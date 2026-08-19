Das Corona Kartenhaus bricht in USA gerade in rasender Geschwindigkeit zusammen. Das wird auch für den Rest der Welt, die bei der Plandemie mitgemacht haben, nicht ohne Folgen bleiben.

Wer ist David Morens und welche Rolle spielte er in der Plandemie?

Dr. David Morens ist ein Epidemiologe, der über 20 Jahre lang oberster wissenschaftlicher Berater von Dr. Anthony Fauci war. Die beiden haben zusammen viele Paper geschrieben. Morens war als in der Plandemie einer der zentralen amerikanischen Akteure am Nationalen Institut für Allergien und Infektionskrankheiten (NIAID), welches zum National Institutes of Health (NIH) gehört. Er war tief in die Untersuchungen zum Ursprung des Corona Virus, welches man COVID-19 taufte, involviert.

Auffällig wurde Morens, als US-Untersuchungsausschüsse aufdeckten, dass Morens private E-Mail-Konten nutzte, um offizielle Kommunikationen zu Regierungsgeschäften zu führen, damit diese Daten nicht über FOIA herausgegeben werden mussten. Er löschte gezielt E-Mails und nutzte geheime Codes, um Anfragen nach dem Informationsfreiheitsgesetz (FOIA) zu umgehen. Er wollte verschleiern, dass er in einem engen engem, privatem Austausch mit dem Leiter der Organisation EcoHealth Alliance stand, die mit US-Geldern umstrittene Coronavirus-Forschung in Wuhan (China) mitfinanziert hatte.

Die US-Regierung leitete daraufhin formelle Ermittlungen gegen ihn ein, da er versucht haben soll, Spuren zur Debatte um den Ursprung von COVID-19 und die staatliche Forschungsförderung zu verwischen.

Dr. David Morens war während der Pandemie ein aktiver wissenschaftlicher Autor. Er verfasste zusammen mit Dr. Anthony Fauci grundlegende Arbeiten über die Natur von COVID-19 und die Geschichte von Pandemien. Durch diese Arbeiten konnte auch mehr oder minder direkt Einfluss auf die Politik ausgeübt werden.

Ursprung und Wandel von Pandemien: In der Fachzeitschrift Cell analysierten Morens und Fauci, wie menschliche Verhaltensweisen und Umweltveränderungen das Auftreten neuer Krankheiten wie COVID-19 beschleunigen.

Das Konzept der Herdenimmunität: In The Journal of Infectious Diseases legten sie dar, warum klassische Herdenimmunität bei SARS-CoV-2 aufgrund von Mutationsraten und unvollständiger Immunität schwer zu erreichen ist.

Zukunft von Coronavirus-Impfstoffen: Im New England Journal of Medicine (NEJM) forderten sie die dringende Entwicklung eines universellen Coronavirus-Impfstoffs, da die aktuellen Vakzine Infektionen nicht dauerhaft verhindern.

Historische Parallelen: In The Journal of Infectious Diseases untersuchten sie die Lehren aus der Grippepandemie von 1918 für die Bewältigung von COVID-19.

Morens legte also mit Fauci durch diese Paper die Grundlage für einen wissenschaftlichen Zirkelschluss. Man schreibt sich die Paper, für die Politik, die man führen will und zitiert sich anschließend selbst.

Das wichtigste Beispiel für diesen wissenschaftlichen Zirkelschluss ist das berühmt berüchtigte “Proximal Origins” Paper in welches auch Drosten involviert war.

Dr. David Morens spielte beim umstrittenen „Proximal Origin“-Paper, welches die Laborunfall-Theorie als Verschwörungstheorie brandmarkte, eine zentrale Rolle in der Hintergrund-Koordinierung und der anschließenden Informationskontrolle. Interne E-Mails, die vom US-Corona-Untersuchungsausschuss offengelegt wurden, deuten darauf hin, dass Morens involviert war, um die Laborhypothese im Auftrag Faucis öffentlich zu unterdrücken. In einer E-Mail hieß es, Fauci wolle seine „Fingerabdrücke nicht auf den Herkunftsgeschichten“ haben.

Prof. Dr. Christian Drosten war selbst kein Autor des „Proximal Origin“-Papers, spielte jedoch in der entscheidenden Entstehungsphase im Februar 2020 eine gewichtige Rolle im Hintergrund. Durch die Veröffentlichung unredigierter E-Mails im Zuge von US-Kongressermittlungen und Enthüllungen über interne Kommunikationsplattformen (wie Slack) wurde seine genaue Involvierung rekonstruiert

Der Kommentar „The Origin of COVID-19 and Why It Matters“ von Dr. David Morens diente der Förderung der Zoonose-Hypothese und der Diskreditierung der Laborthese.

Morens bekennt sich der Verschwörung schuldig.

Laut US-Justizministerium war die Veröffentlichung Teil einer Verschwörung, die durch private E-Mail-Absprachen mit Peter Daszak (EcoHealth Alliance) entstand, um Regierungsakten zu verbergen.

Ein ehemaliger Mitarbeiter des National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) muss sich wegen seiner Beteiligung an einem Komplott zur Umgehung von Anträgen nach dem Freedom of Information Act (FOIA) im Zusammenhang mit COVID-19-Forschungszuschüssen vor Gericht verantworten. David M. Morens, 78, aus Chester, Maryland, wird wegen Verschwörung gegen die Vereinigten Staaten, wegen Vernichtung, Veränderung oder Fälschung von Unterlagen im Rahmen von Ermittlungen auf Bundesebene, wegen Verschleierung, Entfernung oder Beschädigung von Unterlagen sowie wegen Beihilfe angeklagt. Morens war von 2006 bis 2022 als leitender Berater im Büro des Direktors des NIAID tätig. […] „Wie in der Anklageschrift dargelegt, haben Dr. Morens und seine Mitverschwörer bewusst Informationen zurückgehalten und Unterlagen gefälscht, um alternative Theorien zum Ursprung von COVID-19 zu unterdrücken. Regierungsbeamte haben die feierliche Pflicht, ehrliche, fundierte Fakten und Ratschläge im Dienste des öffentlichen Interesses zu liefern – und nicht, um ihre eigenen persönlichen oder ideologischen Ziele voranzutreiben.“ „Die Umgehung von Protokollvorschriften mit der Absicht, Transparenz zu vermeiden, wird von diesem FBI nicht toleriert“, sagte FBI-Direktor Kash Patel. „Morens soll nicht nur seine Kommunikation illegal verschleiert haben, sondern dafür auch Schmiergelder erhalten haben. Wenn Sie sich an Aktivitäten beteiligt haben, die gegen die Vereinigten Staaten gerichtet sind, werden wir nicht ruhen, bis Sie sich der Justiz stellen.“ „Wenn Amtsträger absichtlich das Gesetz umgehen, um ihre Kommunikation vor der Öffentlichkeit zu verbergen, untergraben sie das Vertrauen der Öffentlichkeit und die Integrität unserer Institutionen. Dies galt insbesondere während der COVID-19-Pandemie, als Transparenz am dringendsten benötigt wurde“, sagte die US-Staatsanwältin Kelly O. Hayes für den Bezirk Maryland. „Unsere Behörde wird weiterhin diejenigen zur Rechenschaft ziehen, die versuchen, sich zu ihrem eigenen Vorteil ihren gesetzlichen Verpflichtungen zu entziehen.“ […] Als leitender Berater beriet Morens den hochrangigen NIAID-Beamten 1 und andere hochrangige NIAID-Mitarbeiter in Fragen der strategischen Ausrichtung, erarbeitete Empfehlungen und Lösungen für Probleme, die die National Institutes of Health (NIH) betrafen, und verfasste sowie redigierte Manuskripte. Morens stand hochrangigen Mitarbeitern zudem mit Rat und Fachwissen zu epidemiologischen Studien sowie zu Fragen der Planung und des Managements im Bereich Infektionskrankheiten zur Seite. Darüber hinaus sammelte Morens Informationen von Fördermittelempfängern und anderen Vertretern der wissenschaftlichen Gemeinschaft, um Fakten über die Natur von COVID-19 zu ermitteln. Dies ermöglichte es Morens, die bisherigen Aktivitäten der NIH und des NIAID in der Coronavirus-Forschung nachzuvollziehen, bei der Ausarbeitung von Richtlinien und Verfahren mitzuwirken und den hochrangigen NIAID-Beamten 1 zu informieren, damit dieser die Informationen anschließend an den Präsidenten der Vereinigten Staaten, den Kongress und die Öffentlichkeit weiterleiten konnte. Der Anklageschrift zufolge verschworen sich Morens, Mitverschwörer 1, Mitverschwörer 2 und andere während der COVID-19-Pandemie, um Betrug zu begehen und mehrere Straftaten gegen die Vereinigten Staaten zu verüben, nachdem das NIH den Fördervertrag von Mitverschwörer 1 gekündigt hatte. Das NIH kündigte die Förderung mit dem Titel „Understanding the Risk of Bat Coronavirus Emergence“ (Förderung zum Fledermaus-Coronavirus) auf der Grundlage von Vorwürfen, dass COVID-19 aus dem Wuhan-Institut für Virologie (WIV) in Wuhan, China, stamme. Das NIAID vergab die Förderung an Unternehmen Nr. 1 und Mitverschwörer 1, die eine Unterförderung an das WIV vergaben. Nach der Kündigung versprachen Morens und Mitverschwörer 2, Mitverschwörer 1 dabei zu helfen, die gekündigte Fledermaus-Coronavirus-Förderung wieder in Kraft zu setzen und der Darstellung entgegenzuwirken, dass COVID-19 aus einem Labor entwichen sei. In der Erwartung, dass ihre Kommunikation im Rahmen eines FOIA-Antrags angefordert werden könnte, vereinbarten Morens, Mitverschwörer 1 und Mitverschwörer 2 schriftlich, ihre Kommunikation absichtlich vor der Öffentlichkeit zu verbergen, indem sie über Morens’ persönliches Gmail-Konto statt über sein offizielles NIH-E-Mail-Konto korrespondierten. In der Anklageschrift wird behauptet, dass die Verschwörer Morens’ persönliches Gmail-Konto nutzten, um nicht öffentliche NIH-Informationen auszutauschen; sich über ihre Bemühungen auszutauschen, das NIH dazu zu bewegen, Unternehmen Nr. 1 zu finanzieren; Änderungen an Entwürfen von Briefen an die NIH-Führung zugunsten von Unternehmen Nr. 1 und Mitverschwörer 1 auszutauschen; sowie Informationen über „Hintertürkanäle“ an den hochrangigen NIAID-Beamten 1 weiterzuleiten. Der Anklageschrift zufolge fielen alle diese Angelegenheiten in den Aufgabenbereich von Morens als leitendem Berater und stellten Bundesunterlagen dar, die auf Regierungssystemen erstellt, gepflegt und ausgetauscht werden mussten. Darüber hinaus wird in der Anklageschrift weiter behauptet, dass Morens und Mitverschwörer 1 sich verschworen hätten, illegale Zuwendungen zu zahlen. In der Anklageschrift heißt es, dass Mitverschwörer 1 Morens Wein für seine „Hinterzimmer-Machenschaften“ schenkte und dessen Lieferung an Morens’ Wohnsitz in Maryland veranlasste. Morens habe daraufhin angeblich eine amtliche Handlung identifiziert, die er ausführen könne, um das Geschenk zu „verdienen“ – nämlich einen wissenschaftlichen Kommentar in einer renommierten medizinischen Fachzeitschrift, in dem er die These vertrat, dass COVID-19 natürlichen Ursprungs sei. In der Anklageschrift wird ferner behauptet, dass Mitverschwörer 1 vorgeschlagen habe, Morens weitere Wertgegenstände zukommen zu lassen, darunter Mahlzeiten in mit Michelin-Sternen ausgezeichneten Restaurants in Paris, New York und Washington, D.C. Im Falle einer Verurteilung drohen Morens eine Höchststrafe von fünf Jahren Haft wegen Verschwörung gegen die Vereinigten Staaten, eine Höchststrafe von 20 Jahren Haft für jeden Anklagepunkt der Vernichtung, Änderung oder Fälschung von Unterlagen im Rahmen von Ermittlungen auf Bundesebene sowie eine Höchststrafe von drei Jahren Haft für jeden Anklagepunkt der Unterschlagung, Entwendung oder Beschädigung von Unterlagen. Die tatsächlichen Strafen für Bundesverbrechen liegen in der Regel unter den Höchststrafen. Ein Bundesbezirksrichter legt das Strafmaß fest, nachdem er die US-Strafmaßrichtlinien und andere gesetzlich vorgeschriebene Faktoren berücksichtigt hat.

Greenbelt, Maryland – Ein ehemaliger Mitarbeiter des National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) hat sich heute vor einem Bundesgericht schuldig bekannt, an einer Verschwörung beteiligt gewesen zu sein, deren Ziel es war, Anfragen nach dem Freedom of Information Act (FOIA) und dem Federal Records Act im Zusammenhang mit der Kommunikation über Forschungszuschüsse zum Coronavirus zu umgehen. David M. Morens, 78, aus Chester, Maryland, bekannte sich schuldig, sich an einer Verschwörung zur Begehung von Straftaten und zum Betrug zum Nachteil der Vereinigten Staaten beteiligt zu haben. Morens war von 2006 bis 2022 als leitender Berater im Büro des Direktors des NIAID tätig. […] Seinem Schuldbekenntnis zufolge haben sich Morens, Mitverschwörer 1, Mitverschwörer 2 und weitere Personen während der COVID-19-Pandemie verschworen, um die Vereinigten Staaten zu betrügen, nachdem die NIH den Förderzuschuss für Mitverschwörer 1 gekündigt hatten. Das NIH hatte den Fördervertrag mit dem Titel „Understanding the Risk of Bat Coronavirus Emergence“ aufgrund von Vorwürfen gekündigt, dass COVID-19 aus dem Wuhan Institute of Virology (WIV) in Wuhan, China, stamme. Das NIAID hatte den Fördervertrag an Unternehmen 1 und Mitverschwörer 1 vergeben, die eine Unterförderung an das WIV weitergaben. Nach der Kündigung versprachen Morens und Mitverschwörer 2, Mitverschwörer 1 dabei zu helfen, die gekündigte Förderung zum Fledermaus-Coronavirus wieder in Kraft zu setzen und der Darstellung entgegenzuwirken, dass COVID-19 aus einem Labor entwichen sei. In Erwartung, dass ihre Kommunikation im Rahmen von FOIA-Anfragen angefordert werden würde, vereinbarten Morens, Mitverschwörer 1 und Mitverschwörer 2 schriftlich, ihre Kommunikation absichtlich vor der Öffentlichkeit zu verbergen, indem sie über Morens’ persönliches Gmail-Konto statt über sein offizielles NIH-E-Mail-Konto korrespondierten. Die Mitverschwörer nutzten Morens’ persönliches Gmail-Konto, um nicht öffentliche NIH-Informationen auszutauschen, sich über ihre Bemühungen zur Beeinflussung des NIH hinsichtlich der Finanzierung von Unternehmen 1 auszutauschen, Änderungen an Entwürfen von Briefen an die NIH-Führung zugunsten von Unternehmen 1 und Mitverschwörer 1 zu übermitteln sowie Informationen „über Hintertürchen“ an den hochrangigen NIAID-Beamten 1 weiterzuleiten. Laut Gerichtsunterlagen fielen alle diese Angelegenheiten in den Aufgabenbereich von Morens als leitender Berater und stellten Bundesunterlagen dar, die auf Regierungssystemen erstellt, gepflegt und ausgetauscht werden mussten. Zudem hatten sich Morens und Mitverschwörer 1, wie in seinem Schuldbekenntnis eingeräumt, zur Zahlung illegaler Zuwendungen verschworen. Mitverschwörer 1 schenkte Morens Wein für seine „Hinterzimmer-Machenschaften“ und veranlasste die Lieferung an Morens’ Wohnsitz in Maryland. Morens soll daraufhin eine Amtshandlung identifiziert haben, mit der er das Geschenk „verdienen“ könne: Er verfasste einen wissenschaftlichen Kommentar in einer renommierten medizinischen Fachzeitschrift, in dem er die These vertrat, COVID-19 habe einen natürlichen Ursprung. Mitverschwörer 1 schlug vor, Morens weitere Wertgegenstände zukommen zu lassen, darunter Mahlzeiten in mit Michelin-Sternen ausgezeichneten Restaurants in Paris, New York und Washington, D.C. Morens drohen bis zu fünf Jahre Haft wegen Verschwörung zur Begehung von Straftaten und zum Betrug gegen die Vereinigten Staaten. Die tatsächlichen Strafen für Bundesverbrechen liegen in der Regel unter den Höchststrafen. Ein Bundesbezirksrichter legt das Strafmaß fest, nachdem er die US-Strafzumessungsrichtlinien und andere gesetzliche Faktoren berücksichtigt hat. […]

Wer ist „Mitverschwörer 1“ und “Unternehmen 1”?

Dazu schauen wir in den betroffenen Fördervertrag 1R01AI110964 – „Understanding the Risk of Bat Coronavirus Emergence“ (Erforschung des Risikos des Auftretens von Fledermaus-Coronaviren). Die US-Behörden stoppten bzw. kündigten die Förderung im Jahr 2020.

Förderkennzeichen: 1R01AI110964

Titel: Understanding the Risk of Bat Coronavirus Emergence

Leitung (PI): Peter Daszak (EcoHealth Alliance)

Geldgeber: National Institutes of Health (NIH) / NIAID

Hauptpartner: U.a. das Wuhan Institute of Virology in China [1, 2, 3, 4, 5]

Nachdem Daszak am 6. Januar 2025 offiziell bei der EcoHealth Alliance entlassen wurde, leitet er nun als Präsident die Organisation “Nature. Health. Global.” Die Strukturen und Forschungsansätze der Ecohealth Alliance wurden de facto in die oben genannte Neugründung „Nature. Health. Global.“ überführt.

“Nature. Health. Global” verfolgt im Wesentlichen ähnliche Ziele in den Bereichen” globale Gesundheit und Artenschutz”. Am 17. Januar 2025 wurde Daszak vom US-Gesundheitsministerium (HHS) für fünf Jahre (bis 2029) komplett von jeglicher US-Bundesförderung ausgeschlossen. Grund war die mangelnde Überwachung riskanter Coronavirus-Forschung in Wuhan. Laut Gerichtsunterlagen aus New York gilt er in den USA seither in Regierungskreisen als geschäftlich untragbar.

Die Gerichtsdokumente

Die Gerichtsdokumente sind online verfügbar:

gov.uscourts.mdd.603873.36.0.pdf

gov.uscourts.mdd.603873.36.1.pdf

Wie sich die deutschen “Qualitätsmedien” aus dieser Geschichte herausschreiben wollen und ihre Mitschuld vertuschen wollen, dürfte spannend zu beobachten sein. Die Faktenfüchse dürften es nun sehr schwer haben, nachdem der erste Verschwörer gestanden hat.

Jeremy Farrar tritt von seinen WHO Posten zurück

Das ist aber noch nicht das Ende der Geschichte, noch lange nicht. Die Dominosteine fangen gerade erst an, zu fallen.

Jeremy Farrar hat auch ein Buch geschrieben, das als Quelle durchaus spannend ist. Da er als Person für Deutschland nicht Priorität hat, ist sein Buch auch meinem Stapel ungelesener Bücher auch eher mittig angesiedelt. Deutsche Täter und Firmengeständnisse haben Vorrang.

Sir Jeremy Farrar ist Brite und Mediziner. Sir Jeremy Farrar leitete zehn Jahre lang (2013–2023) den Wellcome Trust, eine pharmanahe Forschungsstiftung, welche ihre Wurzeln im 1880 gründeten Pharmaunternehmen Burroughs Wellcome & Company hat. Nach Wellcomes Tod im Jahr 1936 floss dessen gesamter Firmenbesitz laut Testament in eine neue Stiftung: den Wellcome Trust. Jahrzehntelang finanzierten die reinen Gewinne des Pharmakonzerns die medizinische Forschungsförderung der Stiftung. Von 1986 bis 1995 trennte sich die Stiftung langsam, Stücl für Stück von der Pharmafirma und verkaufte die Restanteile an den Konkurrenten Glaxo.

Sir Jeremy Farrar war in UK ein bzw. das Schlüsselmitglied der wissenschaftlichen Beratergruppe SAGE. Er trat dort Ende 2021 unter Protest zurück, weil er der britischen Regierung vorwarf, zu spät und inkonsequent auf die Ausbreitung des Virus reagiert zu haben.

Im Jahr 2023 wurde Farrar zum Chief Scientist der WHO ernannt. Nach einer Umstrukturierung im Jahr 2025 wechselte er auf den Posten des stellvertretenden Generaldirektors (Assistant Director-General) für Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention.

Die Verbindung zu den US-Ereignissen und dem Laborleak

Farrar war im Februar 2020 der Initiator und Kernbestandteil einer berüchtigten, geheimen E-Mail-Kette und Telefonkonferenz mit Dr. Anthony Fauci und anderen Top-Virologen. Das kann man in Anthony Faucis Tagebuch nachlesen:

Aus später freigeklagten Dokumenten ging hervor, dass Farrar und seine Kollegen den Verdacht, dass das Virus aus dem Wuhan Institute of Virology entwichen sein könnte, intern anfangs für „sehr plausibel“ hielten.

Kurz nach diesen internen Zweifeln änderten die beteiligten Wissenschaftler ihre öffentliche Darstellung drastisch. Es erschien das einflussreiche Paper „The Proximal Origin of SARS-CoV-2“, das ein Laborleck als unmöglich zurückwies. US-Untersuchungsausschüsse im Kongress werfen Farrar und Fauci seit langem vor, diese Publikation gezielt orchestriert zu haben, um die Labor-Theorie politisch zu unterdrücken und die US-Verstrickung in die Wuhan-Forschung (über Institutionen wie die EcoHealth Alliance) zu verschleiern.

Farrar verteidigte sich später in seinem Buch „Spike“ und betonte, er habe die Labor-Theorie anfangs völlig unvoreingenommen geprüft, sei aber aufgrund der Daten zu dem Schluss gekommen, dass ein natürlicher Ursprung wahrscheinlicher sei.

Nun Farrar trat “zufällig” am gleichen Tag, wie Morens seine Schuld vor Gericht zugibt von seinem WHO Posten zurück.

Farrar und Fauci waren die Architekten, die die Laborleck-Theorie im Jahr 2020 politisch und medial abwürgten. David Morens war der loyale Gehilfe, der in den Folgejahren illegale Methoden anwandte, um die Spuren dieser Absprachen vor den Augen der Öffentlichkeit und des US-Parlaments zu verbergen – ein System, das 2026 endgültig vor Gericht kollabiert ist.

Farrars Rücktritt markiert das Ende der Ära jener westlichen Top-Wissenschaftler an der WHO-Spitze, die die frühe Phase der Pandemie geprägt haben, während das politische Nachspiel um das Laborleak in den USA sich seinem Höhepunkt nähert.

Wie passt Christian Drosten in dieses Bild?

Prof. Dr. Christian Drosten war als direkter Teilnehmer der geheimen Februar-Konferenz 2020 von Beginn an tief in das Netzwerk um Farrar und Fauci eingebunden. Während er in Deutschland als wichtigster wissenschaftlicher Berater der Bundesregierung die Pandemie-Politik maßgeblich prägte, agierte er auf internationaler Ebene als einer der entschiedensten Verteidiger der Theorie eines rein natürlichen Virus-Ursprungs.

Drosten war Teilnehmer der geheimen Fauci-Farrar-Konferenz (Februar 2020). Als Jeremy Farrar am 1. Februar 2020 die eilige und vertrauliche Telefonkonferenz mit Anthony Fauci organisierte, um über ein mögliches Laborleck in Wuhan zu beraten, holte er gezielt europäische Top-Virologen hinzu – darunter Christian Drosten von der Charité Berlin. Im Gegensatz zu den US-amerikanischen und britischen Forschern (wie Kristian Andersen), die das Virus zunächst für manipuliert hielten, lehnte Drosten die Laborhypothese sofort und vehement ab.

Drosten stand in direktem Kontakt mit Farrar und Daszak:

Aus den ungeschwärzten NIH-E-Mails geht hervor, dass Drosten am 8. Februar 2020 genervt auf die anhaltenden Labor-Zweifel seiner Kollegen reagierte. Er schrieb wörtlich in die Runde: „Kann mir jemand bei einer Frage helfen: Haben wir uns nicht versammelt, um eine bestimmte Theorie zu prüfen und sie, wenn möglich, zu verwerfen? Wer hat diese Geschichte überhaupt erst aufgebracht?“ US-Ermittler werten diese E-Mail als Beweis dafür, dass es von Anfang an das Ziel der Gruppe war, das Laborleck politisch „abzuschießen“, anstatt es ergebnisoffen zu prüfen.

Nur wenige Tage nach der Konferenz, am 17. Februar 2020, gehörte Drosten zu den Erstunterzeichnern eines hochgradig einflussreichen Statements im Fachmagazin The Lancet. Der von Christian Drosten und weiteren Wissenschaftlern unterzeichnete Brief, der den natürlichen Ursprung von COVID-19 unterstützt, wurde am 19. Februar 2020 in The Lancet veröffentlicht. Das Dokument bezeichnet alternative Theorien als „Verschwörungstheorien“ und wurde maßgeblich von Peter Daszak (EcoHealth Alliance) organisiert. Die Belege dafür, dass der Lancet-Brief von Peter Daszak (EcoHealth Alliance) heimlich im Hintergrund organisiert und orchestriert wurde, stammen aus seinen eigenen E-Mails.

Während das US-Netzwerk um Fauci mit Vertuschungsvorwürfen kämpfte, stieg Drosten in Deutschland zum mächtigsten Berater von Bundeskanzlerin Angela Merkel und Gesundheitsminister Jens Spahn auf. Drosten nutzte seine enorme mediale Reichweite (u. a. über den NDR-Podcast Das Coronavirus-Update), um die deutsche Öffentlichkeit mit ihm genehmen wissenschaftlichen Daten in die gewünschte Richtung zu manipulieren. Gleichzeitig kanzelte er, analog zu Fauci in den USA, die Labor-Theorie in Talkshows über Monate als wissenschaftlich unbegründet ab und plädierte stattdessen für Marderhunde auf chinesischen Wildtiermärkten als Ursprung. Kritische Stimmen im deutschsprachigen Raum, wie der Hamburger Physiker Prof. Roland Wiesendanger, der früh Indizien für ein Laborleck vorlegte, wurden unter Verweis auf Drostens Expertise öffentlich und akademisch marginalisiert.

Durch die Veröffentlichung interner Chat-Protokolle der US-Forscher im Sommer 2026 geriet auch Drosten erneut in Erklärungsnot. Die Chats zeigen, dass die US-Autoren des Proximal Origin-Papers sich intern wunderten, dass Drosten angeblich nichts von den riskanten Gain-of-Function-Experimenten in Wuhan gewusst haben wollte. Biologe Kristian Andersen schrieb intern: „Drosten soll nichts von der Forschung am WIV gewusst haben? Das fällt schwer zu glauben – zumal wir natürlich in der Telefonkonferenz darüber gesprochen haben.“

Drosten musste daraufhin im Rahmen des Corona-Untersuchungsausschusses im Bundestag aussagen. Er stritt eine direkte Beteiligung an der Formulierung des US-Vertuschungspapiers ab und betonte, er habe lediglich seine virologische Facheinschätzung geteilt.

Christian Drosten funktionierte in dieser Situation als das europäische Pendant zu Anthony Fauci . Während er national die politische Marschrichtung für Lockdowns und Schutzmaßnahmen vorgab, half er international auf wissenschaftlicher Ebene entscheidend mit, die Brandmauer gegen die Laborleck-Theorie hochzuziehen.

Mehr zu Christian Drosten Rolle:

Unterstützungsmöglichkeiten:

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Andere Unterstützungsmöglichkeiten für Holgers und meine Forschung: