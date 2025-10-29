DrBine’s Newsletter

DrBine’s Newsletter

Discussion about this post

User's avatar
Achim's avatar
Achim
2h

Präzedenzfall-Rechtsprechung gibt es in der angloamerikanischen Form in Deutschland nicht.

https://de.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A4zedenzfall

"Der kontinentaleuropäische Rechtskreis folgt dagegen dem positivistischen Ideal des „Legizentrismus“, d. h. dem Primat des Gesetzes gegenüber der Rechtsprechung. Die Richter sind bei der Entscheidungsfindung dem Gesetz unterworfen und nicht den Entscheidungen anderer Gerichte (vgl. beispielsweise § 25 DRiG). Von einem Präzedenzfall kann man allenfalls dann sprechen, wenn ein Obergericht in einem Urteil Grundsätzliches zur Auslegung dieses Gesetzes festlegt. Entscheidend ist aber, dass auch künftig das Gesetz angewandt wird und die Präzedenz hierzu nur eine Auslegungshilfe bietet. Andere Gerichte werden durch Präzedenzfälle selbst nicht gebunden. "

Expand full comment
Reply
Share
1 reply by DrBines verbales Vitriol
1 more comment...

No posts

© 2025 DrBine
PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture