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John Pearse's avatar
John Pearse
Sep 30

Der Drehtüreffekt ist integraler Bestandteil der Polit- und Wirschaftskultur unseres Nachbarlandes, war immer schon so. Insofern sind solche Geschehnisse kaum überraschend.

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The BarefootHealer's avatar
The BarefootHealer
Sep 30

If people bother to look, they will find this in all of the developed countries. Plus military "advisement", be it consultation, leadership or cabinet involvement.

In the developing countries, there was a slightly less "lock step" intentioned malfeasance, but still definite military involvement. In the undeveloped countries, global "peer pressure" plus military assessment seemed to get the job done. people were doing what "everyone else" were, so there was little military "nudging".

Every country.😐🤔🤨

#nudgingisathing #plannedobselecence #mistakeswereNOTmade #allonschedule

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