Dieser Artikel begann als eine reine Recherche zum IPI. Ich war in anderen Artikeln darauf gestoßen, dass das IPI Tagungen zu Pandemieplanungen gemacht hatte.

Ich wollte mehr darüber wissen, was das IPI mit Jeffrey Epstein zu tun hatte und wie seine Rolle in der Plandemie war. Warum bekam Epstein Plandungsdokumente und interne Dokumente des IPI? Die Gelegenheit mehr darüber zu erfahren, was das IPI in den Jahren vor 2020 so gemacht hat. Wann bekommt man schon einmal Einblick in die Interna einer NGO?

Ich lud mir daher alle Anhänge aus den Dateien von Jeffrey Epstein herunter, die vom IPI waren und fing an, diese chronologisch zu sortieren und den Kontext der Dokumente zu recherchieren.

Ich war selbst überrascht über die Verbindungen, die grusligen Verbindungen der Protagonisten, die sich auftaten.

Was ist das International Peace Institute (IPI)?

“Das International Peace Institute (IPI) ist ein unabhängiger, gemeinnütziger Think-Tank mit Sitz in New York (nahe der UN) und weiteren Büros in Wien und Manama. Es arbeitet an der Stärkung des Multilateralismus, der Friedenssicherung und der Konfliktprävention durch Forschung, Analysen und Konferenzen, oft in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen.”

Das IPI ist eine NGO, welche mit der UN zusammenarbeitet.

Das ist keine harmlose, kleine, irrelevante Klitsche, die man ignorieren kann.

IPI und die Epstein Affäre

Gibt mein “Epstein” in der Suchmaske des IPI ein, gibt es tatsächlich einen Treffer aus dem Jahr 2020.

Am 29. Oktober 2020 nahm der IPI-Vorstand den Rücktritt seines ehemaligen Präsidenten und CEO Terje Rød-Larsen an. Auf derselben Sitzung beschloss der Vorstand, die weltweit tätige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG mit einer unabhängigen forensischen Prüfung zu beauftragen, um seine Bedenken hinsichtlich der Beziehungen von Herrn Rød-Larsen zu Jeffrey Epstein auszuräumen. Zu diesen Bedenken gehörten Spenden, die Herr Rød-Larsen im Namen des IPI von mit Epstein verbundenen Stiftungen angenommen hatte, ein kurzfristiges Darlehen von Epstein an Herrn Rød-Larsen persönlich und die Frage, ob das IPI an anderen Transaktionen im Zusammenhang mit Epstein beteiligt war.

IPI hat das Problem also bereits 2020 erkannt und angefangen zu prüfen, welchen Schaden Epstein und Terje Rød-Larsen angerichtet haben könnten.

Das forensische Prüfungsteam von KPMG wurde beauftragt, sicherzustellen, dass das IPI alle von Epstein oder seinen Unternehmen erhaltenen Spenden vollständig verbucht hatte, damit der Gesamtbetrag gemäß der Anweisung des Vorstands vom 4. Dezember 2019 zur Unterstützung von Opfern von Menschenhandel und sexuellen Übergriffen gespendet werden konnte. Bei der Erteilung dieser Anweisung war sich der Vorstand bewusst, dass verschiedene mit Epstein in Verbindung stehende Stiftungen über viele Jahre hinweg Spenden in Höhe von insgesamt mehreren zehn Millionen Dollar an Dutzende von gemeinnützigen Einrichtungen geleistet hatten. KPMG wurde außerdem gebeten, die Feststellung von IPI zu bestätigen, dass die Organisation zu keinem Zeitpunkt Zahlungen an Epstein geleistet hat. Die KPMG Forensic Review analysierte mehr als 152.000 Transaktionen zwischen Januar 2010 und Oktober 2020, um alle Zahlungen zu identifizieren, an denen Epstein oder 56 Unternehmen beteiligt waren, die angeblich mit ihm verbunden waren. Zusammenfassend kam die KPMG Forensic Review zu folgenden Ergebnissen: • IPI hat keine Spenden oder Erstattungen im Zusammenhang mit Epstein oder seinen Unternehmen erhalten, die über die bereits von IPI öffentlich bekannt gegebenen hinausgehen. • IPI hat keine Zahlungen an Epstein geleistet, weder direkt noch an seine Unternehmen. • Es gab keine Transaktionen im Zusammenhang mit dem persönlichen Darlehensvertrag von Herrn Rød-Larsen. • Es gab keine Ausgaben von IPI im Zusammenhang mit Epstein, mit Ausnahme einer Essensrechnung in Höhe von 122 US-Dollar von Herrn Rød-Larsen im Jahr 2011. • Alle Spenden wurden ordnungsgemäß gegenüber der US-Steuerbehörde Internal Revenue Service offengelegt. Wir veröffentlichen den vollständigen Bericht der KPMG-Forensikprüfung, damit die Unterstützer, Partner und Mitarbeiter von IPI weiterhin das gleiche Vertrauen in IPI haben können, das sie seit 50 Jahren haben. >>KPMG-Forensikprüfung herunterladen<< Alle Spenden und Erstattungen, die in der KPMG-Forensikprüfung aufgeführt sind, wurden zuvor von IPI identifiziert und öffentlich bekannt gegeben. Dazu gehören fünf Spenden von mit Epstein verbundenen Stiftungen in Höhe von insgesamt 650.000 US-Dollar zwischen 2011 und 2019, was etwa 0,9 % der Gesamteinnahmen von IPI in diesem Zeitraum entspricht. IPI übernahm auch die Vorauskosten für einen Flug des Ökonomen Lawrence Summers während seiner Mitarbeit an einem IPI-Projekt, unter der Voraussetzung, dass IPI diese Kosten umgehend erstattet bekam. Diese Erstattung in Höhe von 14.158 US-Dollar wurde von einem mit Epstein verbundenen Unternehmen vorgenommen. Zusätzlich zur forensischen Prüfung der Konten des IPI durch KPMG beauftragte der Vorstand eine Integritätsprüfung, um zu untersuchen, ob gegen Richtlinien, Vorschriften oder Gesetze des IPI verstoßen wurde, und um Empfehlungen zur Stärkung der bestehenden Richtlinien und Verfahren abzugeben. Diese Integritätsprüfung wurde von Rechtsanwalt Cliff Perlman durchgeführt, der über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Leitung von gemeinnützigen Einrichtungen verfügt und als Schatzmeister im Vorstand des IPI tätig ist. Die Integritätsprüfung ergab: • Es gibt keine Hinweise darauf, dass im Rahmen der Kontakte des IPI und von Herrn Rød-Larsen zu Epstein und seinen Unternehmen gegen Gesetze oder Vorschriften verstoßen wurde. • Es gibt keine Hinweise darauf, dass Epstein im Austausch für seine Spenden persönliche Vorteile von IPI erhalten hat. • Herr Rød-Larsen hat zwar technisch gesehen keine der damals geltenden Richtlinien von IPI verletzt, hätte jedoch den Vorstand über seine Entscheidung, Spenden von mit Epstein verbundenen Unternehmen einzuholen, informieren und kein persönliches Darlehen von ihm annehmen dürfen. >>Integritätsprüfung herunterladen<< Aufgrund dieser Erfahrungen hat der Vorstand IPI außerdem angewiesen, seine Richtlinien und Verfahren im Laufe des letzten Jahres zu überarbeiten. Dazu gehören: • Eine neue Richtlinie zur Annahme von Geschenken, die im Dezember 2019 verabschiedet wurde und IPI verpflichtet, zu prüfen, ob potenzielle Spender über einen ausreichend guten Leumund verfügen; • Eine aktualisierte Richtlinie zu Interessenkonflikten, die derzeit weiter aktualisiert wird, um Reputationsrisiken und jegliche Geschäftsbeziehungen mit Spendern und deren verbundenen Unternehmen direkt anzugehen; • Aktualisierungen der Ethikrichtlinie, der Whistleblower-Richtlinie und der neuen Betrugsbekämpfungsrichtlinie von IPI; und • Schulung der Mitarbeiter und des Vorstands von IPI im Hinblick auf die Erkennung und Reaktion auf potenzielle künftige Interessenkonflikte. Wie oben erwähnt, reichte Herr Rød-Larsen am 29. Oktober seinen Rücktritt als Präsident und CEO ein und entschuldigte sich beim Vorstand für seinen schwerwiegenden Fehler. Wir – der Vorstand, die Geschäftsführung und die Mitarbeiter von IPI – sind weiterhin bestürzt darüber, dass eine so verabscheuungswürdige Person wie Epstein sich mit dieser stolzen und angesehenen Organisation in Verbindung bringen durfte. Epsteins Verbrechen, die so viele Leben zerstört haben, sind unentschuldbar und verwerflich. Sie stehen im Widerspruch zu den Grundwerten von IPI. Wir hoffen aufrichtig, dass die Institution so viel wie möglich aus dieser beunruhigenden Episode lernen und ihre wichtige Arbeit fortsetzen wird, um die internationale Gemeinschaft bei der Bewältigung der großen Herausforderungen zu unterstützen, denen die Völker der Welt und unser Planet in den kommenden Jahrzehnten gegenüberstehen. In dieser Zeit zunehmender Konkurrenz und wachsender Spaltung ist die Arbeit des IPI zur Förderung konkreter Ideen für den Aufbau und die Aufrechterhaltung des Friedens, zur Schaffung von Dialogmöglichkeiten und zur Durchführung objektiver, evidenzbasierter Forschung zu Themen, die für das multilaterale System von Bedeutung sind, notwendiger und wichtiger denn je. Wir freuen uns darauf, weiterhin partnerschaftlich zusammenzuarbeiten, um unser Ziel einer friedlicheren und prosperierenden Welt jetzt und in den kommenden Jahren zu verwirklichen.

Was haben Rød-Larsen und Epstein vor 2020 mit IPI ausgeheckt?

Da IPI das Problem schon vor Jahren erkannt und Säuberungen vorgenommen hat, kann man nur noch rückblickend schauen, was die beiden Freunde Terje und Jeffrey in den Jahren bis 2020 an Unheil angerichtet haben könnten. Der Samen dessen, was die beiden geplant haben, kann bis 2019, als das Problem von IPI endlich entdeckt wurde, bereits aufgegangen sein.

Über IPI und Terje (ich bin zu faul für den Nachnamen, wegen des Sonderzeichens) hatte Jeffrey Epstein vielleicht auch Einflussmöglichkeiten auf Menschen, die er selbst nie getroffen hat und die sich selbst nicht bewusst waren über Proxy manipuliert worden zu sein. Terje war UN Sonderbeauftragter mit hochkarätigen Kontakten.

Die Dokumentennummern sind im Text genannt. Die offizielle Seite ist teilweise sehr langsam und mühsam und scheint einige der Dokumente manchmal nicht zu finden.

Zur Dokumentensuche bietet sich diese viel schnellere Seite an, welche auch markiert, ob eine Datei eine Email, ein Anhang (pdf) oder ein Dokument ist.

Die Emails sind leider nicht mit den Anhängen verknüpft.

Emails finde ich persönlich auch nicht so spannend. Anhänge und Dokumente sind jedoch etwas anderes. Dokumente sind aussagekräftiger und zeigen, welche Informationen Epstein vorher zugespielt wurden. Teilweise hatte er vielleicht auch Einfluss auf die Dokumente bzw. hat sie redigiert. Die Spinne im Hintergrund, die die Vibration im Netz testet und IPI als Schachfigur in seinem großen, internationalen Spiel positioniert.

Dokumente mit unbekanntem Datum und unbekanntem Kontext.

Einiges sind SOPs von IPI (EFTA01074069)

EFTA01074078

EFTA00317469 ist scheinbar der Entwurf zu einer Rede bei einer Veranstaltung, die Terje? Jeffrey zur Überprüfung oder als Information im Nachhinein gesendet hat. Ohne Kontext und Datum ist das schwer zu sagen.

Laut der englischen Wikipedia (hier als Bild der Google Übersetzung), ist Mortimer Zuckermann ein kanadisch-amerikanischer Milliardär. Er war wohl zur Zeit Terjes und Jeffreys der stellvertretende Vorsitzende des IPI. Aktuell ergibt der Suchbegriff “Zuckermann” auf der IPI Webseite keinen Treffer.

Herr Zuckermann taucht zwei Mal in den Epstein Emails auf. Der Vorname des in den Email genannten Herrn Zuckermann ist nicht genannt, es kann auch ein anderer Zuckermann sein.

EFTA01853380

“Herr Zuckerman ruft Sie zurück. Er möchte, dass Sie ihn auf seinem Handy anrufen.”

EFTA01853380

“Herr Alan Dlugash hat gerade für Sie angerufen. Er wird in Kürze mit Herrn Zuckermann sprechen und würde gerne kurz mit Ihnen sprechen, wenn das möglich ist.“

Das gibt einem vielleicht die Möglichkeit diese Rede zu datieren in einen Zeitraum zwischen 2013 - 2014.

Es ist eine schwierige Aufgabe, einen Mann vorzustellen, der keiner Vorstellung bedarf, wie wir auf der Leinwand gesehen haben – Mortimer Zuckerman. Wie Sie wissen, hat Mort mit allem, was er angefasst hat, Erfolg gehabt. Er ist ein Immobilienmagnat – er hat das sehr erfolgreiche Unternehmen Boston Properties aufgebaut. Er ist ein Medienmogul, Eigentümer von U.S. News and World Report, und dank seiner regelmäßigen Kolumnen und Fernsehauftritte auch eine Medienpersönlichkeit. Er ist ein großzügiger Philanthrop. Und natürlich ist er vor allem als stellvertretender Vorsitzender des International Peace Institute (IPI) bekannt. Als Präsident des IPI stehe ich in regelmäßigem Kontakt mit hochrangigen Staatsmännern und Diplomaten. Aber ich habe selten einen Diplomaten gesehen, der so geschickt und versiert ist wie Mort. Wie Sie wissen, ist Mort ein leidenschaftlicher Verteidiger des Staates Israel und des jüdischen Volkes. Und doch bin ich, wenn ich mit Mort durch die arabische Welt reise, immer wieder beeindruckt, wie sehr er von denen geliebt und respektiert wird, die genau die gegenteiligen Ansichten vertreten. Lassen Sie mich ein konkretes Beispiel nennen: Jedes Jahr, während der geschäftigen Woche der Generalversammlung in New York, veranstaltet das IPI ein Nahost-Dinner. Es ist nur für Außenminister, hauptsächlich aus Europa und den arabischen Ländern. Der einzige Nicht-Außenminister, von dem alle (einschließlich der arabischen Vertreter) verlangen, dass er mit am Tisch sitzt, ist Mort. Ich führe dies nicht nur auf sein hochgeschätztes Wissen über globale Entwicklungen und seine Kontakte im Nahen Osten zurück. Sondern auch auf die Tatsache, dass er ein echter Gentleman ist, der mit Menschen aller Glaubensrichtungen und Hintergründe mit Würde, Herzlichkeit und Verständnis umgeht, was ihn bei allen, denen er begegnet, beliebt macht. Mort ist in der Tat nicht nur ein Mann mit dem goldenen Händchen. Er ist ein Mann mit einem goldenen Herzen. Während Sie alle Mort in seiner öffentlichen Rolle kennen, habe ich das Glück, den privaten Mort zu kennen. Er ist ein wahrer Freund. Trotz seines geschäftigen Lebens ist er immer da, um in guten wie in schlechten Zeiten Ratschläge zu geben. Er ist ein fantastischer Vater. Und er versteht es hervorragend, mit Kindern jeden Alters zu kommunizieren – wie meinen 13-jährigen Zwillingen, für die er ein Vorbild ist. Da ich weiß, wie es ist, Mort als Freund zu haben, kann ich mit Überzeugung sagen – und ich muss zugeben, dass mich das sehr bewegt –, dass wir alle dankbar sein können, dass Mort ein Freund der jüdischen Gemeinschaft, des Staates Israel und der Vereinigten Staaten von Amerika ist – und ein Verfechter des Weltfriedens. Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie mit herzlichem Applaus einen Mann, der eine Führungspersönlichkeit, ein Freund und vor allem eine Inspiration für uns alle ist: Herrn Mortimer Zuckerman.

Diese interne Tischrede (?) gibt intime Einblicke in IPI und seine Vorgehensweisen, wie man sie nicht auf der offiziellen Internetseite findet. IPI gibt Dinner nur für Außenminister, die sich so untereinander ungestört unterhalten können. Mit dabei Menschen, die danach Jeffrey Epstein alles brühwarm erzählen können.

Was hat Terje seinem Freund Epstein alles von diesen lauschigen, internationalen Essen der Außenminister erzählt, von denen die Öffentlichkeit noch nie gehört hat? Im “besten” Fall nur Informationen, welche Investitionen einen Insidervorteil gebracht haben?

The Nexus Center for Conflict Resolution

Dokument EFTA00584266 ist ein 10 seitiges Dokument über ein geplantes Nexus Zentrum zur Konfliktlösung in Wien. Der Kontext und das Datum des Dokuments sind unbekannt. Die älteste Fußnote ist jedoch von 2012, war das Dokument in die Jahre 2012-2013 datieren könnte.

Für den Suchbegriff “The Nexus Center for Conflict Resolution” mit Anführungszeichen, findet Google keinen Treffer. Auch auf der IPI Internetseite findet sich dazu nichts.

Vielleicht handelt es sich nur um ein Konzeptpapier oder einen Antrag, der nie bewilligt wurde, vielleicht bekam das Zentrum einen anderen Namen.

Zu dem Schwerpunkten diese Zentrums sollten gehören: “Gesundheit, Konfliktlösung, Transnationale Bedrohungen, Friedenssicherung und Staatsaufbau, Urbane Sicherheit, Humanitäre Herausforderungen, Entwicklung”

Der Planet steht vor Herausforderungen im Bereich der biologischen Sicherheit, darunter Pandemien (wie Malaria, Tuberkulose und HIV/AIDS), wiederauftretende Krankheiten (wie SARS) oder zufällige oder absichtlich verursachte Ausbrüche. Mehrere Regionen leiden unter Hunger, der durch Ernährungsunsicherheit oder Konflikte verursacht wird. Einige der am stärksten gefährdeten Menschen der Welt sind einer doppelten Gefahr ausgesetzt, indem sie Opfer gefälschter Medikamente werden.

Zu den indirekten Auswirkungen bewaffneter Konflikte auf die globale Gesundheit zählen unter anderem:

Zunahme sexueller Gewalt gegen Frauen und Kinder, mit einer höheren Zahl sexuell übertragbarer Krankheiten sowie physischen und psychischen Traumata;

Welch Ironie.

15. Dezember 2009

Warum hat Terje Rod-Larsen Jeffrey Epstein seinen Verlängerungsvertrag für weitere 5 Jahre bei IPI geschickt? (EFTA01120020)

War das seine Bewerbung für das Epstein Netzwerk?

Der Vorstand kam einstimmig zu dem Schluss, dass Ihre Arbeit vorbildlich war, und hat mich ermächtigt, Ihnen ein Angebot für eine weitere Amtszeit von fünf (5) Jahren als Präsident des IPI zu den unten aufgeführten Bedingungen zu unterbreiten. Sie haben Ihre Bereitschaft bekundet, dieses Angebot anzunehmen.

Vielleicht wollte er den Vertrag von Epstein prüfen lassen? Sind 400.000 - 500.000 Dollar im Jahr OK oder soll ich mehr verlangen?

Da der Vertag unterschieben ist, schätze ich, dass er mit dem Gehalt zufrieden war. Ich wäre damit definitiv zufrieden gewesen. Nach 5 Jahren Arbeit wäre ich danach in Rente gegangen. Mit 2.250.000 USD in 5 Jahren bei einem normalen Bedarf für ein gutes, normales Leben würde ich ca. 45 Jahre durchkommen. Bei einem Leben wie aktuell, würde mir das über 80-90 Jahre reichen. Was macht man mit so viel Geld und vor allem, er hat davor schon ähnlich verdient. Wofür? Geheimnisverrat an Epstein?

Für alle, die den Spendenknopf bei IPI betätigen, schaut auch an, was die ihren Leuten zahlen!

Januar 2011

EFTA00586517 ist ein Entwurf eines Dokumentes namens “INDEPENDENT COMMISSION ON MULTILATERALISM”

Es wird vorgeschlagen, eine Unabhängige Kommission für Multilateralismus (ICM) [vorläufiger Name] einzurichten. Die ICM wird eine ehrgeizige Agenda haben. Ausgehend von dem bereits vorhandenen Wissensbestand wird die ICM über einen Zeitraum von zwei Jahren regelmäßig zusammentreten, um konkrete und umsetzbare politische Vorschläge zur Verbesserung multilateraler Maßnahmen zu erörtern. Diese Vorschläge werden sich nicht nur mit geeigneten Entscheidungsmechanismen befassen, sondern auch mit der Verbesserung der Strukturen (d. h. der organisatorischen Architektur) und Prozesse (d. h. der Umsetzung von Maßnahmen) des multilateralen Systems. Die Sitzungen der ICM werden auch Gelegenheit bieten, eine vorausschauende Diskussion über globale Herausforderungen und die Auswirkungen auf den Wandel und die Anpassung des multilateralen Systems zu führen.

Diese Kommission wurde wirklich eingerichtet.

“Diese Papiere wurden im Rahmen der Unabhängigen Kommission für Multilateralismus veröffentlicht, einem mehrjährigen IPI-Projekt, das sich mit der Frage befasste: Wie kann das multilaterale System der Vereinten Nationen „zweckmäßiger“ gestaltet werden? Sie sind das Ergebnis von Konsultationen mit Botschaftern und Ministern der UN-Mitgliedstaaten, der Zivilgesellschaft, Experten und der breiten Öffentlichkeit aus den Jahren 2014 bis 2016. Der Abschlussbericht, der im September 2016 veröffentlicht wurde, ist in Französisch und Englisch verfügbar.”

Konnte sich Epstein in den Entwurf mit einbringen? Hat er vielleicht eigene Ideen eingebracht?

11. November 2012

Ab November 2012 arbeitet man daran Epsteins Lebenslauf von seiner Verurteilung als Sexualstraftäter zu säubern. (EFTA01977157, EFTA02022465)

Die Berliner Zeitung hat das genauer untersucht. Die Artikel waren wohl für Blogger.com

IPI ist hier nur Beifang, weil Epstein seine Rolle bei IPI beschreibt. Es geht um Jeffrey Epsteins Foundation, die IPI untrstützt. Etwas, von dem IPI sich nun lieber distanziert.

Dieser Lebenslauf lässt natürlich seine Verurteilung als Sexualstraftäter weg und wurde von Epstein selbst redigiert, so wie es aussieht und ist in den Dokumenten in verschiedenen Beabeitungsstufen/Versionen archiviert (EFTA01108055, EFTA00718607, EFTA02008550, EFTA02721574, EFTA00588871, EFTA00586425, EFTA00659330, EFTA01108090, EFTA00587235).

Ein weiterer Bereich, in den die Stiftung in den letzten Jahren expandiert ist, ist die Unterstützung internationaler Friedensbemühungen und -abkommen. Die Stiftung unterstützt eine Reihe von Nichtregierungsorganisationen weltweit sowie Friedensinitiativen. Eine wichtige Organisation, die sie finanziert hat, ist das International Peace Institute, ein gemeinnütziger Think Tank, der seinen Ursprung in den Vereinten Nationen hat. Das IPI widmet sich sowohl der Prävention als auch der Beilegung von Konflikten innerhalb von Staaten und zwischen verschiedenen Staaten. Es spielte eine wichtige Rolle bei den Osloer Friedensabkommen von 1993.

May 2013

EFTA00586369 ist ein 17 seitiger vertraulicher Missionsreport in Afghanistan…

Ist es OK, wenn die die vertraulichen Unterlagen seines Arbeitgebers an einen Freund weiterleitet, der international mit verschiedenen Regierungen vernetzt ist? Wahrscheinlich schon, wenn der Arbeitgeber selbst mit diesen Regierungen vernetzt ist und die Infos ohnehin dorthin weiterleitet.

Es geht im Polio Impfungen in Afghanistan.

Da war doch was?

Leider war das bereits 2011. Das Dokument ist von 2013 und zeigt, wie unsensibel die Protagonisten in ihrem Impfwahn gegen Polio waren.

Dieses Dokument verbindet eher die Polioimpfträume von Bill Gates und IPI, als IPI und die CIA. Kulturelle Traumata, dass so etwas politisch missbraucht wurde, spielen dabei keine Rolle.

Das Dokument gibt eine Zusammenfassung der politischen und militärischen Lage in Afghanistan im Jahr 2013, also welcher Mullah gerade welche Regionen beherrschte.

Es gibt noch weitere Dokumente zu Afghanistan und Polio, die nicht zirkulieren sollten wie das zweiseitige EFTA00615279.

Für die CIA oder den Mossad sicherlich nicht uninteressant und durchaus von historischem Interesse.

4. September 2013

EFTA01142036 ist ein 23 Seiten langer Antrag des IPI für ein Projekt der Polio Ausrottung.

Das Dokument wurde von Jeffrey Epstein wohl mit geschrieben und redigiert.

Ob Epstein der rote oder blaue Autor war, kann man nicht sagen, weil es die Datei ein pdf ist. Dass Epstein jedoch bei Anträgen des IPI mitgeschrieben hat, dürfte für das IPI aktuell wohl unschön sein.

9. Oktober 2013

EFTA00972411:

“Wir freuen uns darauf, weitere Informationen von Ihnen bezüglich der Anfrage zur allgemeinen Betriebsunterstützung zu erhalten. In der Zwischenzeit arbeiten wir weiter an dem Vorschlag zur Projektfinanzierung und warten auf Ihre Rückmeldung zu einer Telefonkonferenz in den kommenden Wochen, um die Details zu besprechen. Ich bin außerdem dabei, eine Aufstellung der bisher für die Polioausrottung angefallenen Kosten zu erstellen, wie für die Erstfinanzierung angefordert, und werde diese in Kürze versenden.”

Epstein: “Bitte schicken Sie nichts anderes, gar nichts! Lassen Sie mich alles vorher sehen, nicht erst danach. Bitte. Die Vorstellung, dass nach Monaten keine Abrechnung erfolgt, wird zu Problemen führen.”

Erneut scheint Epstein für die Finanzkontrolle der Projekte zuständig zu sein und setzt hier eine Bremse rein. Er agiert als Projektmanager, der die Finanzierung im Auge behält und dass die Vorgaben der Anträge eingehalten werden.

Das kenne ich aus meiner Zeit als Projektadmin. Man ist zwar rangniedriger, aber man hat über die Finanzkontrolle die Arbeitsgruppen im Griff und muss ab und zu eingreifen, weil reine Wissenschaftler gerne mal Dinge kaufen oder machen, die so im Projekt nicht abgesegnet sind.

Jeffrey Epstein war ein unbezahlter (?), inoffizieller Drittmittelmanager des IPI, würde ich sagen, so wie sich das liest.

23. Oktober 2013

Dem Antrag vom 4. September 2013 EFTA01142036 wird schriftlich zugestimmt EFTA01113710. Das erklärt auch die Email vom 9. Oktober 2013 EFTA00972411. Man wollte schon Geld verteilen, das vielleicht mündlich zugesagt, aber dessen schriftliche Konditionen noch nicht vorlagen. Der Drittmittelvertrag EFTA01113710 kam erst am 23. Oktober 2013.

Epstein hat, wie man es als Drittmittelmanager muss, eingegriffen.

Das ist der Spagat zwischen, die Anschaffungen müssen zeitnah geschehen, aber bitte nicht bevor der Vertrag unterschrieben ist. Das ist auch an der Uni üblich. Man hat die Großgeräteanträge schon liegen inklusive der 3 Angebote, ABER man darf sie erst nach unterschriebenem Vertrag und Eintrag in der Bewirtschaftungssystem auslösen.

Die obige Mail zeigt also nicht, dass Epstein Kontrolle über Geldflüsse hatte, sondern, dass er als Drittmittelmanager handelte. Er hat so reagiert, wie ich in solch einer Situation auch reagiert hätte.

Juni 2014

Jeffrey Epstein bekam von Terje sogar die “Finanzierungsvereinbarung für wirtschaftliche Beratung zwischen dem 1. Januar 2014 und dem 31. Dezember 2014 zwischen der Nationalbank von Kasachstan und dem International Peace Institute” EFTA00587876

Wahrscheinlich sollte er sie als Bankster durchschauen und überprüfen?

Die Finanzierung lief über Österreich obwohl weil IPI “seit 1970 jährliche Veranstaltungen in Wien hatte und über langjährige Kontakte zum österreichischen Außen- und Verteidigungsministerium sowie zur Exekutive auf höchster Ebene aufwies” siehe EFTA00607077

Sitzungen und Teilnehmer Das International Peace Institute organisiert jährlich eine Sitzung in Kasachstan zwischen Vertretern der Nationalbank von Kasachstan und den Wirtschaftsberatern des International Peace Institute drei weitere Sitzungen in Europa und den Vereinigten Staaten zwischen Vertretern der Nationalbank von Kasachstan und den Wirtschaftsberatern des International Peace Institute Die Nationalbank von Kasachstan kann nach eigenem Ermessen entscheiden, wer von ihrer Seite an den Sitzungen teilnehmen soll. Präsident Terje-Rod Larson und zwei Wirtschaftsberater werden seitens des Internationalen Friedensinstituts an den Treffen teilnehmen.

August 2014

Erneut sehr vertrauliche IPI Interna zur Poliobekämpfung, diesmal in Pakistan (EFTA01204624). Vielleicht zum Durchreichen an Bill Gates? Warum schickt man ihm diese Informationen nicht direkt? Was fängt Jeffrey Epstein mit diesen Informationen an?

IPI hat in Pakistan mit dem Militär zusammengearbeitet, um Impfteams zu schützen. Wenn man bedenkt, dass die aktuellen Poliofälle vor allem auf die Impfstoffe von Bill Gates zurückzuführen sind, musste man die Impfenden wohl eher vor der Bevölkerung schützen.

22. September 2014

Ninth Ministerial Working Dinner on the Middle East (EFTA01120716)

Der Stempel “vertraulich” war Terje wohl egal. Er schickte es trotzdem seinem Kumpel Jeffrey. Diese Dinner finden regelmäßig statt. Am 23. September 2018 fand in Luxemburg das “Dreizehnte Arbeitsessen der Minister zum Nahen Osten” statt, das auch in den Anhängen zu finden war. Diese Dinner scheinen jedes Jahr ungefähr zur gleichen Zeit stattzufinden. Thorbjørn Jagland war hier auch schon dabei. Wir lernen Thorbjørn Jagland ein wenig später (2019) genauer kennen.

Dezember 2014

“The Rothschild Conference on Health and Security” als Suchbegriff mit Anführungszeichen bringt bei google 0 Treffer. Diese Konferenz war wohl sehr privat und nicht nach außen annonciert. Durch das vierseitige Dokument EFTA01069699 haben wir zumindest einen kleinen Einblick.

Der Planet steht vor Herausforderungen im Bereich der biologischen Sicherheit, darunter Pandemien, wiederauftretende Krankheiten oder zufällige oder absichtlich herbeigeführte Ausbrüche. Mehrere Regionen leiden unter Hunger, der durch Ernährungsunsicherheit oder Konflikte verursacht wird. Gebiete, in denen Instabilität und schwache Regierungsführung herrschen, sind besonders gefährdet. Diese Entwicklung zeigt den Zusammenhang zwischen Instabilität und Krankheiten und unterstreicht die Notwendigkeit koordinierter Maßnahmen. Um die Gesundheit zu verbessern, ist es daher unerlässlich, Gewalt zu reduzieren und Frieden zu fördern. Der jüngste Ausbruch von Ebola, seine rasche Ausbreitung und die Unfähigkeit schwacher Staaten, mit der Epidemie fertig zu werden, zeigen, dass die Welt dringend einen besseren Weg finden muss, um solche Gesundheitskatastrophen vorherzusehen und darauf zu reagieren. Darüber hinaus zeigt die beispiellose Ausbreitung von Ebola, wie dramatisch eine Gesundheitskrise zu einer humanitären, sicherheitspolitischen und wirtschaftlichen Krise werden kann. Da sich die Epidemie exponentiell ausbreitet und die Zahl der Todesopfer alle paar Wochen verdoppelt, beeinträchtigt sie auch die lokale Sicherheit (z. B. durch Unruhen), die Stabilität ganzer Länder (wie Guinea, Liberia und Sierra Leone) sowie Regionen (wie Westafrika). Die Epidemie hat die Gesundheitssysteme lahmgelegt und auch zum Tod von Patienten mit heilbaren Krankheiten geführt. Nach neuesten Schätzungen könnten bis Anfang Januar 2015 1,5 Millionen Menschen infiziert sein. Die erwarteten BIP-Wachstumsraten in der Region werden um mehrere Prozentpunkte nach unten korrigiert, aber der Chefökonom der Weltbank rechnet eher mit negativen wirtschaftlichen Auswirkungen in Milliardenhöhe. Im Fall von Polio wird die Sicherheitslage als größtes Hindernis für die weltweite Ausrottung der Krankheit angesehen. Es müssen neue Wege zur Massenimpfung entwickelt und in abgelegenen Gebieten umgesetzt werden, die manchmal nicht von der Zentralregierung kontrolliert werden. Diplomatie, strategische Koordination und Interessenvertretung in Kombination mit einem breiten Spektrum an Gesundheitsdienstleistungen werden der Schlüssel zum Zugang zu bisher unzugänglichen Regionen sein.

19. Dezember 2014

Eine Spende an IPI von Epstein über Leon D. Black? (EFTA01106931)

Warum schickt Leon D. Black Epstein einen Beleg seiner Spende an IPI?

9. März 2015

Ein Brief der Bill&Melinda Gates Foundation an das IPI (EFTA01196853). Es bestand also eine direkte Verbindung zwischen Terje Rod-Larsen (IPI) und Gates Foundation.

Vielen Dank für die Möglichkeit, Ihren Vorschlag für eine Expertenkonferenz zur Erörterung der Frage, wie wir Pandemien am effektivsten bekämpfen und verhindern können, zu prüfen. Ich habe mehrere Kollegen gebeten, Ihren Vorschlag sorgfältig zu prüfen, insbesondere im Hinblick auf unsere Arbeit im Zusammenhang mit Ebola. Dabei habe ich erfahren, dass viele der in dem Vorschlag von IPi genannten Gruppen bereits mit Mitarbeitern der Gates Foundation über die Vorbereitung auf Pandemien und die Reaktion darauf im Vorfeld der Weltgesundheitsversammlung und des G7-Gipfels diskutieren, wo dies ein zentrales Thema sein wird. Aus diesem Grund und aufgrund der Vielzahl hochrangiger Treffen, zu denen sich unsere Mitarbeiter bereits verpflichtet haben, können wir Ihnen die gewünschte Unterstützung leider nicht gewähren. Sollte IPI jedoch eine Zusammenkunft organisieren, teilen Sie uns bitte mit, ob Sie die Teilnahme eines Vertreters der Gates Foundation wünschen. In diesem Fall werden wir unser Bestes tun – bitte haben Sie jedoch Verständnis dafür, dass die Terminplanung ein Problem darstellen könnte, da unsere Teams, die sich mit Ebola und dem Thema Pandemien im Allgemeinen befassen, derzeit sehr ausgelastet sind. Nochmals vielen Dank, dass Sie an uns gedacht haben und uns die Möglichkeit geben, Ihre geplante Zusammenkunft zu unterstützen. Wir schätzen die Partnerschaft, die die Stiftung mit IPI insgesamt unterhält, sehr, insbesondere im Hinblick auf die Unterstützung unserer Arbeit zur Ausrottung der Kinderlähmung.

Mai 2015

Im Mai 2015 plante das IPI eine Veranstaltung in Genf. Zwei Entwüfesind in den Epstein Files zu finden.

EFTA00654216

EFTA01194684

Das finalisierte Programm EFTA01071737

Warum bekam Epstein sowohl Drafts als auch Endprogramm? Die Dokumente unterscheiden sich nur durch eine Festlegung des Datums und dass die Sprecher noch bestätigt werden müssen. Hat Jeffrey Mitspracherecht beim Datum gehabt?

Sayer Ji hat die Mails zu den Dokumenten verfolgt. Jeffrey hat sich hauptsächlich durchgeleitet.

Auffällig ist der Mangel an medizinischen Sprechern (bis auf Dr. Joanne Liu und Dr. Hamid Jafari). Hier reden Institutionen über Dinge, die Mediziner und Epidemiologen besprechen sollten.

Die Veranstaltung ist auch noch auf der IPI Internetseite zu finden.

12. Mai 2016

Terje schickt seinem Freund Jeffrey total vertraulich seine Kündigung des Postens als UN Sonderbeauftragter. (EFTA01074681)

Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Jeffrey also auch brühwarm die internen UN Infos? Terje war ab 2004 UN Sonderbeauftragter.

Selbst Wikipedia hat einen Artikel über Sexueller Missbrauch durch UN-Friedenstruppen.

Sehr geehrter Herr Generalsekretär, bitte nehmen Sie dieses Schreiben als formelle Mitteilung darüber entgegen, dass ich mit Wirkung zum 31. Mai 2016 von meinem Amt als Sonderbeauftragter und Untergeneralsekretär zurücktreten werde. Nachdem ich diese Funktion in den letzten 12 Jahren ausgeübt habe, möchte ich mich nun verstärkt der Arbeit des International Peace Institute (IPI) widmen – insbesondere dessen Partnerschaft mit den Vereinten Nationen. Es war mir eine Ehre und eine Freude, während Ihrer Amtszeit als Generalsekretär für Sie zu arbeiten, und ich bin stolz darauf, als einer Ihrer leitenden Berater in verschiedenen Fragen zum Nahen Osten tätig gewesen zu sein. Ich möchte Ihnen nicht nur für Ihr Vertrauen in mich danken, sondern auch für die vielen Gelegenheiten, die Sie mir gegeben haben, von Ihrer Weisheit und Erfahrung sowie der anderer leitender Kollegen in einem so breiten Spektrum von Fragen der internationalen Angelegenheiten zu lernen. Während meiner Amtszeit als Sonderbeauftragter hat sich die politische Landschaft im Libanon und in seiner Umgebung – wie auch in der gesamten Region – radikal verändert. Die Bestimmungen der Resolution 1559 (2004) des Sicherheitsrats sind jedoch für die politische Unabhängigkeit, Souveränität und territoriale Integrität des heutigen Libanon nach wie vor gültig und wichtig. Ich bin zwar der Meinung, dass der neue Generalsekretär die Freiheit haben sollte, die zahlreichen Resolutionen zum Nahen Osten so zu organisieren, wie er oder sie es für richtig hält, empfehle jedoch nachdrücklich, dass es auch in Zukunft einen eigenen Sonderbeauftragten für Fragen im Zusammenhang mit der Resolution 1559 (2004) geben sollte, der von anderen Resolutionen unabhängig ist. Als Übergangslösung für Ihren nächsten Bericht, der dem Sicherheitsrat im Oktober vorgelegt werden soll, empfehle ich, den Untergeneralsekretär für politische Angelegenheiten mit der Berichterstattung an den Rat zu beauftragen.

14. Oktober 2017

Die Central European University (CEU) ist laut eigener Internetseite die internationalste Universität in Europa.

Die CEU bietet eine Vielzahl von Bachelor- und Masterstudiengängen in den Bereichen Sozialwissenschaften, Geisteswissenschaften, Rechtswissenschaften, Datenwissenschaft, Politikwissenschaft und öffentliche Politik an, in denen etabliertes Wissen erforscht und die Schaffung neuen Wissens gefördert wird. Alle Studiengänge an der Central European University werden in englischer Sprache unterrichtet.

Jeffrey Epstein wurde von Terje in Dokument EFTA00607077.pdf über ein Konzeptpapier für die Zusammenarbeit von IPI mit der CEU in Kenntnis gesetzt.

Unklar ist, welche Rückmeldung Jeffrey Epstein zu diesem Dokument geben sollte.

Die genauere Ausarbeitung der Kooperation zwischen IPI und CEU aus den Jahren davor findet man in Dokument EFTA00607074

Zur Förderung ihrer gemeinsamen Interessen prüfen IPI und CEU derzeit eine mögliche Kooperationsvereinbarung. Die Aktivitäten würden sich auf drei Komponenten konzentrieren: 1) Strategische Öffentlichkeitsarbeit und Förderung, 2) Forschung und Wissenschaft sowie 3) Veranstaltungen.

Ob IPI den Antrag auf Kooperation angestoßen hat oder die CEU ist unklar. Diese Drittmittelförderung kam zu Stande, denn zu den geplanten Veranstaltungen im Rahmen der Kooperation sollten gehören:

Beide Veranstaltungen fanden statt und die Teilnehmerlisten findet sich in den Epstein Files.

2016: EFTA00607327 (DOJ Suche konnte das Dokument nicht finden, daher Link auf eine andere Datenbank)

2017: EFTA00607315

Warum Epstein an dieser Kooperation zwischen IPI und CEU interessiert war und die Teilnehmerliste bekam ist leider unbekannt. Die Teilnehmerliste jedoch ist recht illuster.

August 2018

Über dieses IPI Kinderschutzrichtlinie hat Herr Epstein sicherlich herzlich gelacht (EFTA01074070). Ich kann mir nicht vorstellen, warum Terje es ihm sonst geschickt haben sollte. Oder vielleicht, da es noch nicht finalisiert ist, sollte Jeffrey Vorschläge unterbreiten? Wer ist besser so etwas zu bearbeiten als jemand, der genau weiß, wovon er redet?

23. September 2018

Am 23. September 2018 fand in Luxemburg das “Dreizehnte Arbeitsessen der Minister zum Nahen Osten” statt. Die Datei EFTA00811328 gibt Einblick, wer sich damals, unbemerkt von der Öffentlichkeit zum Plausch traf. Thorbjørn Jagland werden wir in Dokumenten von 2019 noch ein wenig näher kennenlernen.

Warum auch immer Jeffrey Epstein die Gästelisten bekam und über diese Treffen informiert wurde. Deutsche Politiker gehörten nicht zu diesem illustren Kreis, es gab aber insgesamt vier europäische Teilnehmer.

Juni 2019

Ein weiteres undatiertes Dokument dokumentiert ein Treffen zwischen Thornborn und Bill (EFTA00624848). Aus den Emails der persönlichen Assistentinnen lässt sich das Datum jedoch rekonstruieren.

Die Nachnamen werden leider nicht genannt, weil Jeffrey die beiden persönlich kannte und am 20. Juni 2019 (EFTA02290212) in Paris in Jeffreys Pariser Apartment persönlich getroffen hat. (EFTA00497912, EFTA00497943).

Man sieht an diesen Emails auch die erratische Schwärzung. Einmal ist Lesley geschwärzt, ein anderes mal nicht. KI-Schwärzung wäre meine Vermutung.

Thorbjørn könnte Thorbjørn Jagland sein: “Rød-Larsen, der 1996 unter dem damaligen Ministerpräsidenten Thorbjørn Jagland kurz als Minister amtierte, hat inzwischen mehrfach für seine Verbindung zu Epstein um Entschuldigung gebeten.”

“Er ist Direktor des Fridtjof Nansen Instituts in Oslo und forscht zur norwegischen Außenpolitik. “Das wurde dann überschattet von der Debatte über Thorbjørn Jagland, den früheren Ministerpräsidenten und Generalsekretär des Europarates. Und zuletzt ging es vor allem um Terje Rød Larsen, einen ehemaligen Politiker der Arbeiterpartei, und seine Frau Mona Juul.”

Terje Rød Larsen von der IPI.

Kann Zufall sein, dass diese beide in mehreren Artikeln zusammen mit Epstein genannt werden. Ohne Nachnamen wird es bei Thorbjørn rein anhand der Emails schwierig.

Die komplette Planung des Treffens inkl. Adresse der Wohnung findet sich in EFTA00498203.

Das undatierte Dokument könnte also eine Zusammenfassung des Treffens in Paris sein oder ein späteres oder früheres Treffen bei dem auch ein Bill anwesend war.

Thorborn hatte eine tolle Zeit und hat den Besuch sehr genossen. Bill sollte seine Anforderungen für eine weitere Überprüfung durch das IPI-Team zusammenstellen und dies nicht auf der Ebene der Untergebenen geschehen lassen. Ich glaube, Bill versteht endlich, wie einzigartig und gleichzeitig unstrukturiert und offen gesagt unausgereift seine Finanzen, sein Nachlass und die Struktur seiner Stiftung sind. Ich habe es jedoch sehr geschätzt, dass er diesmal zumindest „Danke” gesagt hat. Allerdings bin ich mir auch bewusst, wie mühsam es für ihn sein muss, jeden Tag auf Anfragen von Menschen zu reagieren. Er ist in so vielen Bereichen brillant, aber persönliche Finanzen gehören offenbar nicht dazu. Ich bin fest davon überzeugt, dass 20 bis 50 Milliarden ein äußerst realistisches Ziel für seine Stiftung sind. Wir würden wahrscheinlich zwei ganze Tage lang intensiv darüber diskutieren müssen. Ich bin mir sicher, dass er in dieser Zeit die meisten alternativen Lösungen verstehen würde. Ich bin mir seiner Abneigung gegen Gebühren bewusst, daher würde ich die anfängliche Zeit ausschließlich als Geste der Freundschaft nutzen. Das ist zehnmal wertvoller als die geizige Antwort von Icahn Milken oder Washington. Wenn er sich dafür entscheidet, sein Haus in Ordnung zu bringen (zumindest verdienen seine Kinder ebenso viel Rücksichtnahme wie die Polio-Opfer in Nigeria), wäre der erste Schritt, die Steuererklärungen der letzten drei Jahre sowie sein aktuelles Testament und gegebenenfalls seine Treuhandverträge einzureichen. Ich würde ein paar Tage brauchen, um diese zu prüfen. Es ist eine bemerkenswerte Tatsache, dass das persönliche Finanzprofil und die damit verbundenen Vorteile und Belastungen einer Person mit einem extrem hohen Vermögen nicht über das eines gewöhnlichen Superreichen hinausgehen. Um sowohl Nachlass- als auch aktuelle Angelegenheiten richtig zu planen, sind umfassende Kenntnisse in vielen verschiedenen Bereichen des Rechts, des Steuerwesens und der Buchhaltung sowie umfangreiche Erfahrung in der Wirtschaftsprüfung erforderlich. Eine notwendige, aber nicht ausreichende Komponente ist beispielsweise eine vollständige Bestandsaufnahme privater Steuerbescheide und die Erfahrung mit deren komplexen Verflechtungen. Ebenso wichtig sind, wie Sie wissen, die Realität und die Öffentlichkeitsarbeit in der Praxis, d. h. wie man seinen Kindern, öffentlichen Wohltätigkeitsorganisationen, Spenderfonds, Trusts, Grats, Clats, Cruts, Nimcruts usw. etwas zukommen lässt und sich gleichzeitig der äußerst komplexen damit verbundenen Treuhandbuchhaltung voll bewusst ist. Im Folgenden sind einige der allgemeinen Kategorien von Gesetzen und Wertpapieren aufgeführt, die erforderlich sind. Unternehmen, Personengesellschaften, Schenkungen, Nachlässe, Treuhandgesellschaften, Umsatzsteuer, Insolvenz, Wertpapiere, Versicherungen, internationale Verträge, Seerecht (Flugzeuge), Immobilien, Rechtsstreitigkeiten, Stiftungsrecht, Scheidung. Die spezifische steuerliche Behandlung jeder Kategorie, insbesondere Personengesellschaften und deren Schuldenregeln. Darüber hinaus hat jede Kategorie ihre eigenen, spezifischen Buchhaltungsfragen. Umfassende Kenntnisse über persönliche, staatliche, bundesstaatliche und lokale Einkommens-, Verbrauchs- und Kapitalertragssteuern sind erforderlich. Zu den Themen gehören Spenden für wohltätige Zwecke, Treuhandgesellschaften, Familienrecht und Kunst als einige der Anlagekategorien, aber auch alternative Anlagen, Aktien, Renten, Versicherungen und deren einzigartige Vorteile, d. h. variable Renten usw., Optionsstrategien, Swaps, Futures, Forwards, Hedges und die jeweils spezifische Besteuerung von Rohstoffen. Ich bin mir bewusst, dass Freundschaft nur mit der Zeit entsteht, und ich betrachte Sie als einen meiner engsten Freunde. Nur wenige Menschen dürfen so nah bei mir sitzen. Ich bin sehr froh über Ihre Ermutigung, Bill eine Chance zu geben, Teil der Familie zu werden.

Kann es sein, dass in diesem unauffälligen Dokument Interna von Bill Gates Finanzen zusammengefasst sind?!

Terje von IPI traf sich also zusammen mit Thorbjørn Jagland mit Bill Gates in Paris um dessen Finanzen in Ordnung zu bringen?!

Vielleicht sollte man der Gates Foundation mal DOGE auf den Hals schicken oder die Steuerbehörde.

Was ist damit gemein “Bill eine Chance zu geben, Teil der Familie zu werden”?

18. November 2019

Es gibt ein Memo des FBI (?) vom 18 November 2019 (EFTA00084224), wo zusammengefasst wird, was das IPI ist, und was man über die Zusammenarbeit mit Epstein wusste.

“5. Eine Mitarbeiterin des norwegischen Außenministeriums wurde durch jemanden, der aktuell in —- lebt (wir kennen die Identität), hat uns mitgeteilt, dass sie während ihrer Tätigkeit beim International Peace Institute (November 2014 bis April 2016) mehrmals gebeten wurde, sich um sehr kurzfristige Praktikanten aus Osteuropa zu kümmern. Diese Praktikanten waren allesamt junge, attraktive Frauen, die nicht über die erforderliche Ausbildung verfügten, um bei dem Think Tank zu arbeiten. Sie absolvierten ein kurzes Praktikum beim IPI, während dessen sie auch das UN-Gebäude besuchten, um sich dort fotografieren zu lassen. Diese Fotos wurden an Herrn Epstein geschickt.

6. Sie fand dies seltsam, brachte es jedoch nicht mit den anderen Aktivitäten von Herrn Epstein zu dieser Zeit in Verbindung.

7. Wir haben weder die betreffende Person noch das IPI kontaktiert, um die oben genannten Angaben zu überprüfen.”

Möglicherweise hat dieser Hinweis dann die internen Kontrollmechanismen bei IPI ausgelöst, die im Statement auf der Webseite des IPI zu Epstein führten.

Fazit

Durch Terje Rød-Larsen hatte Epstein über IPI und die UN zu unglaublichen weltweiten Insiderinformationen Zugang auch in Länder, wo kaum einer hin kam. Die internen Berichte des IPI werden für die assoziierte Geheimdienste sicherlich sehr interessant gewesen sein. Die Verbindungen gehen über Terje Rød-Larsen zur Bill Gates Foundation die UN und in höchste norwegische politische Kreise, die mittlerweile in Norwegen die Blasen im Sumpf blubbern lassen. Dass Terje Rød-Larsen sich sogar um Bill Gates chaotische finanzielle Lage kümmern wollte lässt tief blicken.

Die internen Dokumente des IPI lassen auch tief blicken, besonders die kuscheligen, geheimen Treffen internationaler Repräsentanten, von denen die normale Bevölkerung und vielleicht selbst deren Regierungen nichts wissen, sind mehr als suspekt.

Das IPI sollte man DOGE auf den Hals hetzen, um zu schauen, was da wirklich läuft, bei den Gehältern, welche sie zahlen.

Was das Verhältnis IPI - Epstein - Gates Foundation auf der Ebene der offiziellen Kooperation angeht, so war Epstein wissenschaftlicher Projektmanager. Das kenne ich aus meiner Zeit an der Uni. Man bekommt die Infos von allen Seiten und soll weiterleiten, weil der Sender keine Lust hat, sich selbst darum zu kümmern, wo die Informationen hin müssen. Ich war der Drittmittelmanager für FRISYS. Anfragen an das Rektorat oder das PTJ gingen alle über mich, weil ich auch wissen musste, was da gerade wieder in den verschiedenen Arbeitsgruppen an Geldern umgeschichtet werden musste. Das Bedeutet nicht, dass Epstein darüber Macht ausgeübt hat, er musste wissen, was in de Drittmittelprojekten lief. Auch der Drittmittelmanager auf der anderen Seite hat keine Lust Emails von Menschen zu bekommen, die er nicht kennt und wo er das Projekt nicht zuordnen kann. Wenn die EMails von einer Person weitergeleitet werden, weiß der Projektmanager am anderen Ende, zu welchen Projekt die Mail gehört.

Lustige Info am Rande.

Sayer Ji und ich müssten zeitgleich am selben Thema gearbeitet haben und kommen zu ähnlichen Schlüssen. Er skandalisiert mir aber zu sehr und scheint die Aufgabe eines Drittmittelmanagers nicht zu verstehen.

So abscheulich Epstein gewesen sein mag, er hatte seine erste Strafe verbüßt. Wenn er ein Millionär gewesen wäre, hätte er auch in der normalen Welt wieder arbeiten müssen. Projektmanager im Büro daheim ist die maximale Sicherheit für Mitarbeiter vor einem Sexualstraftäter. So gesehen ist der Job als Drittmittelmanager OKish und wird zu sehr aufgebauscht, weil er eben auch andere Kontakte hatte und diese Informationen noch anderweitig verwenden konnte, anders als ein normaler Drittmittelmanager.

Das Problem sind eher seine privaten Kontakte zu den Beteiligten der Projekte, außerhalb seines Bürojobs .

