Willem Engels hat öffentliche Daten des Niederländischen Gesundheitsministeriums getweetet, welche das niederländische Corona Narrativ mit staatlichen Daten demontieren.

Link zum 267 seitigen Datensatz: https://www.rivm.nl/sites/default/files/2023-09/Document-for-audit-committee-Self-evaluation-report-Scientific-audit-2023-COVID-19-data-analytics-and-modelling.pdf

Wieder ein Sieg errungen! Die Punktdiagrammen, die als Grundlage für den QR-Code dienten, wurden freigegeben!

Es ging nicht von Herzen, aber „we got them“

Wir können durchaus von einer Bombe sprechen. Der QR-Code war eine Straftat, die der Staat lange Zeit zu vertuschen versucht hat.

Das Verfahren gegen den verhassten QR-Code/CTB läuft noch.

Grundsätzlich wird am 28. Juli 2026 ein Haftbefehl erlassen. Allerdings ist das neue Beweis genug Grund, diesen Fall wieder aufzunehmen.

Ein pikantes Detail ist, dass die Corona-Enquête Wallinga, die für diese Modellierungsdiagramme verantwortlich war, bereits von der Kommission gehört wurde und dass die Verhandlung in der Klage gegen den QR-Code bereits stattgefunden hat.

Zusätzlich war es keineswegs einfach, die Diagramme zu finden, obwohl VWS angegeben hatte, sie zu veröffentlichen.

Fast auf den Tag genau vor 2 Jahren wurde die Entscheidung, die Diagramme geheim zu halten, zurückgenommen, und VWS gibt nun zu, dass das Interesse an der Öffentlichkeit gegenüber anderen Interessen überwiegt.

Es war ein Graben in verschiedenen Dokumenten, aber auf Seite 33 von https://rivm.nl/sites/default/files/2023-09/Document-for-audit-committee-Self-evaluation-report-Scientific-audit-2023-COVID-19-data-analytics-and-modelling.pdf steht es dann!

Besonders der Text ist vernichtend für den QR-Code:

„... Die Größe jedes blauen Punktes ist proportional zur Anzahl der Paare.... Die Infizierenden in der Altersgruppe 30-49 waren oft vollständig geimpft. Die relativ hohe Anzahl von Fallpaaren, bei denen beide Fälle vollständig geimpft waren, spiegelte die hohe Impfquote im Januar 2022 wider....“

Etwas, das für jeden, der das C19-Desaster verfolgte, evident war, wird nun endlich vom Staat zugegeben. Die Impfung bremste die Übertragung nicht, der QR-Code war eine illegitime Form der Diskriminierung, denn er diente keinem realen Zweck.

Es wäre gut, Wallinga doch noch einmal extra vorzuladen. Nicht zuletzt wegen 2 Artikeln, die er selbst früher über Saisonaleffekte, Schulschließungen und asymptomatische Übertragung veröffentlicht hat. Er wusste sehr genau, was er tat...

Es geht hier um den Evaluationsbericht des niederländischen RIVM aus dem Jahr 2023, wonach im Januar 2022 aufgrund hoher Impfquoten viele Infektionen zwischen vollständig Geimpften stattfanden. Die Daten sind Teil der niederländischen parlamentarischen Aufarbeitung.

Die parlamentarische und wissenschaftliche Aufarbeitung der Corona-Maßnahmen in den Niederlanden basiert auf zwei separaten Prozessen: der parlamentarischen Enquete-Kommission und dem wissenschaftlichen RIVM-Audit.

https://www.rivm.nl/sites/default/files/2023-09/Report-Audit-RIVM-COVID-19-data-analytics-and-modelling-for-scientific-advice-to-policy-makers.pdf

Die politische Aufarbeitung erfolgt in den Niederlanden durch eine parlamentarische Enquete-Kommission (Parlementaire Enquêtecommissie Corona).

Prof. Dr. Jacco Wallinga ist der Leiter der Abteilung für Modellierung von Infektionskrankheiten am RIVM. Er war maßgeblich für die Berechnungen verantwortlich, auf denen die politischen Entscheidungen der Regierung basierten.

Die Kommission befragt Wissenschaftler, Minister und Krisenmanager systematisch. Ziel ist es herauszufinden, ob die politischen Maßnahmen (wie der Corona-Pass / CTB – Coronatoegangsbewijs) verhältnismäßig waren und ob wissenschaftliche Ratschläge transparent kommuniziert wurden.

Der im Tweet verlinkte RIVM Self-Evaluation Report des Nationalen Institut für Gesundheit und Umwelt (RIVM) ist laut google KI kein geheimes Enthüllungsdokument, sondern ein im September 2023 offiziell veröffentlichter Selbstevaluierungsbericht. Wenn man sich die Pfadstruktur anschaut, scheint das so zu sein: https://www.rivm.nl/sites/default/files/2023-09/. Da ich die Niederländische Enquete nicht verfolge kann ich nicht beurteilen, ob die niederländischen Aufklärer das Dokument einfach 3 Jahre übersehen haben. Willem behauptet, die Daten wären komplett neu und vorher nicht veröffentlicht worden. Wie auch immer, der Bericht diente einer internationalen Expertenkommission zur Überprüfung der wissenschaftlichen Datenqualität und Modellierung während der Pandemie.

Die Grafiken zeigten, dass sich zu diesem Zeitpunkt auch viele vollständig geimpfte Personen infizierten und das Virus übertrugen.

Um zu beurteilen, ob es nun relevant ist, ob vor allem die “geimpften” das Virus übertragen braucht man die jeweiligen Impfquoten. Bei einer Impfquote von über 90% wäre es erwartbar, dass vor allem die Gespritzten übertragen, weil es kaum Ungespritzte gäbe.

Grundimmunisierung (mindestens 2 Dosen): ca. 65,7 %

Mindestens eine Impfdosis: ca. 70,3 % bis 71,6 %

Erste Auffrischungsimpfung (Booster): ca. 52,6 %

Wenn aber nur 52,6% geboostert sind, aber die Hauptüberträger sind, DANN sieht die Sache schon etwas anders aus. Zumal, wenn die COVID-Produkte funktioniert hätten, hätten die Hauptüberträger die Unbehandelten sein müssen.

Der Bericht stellt klar, dass dies die Folge einer sehr hohen Impfquote in der Altersgruppe der 30- bis 49-Jährigen im Januar 2022 war. Wenn ein Großteil der Bevölkerung geimpft ist, finden statistisch auch die meisten Infektionspaare zwischen Geimpften statt. Angeblich hätten sich die Ungeimpften weniger getroffen, weil sie nicht durften. Die Realität sah anders aus, man traf sich eher auf noch engerem Raum, heimlich, aber das passt nicht ins Weltbild.

Leider war der Schutz vor Übertragung der Grund für die Impfpassapps, 2G und 3G Regeln. Alles beruhte darauf, eine Unterbrechung der Übertragung zu erwirken, die nie getestet wurde, und von der, laut Spahn, auch alle wussten, dass es die nicht gibt. Wenn nun die Übertragung vor allem zwischen den Geimpften und schlimmer noch Geboosterten stattfand, sind die staatlichen Maßnahmen ad absurdum geführt.

Das gleiche Phänomen sieht man laut RKI-Files in den deutschen SORMAS Daten. Daher hat das RKI SORMAS vorsorglich abgeschaltet, nachdem selbst das Frisieren der Daten die Sichtweise er Politik nicht belegen konnte.

SORMAS selbst war eine Open-Source-Software, die vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI) entwickelt wurde. Das System lief dezentral auf den Servern der jeweiligen Gesundheitsämter oder Bundesländer. Das RKI oder die Bundesregierung hatten zu keinem Zeitpunkt direkten Zugriff auf die lokalen SORMAS-Datenbanken, sondern erhielten ausschließlich die anonymisierten Pflichtmeldungen gemäß Infektionsschutzgesetz. Die SORMAS Datensätze des RKI-bilden daher das exakte und vollständige deutsche Äquivalent zu den im Tweet diskutierten Daten des niederländischen RIVM.

SORMAS zeigte nämlich das Gleiche wie die Niederländischen Daten, nämlich dass die Booster sogar noch schlechter waren als die Grundimmunisierung, was laut der aktuellen wissenschaftlichen Literatur (IgG4-Shift) auch korrekt war.

„Seit KW 10/11 wird Impfwirksamkeit für Grundimmunisierung teilweise höher geschätzt, als für Auffrischimpfung; unplausible Ergebnisse.“

Da nicht sein kann, was nicht sein kann, muss das Problem natürlich bei SORMAS liegen und nicht an der segensbringenden Impfung. Man fingiert angeblich Technische Probleme und löscht Datensätze, die einem nicht ins Weltbild passen.

„Fehlerhafte Daten in SORMAS; duplizierte Fälle seit Mitte Februar; aktuell noch keine Eingrenzung der betroffenen Fälle oder Ansatz zur Datenbereinigung möglich; daher Vorschlag: Darstellungen in Wochenbericht nicht zeigen; ggf. als Grund technische Probleme in Datenübermittlung mit externer Meldesoftware angeben; eleganter mit Hinweis auf Veränderung epidemischer Lage

Neue Analyse mit Ausschluss der 106 betroffenen SORMAS-GÄ wurde in Auftrag gegeben“ (04.05.2022)

Damit war das Problem aber leider nicht behoben. Selbst nach Bereinigung, zeigte das System, was mittlerweile mehrfach publiziert ist: Je mehr Impfungen, desto häufigere Infektionen. Die Antwort war: Mehr löschen!

„Da bei der Analyse der Impfeffektivitäent [sic] auffiel, dass die Effektivität der Grundimmunisierung höher ausfiel als die der Boosterimpfung, wurde dem auf den Grund gegangen. Es wurde vermutet, dass fehlerhafte SORMAS Daten dazu führten. Die Analyse zeigte jedoch, dass auch nach Ausschluss der SORMAS Daten, dieser Effekt noch sichtbar war. Allerdings zeigte die Analyse der reinen SORMAS Daten, dass die Effektivität aller Impfungen mit der Zeit nachließ, was nicht erklärbar war. Daher müssen SORMAS Daten bereinigt werden“ (09.05.2022)

Auf die Idee, das die Arbeitshypothese, dass die Impfungen funktionieren falsch sein könnte, und dass SORMAS die Datenlage korrekt darstellte, kam man beim RKI leider nicht.

Das Datenlöschen ist damit noch nicht beendet, es werden noch weitere Datensätze, die nicht ins Weltbild passen eliminiert.

„SORMAS wird von den Meldedaten voraussichtlich komplett rausgenommen Aktueller Stand SORMAS: 105 betroffene Gesundheitsämter, Rückmeldung an SORMAS von 29 Gesundheitsämter, 15 Gesundheitsämter haben eine Datenbereinigung vorgenommen.“ (25.05.2022)

Immerhin hat man einen neuen Schuldigen neben dem bösen wegmutierten Virus gefunden.

„Problematik mit Impfdaten vor allem auf Probleme mit SORMAS zurückzuführen. Gemeinsam mit HZI auf Fehlersuche; seit 8 Wochen wird keine Imfeffektivität [sic] mehr ausgewiesen; viele Anfragen hierzu.“ (22.06.2022)

Zurück zu den niederländischen Daten, die die Politiker zur gleichen Zeit vor das gleiche Dilemma stellten: Die Daten zeigten das Gegenteil dessen, was die Politik behaupten wollte, also das Gleiche wie die deutschen SORMAS Daten.

Im eigentlichen Report sind die Daten über viele Seiten verteilt. Remco hat sie zusammengetragen, damit das Ganze übersichtlicher wird.

Willem Engel tweetete dazu auf holländisch:

Es ist noch schlimmer, als wir schon dachten...



Am Freitag erhielt ich eine Nachricht vom VWS bezüglich der Bollen-Grafiken. Endlich wurden diese freigegeben. Allerdings waren sie nicht bei den übersandten Unterlagen dabei. Heute habe ich alle Unterlagen dann doch noch erhalten. Im vorherigen Beitrag bin ich auf das eingegangen, was ich durch Suchen nach den Dateinamen an Bollen-Grafiken finden konnte. siehe https://x.com/dancalegria/status/2070883633242464615



Heute wurden Dezember 2021 und Februar 2022 freigegeben.



In der Dezember-Grafik ist deutlich zu sehen, dass die Verbreitung nahezu ausschließlich bei den „Geimpften“ lag.



Achten Sie auch auf die Bildunterschrift, man war verblüfft über das beobachtete Phänomen. Im Dezember ist noch viel deutlicher zu erkennen, dass die Verbreitung fast ausschließlich durch „Geimpfte“ verursacht wurde. Die Verschiebung hin zu den Geboosterten verstärkt das Bild, dass die Impfung die Transmission überhaupt nicht gebremst hat, auch nicht, wenn mehr Impfungen verabreicht wurden (die Geschichte von der nachlassenden Schutzwirkung ist damit auch ins Reich der Fabeln verwiesen).



Die Bildunterschrift bei dem Vergleich zwischen Januar 2022 und Februar 2022 ist noch schlimmer.



„Verschiebung von vollständig geimpften Kindern und Erwachsenen zu geboosterten Älteren. Muster bei Ungeimpften konstant: Kinder untereinander mit ihren (ungeimpften) Eltern.“



Die Verschiebung von „geimpft“ zu geboostert setzte sich im Februar fort, die Vulnerablen wurden also auf keine Weise geschützt, auch nicht durch Kinder, die nur durch „Impfung“ gefährdet waren und nicht durch Infektion.



Dann wird der Staat zweifellos vorbringen, dass zu diesem Zeitpunkt auf Basis früherer Vorhersagen und voreiliger Messungen angenommen werden durfte, dass es doch eine Wirkung haben könnte. Dieser Vogel fliegt jedoch nicht. Dass es keine Wirkung gegen Transmission gab, war im Dezember 2021 oder zumindest im Januar 2022 schon sehr deutlich. Trotzdem hat das CTB bis Ende Februar gedauert.



Dazu kommt, dass es keine Marktzulassung durch die Europäische Kommission bezüglich der Beherrschung der Transmission gibt. Die Zulassung wurde nur erteilt, um zu verhindern, dass Menschen schwer erkranken oder sterben. Die Art und Weise, wie die Impfung in Verbindung mit dem CTB eingesetzt wurde, war off-label.



Große Gruppen von Menschen wurden auch genudged, sich impfen zu lassen, damit sie am sozialen und gesellschaftlichen Leben teilnehmen konnten, während sie selbst kein Risiko durch eine Corona-Infektion eingingen.



All das war vor der Einführung des CTB bekannt.



Die Impfung und vor allem das CTB darüber hinaus hat ein falsches Gefühl von Sicherheit und Schutz erzeugt, neben der enormen Polarisierung in der Gesellschaft.



Es ist äußerst verwerflich, dass der Staat mehrere Verfahren geführt hat, in denen die klagende Partei immer wieder nach Beweisen für die Wirksamkeit der Impfungen und des CTB gefragt hat und dies wissentlich und willentlich zurückgehalten hat, bis eine Freigabe durch ein gerichtliches Verfahren erzwungen wurde.



Glücklicherweise müssen die „Impfungen“ und das Corona-Zugangszeugnis noch von der PEC besprochen werden.



Leiten Sie diesen Beitrag bitte besonders an die weiter, die es brauchen.

Für die Niederlanden vielleicht neue, überraschende Daten. Für Deutschland nur eine weitere Bestätigung der SORMAS Daten und der Cleveland Studie.

So gesehen nicht neu, nicht skandalös, nur ein weiterer Beleg, dass alle Regierungen die gleichen Daten hatte und alle gelogen haben.

In den Niederlanden werden vorerst genauso wenig rechtliche Konsequenzen gezogen werden wie in allen anderen Ländern des Wertewestens.

Die niederländischen Daten gibt es auch als Preprint:

Backer, J. A., Leung, K. Y., Andeweg, S. P., Van De Kassteele, J., Veldhuijzen, I., Hahné, S., & Wallinga, J. (2026). Who infected the reported cases? Evidence from 678,482 COVID-19 cases with identified infector collected in routine surveillance in the Netherlands, 2020-2022. medRxiv. https://doi.org/10.64898/2026.05.15.26347859

Hier wird die Lage politisch korrekt schöngeredet:

“Die meisten Übertragungspaare wurden zwischen Personen gemeldet, die nicht (vollständig) geimpft sind, und die Zahlen lagen stets über den Erwartungen, wie die positiven Residualabweichungen (in Rot) im unteren linken Quadranten von Abb. 4 zeigen. Im gegenüberliegenden Quadranten waren Übertragungen zwischen vollständig geimpften Personen seltener, als es allein aufgrund der Impfquote zu erwarten wäre. Im unteren rechten Quadranten schützte die Impfung vollständig geimpfte Personen größtenteils vor einer Infektion durch nicht (vollständig) geimpfte Personen. Eine bemerkenswerte Ausnahme bildet die Tatsache, dass Übertragungen auf der unteren Off-Diagonalen häufiger auftraten als erwartet. Dabei handelte es sich höchstwahrscheinlich um Übertragungen innerhalb des Haushalts von nicht (vollständig) geimpften Kindern auf vollständig geimpfte Eltern, was auf einen „undichten“ statt eines „Alles-oder-Nichts“-Schutzes durch den Impfstoff hindeutet. Schließlich war im oberen linken Quadranten die Anzahl der Übertragungen von vollständig geimpften auf nicht (vollständig) geimpfte Personen geringer als erwartet, was auf eine Wirkung des Impfstoffs auf die Weiterverbreitung hindeutet.”

Klingt irgendwie anders als im Abschlussbericht?

Unterstützungsmöglichkeiten:

Bücherwunschzettel: https://www.amazon.de/registries/gl/owner-view/30LG3DJ4ET90L?ref_=list_d_gl_lfu_nav

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