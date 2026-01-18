Ich weiß, dass zumindest zwei Anwälte, die ich kenne, an Gutachten über die Regelungen von Gentherapien an Gutachten zu dem Thema arbeiten, bzw. gearbeitet haben und zu ganz anderen Schlüssen kommen als die Lobbyisten.

Was diesen Anwälten möglicherweise nicht bewusst ist, seit 2023 arbeitet man an einer Revision der Regeln von 2007.

Es gibt eine aktuelle Publikation zu diesem Thema, die ich hier daher kurz zusammenfasse und kommentiere.

Die Publikation ist öffentlich zugänglich. Die Fußnoten daher bitte im Original anschauen und auch das original lesen, wenn man es für Schriftsätze nutzen möchte.

Musazzi UM, Rocco P, Manellari S, Azari S, Pompilio G, Minghetti P. Back to gene therapy: bringing the EU regulation into the future. Drug Discov Today. 2025 Aug;30(8):104424. doi: 10.1016/j.drudis.2025.104424. Epub 2025 Jun 30. PMID: 40602657. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40602657/

Die Autoren sind keine Juristen, ihre Argumentation kann anders sein, als es ein Anwalt formulieren oder sehen würde. Es könnte also Lücken oder Möglichkeiten geben, die wissenschaftlichen Autoren unbekannt sind.

Der derzeitige europäische Rechtsrahmen für ATMPs wurde 2007 zu Beginn des Zeitalters der Biotechnologie im Pharmasektor geschaffen.(p1)

2007, da haben die üblichen Verdächtigen im Hintergrund ihre wirtschaftlichen Interessen durchgesetzt. Unter den Folgen der Lobbygruppe der RNA Therpeutics Stakeholder Group leiden wir nun heute und wenn man den Artikel liest, scheinen die immer noch mit den gleichen, alten Schwachsinnsargumenten von damals zu argumentieren.

Sein Hauptzweck bestand darin, die regulatorischen Herausforderungen fortschrittlicher biologischer Therapeutika zu regeln, die im Vergleich zu anderen biotechnologischen Produkten hinsichtlich ihrer Produktionstechnologien und Wirkmechanismen komplexer waren. (S. 2)

Und zwar so, dass notwendige Studien aus Kostengründen bei RNA-Produkten ausbleiben, damit der mittelständischen Forscher nicht über gebühr finanziell belastet werden.

Gemäß Artikel 2 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 1394/2007(S. 1) ist die Regulierungskategorie der ATMPs heterogen, da sie per Definition Gentherapeutika (GTMPs), somatische Zelltherapeutika (sCTMPs) oder gewebetechnologische Produkte (TEPs) für den menschlichen Gebrauch umfasst. Unter den ATMPs haben Gentherapeutika in den letzten Jahrzehnten das stärkste Wachstum verzeichnet(S. 3): 18 von 26 ATMPs (69,2 %), die bis Januar 2024 von der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) zugelassen wurden, sind als GTMPs klassifiziert. (S. 4) Im Allgemeinen besteht der Zweck einer Gentherapie darin, eine Krankheit oder Verletzung beim Menschen zu verhindern, zu behandeln, zu heilen, zu lindern oder zu diagnostizieren, indem die genetische Sequenz in lebenden Zellen, die einer Krankheit zugrunde liegt, verändert wird (Tabelle 1).(S. 5) Diese Veränderung kann entweder ex vivo erfolgen, indem Zellen des Patienten entnommen, genetisch verändert und dann wieder in denselben Patienten injiziert werden, oder in vivo, indem Gentherapieprodukte verwendet werden, die direkt dem Patienten verabreicht werden. Daher stellen GTMPs ebenso wie andere ATMP-Klassen die Zulassungsbehörden vor besondere Herausforderungen hinsichtlich der angemessenen Bewertung ihrer Qualitäts-, Wirksamkeits- und Sicherheitsprofile.(S. 6) Die Sammlung solider klinischer Nachweise für die Wirksamkeit und Sicherheit von GTMPs wird häufig durch Schwierigkeiten bei der Definition geeigneter klinischer Endpunkte und Vergleichsgrößen beeinträchtigt, da die vorgesehenen therapeutischen Indikationen selten oder extrem selten sind.(S. 6), (S. 7) Darüber hinaus ergibt sich die Komplexität von GTMPs aus qualitativer Sicht nicht nur aus der Qualität der zur Manipulation von Zellen/Geweben verwendeten Rohstoffe(S. 8), sondern auch aus der Qualität aller Produktionsschritte, angefangen bei der Entnahme von Zellen aus Patienten bis hin zu den anschließenden Manipulationsprozessen.(S. 9)

Über die Qualitätsprobleme habe ich diverse Artikel geschrieben. Die Chemikalien sind schmutzig, der Herstellungsprozess ist nicht kontrollierbar… Ein leidiges Thema. USP ist zwecks Regulierung bereits in der dritten Runde.

Directive 2001/83/EC and Regulation EC No. 1394/2007:

„Gentherapeutisches Arzneimittel“ bezeichnet ein biologisches Arzneimittel, das folgende Merkmale aufweist:

a) Es enthält einen Wirkstoff, der eine rekombinante Nukleinsäure enthält oder aus dieser besteht, die beim Menschen zur Regulierung, Reparatur, Ersetzung, Ergänzung oder Entfernung einer genetischen Sequenz verwendet oder verabreicht wird.

b) Seine therapeutische, prophylaktische oder diagnostische Wirkung steht in direktem Zusammenhang mit der darin enthaltenen rekombinanten Nukleinsäuresequenz oder dem Produkt der genetischen Expression dieser Sequenz.

Gentherapeutische Arzneimittel umfassen keine Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten.

Vorschlag für eine Arzneimittelrichtlinie [KOM(2023) 192 endgültig]

„Gentherapeutisches Arzneimittel“ bezeichnet ein Arzneimittel, mit Ausnahme von Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten, das Folgendes enthält oder daraus besteht:

a) einen Stoff oder eine Kombination von Stoffen, die dazu bestimmt sind, das Wirtsgenom sequenzspezifisch zu bearbeiten, oder die Zellen enthalten oder daraus bestehen, die einer solchen Modifikation unterzogen wurden; oder

b) eine rekombinante oder synthetische Nukleinsäure, die bei Menschen verwendet oder ihnen verabreicht wird, um eine genetische Sequenz zu regulieren, zu ersetzen oder hinzuzufügen, die ihre Wirkung durch Transkription oder Translation des übertragenen genetischen Materials vermittelt, oder die Zellen enthält oder aus solchen besteht, die diesen Modifikationen unterzogen wurden.

Vorschlag für eine Arzneimittelrichtlinie in der vom EP geänderten Fassung [P9_TA(2024)0220]

„Gentherapeutisches Arzneimittel“ bezeichnet ein Arzneimittel des Typs 1 oder 2. „Gentherapeutisches Arzneimittel des Typs 1“ bezeichnet ein Arzneimittel, das einen Stoff oder eine Kombination von Stoffen enthält oder aus solchen besteht, die das Wirtsgenom sequenzspezifisch verändern, oder das Zellen enthält oder aus solchen besteht, die einer solchen Veränderung unterzogen wurden. „Gentherapeutisches Arzneimittel des Typs 2“ bezeichnet ein Arzneimittel, mit Ausnahme eines Impfstoffs gegen Infektionskrankheiten, das eine rekombinante oder synthetische Nukleinsäure enthält oder aus einer solchen besteht, die bei Menschen verwendet oder diesen verabreicht wird, um eine genetische Sequenz zu regulieren, zu ersetzen oder hinzuzufügen, die ihre Wirkung durch Transkription oder Translation des übertragenen genetischen Materials vermittelt, oder das Zellen enthält oder aus solchen besteht, die diesen Modifikationen unterzogen wurden.

Das “mit Ausnahme von Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten” muss raus aus der Definition. Geninjektionen, die als “Impfstoffe” genutzt werden, müssen als Gentherapeutikum in die Richtlinien inkludiert werden Dr. Silvia Behrendt.

In der EU werden GTMPs, ähnlich wie andere ATMPs, durch die Verordnung (EG) Nr. 1394/2007 in Verbindung mit der Richtlinie 2001/83/EG geregelt (Abbildung 1a). (p1) Insbesondere bezeichnet ein GTMP „ein biologisches Arzneimittel, das die folgenden Merkmale aufweist: (a) Es enthält einen Wirkstoff, der eine rekombinante Nukleinsäure enthält oder aus dieser besteht, die bei Menschen verwendet oder ihnen verabreicht wird, um eine genetische Sequenz zu regulieren, zu reparieren, zu ersetzen, hinzuzufügen oder zu entfernen; (b) seine therapeutische, prophylaktische oder diagnostische Wirkung steht in direktem Zusammenhang mit der darin enthaltenen rekombinanten Nukleinsäuresequenz oder dem Produkt der genetischen Expression dieser Sequenz. Gentherapeutische Arzneimittel umfassen keine Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten.“(S. 11)

Dadurch dass als Impfstoffe genutzte Gentherapeutika explizit ausgenommen sind, wird umso klarer, dass sie alle Kriterien erfüllen, und daher explizit ausgenommen werden müssen.

Basierend auf dem Stand der Technik zu Beginn der 2000er Jahre stützte der europäische Gesetzgeber die Definition von GTMP (Tabelle 1) auf zwei Hauptsäulen, die beide erfüllt sein müssen, um innovative Gentherapeutika mit unterschiedlichen Wirkmechanismen zu qualifizieren: (i) die Art des Wirkstoffs und (ii) der Wirkmechanismus selbst. Tabelle 2 fasst zusammen, wie sich diese Kriterien auf die Einstufung von Produkten als GTMP gemäß der Definition der Richtlinie 2001/83/EG auswirken.

Es ist offensichtlich, dass das erste Kriterium Vorrang vor dem zweiten hat: Nur biologische Arzneimittel, die rekombinante Nukleinsäuren enthalten oder aus solchen bestehen, können als GTMPs klassifiziert werden; chemisch synthetisierte Substanzen fallen nicht unter die GTMP-Definition (Tabelle 1), unabhängig von ihrem Wirkmechanismus. Daher fallen Oligonukleotide (z. B. siRNA, ASOs und Aptamere), selbst wenn es sich um Nukleinsäuren handelt, die eine genetische Sequenz regulieren können, derzeit nicht unter die GTMP-Definition: Sie werden heute durch chemische Synthese hergestellt und sind somit keine biologischen Substanzen. Im Gegensatz dazu können mRNA-basierte Therapeutika aufgrund ihres beabsichtigten medizinischen Zwecks als GTMPs eingestuft werden. mRNA-basierte Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten sind per Definition keine GTMPs, während sogenannte „therapeutische Impfstoffe” zur Behandlung von bösartigen Tumoren und Krebserkrankungen in die GTMP-Klasse fallen.(S. 12)

Man definiert sich die Realität entgegen der Fakten und wundert sich dann, wenn es schiefgeht. Diese Definition muss weg! Solange diese Geninjektionen exkludiert sind, können die Hersteller so schmutzig arbeiten wie bisher und damit deutlich mehr Menschen gefährden als die wenigen Patienten, die eine Gentherapie bekommen. Es ist vollkommen unlogisch, dass ein Massenprodukt, wie eine Impfung, welche vielen gesunden Menschen gegeben wird, weniger stark reguliert ist, als ein Nischenprodukt wie eine Gentherapie bei seltenen Krankheiten.

Das starke Wachstum des Umfangs von ATMPs und ihre inhärente Komplexität veranlassten die Europäische Kommission (EK), darüber nachzudenken, wie der Rechtsrahmen aktualisiert werden kann, um die Umsetzung von Forschungsergebnissen in ATMPs, die Patienten in der gesamten EU zur Verfügung stehen, zu unterstützen und gleichzeitig ein hohes Maß an Schutz der öffentlichen Gesundheit zu gewährleisten.

Damit hat sich eine Möglichkeit für die Kritiker eröffnet, an diesem Prozess teilzunehmen und ihn diesmal nicht den Lobbygruppen zu überlassen.

Seit 2014 hat die EK die folgenden Schlüsselaspekte als entscheidend für eine Überarbeitung des Rechtsrahmens für ATMPs identifiziert: (a) die Klarstellung des Anwendungsbereichs der ATMP-Verordnung durch eine Feinabstimmung der aktuellen Definitionen von ATMPs und durch Überlegungen zu einem geeigneten Rechtsrahmen für neue innovative Produkte, die möglicherweise nicht unter die bestehenden Bestimmungen fallen; (b) die Prüfung von Maßnahmen zur Vermeidung von Diskrepanzen bei der Klassifizierung von ATMPs in der EU; (c) Überarbeitung der Anforderungen für die Zulassung von ATMPs, um sicherzustellen, dass die geltenden Anforderungen verhältnismäßig sind und den spezifischen Merkmalen dieser Produkte angemessen Rechnung tragen. (S. 17) Diese wichtigen Punkte wurden in den Vorschlägen für ein Arzneimittelgesetz der Europäischen Union behandelt, die ihre Stellungnahmen zu den Vorschlägen der Europäischen Kommission im April 2024 bzw. Juni 2025 veröffentlichten.(S. 40),(S. 45),(S. 46),(S. 47) Die wichtigsten Herausforderungen und Richtlinien zur Verbesserung der aktuellen Vorschriften werden im Folgenden erörtert.

Alle Nukleinsäuren, die auf epigenetischer und transkriptomischer Ebene wirken, würden in der Unterklasse Typ 2 aufgeführt (z. B. mRNA und nichtkodierende RNAs).

modRNA-Produkte funktioniert auf der Transkriptomebene, weil es ein Protein produzieren lässt, würde also unter Klasse 2 fallen, wenn sie nicht als Impfstoffe exkludiert wären.

Darüber hinaus ist die unterschiedliche Haltung von Kommission und Parlament hinsichtlich des Ausschlusses von Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten bemerkenswert. Der Vorschlag der Europäischen Kommission schließt Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten unabhängig von ihrem Wirkmechanismus von vornherein aus, während der Vorschlag des Europäischen Parlaments offenbar nur Impfstoffe vom Typ 2 GTMP ausschließt (Tabelle 1). Das bedeutet, dass futuristische Gen-Editing-Produkte, die die Widerstandsfähigkeit gegen Infektionskrankheiten verbessern können(S. 25), nach dem Vorschlag des Europäischen Parlaments als Typ 1 GTMP qualifiziert würden.

Das Parlament ist also schon dran, die modRNA-Produkte Klasse 2 zuzuordnen, was korrekt wäre, weil sonst das Committee for Advanced Therapies (CAT) nicht regulierend darauf eingreifen kann, um Qualitätsstandards zurchzusetzen.

Im Gegensatz zu anderen biotechnologischen Produkten, die erstmals beim Menschen angewendet werden, wird die Nutzen-Risiko-Bewertung für ein GTMP vom Ausschuss für neuartige Therapien (CAT) vorgenommen, der eine Stellungnahme zur Qualität, Wirksamkeit und zum Sicherheitsprofil des Produkts abgeben muss (Art. 8, Verordnung (EG) Nr. 1394/2007). (S. 1)

Solange modRNA exkludiert ist, können die Hersteller ziemlich unkontrolliert treiben, was sie wollen und verunreinigte Dreckbrühe auf dem Markt bringen.

In den letzten 15 Jahren hat der wissenschaftliche und technische Fortschritt einerseits die Regulierungsbehörden vor neue regulatorische Herausforderungen gestellt, andererseits aber auch zu einer Konsolidierung des regulatorischen Wissens über GTMPs und andere Klassen neuartiger Therapeutika geführt. Mit Blick auf diesen zweiten Aspekt haben die europäischen Regulierungsbehörden gelernt, aktuelle regulatorische und technische Unterstützung bei der Definition geeigneter Qualitäts-, Wirksamkeits- und Sicherheitsprofile für Produkte mit hohem Innovationsgrad zu leisten. Dies zeigt sich deutlich bei RNA-Therapeutika: Trotz ihrer relativen Neuheit unterstützen die EMA und die Europäische Direktion für die Qualität von Arzneimitteln (EDQM) Forscher und Hersteller sehr aktiv durch die Veröffentlichung von Leitlinien(S. 26),(S. 27),(S. 28) und Entwürfen für Monographien der Europäischen Pharmakopöe (Ph.Eur.).(S. 29),(S. 30)

Diese Dokumente müsste man sich genauer anschauen und auch da, wenn nötig, korrigierend eingreifen, um die Daumenschrauben für die Hersteller enger zu stellen.

European Medicines Agency (EMA), Guideline on the Development and Manufacture of Oligonucleotides (EMA/CHMP/CVMP/QWP/262313/202424). https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/draft-guideline-development-manufacture-oligonucleotides_en.pdf

European Medicines Agency (EMA), Guideline on the Quality, Non-Clinical and Clinical Aspects of Gene Therapy Medicinal Products (EMA/CAT/80183/2014). https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/guideline-quality-non-clinical-and-clinical-aspects-gene-therapy-medicinal-products_en.pdf.

European Medicines Agency (EMA). Guideline on the Quality Aspects of MRNA Vaccines (EMA/CHMP/BWP/82416/2025). www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/draft-guideline-quality-aspects-mrna-vaccines_en.pdf

Diese Dokumente verlangen ein login.

European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare (EDQM). mRNA Substances for the Production of mRNA Vaccines for Human Use. https://pharmeuropa.edqm.eu/app/Archives/content/Archives-0/Pharmeuropa3602E.pdf

European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare (EDQM). mRNA Vaccines for Human Use. https://pharmeuropa.edqm.eu/app/Archives/content/Archives-0/Pharmeuropa3602E.pdf

Umgekehrt müssen, wenn der Rechtsrahmen nicht ausreichend auf bahnbrechende wissenschaftliche und technologische Innovationen vorbereitet ist, neue Mechanismen geschaffen werden, um zu verhindern, dass unbeabsichtigte regulatorische Hindernisse die Umsetzung von Innovationen zum Wohle der Patienten behindern, und um gleichzeitig den Regulierungsbehörden die Möglichkeit zu geben, ausreichende Daten zum Schutz der öffentlichen Gesundheit zu sammeln.

Das sehe ich anders. Vor allem muss die Sicherheit der Patienten und Umwelt sichergestellt werden. Innovation ist zweitranging. Hier wird der Industrie wieder eine carte blanche ausgestellt. So geht das nicht.

Eine intelligente Lösung besteht darin, einen engeren und frühzeitigeren Dialog zwischen Wissenschaft und Regulierungsbehörden zu führen.

Auch kritische Wissenschaftler, die nicht Teil der Entwicklung des Produktes sind oder nur jene Wissenschaftler, die ihre Erfindung unter die Leute bringen wollen?

Vor diesem Hintergrund erwägen die europäischen Institutionen die Schaffung sogenannter „Regulatory Sandboxes“ (Regulierungs-Sandkästen), um besonderen Herausforderungen in Bereichen zu begegnen, in denen es keinen oder keinen ausreichend konsolidierten Rechtsrahmen gibt. Gemäß dem Vorschlag der Europäischen Kommission für eine neue Verordnung bezeichnet ein Sandkasten „einen Regulierungsrahmen, in dem es möglich ist, in einer kontrollierten Umgebung innovative oder angepasste Regulierungslösungen zu entwickeln, zu validieren und zu testen, die die Entwicklung und Zulassung innovativer Produkte erleichtern, die wahrscheinlich in den Anwendungsbereich dieser Verordnung fallen, gemäß einem spezifischen Plan und für einen begrenzten Zeitraum unter behördlicher Aufsicht“. (S. 18) Die Einrichtung eines regulatorischen Sandkastens würde von der Europäischen Kommission auf Einzelfallbasis nach einer Empfehlung der EMA aktiviert, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind: (a) „es ist nicht möglich, das Arzneimittel oder die Produktkategorie in Übereinstimmung mit den für Arzneimittel geltenden Anforderungen zu entwickeln, da sich aufgrund der Eigenschaften oder Methoden des Produkts wissenschaftliche oder regulatorische Herausforderungen ergeben; und (b) die unter Buchstabe a genannten Eigenschaften oder Methoden tragen positiv und eindeutig zur Qualität, Sicherheit oder Wirksamkeit des Arzneimittels oder der Produktkategorie bei oder bieten einen wesentlichen Vorteil für den Zugang der Patienten zur Behandlung“.

Also erst einmal das Produkt Schaden anrichten lassen und anschließend schauen, wie man das wieder in den Griff bekommt?

Es ist nicht möglich das Produkt sauber herzustellen? Dann wird es eben nicht hergestellt. Das Problem mit den Produktionsrückständen wird viele Menschenleben kosten bei den modRNA-Produkten.

Um die Integration in die europäischen und nationalen Regulierungsbehörden zu ermöglichen, ist es daher unerlässlich, dass solche Maßnahmen auf klaren, harmonisierten und aktuellen Kriterien für die Einstufung innovativer Produkte beruhen. Daher sind die Entkopplung der GTMP-Definition von der Art des Wirkstoffs und eine stärkere Berücksichtigung des Wirkmechanismus (Tabelle 1, Tabelle 2) bei der Qualifizierung eines GTMP wesentliche Schritte, um die Bewertung ähnlicher Therapeutika sowohl aus regulatorischer Sicht als auch im Hinblick auf den Marktzugang zu erleichtern;

Die Art der Applikation fehlt hier komplett. Es macht einen Unterschied, ob man mRNA spritzt oder modRNA, es macht auch einen Unterschied, ob man die (m)mRNA nackt spritzt oder in LNPs. Dieser Aspekt scheint mir im Regelwerk komplett zu fehlen. Die LNP-Hülle ist Teil des Funktionsmechanismus und kann NICHT separat vom Inhalt (modRNA) betrachtet werden. Das ist eine riesige Lücke in diesem Regelwerk.

eine übermäßige Ausweitung des Anwendungsbereichs der GTMP-Definition könnte jedoch kontraproduktiv sein. Wenn beispielsweise die Gentherapie vom Typ 2 (Tabelle 1) auch oligonukleotidbasierte Produkte (z. B. ASOs, siRNAs oder Aptamere) umfassen würde, wie es die Vorschläge der Europäischen Kommission und der Europäischen Patentorganisation vorsehen (Tabelle 2), würden viele derzeit auf dem Markt befindliche Arzneimittel und/oder deren Kopien als GTMP neu eingestuft werden.(S. 19),(S. 40)

Und das wäre auch korrekt. modRNA-Injektionen sind Gentherapeutika, darüber gibt es biologisch nichts mehr zu diskutieren, sonst müssten sie nicht per definitionem exkludiert werden.

Der wissenschaftliche Fortschritt hat deutlich gemacht, dass nicht alle Gentherapien gleich sind: Die Beschaffenheit des Wirkstoffs, sein Wirkmechanismus und der Herstellungsprozess beeinflussen die intrinsische Komplexität einer Gentherapie. Je höher die intrinsische Komplexität eines Produkts/einer Technologie ist, desto größer sind die Herausforderungen aus regulatorischer Sicht (Abbildung 2).

Erneut fehlt beim Wirkmechanismus die sehr spezielle Chemie der LNPs.

LNP-Technologie müsste per se separat reguliert werden. Aber das will man nicht.

Folglich sollten Therapeutika der Stufe 3 nicht unter die Bestimmungen der ATMP-Verordnung fallen: Die wenigen Vorteile in Bezug auf regulatorische Flexibilität und wirtschaftliche Anreize, die die ATMP-Verordnung bietet, würden den erheblichen Anstieg der regulatorischen Anforderungen nicht aufwiegen. (S. 41) Beispiele für GTMPs der Stufe 3 wären: Gentherapien des Typs 2 (gemäß dem Vorschlag des Europäischen Parlaments), die darauf abzielen, die Expression einer Gensequenz in vivo zu modifizieren, und die ausschließlich in zentralisierten Verfahren hergestellt werden (Gruppe B, Abbildung 2), wie Oligonukleotide und mRNA-Impfstoffe.

Es darf keine regulatorischen Ausnahmen geben. Auch Gruppe 3 muss unter die ATMP Verordnung fallen. Dass muss unser Ziel sein.

Das Paper holt zum Schluss exakt die Begründung von 2007 wieder raus, die damals schon schwachsinnig war. Entlasten wir doch einfach die Industrie, weil das doch Mittelständler sind, davon, saubere und sichere Massenprodukte machen zu machen, so dass sie sich bei anderen Therapien, die nicht direkt im Menschen angewandt werden (ex vivo) auf die Details konzentrieren können.

Die Streichung solcher weniger kritischen nukleinsäurebasierten Therapien (Stufe 3) aus dem ATMP-Regelungsrahmen würde es der EMA und den pharmazeutischen Interessengruppen ermöglichen, sich auf die aktuellen Herausforderungen der kritischsten GTMPs des Typs 1 und 2 (ex vivo) zu konzentrieren. […] Dies ist besonders strategisch, da die europäischen kleinen und mittleren Unternehmen den Kern der bahnbrechenden europäischen Innovationen im Bereich der Gentherapie bilden.(S. 6),(S. 44)

Es sollte genau anders herum sein. Was direkt in den Menschen geht muss viel, viel strenger überwacht werden, als ex vivo Produkte.

Das darf so nicht durchgehen.

Ich rufe daher die mitlesenden Anwälte auf, die sich schon in die Thematik eingearbeitet haben, hier einzuschreiten!