berufungsgericht entschied im November 2019, dass die Kläger nicht berechtigt waren, ihren Fall auf der Grundlage von Risiken und Vorteilen zu vertreten, da frühere Entscheidungen zur Prozessführung festgestellt hatten, dass er auf dem „schlimmsten Fall in dieser Klasse“ basieren müsse. GSK hatte von Anfang an behauptet, dass die Argumentation der Kläger, die sich nur auf die Nebenwirkungen bei Absetzen des Medikaments bezog, falsch sei und dass bei der Beurteilung der Sicherheit eines verschreibungspflichtigen Medikaments eine „ganzheitliche” Sichtweise eingenommen werden müsse. Nach der Entscheidung des Berufungsgerichts stellte GSK einen Antrag beim High Court, das Verfahren mit nur einer Frage fortzusetzen: War es grundsätzlich angemessen, die Frage zu beurteilen, ob Paroxetin ein fehlerhaftes Produkt war, indem versucht wurde festzustellen, ob es Nebenwirkungen bei Absetzen verursachte, die häufiger, schwerwiegender und länger anhaltend waren als bei anderen SSRI, und ob diese Nebenwirkungen es schwieriger machten, die Einnahme abzubrechen? Zwei Werktage vor der Verhandlung teilten die Anwälte der Kläger dem Gericht mit, dass sie den Antrag des Unternehmens nicht anfechten würden, und sie stimmten zu, dass ein Urteil zugunsten von GSK gefällt werden sollte. GSK teilte dem Gericht mit, dass seit der Wiederaufnahme des Verfahrens im Jahr 2015 Kosten in Höhe von fast 9,33 Millionen Pfund entstanden seien. Lambert entschied, dass die Kläger die Kosten des Unternehmens tragen sollten. Es wird jedoch erwartet, dass GSK beim Gericht einen Antrag auf eine Anordnung stellt, dass die Kosten vom Finanzierer des Handelsrechtsstreits zu tragen sind. Die unterlegene Partei wird in Großbritannien in der Regel nicht zur Zahlung der gesamten Kosten der obsiegenden Partei verurteilt, sondern nur zu den Kosten, die angemessen und verhältnismäßig sind. Dies wird als Standardgrundlage bezeichnet. Lambert ordnete an, dass ein Teil der Gesamtkosten, die GSK für den Zeitraum ab dem 21. Juni 2018 zu zahlen sind, auf einer höheren als der üblichen Grundlage – der Entschädigungsgrundlage – bewertet werden sollte. Das bedeutet, dass GSK mit größerer Wahrscheinlichkeit die tatsächlichen Kosten zurückerhält, die dem Unternehmen für diesen Zeitraum entstanden sind. Das gewählte Datum lag 28 Tage nach dem Tag, an dem mehr als 300 Personen eine Sammelklage vor dem High Court verloren hatten, in der sie behaupteten, dass das DePuymetal-on-Metal-Hüftimplantat fehlerhaft sei. In diesem Fall betonte der Richter die Notwendigkeit eines ganzheitlichen Ansatzes. Nach dieser Entscheidung, so Lambert, sei klar gewesen, dass die Paroxetin-Kläger „einen Fall verfolgten, der ganz einfach nicht zu argumentieren war” und dass eine Fortsetzung des Rechtsstreits „in hohem Maße unvernünftig” gewesen wäre.

Auch in diesem Fall hat der Richter für die Pharmaindustrie entschieden und sich nicht auf Risko : Nutzen oder anderen Dinge eingelassen, die man aktuell auch bei den COVID-Injektionen versucht.

Die juristischen Details gibt es als vierteilige Videoserie der siegreichen Anwaltskanzlei.

https://www.addleshawgoddard.com/en/insights/insights-briefings/2021/litigation/the-seroxat-series/

Am 3. Juli 2020 fällte Richter Lambert J. sein Urteil in der langjährigen Seroxat-Sammelklage „Bailey und andere gegen GlaxoSmithKline (GSK)“.

“Dieses Urteil bekräftigt die wegweisenden Entscheidungen in den Fällen Wilkes gegen DePuy International Limited [2016] und Gee & andere gegen DePuy [2018], die als Präzedenzfälle für die rechtliche Herangehensweise an Mängel in Produkthaftungsklagen nach dem Verbraucherschutzgesetz von 1987 (CPA) gelten. Die Parteien oder potenziellen Parteien sollten dies daher beachten. Die Behauptung, dass ein Produkt fehlerhaft ist, muss umfassend geprüft werden. Die Behauptung, dass ein Produkt aufgrund einer bestimmten Eigenschaft fehlerhaft ist, ohne zu berücksichtigen, wie dieses Produkt in der Praxis verwendet wird und funktioniert, wird in den meisten Fällen wahrscheinlich keinen Erfolg haben. Dies gilt insbesondere für Fälle, die Medizinprodukte und Arzneimittel betreffen, aber der Grundsatz gilt für das gesamte Spektrum der Produkthaftungsklagen.”

DAS ist genau die Begründung, die es bei Spikevax und Comirnaty auch in Deutschland immer wieder gibt: Milliarden haben es bekommen, das ist Beweis, dass es sicher und effektiv ist.

Pozessversuch 3: Pay for delay

Es gab zu Seroxat noch eine dritte Klage.

“Die CMA hat eine Reihe von Pharmaunternehmen wegen wettbewerbswidrigen Verhaltens und Vereinbarungen im Zusammenhang mit der Lieferung von Paroxetin mit Geldbußen belegt.”

Drin ging es letztendlich darum, dass GSK Generikahersteller bezahlt hat sein nicht funktionierendes, schädliches Produkt nicht in UK als Generikum anzubieten und so die Preise verteuert hat und Generika auf dem UK Markt verzögert hat.

“Die Entscheidung der CMA bezieht sich auf Verhaltensweisen und Vereinbarungen zwischen 2001 und 2004, in denen GlaxoSmithKline plc (GSK), der Anbieter des Markenmedikaments Paroxetin (ein Antidepressivum), sich bereit erklärte, Zahlungen und andere Werttransfers in Höhe von insgesamt über 50 Millionen Pfund an Anbieter von Generika von Paroxetin zu leisten. Die CMA hat festgestellt, dass diese Zahlungen und sonstigen Werttransfers darauf abzielten, den potenziellen Eintritt von Generika-Wettbewerbern in den britischen Markt für Paroxetin zu verzögern.

GSK forderte diese Pharmaunternehmen heraus und behauptete, dass ihre Generika seine Patente verletzen würden, und leitete Gerichtsverfahren gegen GUK und Alpharma ein. Bevor es zu einer Verhandlung kam, schlossen GUK und Alpharma jeweils Vereinbarungen mit GSK, die Bestimmungen enthielten, die ihnen den unabhängigen Eintritt in den britischen Paroxetin-Markt untersagten.

Die CMA hat festgestellt, dass die Vereinbarungen von GSK mit GUK und Alpharma gegen das wettbewerbsrechtliche Verbot wettbewerbswidriger Vereinbarungen verstoßen haben. Die CMA hat außerdem festgestellt, dass das Verhalten von GSK, Zahlungen an GUK, Alpharma und ein weiteres Unternehmen, Norton Healthcare Limited (IVAX), zu leisten, um diese dazu zu bewegen, ihre Bemühungen um einen unabhängigen Eintritt in den britischen Paroxetin-Markt zu verzögern, gegen das wettbewerbsrechtliche Verbot des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung verstößt.”

Pozessversuch 4: Klage auf Retraction der gefälschten Studie 329

Aktuell klagt ein Anwalt darauf, dass die massiv geschönte Studie 329 retracted werden soll.

Dieser Ansatz ist sehr interessant, weil damit die Glaubwürdigkeit der Studie und des Produktes angegriffen wird, was möglicherweise neuen Klagen den Weg ebnen würde. Es ist zumindest mal ein wirklich anderer, kreativer Ansatz, den ich so bisher nicht kenne.

Im Falle von BioNTech Pfizer müsste man das BMJ verklagen diesen Artikel zu retracten:

Polack FP, Thomas SJ, Kitchin N, Absalon J, Gurtman A, Lockhart S, Perez JL, Pérez Marc G, Moreira ED, Zerbini C, Bailey R, Swanson KA, Roychoudhury S, Koury K, Li P, Kalina WV, Cooper D, Frenck RW Jr, Hammitt LL, Türeci Ö, Nell H, Schaefer A, Ünal S, Tresnan DB, Mather S, Dormitzer PR, Şahin U, Jansen KU, Gruber WC; C4591001 Clinical Trial Group. Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine. N Engl J Med. 2020 Dec 31;383(27):2603-2615. doi: 10.1056/NEJMoa2034577. Epub 2020 Dec 10. PMID: 33301246; PMCID: PMC7745181. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33301246/

DAS würde ein Zeichen setzen. Nur… wer kann das BMJ verklagen?

Fazit:

Anwälte, welche gegen Geninjektionshersteller klagen, sollten sich vielleicht die Seroxat Fälle anschauen und daraus lernen, die damals gemachten Fehler zu widerholten. Man sollte von den gescheiterten Prozessen gegen GSK lernen und seine Strategie daran schärfen.

Inwieweit die UK Gesetzeslage auf Deutschland oder die EU übertragbar sind, kann ich als Laie nicht beurteilen.