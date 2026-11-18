1. Was Karlchen schon 2021 wusste

Dass das Spike-Protein an ACE2 bindet hat Christian Drosten bereits 2020 veröffentlicht.

Es gibt Dinge in der Wissenschaft, die sind so alt, dass sie schon wieder neu sind, für jene, die damals noch nicht wach waren. Dass das SARS-CoV-2-Spike-Protein Gefäße beschädigt, ist keine neue Erkenntnis, sondern ein echter Klassiker. Schon am 12. Mai 2021 teilte der damaliger Pandemie-Erklärer vom Dienst, Prof. Karl Lauterbach, voller Begeisterung eine Studie aus Kalifornien (Lei et al., Circulation Research).

Sein "fachkundiges Fazit lautete damals: „Covid ist viel mehr eine Gefäßkrankheit als eine Lungenkrankheit. Das Spike-Protein SELBST beschädigt die Gefäße.“

Dass Karlchen diesen Artikel zwar verlinkt, aber in seinen weiteren Konsequenzen vermutlich nicht in ganzer Tragweite durchdrungen hat, zeigte kurz darauf die Nutzer-Rückfrage eines aufmerksamen Lesers namens Tom: „Ernstgemeinte Frage: Wenn das Spike-Protein SELBST Gefäße schädigt, was passiert dann bei einer Impfung?“

Nun liegt mit einer Arbeit des Teams um Dr. Gerard Nuovo (American Journal of Pathology, 2026) eine Studie vor, die genau diese Frage auf Gewebeebene untersucht.

Nuovo, G., Laurence, J., Tili, E., Li, X., & Magro, C. (2026). Effects of prolonged SARS-COV-2 spike protein exposure in long COVID and a mouse model of the disease. American Journal of Pathology. https://doi.org/10.1016/j.ajpath.2026.09.009

2. Das Experiment: politisch korrekte Ignoranz

Die Forscher wollten wissen, ob das Spike-Protein dauerhaft in den feinen Blutgefäßen (der Mikrovaskulatur) von Gehirn, Haut und Nieren kleben bleibt und dort langfristig Zerstörung anrichtet.

Dazu untersuchten sie:

Gewebe von 9 an COVID-19 verstorbenen Menschen (18 Gehirnproben).

Hautbiopsien von 8 Long-COVID-Patienten , deren Erstinfektion teilweise bis zu 3 Jahre zurücklag.

Biopsien von 8 genesenen Kontrollpersonen (von denen übrigens 5 Personen innerhalb von zwei Monaten nach einer COVID-19-Impfung einen Hautausschlag entwickelt hatten).

Den konkreten Impfstatus der verstorbenen COVID-Fälle sowie der Long-COVID-Gruppe haben die Autoren in der detaillierten Patiententabelle geflissentlich und politisch korrekt nicht ausgewiesen. Ohne diese Angabe vergleicht man unter Umständen gar nicht nur „krank“ gegen „gesund“, sondern schlicht unterschiedliche Impfhistorien. Da die Daten jedoch für sich sprechen und die meisten Menschen in der Lage auf das Spike-Protein generell zu abstrahieren, sind die Daten dennoch von großer Bedeutung.

Das Wunder der Schwanzvene

Um den Schadmechanismus des Spike-Proteins nutzten die Forscher statt teurer, gentechnisch veränderte „humanisierte“ Mäuse ganz gewöhnliche Labormäuse vom Typ C57BL/6 (weibliche Wildtyp-Mäuse).

Jetzt wird es dadurch aber biophysikalisch pikant: Den Mäusen wurde die S1-Untereinheit des ursprünglichen Wuhan-1-Wildtyp-Spike-Proteins (Aminosäuren Val16–Arg685) in die Schwanzvene injiziert (Aminosäuren Val16–Arg685, Katalognummer 10-300 des Herstellers ProSci).

Nach der klassischen Corona-Virologie dürfte hier eigentlich nicht viel passieren, weil das ursprüngliche Wuhan-1-Spike im Gegensatz zu späteren Varianten (wie Alpha oder Omikron) gar keine Mutationen (wie N501Y) besitzt, um effizient an das mauseigene Rezeptorprotein (mACE2) anzudocken. Die Schlüssel passten schlichtweg nicht ins Schloss.

Doch stattdessen passierte das unerwartete Gegenteil.

3. Die drei verblüffenden Befunde der Nuovo-Studie

1. Das Spike-Protein als unkündbarer Dauergast

Bisher galt das Dogma: Das Spike-Protein wird nach Infektion oder Gewebeexposition zügig abgebaut. Die Gewebeanalysen zeigen das Gegenteil:

Im Gehirn der Mäuse war das gespritzte S1-Protein selbst nach 1,5 Monaten (6 Wochen) noch massiv in den Endothelzellen der Gehirngefäße nachweisbar.

Bei menschlichen ((un-)geimpften?) Long-COVID-Patienten steckte das Spike-Protein noch nach bis zu 3 Jahren in den feinen Hautgefäßen, und zwar in einer Konzentration, die der im Gehirn von COVID-Toten ähnelte. Bei völlig genesenen Kontrollpersonen war es hingegen nahezu spurlos verschwunden.

2. Die wunderbare Vermehrung des ACE2 Rezeptors um das 19-fache

Das wohl überraschendste Ergebnis der gesamten Studie betrifft die ACE2-Rezeptoren.

In Kurzzeit-Experimenten führt das Spike-Protein normalerweise zu einer Down-Regulation (Abnahme) von ACE2, weil der Rezeptor nach Bindung in die Zelle gezogen und abgebaut wird.

Nach 6 Wochen Dauerbelastung passierte im Mausgehirn jedoch das exakte Gegenteil: Die Dichte der ACE2-Rezeptoren auf den Gefäßinnenwänden (CD31+ Endothelzellen) schoss um mehr als das 19-Fache in die Höhe Zwischen 40,3 % und 68,8 % aller Endothelzellen exprimierten plötzlich ACE2.

Die Autoren beobachteten, dass über 95 % des Spike-Proteins direkt mit diesen ACE2-Rezeptoren kolokalisierten. Das System baut sich also sein eigenes molekulares Klettband: Je mehr Rezeptoren nachgebildet werden, desto fester verhakt sich das verbliebene S1-Protein an der Gefäßwand. Auch nach modRNA-Transfektion verbleibt die S1-Untereinheit nachweisbar im Blut einiger Patienten.

3. Restriktive fibrosierende Mikroangiopathie: Wenn Gefäße vernarben

Was passiert, wenn die Gefäßinnenwand über Monate unter Spike-Beschuss steht? Die Vergesellschaftung von Spike-Protein und ACE2 hält das Endothel in einem permanenten Alarmzustand.

Die Entzündungskaskade: Auch nach 1,5 Monaten fanden die Forscher in den Mäusegefäßen proinflammatorische Zytokine ( TNF-α, IL-6 ), den Entzündungsschalter NF-κB , die Komplementkomponente C6 als Zeichen einer anhaltenden Komplementaktivierung sowie aktivierte Caspase-3 (ein Marker für zelluläre Apoptose) in den Mikrogefäßen sowie Fibrinogen-Ablagerungen (ein klarer Beleg für eine undichte Blut-Hirn-Schranke). Sobald Fibrinogen durch ein Leck in das Hirngewebe austritt, wird es durch das Enzym Thrombin in unlösliches Fibrin umgewandelt. Diese festen Ablagerungen bleiben im Gewebe haften und lassen sich unter dem Mikroskop sehr genau nachweisen.

Der Umbau zu Beton: Um die gestresste Gefäßwand mechanisch zu stabilisieren, lagern die Zellen massiv Kollagen I und Fibronektin in die Gefäßwände ein. Die Gefäße verdicken, verhärten und zeigen abrupte Einschnürungen.

Auf gut Deutsch: Die kleinsten Blutgefäße im Gehirn und in den Organen vernarben. Und einmal fest eingelagertes Kollagen I lässt sich schulmedizinisch nicht so einfach wieder entfernen.

4. Was das für die Praxis bedeutet

Man muss sich die Ironie der Wissenschaftsgeschichte einmal auf der Zunge zergehen lassen:

Die Hersteller der COVID-”Impfungen” hätten es wissen können und müssen: Die Forscher verwendeten ganz normale Wildtyp-Mäuse und isoliertes Wuhan-Spike-Protein, genau wie die Pharmafirmen. Das bedeutet: Diese massive Gefäßreaktion, die Rezeptor-Hochregulierung und die fibrosierende Gefäßverengung hätte man bereits 2020 in jedem stinknormalen Tierversuch sehen können, wenn man denn 6 Wochen lang nachgeschaut hätte, anstatt das Experiment nach wenigen Tagen abzubrechen. Das Bild der restriktiven fibrosierenden Mikroangiopathie (Bei einer fibrosierenden Mikroangiopathie (auch Fibrohyalinose oder Lipohyalinose genannt) ist die Blut-Hirn-Schranke (BHS) chronisch geschädigt, wodurch Fibrinogen direkt in die Gefäßwand und das umliegende Hirngewebe eindringt) liefert eine handfeste, gewebepathologische Erklärung für das, was Millionen von Spikeopathie Betroffene als Brain Fog, chronische Fatigue und Belastungsintoleranz beschreiben. Wenn die Mikrozirkulation im Gehirn durch vernarbte Gefäßwände physikalisch verengt ist, leidet das Gewebe schlicht unter chronischer Sauerstoff- und Nährstoffunterversorgung. Eine 19-fache Vermehrung der ACE2-Andockstellen bedeutet im Klartext: Das Gewebe ist nach einer ersten Spike-Exposition nicht etwa geschützt oder immunisiert, sondern präsentiert viele Andockstellen für jedes weitere Spike-Protein, das in die Blutbahn gelangt. Bei Personen mit Spikeopathie (sei es durch Infektion oder Injektion) kommt es zu einer verstärkten Reaktion bei Re-Exposition. Gelangt bei diesen vorbelasteten Personen erneut Spike-Protein in den Blutkreislauf, treffen die Proteine auf ein Gewebe mit extrem hoher ACE2 Rezeptordichte. Das erklärt klinisch, warum viele Betroffene mit bestehenden Mikrogefäß-Schäden nach einer erneuten Infektion oder Auffrischung über massive neurologische oder vaskuläre Rückfälle („Crashs“) berichten. Jeder erneute Kontakt kann in diesen bereits sensibilisierten Kapillaren die Entzündungskaskade wieder anwerfen und die Einlagerung von steifem Kollagen 1 weiter vorantreiben. Ist das Gefäßsystem bereits durch persistierendes Spike-Protein und eine 19-fache ACE2-Vermehrung vorgeschädigt, birgt jede weitere Spike-Zufuhr das Risiko, die Mikroangiopathie zu verschlimmern.

Eine über 19-fache Vermehrung nach sechs Wochen deutet darauf hin, dass die Endothelzellen im zentralen Nervensystem (ZNS) langfristig mit einer massiven kompensatorischen Gegenregulation reagieren, um das gestörte Gleichgewicht des Gefäßsystems wiederherzustellen. ACE2-Rezeptoren auf den Endothelzellen der Blut-Hirn-Schranke dienen als zentrale Eintrittspforte und Signalvermittler für das Spike-Protein. Steigt die Rezeptordichte auf das 19-Fache an, stehen bei einem erneuten Kontakt deutlich mehr Bindungsstellen bereit, was die Entzündungsreaktion und Durchlässigkeit der Hirngefäße erheblich verstärken könnte.

Wie sich dieser Rückkopplungseffekt biochemisch aufschaukelt

Phase 1: Niedrigschwelliger Dauerreiz. Zu Beginn binden nur wenige Wuhan-S1-Moleküle schwach an das Maus-ACE2 der Hirnkapillaren. Da das Protein jedoch über Wochen im Gewebe verbleibt, stört dieser konstante Reiz die normale Regulation der Endothelzellen.

Phase 2: Kompensatorische Rezeptor-Flut. Als Reaktion auf den gestörten ACE2-Signalweg fahren die Endothelzellen von C57BL/6-Mäusen die Rezeptorproduktion massiv hoch (über das 19-Fache).

Phase 3: Multivalente Bindung (Avidität). Sobald die Zelloberfläche extrem dicht mit ACE2 besetzt ist, wirken mehrere Rezeptoren gleichzeitig wie ein molekulares Klettband. Selbst eine geringe Einzel-Affinität führt dann dazu, dass über 95 % des vorhandenen S1-Proteins dauerhaft an den Gefäßwänden festgehalten werden.

Die direkte Verbindung zur Kollagen-Verhärtung

Vom Rezeptor-Stau zur Fibrose. Dieser selbstverstärkende Kreislauf erklärt, warum die Mikrozirkulation nicht einfach zur Ruhe kommt. Die dauerhaft besetzten und überexprimierten ACE2-Rezeptoren halten das Endothel in einem chronischen Alarmzustand.

Kollagen 1 als Narbenreaktion. Um die gestresste, durchlässige Gefäßwand mechanisch zu stabilisieren, reagieren die Zellen und umliegenden Perizyten mit der Einlagerung von festem Kollagen Typ 1, was letztlich genau zu jener Gefäßversteifung (restriktive fibrosierende Mikroangiopathie) führt, die sich im Nachhinein so schwer wieder abbauen lässt. Perizyten regulieren über Botenstoffe die sogenannten Tight Junctions (enge Zellverbindungen) zwischen den Endothelzellen der Gefäßinnenwand. Sie verhindern zudem den unkontrollierten Stofftransport (Transzytose) durch die Gefäßwand hindurch.

Was bedeutet das für die Lebenserwartung bei Menschen mit persistierendem Spike-Protein?

Eine ausgeprägte Gefäßversteifung ist einer der stärksten unabhängigen Risikofaktoren für eine verkürzte Lebenserwartung, da sie das biologische Gefäßalter vorantreibt und Organe schneller verschleißen lässt. Wie stark sich das im Einzelfall auswirkt, hängt jedoch entscheidend davon ab, ob die großen Hauptschlagadern oder vor allem die feinsten Kapillaren betroffen sind.

1. Auswirkungen bei großen Arterien (Makroangiopathie)

Eine große Übersichtsarbeit mit über 380.000 Teilnehmenden belegt, dass jeder Anstieg der Pulswellengeschwindigkeit um einen Meter pro Sekunde das Risiko für Herz-Kreislauf-Ereignisse und die Gesamtsterblichkeit um rund 36 bis 41 Prozent erhöht.

Elastische Hauptschlagadern wirken normalerweise wie ein Stoßdämpfer für das gepumpte Blut. Wenn diese Pufferfunktion verloren geht, muss der Herzmuskel dauerhaft gegen einen höheren Widerstand anpumpen, was langfristig zu Herzschwäche (Herzinsuffizienz) führt.

Der ungebremste Pulsdruck schlägt bis in die feinen Blutgefäße der Nieren und des Gehirns durch. Das begünstigt über die Jahre Nierenschwäche sowie Schlaganfälle.

2. Besonderheit der feinen Kapillaren (Mikroangiopathie)

In der zuvor besprochenen Studie von Nuovo et al. geht es vor allem um eine restriktive fibrosierende Mikroangiopathie. Dabei lagert sich Kollagen 1 in den allerfeinsten Haargefäßen ab, etwa im Gehirn und in der Haut.

Weil diese spezifische Form im Zusammenhang mit Spike-Persistenz erst seit wenigen Jahren erforscht wird, gibt es noch keine Jahrzehnte umspannenden Sterblichkeitsstatistiken dazu. Aus der allgemeinen Neurologie weiß man jedoch, dass chronische zerebrale Mikroangiopathien vor allem die gesunde Lebensspanne einschränken.

Verengte und versteifte Hirnkapillaren verschlechtern die Sauerstoff- und Nährstoffversorgung der Nervenzellen. Bleibt dieser Zustand über Jahrzehnte unbehandelt, steigt das Risiko für kognitive Erschöpfung, Konzentrationsstörungen, kleine unbemerkte Durchblutungsstörungen und eine vaskuläre Demenz.

Unterstützungsmöglichkeiten:

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Andere Unterstützungsmöglichkeiten für Holgers und meine Forschung: