Manfred Johann Schmuckerschlag
7h

Und - bevor wir es vergessen:

-

Half of Vaccinated People Never Stop Producing Spike Protein, Study Found *)

https://www.igor-chudov.com/p/half-of-vaccinated-people-never-stop

"COVID Vaccine is a GIFT THAT KEEPS ON GIVING"

01.09.2023

... referencing to:

Worst Fears Realized: Pfizer mRNA Transcribes into DNA

https://www.igor-chudov.com/p/worst-fears-realized-pfizer-mrna

IGOR CHUDOV - 25.02.2022

"mRNA Vaccines Actually are "Gene Therapy", Study Shows" ...

... this one:

Intracellular Reverse Transcription of Pfizer BioNTech COVID-19 mRNA Vaccine BNT162b2 In Vitro in Human Liver Cell Line

https://www.mdpi.com/1467-3045/44/3/73

Curr. Issues Mol. Biol. 2022, 44(3), 1115-1126;

https://doi.org/10.3390/cimb44030073

Published: 25 February 2022

———-

*) ... diese hier.

Detection of recombinant Spikeprotein in the blood of individuals vaccinated against SARS-CoV-2: Possible molecular mechanisms

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/prca.202300048

Carlo Brogna, Simone Cristoni, Giuliano Marino, Luigi Montano, Valentina Viduto, Mark Fabrowski, Gennaro Lettieri, Marina Piscopo

Received: 29 April 2023 Revised: 29 July 2023 Accepted: 15 August 2023

DOI:10.1002/prca.202300048

-

Verbrechen werden aufgedeckt, auch wenn sie sich in "Regulations" verstecken wollen.

Manfred Johann Schmuckerschlag's avatar
Manfred Johann Schmuckerschlag
8h

Und ich darf zwei "preprints" vorstellen, die man einfach ignorieren möchte.

Seit Jahren.

-

Potential Mechanisms for Human Genome Integration of Genetic Code from SARS-CoV-2 mRNA Vaccination:

https://www.authorea.com/doi/full/10.22541/au.166203678.82079667

Anthony M Kyriakopoulos, Peter A Mccullough, Greg Nigh, et al. Potential Mechanisms for Human Genome Integration of Genetic Code from SARS-CoV-2 mRNA Vaccination. Authorea. September 01, 2022.

... and Stephanie Seneff (!)

DOI: 10.22541/au.166203678.82079667/v1 - September 01, 2022

"Preprints and early-stage research may not have been peer reviewed yet."

"Abstract / Background

The findings of a sequence embedded in Human DNA that was almost identical to a sequence in the SARS-CoV-2 genome, and the identification of plausible integration of SARS-CoV-2 RNA into human DNA by endogenous reverse transcriptase activity expressed by Long Interspersed Nuclear Element (LINE)-1 (17% of Human DNA) have raised concerns about the long-term safety of messenger-RNA (mRNA) based vaccination. Recent data demonstrate that SARS-CoV-2 RNA sequences can be transcribed into DNA and may be actively integrated into the genome of affected human cells, mediated by retrotransposons. Complementarily, in some SARS-CoV-2 infected patient specimens, there is evidence for a large fraction SARS-CoV-2 sequence integration and subsequent generation of SARS-CoV-2-human chimeric transcripts. ..."

-

Und davor:

SARS-CoV-2-Gene im menschlichen Erbgut erklären persistierende positive PCR-Tests

https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/123744/SARS-CoV-2-Gene-im-menschlichen-Erbgut-erklaeren-persistierende-positive-PCR-Tests

10.05.2021

... mit diesen Erkenntnissen.

SARS-CoV-2 RNA reverse-transcribed and integrated into the human genome

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.12.12.422516v1

Liguo Zhang, Alexsia Richards, Andrew Khalil, Emile Wogram, Haiting Ma, Richard A. Young, Rudolf Jaenisch

doi: https://doi.org/10.1101/2020.12.12.422516

"This article is a preprint and has not been certified by peer review"

13.12.2020 (!)

-

Natürlich würde eine Anerkennung die Geschäfte stören ...

