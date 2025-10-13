Das Spike-Protein wird im Endoplasmatischen Retikulum (ER) produziert

Das sagt zumindest BioNTech/Pfizer den australischen Zulassungsunterlagen.

Und das gleich in zwei verschiedenen Dokumenten.

Richtig schön durch Fluoreszenzmikroskopie belegt.

Es steht sogar im Text:

“Das exprimierte S-Protein kolokalisierte mit einem Marker des endoplasmatischen Retikulums (ER), was darauf hindeutet, dass das S-Protein innerhalb des ER für die Oberflächenexpression oder Sekretion synthetisiert und verarbeitet wird.“

“Mittels Immunfluoreszenzfärbung von HEK-293-Zellen, die mit BNT162b2-RNA (DS) transfiziert wurden, wurde untersucht, ob das Konstrukt im endoplasmatischen Retikulum (ER) verarbeitet wurde.

Wichtigste Ergebnisse

Es wurde eine Kolokalisierung des S-Protein-Antigens mit einem ER-Marker festgestellt, was darauf hindeutet, dass das S-Protein im ER verarbeitet wird (Abbildung 2-19). “

Warum ist es schlimm, dass das Spike-Protein im Endoplasmatischen Retikulum produziert wird?

Die Funktionen des rauen ER

Die Proteine des sekretorischen Weges unterscheiden sich bezüglich ihres Transports in das ER-Lumen von den an freien Ribosomen gebildeten cytosolischen Proteinen. Sekretorische Proteine verlassen das ER verpackt in Vesikel, […].

Über die Produktion sekretorischer Proteine hinaus ist das raue ER allgemein der Syntheseort für neue Membranen. […] Künftige Membranproteine werden in den meisten Fällen cotranslational gefaltet, in die Membran insertiert und durch hydrophobe Wechselwirkungen verankert. […]

Der Golgi-Apparat funktioniert im Grunde wie die Post: Er empfängt Proteinpäckchen aus dem Endoplasmatischen Retikulum. Innerhalb des Golgi werden diese Proteine modifiziert, indem Zuckermonomere entfernt oder ersetzt werden. Zusätzlich werden die Proteine sortiert, indem Identifikationssymbole wie Phosphatgruppen (ähnlich einer Postleitzahl) angehängt werden. Diese „Postleitzahl“ nennt den Zielort. Schließlich werden die Proteine in Transportvesikeln versendet.

“Bei der Suche nach einem einzelnen SARS-CoV-2-Protein, das für diese Aktivität verantwortlich ist, wurden mindestens fünf virale Proteine identifiziert, M, S, E, Orf6 und nsp3, die bei Expression in eukaryotischen Zellen eine Golgi-Fragmentierung induzierten.”

Die Fragmentierung des Golgi-Apparates kann zu komplexen Autoantikörpern führen.

Im Endoplasmatischen Retikulum produzierte Proteine werden wahrscheinlich auch auf MHC I Molekülen präsentiert, da MHC I Moleküle im ER beladen werden und das Spike sich da auch befindet. Ein Beladen von MHC I Molekülen mit Spike-Protein-Fragmenten dürfte somit nicht zu verhindern sein, auch wenn nicht exakt geklärt ist, wie das Binden von Proteinfragmenten an MHC-Moleküle geregelt ist. Das ist immer noch Teil der aktuellen Forschung. Das Spike-Protein wird vielleicht sowohl auf MHC I als auch MHC II präsentiert, so genau hat das leider nie jemand untersucht, es gibt aber zumindest eine Publikation zum Thema von Siguna Müller.

Fazit:

Weil das Spike-Protein im ER Produziert wird,

kann es zu ER-Stress und damit Golgi Fragmentierung führen, was zu Autoimmunreaktionen führen kann. kann es an MHC I Moleküle gebunden werden und so direkt T-Killerzellen aktivieren, welche die entsprechenden Zellen zerstören. kommt es zu mit Spike-Protein gefüllten Vesikeln/Exosomen.

Dass das Spike-Protein NICHT IM ZYTOSOL sondern im Endoplasmatischen Reticulum produziert wird, hätte die Alarmglocken klingeln lassen sollen.