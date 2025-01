J: weil du gerade meintest war keine Option für dich nicht nicht zu sagen jetzt im Nachhinein war das vielleicht bei manchen Punkten auch mal ein Fehler wo du mal was gesagt hast wo im Nachhinein das auf die Füße gefallen ist? D: na ja auf die Füße gefallen ist so eine Sache also was was heißt auf die Füße gefallen. Ich glaube als Wissenschaftler kann man eine falsche Einschätzung zu Dingen äußern. Ob die einem auf die Füße fallen ich glaube da ist sehr viel Zuschreibung Interpretation dabei während der Pandemie hatten ja wissenschaftliche Fehleinschätzungen manchmal eben politische Konsequenzen und wenn man jetzt sagen würde man wäre für diese politischen Entscheidungen verantwortlich dann könnte man sagen das wäre einem auf die Füße gefallen. Aber diese Beziehung besteht ja so gar nicht. J: Du hast also gar nicht die politische Verantwortung gehab für die ganzen lock downs und das Einsperren Bevölkerung?

Wenn man als Wissenschaftler eine Fehleinschätzung macht, hat man das aber auch zu korrigieren und zu seinen Fehlern zu stehen. Das Vertuschen von Fehlern, indem man krampfhaft versucht ein Lügenkonstrukt aufrecht zu erhalten, statt einfach seinen Fehler zuzugeben, ist extrem unwissenschaftlich. Nun versucht er krampfhaft zu verhindern, dass ihm seine Fehleinschätzungen auf die Füße fallen. Dieser Interview ist Teil dieses krampfhaften Versuchs, ein Narrativ, das international schon längst widerlegt ist, irgendwie zu verteidigen, damit er seine Fehler nicht eingestehen muss. Ob er sich seine Fehler sich selbst gegenüber bereits eingestanden hat oder glaubt, was er in diesem Interview erzählt, kann ich (noch) nicht beurteilen. Es gibt immer noch viele Menschen, die an die Plandemieerzählung felsenfest glauben.

Des Weiteren macht es sich der Herr Drosten aber sehr einfach. Ich erinnere einmal ganz kurz an eine Aussage einige Minuten davor. Was sagte der Herr D.?

„Und das passiert mir ständig immer noch ähm aber das ist vielleicht nicht der einzige Effekt gewesen der andere Effekt war sicherlich das einfach so ähm Multiplikatoren z.B in der Politik in Abgeordneten Büros in Staatskanzleien aber auch in Instituten sich das angehört haben manchmal als Referenz manchmal als Zweitmeinung weil sie selber auch die Fachkompetenz haben.“

Er trägt also keine politische Verantwortung, wenn er weiß, dass Politiker sich seinen Podcast anhören und diesen als Referenz für politische Entscheidungen nehmen? Er ist wie das RKI der Meinung, dass das politische Entscheidungen waren, für die er keine Verantwortung trägt? Er hatte die Reichweite die Politik öffentlich zu hinterfragen und bloß zu stellen, statt dessen zog er lieber Artikel zurück, die der Politik zuwider liefen.[i], [ii]

Selbst ich bin mir bewusst, dass ich mit meinen Artikeln Verantwortung tragen, weil diese von Anwälten gelesen und für ihre Prozesse verwendet werden. Ich trage damit die Verantwortung, dass in deren Schriftsätzen kein Mist steht und alles sauber referenziert ist und keiner inhaltliche Probleme mit dem bekommt, was er aus meinen Artikeln übernimmt. Ich habe aber nicht die Reichweite wie Herr D sie hatte. Dennoch finde ich meine Artikel in Fragmente durchaus wieder in kleinen Anfragen oder anderen Zusammenhängen (auch wenn ich meist nicht referenziert werde, anders als Herr D.). Ich kann den Informationsfluss verfolgen und sehen, welche Kreise es zieht, wenn ich gewisse YouTube Videos oder Datensätze an Anwälte mit großer Reichweite durchsteche. Das hat Konsequenzen. Dessen muss man sich bewusst sein. Dessen bin ich mir bewusst und versuche damit verantwortungsvoll umzugehen, anders als Herr D.

Wenn ich also in Herrn D. Position gewesen wäre, hätte ich, entsprechend meines Eides auf die DFG Richtlinien für gutes wissenschaftliches Arbeiten, versucht, keine Panik zu schüren und möglichst breit aufgestellt zu argumentieren. Wenn ich nicht genug Daten habe, eine Aussage zu machen, dann sage ich das auch. Daher habe ich das Spielfeld erst spät betreten, weil ich mehr Daten brauchte. Wenn man auf dünner Datenbasis argumentiert, trägt man besonders viel Verantwortung bei der Extrapolation dieser dünnen Datenbasis und muss immer die Konsequenzen seines Handels im Blick haben, wenn man weiß, dass Politiker einen als Referenz nutzen. ABER, auch hier zitiere ich direkt aus diesem Interview:

„Dieses Publikum das sehe ich nicht das existiert für mich nicht so. Für mich war beispielsweise dieser NDR Podcast auch von der Erfahrung ein Gespräch mit einer sehr guten Wissenschaftsjournalistin.“

Herr D. hat sich keine Gedanken gemacht, wie seine Daten Konsequenzen haben für die Politik, weil ihm Politiker zuhören. Es war ihm egal. Und nun ist er der Meinung, dass es politische Entscheidungen waren, mit denen er nichts zu tun hatte.

Bitte Herr Drosten, lesen sie Dürrenmatts „Die Physiker“ und versuchen Sie das Buch zu verstehen. Was sagt ihnen Das Buch über ihre Rolle in der Plandemie? Das wäre doch ein schöner Aufsatz, den er zur Selbstreflektion schreiben könnte.

DAS kommt dabei heraus, wenn man Wissenschaft, wie Herr D. als Handwerk und Geschäft sieht und nicht als gesellschaftliche Verantwortung, die ethisch moralischen Grundsätzen zu folgen hat. Daher musste man eine Zeitlang in meiner Fakultät die Vorlesung „Bioethik“[iii] zwangsweise belegen.

Dieser Mensch ist nach meinem Dafürhalten, schon nach wenigen Minuten Interview, als zutiefst unethisch entlarvt. Ich könnte mir an seiner Stelle im Spiegel nicht mehr in die Augen schauen.

D: Nein! Wundert Dich jetzt wahrscheinlich, dass dass ich tatsächlich nicht das Flatterband um die Kinderrutsche auf dem Spielplatz gespannt habe. Das hätte ich übrigens beispielsweise nicht befürwortet, wenn mich jemand gefragt hätte.

Dass meine Interpretation seiner Verantwortung anders ausfällt als Christians eigene Interpretation, dürfte klar sein. Er hat seinen Punkt klar gemacht. Wie Pilatus wäscht er seine Hände in Unschuld. Herr D. hält nur jene für verantwortlich, die in der realen Welt Hand angelegt haben. Er scheint zwischen Internet und virtueller Welt und der normalen 3D Welt strikt zu trennen und Verantwortlich ist nur jener, der aktiv etwas abgesperrt hat oder Schilder aufgehängt hat.

Hat er jemals klar und laut geäußert, dass er die Maßnahmen nicht unterstützt und die Politik in seinem Podcast dementsprechend zur Raison gerufen? Kann ich nicht sagen, weil ich den Podcast nicht gehört habe, vielleicht tue ich ihm da unrecht. In dubio pro reo.

D: Aber es ist auch so ein bisschen manchmal in der Öffentlichkeit interessant, was die Leute sich so vorstellen was eigentlich Inhalt von wissenschaftlicher Politikberatung ist. J: Darüber reden wir auf jeden Fall gleich. D: Aber okay also du fragst wo hast du dich richtig verhauen. J: Ich habe nachher ein paar Beispiele wo wo einfach so ein Satz von früher dir immer noch nachhängt. Wo wenn man so ein bisschen nachguckt, okay, das hast du dann irgendwann erklärt und das hat ist ja gar nicht so D: Das ist interessant, finde ich gut, dass du sowas rauskramst das machen die meisten Journalisten nicht so mit so so einer Präzision. J: Es gib es gibt ja auch es gibt ja auch ein Publikum das, sagen wir mal, dich nicht mag und die kommen dann immer die kommen dann immer mit Dingen, die irgendwann mal gefallen sind. D: Okay finde ich gut ja also dann nur zu ich wüsste jetzt gerade nicht was exakt das ist J: komm kommen wir bestimmt auch dazu. D: Also von mir aus wenn wenn ich sagen müsste wo habe ich mich wirklich verhauen grob falsche Dinge gesagt also ich ich habe als die Alpha Variante kam Anfang 2021 in Deutschland lange Zeit nicht geglaubt dass sie wirklich stärker übertragbar ist und ich habe mich schon vorsichtig aber vielleicht zu sparsam ausgedrückt und hätte da mehr klar den den epidemiologischen Daten folgen können und müssen.

Nein, Virologie Einführungsvorlesung hätte da tatsächlich vollkommen ausgereicht. Das hatte ich bereits erwähnt. Ein Virus ist entweder tödlich oder es verbreitet sich schnell. Schnelle Verbreitung also stark ansteckend zu sein, ist somit eine gute Nachricht. Ich habe mich damals gefragt, warum alle Angst haben, bei diesen guten Nachrichten.

D: Als Virologe waren für mich die Daten schwer einsehbar, weil das Virus im Labor im Prinzip sehr ähnlich oder sogar h sag mal weniger replikationsaktiv aussah wie das vorher zirkulierende das war fast so ein bisschen paradox ähm ist aber wahrscheinlich nicht das was Leute die mir irgendwas anhängen wollen an Falschaussagen sich vorstellen.

Das h, dieser Freud’sche Versprecher, sollte das ein harmloser werden?

Überhaupt, von Zellkultur ohne Immunsystem auf einen kompletten, komplexen Menschen mit Immunsystem schließen zu wollen, ist einfach nur dumm. Die Zellkultur hat keine Erste Verteidigung namens Schleimhäute und normalerweise auch keine Immunzellen (es sei denn, es sind B-oder T-Zell Kulturen). Warum hat er nicht mit einem Immunologen geredet?

An diesem Punkt hätte er Herr D. auch einen Kollegen aus der Epidemiologie hinzuziehen können. Geert Vanden Bossche [iv] würde mir da ganz spontan einfallen. War ja nicht so, dass er den Mund gehalten hätte. Aber auch im Team, welches später Kanzler Olaf Scholz beraten hat, fehlte exakt diese wissenschaftliche Disziplin. Warum nur?

D: Ich habe ich kann mich auch dran erinnern ganz früh im Podcast das war eine eine interessante Situation da haben wir im Labor das Virus so kennengelernt und da versucht man natürlich so verschiedene Effekte mal auszuprobieren, auch pharmazeutische Effekte, und wir haben Kortikoide auf die Zellkultur gegeben Kortison sind ja gängige Wirkstoffe B nutzt man ja bei Asthma und was wir gesehen haben das Virus repliziert unter Cortison deutlich besser als ohne Cortison und ich dachte was ist denn das was bedeutet denn das jetzt für Leute die jeden Tag Kortison inhalieren als Asthmatiker und ist das vielleicht eine Gefahr die man zumindest mal ansprechen sollte als theoretische Möglichkeit auf die man sich mal in der nächsten Zeit fokussieren sollte und das ist damals also ich habe das gleich am also ich ich glaube die Art wie ich das formuliert habe hat viele Leute in im Medizinbereich oder nicht viele aber manche Leute ist ist denen das aufgefallen und haben gesagt hmm also was ich gesagt habe war so im Prinzip Leute die die Asthma haben so im so in so einem Service Journalismus die sollten mal ihren Arzt konsultieren das mal besprechen dass die Kortisontherapie gut eingestellt ist und so weiter.

„Cortison ist ein Steroid aus der Gruppe der Glukokortikoide.“[v]

„Budesonid ist ein synthetisch hergestelltes Glukokortikoid“[vi]

Budesonid wird bei Asthma eingesetzt[vii] und funktioniert ganz hervorragend gegen COVID-19.[viii], [ix]

Das ist der Unterschied zwischen ganzer Mensch mit Immunsystem und Zellkultur ohne Immunsystem. Herr D hat unnötig Panik gemacht und vor einer funktionierenden Behandlung gewarnt.

D: und ich hatte im Hinterkopf wenn das mal gut geht das habe ich aber nicht gesagt weil es weil ich weiß ich bin relativ erfahren zu bewerten was es bedeutet wenn irgendwas im Labor in der Zellkultur passiert versus wenn es in einer klinischen Kohorte später dann sich manifestiert oder nicht und das ist der Link ist nicht da.

Herr D sagt es selbst: Zellkultur sagt NICHTS darüber aus, wie es dann im Menschen wirklich aussieht. Aber bei der Infektion eines Virus in Zellkultur glaubte er, erkennen zu können, ob das Virus gefährlicher ist? Er widerspricht sich binnen einer Minute selbst!

D: Aber das war eine Sache die hat mir leid getan und ich habe die auch am nächsten Tag gleich richtig gestellt also ich habe am nächsten Tag gleich erklärt dass es jetzt nicht bedeutet, dass irgendjemand Angst haben muss als Asthmatiker. Ich hatte das aber so als Gefahr im Hinterkopf. Zum Glück war da überhaupt nichts dran ne also es hat sich gar nicht rausgestellt dass das eine Gefahr ist.

Und genauso war es beim Virus selbst auch. Es war nie eine Gefahr für die breite Masse. Er hat den Fehler einmal erkannt, im Kleinen, aber nicht im Großen.

J: Ich fand es gerade interessant, weil du Bezug auf deinen Fehlern ich das mal bei der Alphavariante von glaube gesprochen hast als Wissenschaftler. Vorhin vorhin vorhin hast du schon Adam und Eva eingebracht wie viel glaube steckt denn da drinnen D: Wenn du dann also das sage ich natürlich jetzt umgangssprachlich, in einem wissenschaftlichen Papier schreibe ich nicht von glaube sondern da da schreibe ich, dass die Evidenz eher dafür spricht beispielsweise ne. Auch wenn wir es nicht endgültig aufklären können, aber es sieht so aus, als wäre mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, ne das sind eher da die Formulierungen ähm alltagsumgangssprachlich spreche ich Deutsch und dazu gehören solche Formulierungen. J: Ich wurde es mal angesprochen hab weil wir gerade müssen ja nicht so viel über die ganzen Podcasterei und so weiter reden aber du hast ja eine wichtige Rolle in der Öffentlichkeit am gerade im Anfang im ersten ersten beiden Jahren der Pandemie gespielt. Es ist ja davon auszugehen dass irgendwann wieder eine Pandemie kommt. D: Ja, irgendwann irgendwann J: Das ist ja Natur fast schon Naturgesetz. Stehst du dann wieder zur Verfügung?

Ja, das ist korrekt. Harmlose Viren ziehen um den Planeten und werden eine Pandemie. Das ist nicht schlimm. Es ist nur eine Pandemie, weil die Viren soweit harmlos für die meisten Menschen sind, sonst wäre es ein stark lokal begrenztes Ereignis, das nur wenige Menschen betrifft.

Was hier gespielt wird ist, dass man verschiedene Pandemiedefinitionen durcheinander wirft, bewusst oder unbewusst, kann ich nicht sagen.

Die Pandemiedefinition hat sich im Laufe der Zeit mehrfach geändert. Man hat z. Bsp. einen Monat vor dem H1N1 Ausbruch von 2009 die notwendigen Toten aus der Definition entfernt[x].

[xi]

Und diese schon windelweiche Definition wurde im Juni 2024 noch weiter aufgeweicht:

„Nach der Definition ist eine Pandemie eine übertragbare Krankheit, die sich geografisch weit in mehrere Staaten ausbreitet oder bei der ein hohes Risiko besteht, dass sie sich in mehreren Staaten ausbreitet, die Reaktionsfähigkeit der Gesundheitssysteme in diesen Staaten übersteigt oder bei der ein hohes Risiko besteht, dass sie übersteigt; die erhebliche soziale und/oder wirtschaftliche Störungen verursacht oder bei der ein hohes Risiko besteht, dass sie erhebliche soziale und/oder wirtschaftliche Störungen verursacht, einschließlich der Störung des internationalen Verkehrs und Handels; und die rasche, gerechte und verstärkte koordinierte internationale Maßnahmen mit Ansätzen für die gesamte Regierung und die gesamte Gesellschaft erfordert“[xii]

D: Na das also ich ich würde das machen, wenn das wieder ein Virus ist das in meinem engsten Expertenfeld liegt ne. Also, ich ich sage nichts zu Dingen mit denen ich mich nicht auskenne. Und äh da kenne ich meine Grenzen. Also das ist jetzt nicht so dass ich über jedes Virus in die Öffentlichkeit gehe. Also wir haben ja seit der SAS-2 covid-19 Pandemie neue Probleme gehabt. Aso, die beispielsweise mpox früher Affenpocken genannt. Da gibt's andere in Deutschland die sich damit auskennen und da sage ich höchstens mal am Rande etwas dazu, wenn mir, wenn ich das so als Zusatzfrage mal irgendwo bekomme dann bin ich klar Virologe und ich bin darüber nicht komplett ahnungslos aber ich sag dann auch immer dazu die Experten sitzen woanders. Ja und ich kenne mich also mit Coronaviren aus und ein bisschen mit anderen Respirationstraktviren.

So kann man es auch nennen: Expertenfeld. In USA gibt es die Theorie, dass Drosten in den gain of function Forschung von Coronaviren involviert war[xiii] und an der Vertuschung des Laborunfalls.

J: der Hintergrund der Frage ist es gibt andere Kollegen, Kolleginnen aus dem Wissenschaftsbereich die quasi ihre Lehren aus der Pandemie gezogen haben. Die waren auch in Öffentlichkeit die sagen dir dann das meine die noch mal.

D: Ach so ja das ist natürlich. J: Wegen dem ganzen Hass wegen der ganzen Hetze wegen ganzem Stress.

Hass und Hetze sind juristisch nicht definiert und Gummiwörter. Das ist wieder typisch linksgrün. Alle, die anderer Meinung sind, sind Hetzer und verbreiten Hass. Fällt alles noch unter freie Meinungsäußerung mit der man klar kommen muss, wenn man in der Öffentlichkeit steht.

D: Ja, genau also das ist ja eine andere Überlegung. Kann man aber auch natürlich die Frage stellen, würde man das dann auf die gleiche Weise machen oder würde man es gar nicht machen ne. Also man kann natürlich auch Medienarbeit auf eine hoch abgeschirmte Art und Weise machen ne. So nur über professionelle Pressearbeit ähm mit geringer Frequenz nur in hochoffiziellen Statements das könnte man natürlich auch tun kann. J: Newsletter machen oder SAS ja also

Oder Substack?

D: Es gibt ja alle möglichen Formate. Ja also ich also ganz grundsätzlich ich bin da ja nicht in die Öffentlichkeit gegangen, weil ich wohin wollte, sondern das war tatsächlich so eine Art anfängliches Verpflichtungsgefühl. Und Du hast vollkommen Recht, nach all dem was einem so passiert, wenn man in der Öffentlichkeit steht, fragt man sich natürlich schon, muss man sich das geben. Also würde man sich das beim nächsten Mal wieder geben? Also man ist ja nicht der Esel für alle auch für alle die irgendwelche welche Hassgefühle abladen wollen auf irgendeine Projektionsfigur das muss man sich ja nicht bieten lassen als als real existierende Person die auch eine Familie hat und so weiter. Das muss man vielleicht dann machen wenn man Politiker ist weil die diese öffentliche Funktion ja mit Popularität und Wählerstimmen korreliert und das ist ja für ein Wissenschaftler gar nicht der Fall.

Da ist Herr D. wahrlich nicht auf dem neuesten Stand. Man muss sich das als Politiker nur gefallen lassen, wenn man zur AFD gehört.[xiv] Alle anderen klagen und gewinnen gegen Bürger, die Meme teilen.[xv], [xvi], [xvii], [xviii]

Drosten selbst hat übrigens auch geklagt.[xix]

Drosten sieht sich also nur als Projektionsfigur für Hass. Er sieht sich nicht als Mittäter, der er ist.

J: hast du ein bisschen was über die Politik gelernt und das Politiker das sein D: ich habe ein paar Politiker kennengelernt aber ich habe glaube ich nichts über die gelernt das ich J: Ich meine es ist ja unter es gibt ja eine wissenschaftliche Öffentlichkeit die ganz anders funktioniert als eine politische Öffentlichkeit ne also ein Politiker die Politik muss an Mehrheiten denken an Recht und Gesetz an macht D: absolut J: daran muss ein Wissenschaftler wie du nicht denken da geht's ein nur darum D: Ein Wissenschaftler sollte daran auf keinen Fall denken und zwar einfach schon deshalb ähm wissenschaftliche Information ist einfach nicht immer gefällig ne also gerade in so einer Situation wie der Pandemie aber auch Umweltproblematik Klimaproblematik man hat einfach Botschaften zu kommunizieren die richtig sind. Es geht nicht darum ob die gefallen oder ob man ob das manchen Leuten nicht gefallen und ob diejenigen denen das nicht gefällt vielleicht besonders einflussreich oder reich sind oder so etwas daran gleichen sich Politiker natürlich ab ähm ob das eine große Bevölkerungsgruppe ist die auch noch wahlberechtigt ist ja das sollte ein Wissenschaftler vollkommen egal sein und es wird eben dann ganz gefährlich für sag so etwas wie die öffentliche Vernunft wenn Wissenschaftler diesen Kurs verlassen und eigentlich politisch argumentieren als Politiker.

Herr D. hat selbst durch das Rückziehen seines Artikels, welcher der Politik widersprach[xx] bewiesen, dass es nicht darum geht die unbequeme Wahrheit zu kommunizieren. Wer Daten kommunizierte, die richtig waren, wurde mundtot gemacht oder verlor als Arzt seine Lizenz. Ein Beispiel sind die Maskenprozesse, weil Ärzte getan haben, was wissenschaftlich richtig war. Und das weltweit.

Das Gleiche gilt für Umweltpolitik, wie die Schädlichkeit von Windrädern oder Klimaproblematik, dass CO2 das Gas des Lebens ist. Wer die wissenschaftliche Wahrheit gegen die Politik vertritt, braucht ein schnelles Pferd.

Ich weiß nicht, in welcher Welt Herr D. lebt, ob er wirklich noch an Klimawandel[xxi], [xxii], [xxiii], [xxiv], [xxv], [xxvi], [xxvii], [xxviii], [xxix] glaubt und dass Vogelschredderanlagen[xxx], [xxxi], [xxxii] gut für’s Klima sind.

Und natürlich reden Wissenschaftlern der Politik nach dem Munde, wenn sie nicht ihre Drittmittel verlieren wollen. Wer unangenehm ist, bekommt eben keine Fördermittel mehr oder verliert seine Professur incl. Versorgungsansprüchen wie Ulrike Guerot.

J: das hatte ich manchmal das Gefühl an ein D: das ist passiert definitiv ja

[i] RKI-Files: Drosten zog wissenschaftliches Papier zurück, weil es der Regierung widersprach | NIUS.de. (2024, October 4). NiUS.de. https://www.nius.de/corona/news/rki-files-drosten-zog-wissenschaftliches-papier-zurueck-weil-es-der-regierung-widersprach/e98d0739-9807-490b-895e-02362a8c97cc

[ii] Vitriol, D. V. (2024v, September 16). Drosten-Papier: Empfehlung für den Herbst. DrBine’s Newsletter. https://drbine.substack.com/p/drosten-papier-empfehlung-fur-den

[iii] Irrgang, B. (2005). Einführung in die Bioethik.

[iv] Interviews. (n.d.). Geert Vanden Bossche. https://www.geertvandenbossche.org/

[v] DocCheck, M. B. (n.d.-a). Cortison - DocCheck Flexikon. DocCheck Flexikon. https://flexikon.doccheck.com/de/Kortison

[vi] DocCheck, M. B. (n.d.-a). Budesonid - DocCheck Flexikon. DocCheck Flexikon. https://flexikon.doccheck.com/de/Budesonid

[vii] Maucher, C. K. D. I. V. (2024, March 11). Budesonid. Gelbe Liste Online. https://www.gelbe-liste.de/wirkstoffe/Budesonid_473

[viii] Budesonide for COVID-19: real-time analysis of 37 studies. (n.d.). https://c19early.org/u

[ix] Budesonide reduces COVID-19 risk: real-time meta analysis of 15 studies. (n.d.). https://c19early.org/umeta.html

[x] Doshi P. The elusive definition of pandemic influenza. Bull World Health Organ. 2011 Jul 1;89(7):532-8. doi: 10.2471/BLT.11.086173. PMID: 21734768; PMCID: PMC3127275. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3127275/

[xi] (7) WHO pandemic definition - Suche / X https://x.com/ClareCraigPath/status/1605302779727056897/photo/1

[xii] World Health Organization: WHO. (2024, June 1). World Health Assembly agreement reached on wide-ranging, decisive package of amendments to improve the International Health Regulations. WHO. https://www.who.int/news/item/01-06-2024-world-health-assembly-agreement-reached-on-wide-ranging--decisive-package-of-amendments-to-improve-the-international-health-regulations--and-sets-date-for-finalizing-negotiations-on-a-proposed-pandemic-agreement

[xiii] Kogon, R. (2024, May 26). Forget about Prosecute/Fauci. Prosecute/Drosten – the daily Sceptic. The Daily Sceptic. https://dailysceptic.org/2024/05/26/forget-about-prosecute-fauci-prosecute-drosten/

[xiv] LG Hamburg: AfD-Politikerin Alice Weidel muss satirische Bezeichnung als "Nazi-Schlampe" hinnehmen. (n.d.). Aktuell. https://rsw.beck.de/aktuell/daily/meldung/detail/lg-hamburg-afd-politikerin-alice-weidel-muss-satirische-bezeichnung-als-nazi-schlampe-hinnehmen

[xv] Müller-Neuhof, J. (2024, November 25). Habecks Anzeigen wegen Beleidigung: Hunderte Verfahren, vier Strafbefehle. Tagessspiegel. https://www.tagesspiegel.de/politik/habecks-anzeigen-wegen-beleidigung-hunderte-verfahren-vier-strafbefehle-12765017.html

[xvi] https://www.tvo.de/duemmste-aussenministerin-der-welt-oberfranke-zahlt-wegen-beleidigungen-gegen-baerbock-und-andere-politiker-9600-euro-728786/

[xvii] Maksan, O. (2024, December 19). Baerbock, Schwesig, Habeck: Anzeigen wegen Beleidigung werden immer absurder. Neue Zürcher Zeitung. https://www.nzz.ch/der-andere-blick/baerbock-schwesig-habeck-anzeigen-wegen-beleidigung-werden-immer-absurder-ld.1863313

[xviii] Spiegel, D. (2024, September 21). a-ff12064f-9cdd-4980-9e2a-b75e7d7b6b7e. DER SPIEGEL, Hamburg, Germany. https://www.spiegel.de/politik/marie-agnes-strack-zimmermann-wehrt-sich-gegen-beleidigungen-und-gewaltandrohung-a-ff12064f-9cdd-4980-9e2a-b75e7d7b6b7e

[xix] Ndr. (2024a, April 18). Drosten-Prozess: Geldstrafen für Camper wegen Beleidigung. NDR.de - Nachrichten - Mecklenburg-Vorpommern. https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/Drosten-Prozess-Geldstrafen-fuer-Camper-wegen-Beleidigung,drostenprozess100.html

[xx] RKI-Files: Drosten zog wissenschaftliches Papier zurück, weil es der Regierung widersprach | NIUS.de. (2024, October 4). NiUS.de. https://www.nius.de/corona/news/rki-files-drosten-zog-wissenschaftliches-papier-zurueck-weil-es-der-regierung-widersprach/e98d0739-9807-490b-895e-02362a8c97cc

[xxi] Dan Astin-Gregory. (2024, April 7). Prof. Fenton reveals SHOCKING Covid & Climate Science Fraud [Video]. YouTube.

[xxii] The Cryosphere, 18, 2141–2159, 2024 https://doi.org/10.5194/tc-18-2141-2024 https://tc.copernicus.org/articles/18/2141/2024/tc-18-2141-2024.pdf

[xxiii] Steiner, H. (2024, November 17). Antarktis-Eis wächst seit 44 Jahren – Klima-Panikmacher völlig ratlos. Report24. https://report24.news/antarktis-eis-waechst-seit-44-jahren-klima-panikmacher-voellig-ratlos/

[xxiv] Steiner, H. (2024a, April 25). Noch mehr Studien belegen: Mehr CO2 führt nicht zu höheren Temperaturen! Report24. https://report24.news/noch-mehr-studien-belegen-mehr-co2-fuehrt-nicht-zu-hoeheren-temperaturen/?feed_id=38002

[xxv] Steiner, H. (2023, November 28). Studie: Wasserdampf und Wolken für Treibhauseffekt entscheidend, nicht CO2. Report24. https://report24.news/studie-wasserdampf-und-wolken-fuer-treibhauseffekt-entscheidend-nicht-co2/

[xxvi] Nelson, M., & Nelson, D. B. (2024). Decoupling CO<sub>2</sub> from Climate Change. International Journal of Geosciences, 15(03), 246–269. https://doi.org/10.4236/ijg.2024.153015

[xxvii] Judd, E. J., Tierney, J. E., Lunt, D. J., Montañez, I. P., Huber, B. T., Wing, S. L., & Valdes, P. J. (2024). A 485-million-year history of Earth’s surface temperature. Science, 385(6715). https://doi.org/10.1126/science.adk3705

[xxviii] Mayer, P. F. (2024a, May 28). Finnland-Temperaturen in letzten 8000 Jahren: bis zu 2,5 Grad wärmer als heute. tkp.at. https://tkp.at/2024/05/29/finnland-temperaturen-in-letzten-8000-jahren-bis-zu-25-grad-waermer-als-heute/

[xxix] Steiner, H. (2024a, February 24). Eine erdgeschichtliche Wahrheit: Wir leben in einer extrem CO2-armen Zeit. Report24. https://report24.news/eine-erdgeschichtliche-wahrheit-wir-leben-in-einer-extrem-co2-armen-zeit/

[xxx] Blogger, G. (2023, August 20). Offshore wind farms Altering marine ecosystems: “Sufficiently. . . Watts up With That? https://wattsupwiththat.com/2023/08/20/offshore-wind-farms-altering-marine-ecosystems-sufficiently-potent-to-redirect-existing-currents/

[xxxi] Harvardgazette, & Harvardgazette. (2023, November 9). The down side to wind power. Harvard Gazette. https://news.harvard.edu/gazette/story/2018/10/large-scale-wind-power-has-its-down-side/

[xxxii] Miller&Keith,Joule2,1–15 December19,2018ª2018Elsevier Inc. https://doi.org/10.1016/j.joule.2018.09.009 https://keith.seas.harvard.edu/files/tkg/files/climatic_impacts_of_wind_power.pdf