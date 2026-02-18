DrBine’s Newsletter

DrBine’s Newsletter

Discussion about this post

User's avatar
John Pearse's avatar
John Pearse
8h

In jedem Fall wird klar, dass das Mega-Pandemiebusiness eine jahrzehntelange Planungs- und Vorbereitungsphase hatte (mit dem Ausführungsorgan WHO, eine "Organisation zur Durchführung von Insider-Geschäften" und demnächst möglicher Wachablösung durch einen besonders qualifizierten Spezialisten.)

Nur - selbst wenn sich die Erkenntnis weiter verbreitet - was soll sich dadurch ändern? Das "System" sitzt fest im Sattel - noch - und die nächste Inszenierung ist garantiert in Vorbereitung, die Milliardenaufträge für Genspritzen und Maskenbeschaffungen liegen zur Ausführung sicher bereit. Einige SMS der "Kaiserin" per Handy ohne Nachrichtenspeicher - und es geht wieder los.

Sayer Ji, als MAHA - Sprachrohr über die White-House / Regierungsdomäne gut informiert, mit Teil 1 einer 4teiligen Aufklärungsserie.

"BREAKING: The Epstein Files Illuminate a 20-Year Architecture Behind Pandemics as a Business Model—With Bill Gates at the Center of the Network

Inside the JPMorgan–Gates–Epstein Pipeline: Donor-Advised Funds, Vaccine Finance, and the Architecture of Pre-Positioned Profit - Part 1 of 4 Parts"

https://sayerji.substack.com/p/breaking-the-epstein-files-illuminate

Reply
Share
Creator's avatar
Creator
9h

https://www.epsteinunboxed.com/ meint dazu nach einem "internal error" bei 22 Treffern:" The files do NOT contain:

• Any allegations of criminal wrongdoing by IPI

• Any court filings or accusations involving IPI

• Any suggestion in these records that IPI engaged in misconduct beyond what is reported in the news excerpt

If you’d like, I can summarize IPI’s interactions with Epstein specifically, map out which staff were involved, or look into Rød‑Larsen’s role across the archive."

Sind also schon mehr Leute draufgekommen...

Reply
Share
4 replies by DrBines verbales Vitriol and others
4 more comments...

No posts

Ready for more?

© 2026 DrBine · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture