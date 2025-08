2021 erschien in Cells der folgende Artikel, den ich hier in Auszügen in deutscher Übersetzung für Leser, die kein Englisch können, zugänglich machen möchte.

Xue H, Thaivalappil A, Cao K. The Potentials of Methylene Blue as an Anti-Aging Drug. Cells. 2021 Dec 1;10(12):3379. doi: 10.3390/cells10123379. PMID: 34943887; PMCID: PMC8699482. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34943887/

Der Artikel ist kostenlos zugänglich. Wer gut genug Englisch kann, sollte, wie immer, das Original lesen.

Viel neues steht nicht drinnen, wenn man den Gureev et al. Artikel kennt. Jedoch wird der Fokus auf die anti-aging Aspekte gelegt und nicht so sehr auf die Biochemie, was den Xue et al. Artikel einfacher zu lesen macht.

Zusammenfassung:

“Methylenblau (MB) ist das erste vollständig künstlich hergestellte Medikament und findet in der Medizin vielfältige Anwendung. Neben seinen bekannten Einsatzgebieten in der chirurgischen Färbung, Malariabehandlung und Methämoglobinämie hat MB aufgrund seiner antioxidativen Eigenschaften in letzter Zeit neue Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Mitochondriale Dysfunktion wurde im Rahmen des systematischen Alterungsprozesses beobachtet, der viele verschiedene Gewebe, darunter auch das Gehirn und die Haut, betrifft. Dies führt zu erhöhtem oxidativem Stress und in der Folge zu altersbedingten Phänomenen. MB kann die Aktivität des Komplexes I/III in den Mitochondrien umgehen und oxidativen Stress bis zu einem gewissen Grad verringern. Dieser Übersichtsartikel fasst die aktuellen Studien zur Anwendung von MB bei der Behandlung altersbedingter Erkrankungen zusammen, darunter Neurodegeneration, Gedächtnisverlust, Hautalterung und die vorzeitige Alterungskrankheit Progerie.”

Einleitung

“Abbildung 1: Die Struktur und Funktion von MB. (A) MB ist ein Phenothiazinderivat, und seine reduzierte Form ist LeucoMB. Abbildung 1. Die Struktur und Funktion von MB. (A) MB ist ein Phenothiazinderivat, und seine reduzierte Form ist LeucoMB. (B) Die mitochondriale Elektronentransportkette (ETC) ist mit der ATP-Produktion und der ROS-Produktion verbunden. MB kann als katalytischer Redoxzyklierer in Mitochondrien wirken und die Aktivität des Komplexes I/III umgehen.“

“Gemäß der „Theorie der freien Radikale und des Alterns“ sind die Alterung von Zellen und Geweben eine Folge der Angriffe freier Radikale [3]. In menschlichen Zellen werden reaktive Sauerstoffspezies (ROS) hauptsächlich in den Mitochondrien produziert [4], während im Alter in verschiedenen Geweben ein Rückgang der Mitochondrienmasse, der Atmungsfähigkeit und der Atmungseffizienz beobachtet wurde [5]. Dysfunktionale Mitochondrien führen zu einer verminderten ATP-Produktion und einer erhöhten ROS-Produktion [6], was die Mitochondrien weiter schädigen würde. Dieser Teufelskreis führt zu schweren Zellschäden und beschleunigt den Alterungsprozess. Die antioxidativen Eigenschaften von MB verbessern hauptsächlich die Mitochondrienfunktion und durchbrechen den ROS-Mitochondrien-Schädigungszyklus [7,8], was MB zu einem hervorragenden Kandidaten als Anti-Aging-Medikament macht. In dieser Übersicht werden die Struktur, die biologische Funktion und die Anwendungen von MB diskutiert.”

Anwendungen

MB bei der Alterung des Gehirns

“Der oxidative Stoffwechsel ist eine wichtige Energiequelle für die Gehirnaktivität [28]. Während der Alterung des Gehirns wurde eine mitochondriale Dysfunktion mit neuronalem Verlust in Verbindung gebracht. Dies wurde auch bei vielen Hirnerkrankungen beobachtet, darunter Alzheimer (AD), Parkinson (PD) und Hirnverletzungen [29]. MB ist stark lipophil und kann die Blut-Hirn-Schranke (BHS) effektiv passieren [17]. Nach oraler Verabreichung oder intravenöser Injektion bei Ratten wurde im Gehirn eine höhere MB-Konzentration als im Plasma festgestellt [30]. Außerdem hat es eine starke Affinität zu Mitochondrien [31]. Im Gegensatz zu anderen Antioxidantien wie MitoQ und MitoVitE kann MB die Produktion freier Radikale reduzieren, indem es die Aktivität des Komplexes I/III umgeht, anstatt freie Radikale abzufangen [32]. Tatsächlich kann das Membranpotenzial in Komplex-III-gehemmten Mitochondrien sowohl bei Mäusen als auch bei Ratten durch MB teilweise wiederhergestellt werden [18]. MB wirkt als Elektronendonator und kann auch die Expression von Cytochromoxidase im Gehirn und den Sauerstoffverbrauch in vivo erhöhen [33,34]. Außerdem wurde gezeigt, dass niedrige Dosen von MB Stickstoffmonoxid (NO) wirksam hemmen, das die Cytochrom-C-Oxidase-Aktivität hemmt [35,36]. All diese Eigenschaften machen MB zu einem vielversprechenden Wirkstoffkandidaten für die Behandlung von Hirnerkrankungen.

AD (Alzheimer Demenz) ist eine neurodegenerative Erkrankung, die einen erheblichen Teil der Demenzerkrankungen ausmacht [37]. Amyloid-(A )-Aggregation und neurofibrilläre Tangles (NFTs) sind zwei pathologische Kennzeichen von AD [38]. Das Altern ist einer der wichtigsten Risikofaktoren für AD [39]. Eine mitochondriale Dysfunktion könnte das fehlende Bindeglied zwischen Alterung und AD sein: In einem frühen Stadium der AD-Progression wurde über einen erhöhten oxidativen Stress aus den Mitochondrien berichtet [40,41]. Im AD-Gehirn wurden auch Mitochondrien mit verringerter Größe und beeinträchtigter Bewegung beobachtet [42]. Darüber hinaus verursacht eine mitochondriale Dysfunktion einen verminderten Energiestoffwechsel, Veränderungen der Schlüsselenzyme der oxidativen Phosphorylierung, eine Dysregulation der Calciumhomöostase und erhöhte sporadische Mutationen in der mtDNA bei AD [41]. Eine Behandlung mit niedrigen MB-Dosen kann die ROS-Produktion reduzieren, was für AD-Patienten von Vorteil sein könnte [43]. Mehrere Studien deuten darauf hin, dass ein Zusammenhang zwischen mitochondrialer Dysfunktion und einer abnormalen Verarbeitung von A und Tau besteht [44–47]. Amyloid-Vorläuferprotein (APP) kann in der Mitochondrienmembran eingeschlossen werden und die Mitochondrienfunktion beeinträchtigen [48]. Eine Überexpression von Tau kann ebenfalls zu einer mitochondrialen Dysfunktion führen, indem sie die ATP-Produktion verringert und den oxidativen Stress erhöht [49]. Umgekehrt kann die geschädigte Mitochondrienfunktion eine abnorme A-Produktion induzieren und eine abnormale Phosphorylierung von Tau fördern [50]. Es wurde berichtet, dass MB die Aggregation von A und Tau verhindert oder bestehende Aggregate durch autophagische Clearance auflöst und somit die nachgeschalteten pathologischen Folgen mildert [51–54].

Im Jahr 2008 präsentierte eine Forschungsgruppe vorläufige Daten, die zeigten, dass niedrig dosiertes MB kognitiven Beeinträchtigungen bei AD-Patienten vorbeugt. Rember, der Handelsname von MB, wurde Patienten mit leichten bis mittelschweren Symptomen verabreicht. Das Ergebnis zeigte, dass die Rate des kognitiven Abbaus innerhalb von 50 Wochen um 81 % reduziert war [60]. In der klinischen Phase-2-Studie verbesserte Rember sowohl die kognitiven Funktionen als auch die zerebrale Durchblutung bei Patienten mit leichter bis mittelschwerer AD [61]. LMTM, eine stabile Variante von MB, wurde in einer klinischen Phase-3-Studie getestet [62]. Das Ergebnis war jedoch aufgrund der fehlenden Verwendung einer geeigneten Placebo-Kontrollgruppe nicht eindeutig [62]. Eine weitere nicht randomisierte Kohortenanalyse wurde kürzlich durchgeführt, die zeigte, dass die Hirnatrophierate bei Patienten mit leichter AD nach einer 9-monatigen Behandlung zurückging [63]. Dennoch sollten die Behandlungsdosis und die geeignete Kontrollgruppe optimiert werden, und es ist eine weitere geeignete randomisierte Studie erforderlich.

PD (Parkinson’s disease, Parkinson) ist eine weitere neurodegenerative Erkrankung, die mit dem Alterungsprozess einhergeht. Sie ist eine der häufigsten Bewegungserkrankungen, die durch eine Schädigung der dopaminergen Neuronen gekennzeichnet ist [64]. Das pathologische Kennzeichen der PD sind Lewy-Körperchen und Lewy-Neuriten, intrazelluläre Aggregate des Proteins Synuclein (-syn) [65]. A-syn kann zu einer fortschreitenden mitochondrialen Dysfunktion führen, wenn es in die Mitochondrien transloziert wird [66]. Die mitochondriale Dysfunktion gilt als primäre Ursache der dopaminergen Apoptose durch Induktion von oxidativem Stress bei PD [67]. Aufgrund der Rolle von MB bei der Verbesserung der Mitochondrienfunktion könnte MB eine vielversprechende Behandlung für PD sein. In Rattenmodellen mit Rotenon können signifikante positive Effekte bei der Verringerung des dopaminergen Verlusts im Nigrostriatalbereich und der motorischen Beeinträchtigung beobachtet werden [68,69]. MB war in der Lage, Dopamin-Neuronen bis zu einem gewissen Grad zu erhalten und motorische Defekte in einem PD-6-OHDA-Mausmodell zu lindern [70]. Eine niedrig dosierte MB-Behandlung ist auch in einem chronischen toxininduzierten Mausmodell wirksam [32]. Es sind jedoch noch weitere Belege erforderlich, um zu bestätigen, ob MB zur Behandlung von Parkinson eingesetzt werden kann.

Zusätzlich zu seiner positiven Wirkung bei altersbedingten Hirnstörungen ist MB ein vielversprechendes Mittel zur Verbesserung der Gedächtnisleistung. Da in alten Gehirnen Stoffwechselstörungen beobachtet werden und sich mit der Zeit mitochondriale Beeinträchtigungen ansammeln, könnte eine Verbesserung der Mitochondrien dazu beitragen, die Gesundheit der Neuronen zu erhalten und ihre Funktionen zu verbessern [71–73]. Mehrere frühe Studien haben gezeigt, dass MB in niedrigen Dosierungen die Gedächtnisleistung verbessern kann, indem es die Cytochrom-Oxidase-Aktivität erhöht und die ATP-Produktion bei Ratten und Zebrafischen fördert [34,74,75]. Eine dieser Studien zeigte, dass die Cytochrom-Oxidase-Aktivität im Gehirn nach der Behandlung mit MB um etwa 70 % höher war als in der Kontrollgruppe und dass die allgemeine Gedächtnisleistung während des Unterscheidungslernens verbessert war [74]. Diese Effekte gingen mit einer lang anhaltenden mitochondrialen Atmungsfunktion einher [33]. Eine weitere Studie zeigte, dass MB Gedächtnisstörungen bei Ratten mit chronischer zerebraler Hypoperfusion verhindern kann [76]. Mit funktioneller Bildgebung im menschlichen Gehirn konnte gezeigt werden, dass MB aufgabenbezogene und ruhende neuronale Netzwerke modulieren kann [77]. Daher hat MB das Potenzial, die kognitiven Funktionen vor beschleunigter Alterung zu schützen.

MB bei der Hautalterung

Als eines der größten und komplexesten Organe des Körpers und als primäre Abwehr gegen die äußere Umgebung hat die Haut eine wichtige gesundheitliche Funktion [78]. Es gibt drei Hauptschichten der Haut (Abbildung 2): die Epidermis, die Dermis und die Subkutis [79]. Keratinozyten und Melanozyten befinden sich in der innersten Schicht der Epidermis, der sogenannten Basalzellschicht [79]. Die Dermis enthält Fibroblasten, die extrazelluläre Proteine wie Kollagen und Elastin synthetisieren [79]. Die Dermis enthält Fibroblasten, die extrazelluläre Proteine wie Kollagen und Elastin synthetisieren [79]. Die Subkutis ist auch als Hypodermis bekannt, die subkutane Fettschicht, die für die Isolierung sorgt [79]. Proteine wie Kollagen und Elastin [79]. Die Subkutis ist auch als Hypodermis bekannt, die subkutane Fettschicht, die für die Isolierung sorgt [79].”

“Abbildung 2. Positive Auswirkungen von MB auf die menschliche Haut. Umweltfaktoren, insbesondere UV-Strahlung, verursachen die Ansammlung von ROS auf der Haut, was zu DNA-Schäden, einer Beeinträchtigung des ETC, einer verminderten Kollagensynthese und einem erhöhten Kollagenabbau führt. Als starkes Antioxidans kann MB ROS wirksam bekämpfen und die durch ROS verursachte beschleunigte Hautalterung verhindern. Darüber hinaus kann MB die Fibroblastenproliferation stimulieren und so die Wundheilung fördern. Außerdem ist MB ein breitbandiger chemischer UV-Blocker (Abbildung erstellt mit BioRender.com, 10. Oktober 2021). Insgesamt bietet MB der menschlichen Haut einen dreifachen Schutz: Es blockiert die UV-Strahlung, mildert zelluläre oxidative Schäden und stimuliert die Hautproliferation und Wundheilung.”

"Das Altern ist ein unvermeidbarer Prozess, der die Haut betrifft. Er ist gekennzeichnet durch Elastizitätsverlust, Verdünnung, Abflachung der Haut-Epidermis-Verbindung, Atrophie der extrazellulären Matrix (ECM) und ROS [80]. Es gibt zwei verschiedene Arten der Hautalterung, die intrinsische und die extrinsische [81]. Die intrinsische Hautalterung manifestiert sich in natürlichen physiologischen Faktoren: Mit abnehmender Proliferation der Basalzellschicht erreichen die Hautzellen die Seneszenz und die Kollagenexpression wird herunterreguliert [81]. Die extrinsische Hautalterung beschleunigt den Alterungsprozess durch Umweltfaktoren, die zu einer Verdickung der Epidermis, einer verminderten Proliferation der Basalzellen, einer Herunterregulierung des Kollagens und einem erhöhten oxidativen Stress führen [81]. Ein großer Teil der extrinsischen Alterung ist auf Lichtschäden durch ultraviolette (UV) Strahlung zurückzuführen [82]. Oxidativer Stress ist sowohl an der intrinsischen als auch an der extrinsischen Hautalterung beteiligt [83]. Insbesondere wenn die Haut bestimmten Umweltrisikofaktoren wie UV-Strahlung ausgesetzt ist, führt eine Zunahme der oxidativen Schäden zu einer Verringerung der Kollagensynthese und zu einem erhöhten Kollagenabbau, was zu einer beschleunigten Alterung führt [84]. Antioxidantien wie MB können daher die Haut schützen und den Alterungsprozess verlangsamen (Abbildung 2). Eine frühere Studie hat gezeigt, dass die Behandlung mit MB in normalen Fibroblasten die Lebensdauer und Zellproliferation erhöhen und gleichzeitig Alterungsmarker reduzieren kann [85]. In dieser Studie erhöhte MB die Cytochromoxidase um 30 %, steigerte den Sauerstoffverbrauch um 37–70 % und kehrte die durch H2O2 oder Cadmium verursachte vorzeitige Seneszenz um. Das Verhältnis MB/Cytochrom c könnte für die schützende Wirkung von MB von Bedeutung sein. Interessanterweise schnitten mit MB behandelte Hautzellen im Vergleich zu gängigen Antioxidantien in der Hautpflege, darunter Vitamin C und Retinol (Vitamin A), hinsichtlich der Förderung der Zellproliferation und der Reduzierung altersbedingter Marker deutlich besser ab [86,87]. Zusätzlich zu ihrer starken antioxidativen Funktion könnte die Behandlung mit MB in Hautfibroblasten die Expression von ECM-Proteinen stimulieren, darunter die Hochregulation von Elastin und Kollagen 2A1 [86]. Darüber hinaus verbesserte die MB-Behandlung die Hautdicke und -feuchtigkeit in einem 3D-Hautgewebemodell [86]. Unsere aktuelle Studie zeigte, dass MB ein breites Spektrum an UV-Strahlen absorbiert und durch UVB-Bestrahlung verursachte DNA-Doppelstrangbrüche in menschlichen Keratinozyten mildert [87]. Zusammengenommen stützen diese Erkenntnisse die schützende und positive Wirkung von MB auf die menschliche Haut und legen nahe, dass die Einbeziehung von MB in die tägliche Hautpflege die Lichtalterung wirksam verzögern kann.

MB kann die Wundheilung fördern. Im Laufe des Alterungsprozesses nehmen die Proliferation und Migration von Fibroblasten häufig ab, und Kollagen und Elastin in der extrazellulären Matrix werden abgebaut [88]. Daher nimmt die Reparaturfähigkeit der Haut aufgrund struktureller und funktioneller Veränderungen ab. Unsere Studie zeigte, dass eine MB-Behandlung die Migration und Proliferation von Fibroblasten im Wundheilungsprozess fördern kann [86]. In Hautüberlebensmodellen bei Verbrennungen bei Ratten konnte die Behandlung mit MB das Fortschreiten der Nekrose verringern, was möglicherweise durch die Verringerung des oxidativen Stresses durch die Blockierung von Stickstoffmonoxid (NO) vermittelt wurde [89].

Darüber hinaus kann MB die Wundheilung fördern, indem es die antimikrobielle Belastung reduziert und die Hypergranulation verringert. MB hat auch eine trocknende Wirkung, ohne gesunde Zellen zu schädigen [90–92]. Insgesamt zeigte MB in Laborversuchen eine Verbesserung der Gewebevitalität bei geringer bis keiner Reizung.

MB bei Progerie

MB hat Potenzial für die Behandlung des Hutchinson-Gilford-Progerie-Syndroms (HGPS) gezeigt, einer genetisch bedingten vorzeitigen Alterungserkrankung, die durch eine C-zu-T-de-novo mutation im Exon 11 des LMNA-Gens verursacht wird [93]. Die Mutation führt zur Produktion von Progerin anstelle von Lamin A, das eine kryptische Spleißstelle enthält, die zu einer Deletion von 50 Aminosäuren des Proteins führt [93]. Durch die Deletion wird eine wichtige Protease-Spaltstelle entfernt, wodurch Progerin zu einer abnormen Form von Prä-Lamin A mit einer permanenten Farnesylmodifikation wird. Progerin wird dann in der Kernhülle lokalisiert, wo es sich in der Kernmembran festsetzt [93]. Progerin stört das Kernskelett, was zu Kernanomalien, Bläschenbildung der Kernhülle, transkriptionellen Veränderungen und schwerem zellulären Stress führt, die sich letztendlich in einem raschen Alterungsphänotyp bei Patienten manifestieren [94–96]. Eine mitochondriale Dysfunktion wird sowohl in HGPS-Fibroblasten als auch in Tiermodellen beobachtet, mit erhöhten Konzentrationen von mitochondrienspezifischem Superoxid (MitoSOX), ROS und einer Unterdrückung des mitochondrialen Biosynthesegens PGC-1 [97,98].

MB, ein antimitochondriales Antioxidans und hochpermeables Molekül, hat die Fähigkeit gezeigt, HGPS-Phänotypen zu retten [99]. Unsere Gruppe fand heraus, dass eine MB-Behandlung nicht nur mitochondriale Defekte reduzierte, sondern auch die transkriptionellen Veränderungen bei HGPS rettete. Darüber hinaus zeigt MB die Fähigkeit, Progerin in der Kernhülle zu solubilisieren, wodurch die blebbigen Kerne von HGPS-Zellen korrigiert und der zelluläre Stress drastisch reduziert werden. Ob diese Effekte mit den antioxidativen Eigenschaften von MB zusammenhängen, ist noch unklar.

Diskussion

Das Altern ist ein komplexer Prozess, zu dem mehrere Faktoren beitragen. In dieser Übersicht wurden die Anti-Aging-Effekte von MB mit Schwerpunkt auf dem Zusammenhang zwischen mitochondrialer Dysfunktion und Alterung diskutiert. Die Alterung des Gehirns ist ein Rätsel, und neurodegenerative Erkrankungen spielen dabei eine wichtige Rolle. Derzeit gibt es für die meisten neurodegenerativen Erkrankungen, einschließlich AD und PD, keine vollständig entwickelte Heilung. Mehrere Beobachtungen deuten darauf hin, dass mitochondriale Dysfunktion ein wichtiger pathogener Schritt bei neurodegenerativen Erkrankungen ist [100].. MB hat nicht nur antioxidative Eigenschaften, sondern passiert auch leicht die Blut-Hirn-Schranke, was es zu einem vielversprechenden Kandidaten für die Behandlung macht. In AD-Mausmodellen zeigt MB in niedriger Dosierung seine Fähigkeit, oxidativen Stress zu lindern und kognitive Defekte zu beheben [58,59]. Die Ergebnisse der klinischen Studien der Phasen 2 und 3 sind jedoch umstritten [62,63,101]. Dies könnte auf die translationalen Einschränkungen von Mausmodellen zurückzuführen sein. Das Design klinischer Studien muss weiter optimiert werden. Darüber hinaus deuten mehrere Studien darauf hin, dass MB Verhaltensstörungen in PD-Mausmodellen lindern kann [70]. Studien zeigen, dass eine MB-Behandlung selbst bei physiologischer Hirnalterung das Gedächtnis verbessern kann, indem sie die Cytochrom-Oxidase-Aktivität erhöht und oxidativen Stress verringert [52–56]. Es sind jedoch umfangreichere Studien erforderlich, um die klinischen Anwendungen von MB bei der Gehirnalterung zu validieren. MB hat auch die Fähigkeit, die Hautalterung zu verzögern. MB kann die Langlebigkeit der Zellen erhöhen, die Haut vor UV-Strahlung schützen und den Wundheilungsprozess beschleunigen und unterstützen [86,87]. Darüber hinaus sind die antimikrobiellen Eigenschaften von MB vorteilhaft für die Haut [79–81]. Eine aktuelle Studie hat außerdem gezeigt, dass eine MB-Behandlung zu einer signifikanten Verbesserung der Hautfibroblasten-Phänotypen bei HGPS (einer beschleunigten Form der Alterungskrankheit) führt [99].

Da MB ein von der FDA zugelassenes Medikament mit langer Geschichte ist, wurde die Sicherheit der MB-Anwendung gründlich untersucht. Die Erforschung der Verwendung von MB bei altersbedingten Erkrankungen kann uns helfen, den Alterungsprozess besser zu verstehen. Außerdem können Derivate von MB entwickelt werden, um seine Wirkung zu verbessern.”