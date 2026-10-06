Eine Frage, die immer wieder aufkommt: Was bringt Nikotin bei gesundheitlichen Problemen im Zusammenhang mit dem Spike-Protein?

Die Wirkung von Nikotin bei Spikeopathie basiert auf der biochemische Interaktion zwischen dem SARS-CoV-2-Spike-Protein, Nikotin und den nikotinischen Acetylcholinrezeptoren (nAChRs).

Nikotinische Acetylcholinrezeptoren (nAChRs)

nAChRs sind ionenkanalgekoppelte Rezeptoren, die normalerweise durch den körpereigenen Neurotransmitter Acetylcholin (ACh) aktiviert werden. Sie sitzen auf Nervenzellen im Gehirn, auf Muskelzellen und auf Immunzellen.

Bei Aktivierung öffnen sie sich für Ionen (wie Natrium und Calcium). Dies steuert die neuronale Signalübertragung, die Durchblutung, die kognitive Leistung („Brain Fog“) und reguliert über den Vagusnerv das Immunsystem (Hemmung von Entzündungen).

Die beiden klinisch wichtigsten Subtypen bei Post-COVID/ME-CFS sind

alpha7-nAChR (stark auf Immunzellen und im Gehirn vertreten) und

alpha4beta2-nAChR (wichtig für Kognition und Dopaminfreisetzung).

“(Cholinerge Neuromodulation): AChR befinden sich in den Membranen der Nervenzellkörper sowie an prä- und postsynaptischen Stellen und an den Axonmembranen. Die ACh-Bindung reguliert sowohl die Geschwindigkeit als auch die Menge der Transmitterfreisetzung sowie die Erregbarkeit der Zellen; außerdem steuert sie die Netzwerkaktivitäten zwischen verschiedenen Kerngruppen sowie das synchronisierte Reaktionsverhalten auf interne und externe Reize. Die cholinerge neuromodulatorische Wirkung ist eine unverzichtbare Voraussetzung für neuronale Plastizität, neuronale Entwicklung und Lernprozesse. Somit werden zahlreiche physiologische Funktionen (Schlaf, Wachheit, Müdigkeit, Angst, Ernährungsverhalten, Kognition und zentrale Schmerzverarbeitung) interaktiv durch die cholinerge Neuromodulation reguliert. Die beiden verschiedenen Subtypen der AChRs binden – abgesehen von ACh – entweder an Nikotin (nAChRs) oder an Muskarin (mAChRs). Während mAChRs langsam wirken und über zahlreiche kanonische und nicht-kanonische Signalwege eine Vielzahl von exzitatorischen oder inhibitorischen Übertragungseffekten fördern, bestehen nAChRs aus einer homomeren (α) oder heteromeren (α/β) Konfiguration aus 5 Untereinheiten, die Kalziumkanäle bilden, die schnell auf agonistische Stimulation reagieren. Diese allosterischen nAChRs sind die Hauptstrukturen der zentralen und autonomen Neuromodulation und bilden die Grundlage für eine große Plastizität hinsichtlich Anzahl, Bindungsstellen und Affinität in Abhängigkeit von der Agonistenstimulation.”

Wie das Spike-Protein Rezeptoren blockiert

Das Spike-Glykoprotein, egal ob aus einer natürlichen Infektion oder langanhaltend gebildet durch mRNA-Impfstoffe, besitzt eine spezifische Aminosäuresequenz, die strukturell verblüffende Ähnlichkeiten mit Schlangengiften (Neurotoxinen) wie alpha -Bungarotoxin aufweist. Das Spike-Protein besitzt die Fähigkeit, die Blut-Hirn-Schranke zu überwinden.

Rezeptor-Binding (Inhibition): Diese neurotoxin-ähnliche Region des Spike-Proteins bindet mit hoher Affinität an die nAChRs (insbesondere an die alpha7- und alpha4 beta2-Subtypen.

Der Blockade-Mechanismus: Das Spike-Protein blockiert den Rezeptor entweder direkt an der Bindungsstelle (orthosterisch) oder verändert dessen Struktur von außen (allosterisch).

Die biochemische Konsequenz: Der Ionenkanal kann sich nicht mehr richtig öffnen. Selbst wenn der Körper Acetylcholin ausschüttet, bleibt das Signal wirkungslos.

“Vereinfachtes Wirkprinzip von SCoV2P an α7-nAChRs. A: Durch die Zugabe von ACh können α7-nAChRs vom geschlossenen Ruhezustand (R) in einen offenen (O), ionenleitenden Zustand übergehen, bevor der Rezeptor in den agonistenunempfindlichen, desensibilisierten Zustand (D) übergeht. Es wird angenommen, dass α7-nAChRs vor der offenen Konformation einen intermediären, nichtleitenden Zustand (z. B. den Flip-[RF]-Zustand) durchlaufen (38). Die dargestellte schematische Darstellung ist vereinfacht und zeigt nicht die zahlreichen ACh-Bindungsstellen und die damit verbundenen Übergangszustände. B: SCoV2P ist ein allosterischer Modulator, der in der Lage ist, die ACh-Potenz und -Wirksamkeit von α7-nAChRs konzentrationsabhängig zu verändern. Bei niedrigen Peptidkonzentrationen stützen unsere Daten die Schlussfolgerung, dass SCoV2P α7-nAChRs vom Ruhezustand in einen Zwischenzustand überführen kann. Die durch SCoV2P induzierten strukturellen Veränderungen, die α7-nAChRs für eine schnelle Aktivierung vorbereiten, könnten dazu führen, dass durch einen Agonisten ausgelöste Konformationsänderungen zusätzlich stabiler sind oder schneller ablaufen, was letztlich zu verstärkten (O) ACh-vermittelten Reaktionen führt. C: SCoV2P ist zudem in der Lage, α7-nAChRs aus dem durch Nikotin induzierten desensibilisierten Zustand zurück in den geschlossenen Zustand zu versetzen. ACh: Acetylcholin; SCoV2P: SARS-CoV-2-Glykoprotein-Peptid; nAChR: nikotinischer Acetylcholinrezeptor.”

“(nAChR-Kompetition zwischen ACh, SARS-CoV-2 und Nikotin): Membrangebundene neuromodulatorische nAChRs binden auf nicht-intrinsische Weise an SARS-CoV-2-Viren, verdrängen dabei den natürlichen Liganden (ACh) und beeinträchtigen dadurch die neuromodulatorische cholinerge Signalübertragung erheblich (A). Aufgrund der hohen Affinität von Nikotin zu nAChRs wird das Virus durch Nikotin aus der Bindungsstelle an den nAChRs verdrängt, wodurch die Blockade der cholinergen neuromodulatorischen Signalübertragung aufgehoben wird (B). Da Long-COVID-Patienten bereits SARS-CoV-2-spezifische Antikörper gebildet haben, werden die freigesetzten Viren von diesen Antikörpern eingefangen, wodurch eine aktive Reinfektion mit SARS-CoV-2 verhindert wird (C). Sowohl die hohe intrinsische Aktivität von Nikotin an den nAChRs als auch die nikotininduzierte Hochregulation der nAChRs führen zur Wiederherstellung der ACh-vermittelten Neuromodulation (D).”

Systemische Folgen dieser Blockade („Spikeopathy“):

Dauerentzündung: Der cholinerge entzündungshemmende Signalweg bricht zusammen. Makrophagen und Mastzellen werden nicht mehr gebremst und schütten unkontrolliert Entzündungsstoffe (Zytokine, Histamin) aus. Dysautonomie (POTS): Die Acetylcholin-Kommunikation im autonomen Nervensystem ist gestört, was zu Herzrasen, Blutdruckschwankungen und Verdauungsproblemen führt. Brain Fog & Erschöpfung: Der Energiestoffwechsel und die neuronale Aktivierung im Gehirn werden massiv gedrosselt.

„Tunneling Nanotubes“ (TNTs) als Schmuggelwege

Normalerweise benötigt das SARS-CoV-2-Virus bestimmte Eintrittspforten auf der Zelloberfläche (wie den bekannten ACE2-Rezeptor), um eine Zelle zu infizieren. Nervenzellen im Gehirn besitzen diesen ACE2-Rezeptor jedoch kaum oder gar nicht. Trotzdem leiden viele Patienten unter massiven neurologischen Symptomen.

Tunneling Nanotubes (tunnelnde Nanoröhrchen) sind winzige, dynamische Brücken aus Proteinen (Aktinfilamenten), die sich spontan zwischen weit entfernten Zellen spannen können. Zellen nutzen diese Röhrchen normalerweise im gesunden Zustand, um wichtige Moleküle, Botenstoffe oder sogar Energie (Mitochondrien) direkt untereinander auszutauschen.

(A) SARS-CoV-2-infizierte Vero-E6-Zellen wurden gemeinsam mit SH-SY5Y-mCherry-Zellen kultiviert. Die Kokultur wurde nach 48 Stunden fixiert und mit dem Anti-N-Antikörper gefärbt, um das Virus nachzuweisen. Zweidimensionale (2D) konfokale Mikroskopaufnahme (links) und 3D-Rendering, erstellt mit der Software Imaris (rechts), die eine TNT-Verbindung zwischen SARS-CoV-2-infizierten Vero-E6-Zellen und SH-SY5Y-mCherry-Zellen zeigt. Die gelben Pfeile zeigen auf die TNT zwischen den Vero-E6- und den SH-SY5Y-mCherry-Zellen; die weißen Pfeile kennzeichnen das SARS-CoV-2-Anti-N-Signal innerhalb der TNT und in den Akzeptorzellen. (B) Die 2D-Konfokalmikroskopaufnahme und die 3D-Darstellung zeigen eine TNT, die infizierte Vero-E6-Zellen und SH-SY5Y-mCherry-Zellen verbindet. Die TNTs, die Vero-E6- und SH-SY5Y-mCherry-Zellen verbinden, sind in der 3D-Darstellung zu sehen. Die Kokultur wurde mit den Anti-N- und Anti-nsp3-Antikörpern gefärbt. Die weißen Pfeile zeigen das SARS-CoV-2-Anti-N-Signal an, und die grünen Pfeile zeigen das Anti-nsp3-Signal innerhalb des TNT an. Der gelbe Pfeil zeigt auf das TNT. (C) Die Kokultur wurde mit den Anti-N- und Anti-S-Antikörpern angefärbt, um das Virus nachzuweisen. Die grauen Pfeile zeigen auf das SARS-CoV-2-Anti-N-Signal, und die grünen Pfeile zeigen auf das Anti-S-Signal innerhalb des TNT. Der gelbe Pfeil zeigt auf das TNT. (D und E) 2D-Konfokalmikroskopaufnahme (D) und 3D-Rendering (E), die ein TNT zeigen, das zwei SH-SY5Y-mCherry-Zellen verbindet, die mit infizierten Vero-E6-Zellen in Kokultur gehalten wurden. Der gelbe Pfeil zeigt auf das TNT zwischen den SH-SY5Y-mCherry-Zellen. Die weißen Pfeile zeigen auf SARS-CoV-2 im Inneren des TNT. Das zelluläre Zytoplasma und die TNTs wurden mit CellMask Blue markiert. Maßstabsbalken: 10 μm.

Sobald SARS-CoV-2 eine Zelle infiziert hat, zwingt es diese dazu, vermehrt funktionale TNTs zu benachbarten Nervenzellen auszubilden.

Das Virus und seine viralen Proteine nutzen diese Tunnel als geschützte Schmuggelwege. Sie reisen im Inneren dieser Röhrchen (oder eng an deren Membran geschmiegt) direkt von Zelle zu Zelle, ohne die Zelle verlassen zu müssen.

Diese Entdeckung erklärt zwei der größten Rätsel von Long COVID, ME/CFS und der Spike-Protein-Pathologie (Spikeopathy):

Da das Virus und seine Spike-Proteine im Inneren der Tunnel direkt von einer Zelle in die nächste wandern, kommen sie nicht mit dem Außenraum der Zelle in Kon­takt. Antikörper, die im Blut oder in der Gewebeflüssigkeit zirkulieren, können das Virus dort schlichtweg nicht sehen, greifen oder neutralisieren.

Es erklärt, warum das Virus tiefe Gehirnareale infizieren und dort chronische Entzündungen (Neuroinflammation) auslösen kann, obwohl die dortigen Nervenzellen gar keine klassischen Andockstellen (ACE2) besitzen. Es wandert über die Tunnel von infizierten Zellen des Riechepithels tiefer und tiefer in das Nervensystem hinein.

Für das Verständnis postinfektiöser Zustände ist es von zentraler Bedeutung, die biologischen Rollen des freien Spike-Proteins und des vollständigen Virus bei diesem Tunnel-Mechanismus klar zu trennen:

Das Spike-Protein allein, wie es nach einer Infektion verbleiben oder nach einer mRNA-Injektion gebildet werden kann, kann nicht selbst aktiv durch die Tunnel reisen, um neue Zellen infektiös zu schädigen. Es besitzt keine genetische Information zur Replikation. Jedoch stößt es den Bau der Tunnel an: Wenn das freie Spike-Protein an Oberflächen-Rezeptoren bindet, löst es biochemischen Stress (über sogenannte Rho-GTPasen) aus, welcher das Zellskelett umbaut und die Zelle anweist, diese Notfall-Proteintunnel (TNTs) überhaupt erst zu errichten.

Nur das vollständige, vermehrungsfähige Virus nutzt diese Infrastruktur aktiv als Transportweg. Unter dem Elektronenmikroskop wurde nachgewiesen, dass SARS-CoV-2 im Inneren der Tunnel in Form von Doppelmembran-Vesikeln (DMVs) reist, also in zellulären „Fabrikhallen“, die für die Virusvermehrung notwendig sind. Das Ziel des Virus ist die echte Neuinfektion der Nachbarzelle ohne ACE2-Rezeptor.

Beim Post-Vaccination-Syndrom (Post-Vac) zirkuliert nur das Spike-Protein. Es führt über die unten beschriebene Rezeptorblockade zu erheblichem zellulären Stress und Symptomen, aber es findet keine fortlaufende, unterirdische Ausbreitung einer chronischen Infektion im Gehirn statt.

Bei Long COVID nach echter Infektion hingegen besteht das Risiko viraler Reservoirs (z. B. im Darm oder Riechepithel), bei denen das intakte Virus das Tunnel-Netzwerk nutzt, um sich dauerhaft im Nervensystem vor dem Immunsystem zu verstecken.

Verbindet man die Erkenntnisse über den Tunnelbau mit den klinischen Arbeiten zur Nikotintherapie, schließt sich der Kreis der biochemischen Kaskade:

Unabhängig von den inneren Tunneln bindet das freie oder virale Spike-Protein an der Zelloberfläche an die nikotinischen Acetylcholinrezeptoren. Es blockiert diese Rezeptoren wie ein falscher, abgebrochener Schlüssel und legt die normale Nerven- und Immunkommunikation lahm.

Die Blockade der alpha7-nAChRs führt dazu, dass der körpereigene cholinerge entzündungshemmende Signalweg zusammenbricht. Dies löst massiven zellulären Stress, Gewebeentzündungen und oxidative Prozesse in den Zellen aus. Genau dieser biochemische Stress und die Entzündungssignale sind es wiederum, welche die Zellen dazu veranlassen, die fehlerhaften Proteintunnel (TNTs) auszubilden. Das intakte Virus nutzt diese durch die Spike-Rezeptorblockade ausgelöste Stressreaktion aus, um sein unterirdisches Tunnelnetzwerk zur Ausbreitung aufzubauen.

Da Nikotin eine wesentlich höhere Bindungsaffinität zu den nAChR-Rezeptoren besitzt als das blockierende Spike-Protein, verdrängt es dieses kompetitiv von der Zelloberfläche. Durch das Lösen der Blockade und die Reaktivierung der alpha7-Rezeptoren wird der Entzündungsstopp-Schalter des Körpers wieder aktiviert. Der zelluläre Stress geht zurück. Ohne diese permanenten Stresssignale verliert die Zelle den biologischen Impuls, die fehlerhaften Notfall-Brücken (TNTs) weiter aufrechtzuerhalten. Dem Virus wird sprichwörtlich die Infrastruktur für die unterirdische Flucht entzogen.

Wie Nikotin den Blockade-Kreislauf durchbricht

Hier setzt die biochemische Rationale der transdermalen Nikotinpflaster-Therapie (LDTN) an. Nikotin fungiert als starker exogener Agonist (Aktivator) für genau diese Rezeptoren.

Es handelt sich hierbei um einen klassischen Verdrängungsmechanismus.

Nikotin besitzt eine signifikant höhere Bindungsaffinität zu den nikotinischen Rezeptoren als das Spike-Protein und sogar als das körpereigene Acetylcholin.

Wird dem System kontinuierlich niedrig dosiertes Nikotin zugeführt (z. B. über ein Pflaster), besetzt Nikotin bevorzugt die Bindungsstellen am Rezeptor. Es verdrängt das blockierende Spike-Protein kompetitiv („schubst es vom Rezeptor“). Das gelöste Spike-Protein ist nun wieder frei im Blutkreislauf.

Durch die Bindung von Nikotin öffnet sich der Ionenkanal wieder. Die cholinerge Neurotransmission wird wiederhergestellt.

Über die Aktivierung der reaktivierten alpha7-nAChRs auf Immunzellen wird die Ausschüttung von entzündungsfördernden Zytokinen (wie TNF-alpha und IL-6) blockiert. Die neuroinflammatorische Kaskade stoppt.

Das Spike-Protein wirkt biochemisch wie ein Dauer-Ausschalter (Antagonist) für das wichtigste Steuerungssystem unseres Ruhenervensystems. Nikotin wirkt in minimaler, kontrollierter Dosierung wie ein Universalschlüssel, der den Schalter blockiert, das Spike-Protein verdrängt und das System wieder in den „An“-Zustand (Normalfunktion) versetzt.

Fazit:

In der medizinischen Literatur wird der Einsatz von Nikotin teilweise gegensätzlich diskutiert:

Es gibt Publikationen, die zeigen, dass Nikotin und sein Metabolit Cotinin in der akuten Phase der Infektion die Expression zellulärer Proteine hochregulieren können, was den Eintritt des Virus in respiratorische Epithelzellen erleichtert.

Eine andere Studie testete die Bindung isolierter Spike-Fragmente an orthosterischen Bindungsstellen und bezweifelte, dass eine direkte kompetitive Verdrängung an exakt dieser Stelle der Hauptmechanismus ist, weshalb allosterische (indirekte) Effekte als wahrscheinlicher gelten.

Es gibt auch Warnungen vor den Risiken einer unkontrollierten Langzeitanwendung von Nikotin, da chronische Zufuhr zu Rezeptordesensibilisierung, Toleranzentwicklung und Abhängigkeit führen kann.

Auf PubMed und wissenschaftlichen Preprint-Plattformen gibt es jedoch eine Reihe von wissenschaftlichen Arbeiten, die sich explizit mit den Therapieerfolgen und Fallberichten zur transdermalen Nikotinpflaster-Therapie (LDTN – Low-Dose Transcutaneous Nicotine) bei Long COVID, ME/CFS und verwandten postinfektiösen Syndromen befassen.

Eine Fallserie dokumentierte die Behandlung von vier an schweren Long-COVID-Symptomen leidenden Nichtrauchern. Nach der Anwendung von transdermalen Nikotinpflastern über mehrere Tage kam es bei den Patienten zu einer sofortigen bis raschen und erheblichen Linderung oder sogar zur vollständigen Remission der systemischen, kognitiven und sensorischen Beschwerden (darunter chronische Fatigue, Schwäche und Brain Fog).

Mittels eines speziellen PET-Scans an einem Long-COVID-Patienten wurde nachgewiesen, dass nach der Anwendung von Nikotinpflastern die Anzahl der freien, funktionstüchtigen Bindungsstellen an den nikotinischen Acetylcholinrezeptoren (nAChRs) im Gehirn signifikant zunahm. Die neurologische Blockade wurde somit sichtbar gelöst.

Eine strukturierte Befragung von 231 Anwendern ergab, dass 73,5 % der Patienten von einer deutlichen und anhaltenden Verbesserung ihrer chronischen Symptome profitierten. Die Studie stuft die Anwendung von Nikotinpflastern als ein vielversprechendes Verfahren zur Linderung von Long-COVID-Symptomen ein.

Um die Sicherheit von Nikotinpflastern bei Nichtrauchern mit Post-COVID zu prüfen, wertete eine Meta-Analyse 33 prospektive Studien mit insgesamt 987 Nichtrauchern aus, die Nikotin für andere Erkrankungen erhielten. Die transdermale Anwendung erwies sich als äußerst sicher. Die häufigsten Nebenwirkungen waren lediglich temporäre Übelkeit und Juckreiz. Wichtig für die therapeutische Praxis: Es wurden keinerlei Fälle von Abhängigkeit, Entzugssymptomen oder schweren nikotinbedingten Krankenhausaufenthalten dokumentiert, sofern die Anwendung kontrolliert transdermal (über Pflaster) erfolgte.

Bei einer randomisierte, kontrollierte Studie untersuchte den Einsatz von Nikotinpflastern bei akuten, beatmeten Intensivpatienten mit schwerer COVID-19-Pneumonie. Hier zeigte Nikotin keinen signifikanten Nutzen bezüglich der 28-Tage-Mortalität oder Beatmungsdauer.

Der therapeutische Erfolg von Nikotin entfaltet sich primär in der Post-Akut-Phase (Long COVID / ME/CFS / Post-Vac), um das dort festsitzende Spike-Protein kompetitiv zu verdrängen und die chronische Rezeptorblockade zu lösen. Bei einer akuten, fulminanten Lungenentzündung greift dieser Mechanismus hingegen nicht.

Basierend auf den klinischen Fallberichten von Dr. Marco Leitzke und den begleitenden Anwendungsbeobachtungen (wie der im Helios-Klinikum Leisnig besprochenen Methodik) wurde in der wissenschaftlichen Literatur ein spezifisches Protokoll für die Low-Dose Transcutaneous Nicotine (LDTN)-Therapie etabliert.

Das Protokoll basiert ausschließlich auf transdermalen Pflastern (Depotpflastern). Nikotinkaugummis, Sprays oder E-Zigaretten sind ungeeignet, da sie zu schnellen Nikotin-Spitzen im Blut führen, welche die Rezeptoren desensibilisieren und stark suchterzeugend wirken.

Das Pflaster wird in der Regel alle 24 Stunden auf eine neue, unbehaarte Hautstelle (z. B. Oberarm oder Hüfte) geklebt.

Aufgrund von Gegenanzeigen (z. B. schwere Herzrhythmusstörungen, frischer Herzinfarkt oder schwere Hypertonie) muss das Schema zwingend mit einem Arzt abgestimmt werden.

In den Patientenauswertungen wird häufig beschrieben, dass es in den ersten Tagen nach Beginn der Therapie oder nach einer Änderung der Anwendung zu einer temporären Verschlimmerung der Symptome kommen kann (z. B. verstärkter Brain Fog, Müdigkeit oder leichte Gliederschmerzen).

Dies wird als Zeichen gewertet, dass das Nikotin erfolgreich die Blockade aufbricht. Die verdrängten Spike-Proteine zirkulieren kurzzeitig frei im Blut, bevor sie vom Immunsystem abgebaut werden, was eine vorübergehende Immunantwort auslöst.

Sollte die Reaktion zu heftig sein, wird in den Protokollen empfohlen, die Anwendung vorübergehend zu pausieren oder das Pflaster für einige Stunden zu entfernen.

Da Nichtraucher keine Toleranz gegenüber Nikotin besitzen, können rein physikalische Nebenwirkungen auftreten:

Schlafstörungen & lebhafte Träume: Nikotin aktiviert das Gehirn.

Übelkeit & Schwindel: Ein Zeichen dafür, dass die Aufnahme für den aktuellen Rezeptorstatus zu intensiv ist.

Hautirritationen: Rötungen an der Klebestelle.

Unterstützungsmöglichkeiten:

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Andere Unterstützungsmöglichkeiten für Holgers und meine Forschung: