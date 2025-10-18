Der Satz „Das Fehlen von Beweisen ist kein Beweis für das Nichtvorhandensein” bedeutet, dass etwas nicht automatisch nicht existiert, nur weil man keinen Beweis dafür gefunden hat.

Das beste Beispiel dafür sind marine Bakterien.

Das Lehrbuch, mit welchem ich im Studium Mikrobiologie gelernt habe, war “Cypionka - Grundlagen der Mikrobiologie”. Ich habe noch die erste Auflage von 1999.

Mittlerweile ist man bei der 4. Auflage.

Gelernt habe ich noch bei einem der Autoren des Lehrbuches “Biology of the Prokaryotes”. In meinem Fall war es Professor Drews.

“Voraussetzung der Klassifizierung eines Bakteriums ist in der Regel das Vorliegen einer Reinkultur. Dabei handelt es sich um eine Kultur, die aus den Nachkommen einer einzigen Zellen hervorgegangen ist, d.h. um einen Klon. Die Reinkultur erhält eine Stammbezeichnung, die für jede Kultur einzigartig sein sollte, da Stämme derselben Art durchaus Unterschiede aufweisen können.” (Cypionka 1999, S. 68 f)

Und mit dieser Definition beginnen auch die Probleme.

Was ist, wenn das Bakterium nicht alleine leben kann, sondern immer nur in Partnerschaft mit anderen Arten?

Was ist, wenn man das Nährmedium nicht kennt, in welchem das Bakterium wachsen würde?

Ein extremes Beispiel sind extremophile Bakterien, die bestens bei 2 Bar Druck in konzentrierter, kochender Schwefelsäure gedeihen. Es gab darüber ende der 90er Jahre eine Dokumentation die “Herr der Feuerzwerge” oder so ähnlich hieß. Es war die Geschichte eines Mikrobiologen an der Uni Konstanz (glaube ich), der extremophile Bakterien in Schwefelsäure kultivierte und daher in den Keller des Instituts verbannt worden war.

In der Vorlesung “Einführung in die Mikrobiologie” lernt jeder Student, dass aktuell geschätzt 1% des bakteriellen Lebens in Reinkultur in Sammlungen hinterlegt ist, bzw. angezüchtet werden kann.

“Die häufige Diskrepanz zwischen direkten mikroskopischen Zählungen und der Anzahl kultivierbarer Bakterien aus Umweltproben ist nur einer von mehreren Hinweisen darauf, dass wir derzeit nur einen kleinen Teil der Vielfalt der Mikroorganismen in der Natur kennen.”

Was macht man nun, wenn man Bakterien beobachten kann, sie zählen kann, aber nicht kultivieren und bestimmen kann?

“Eine Kombination aus direkter Gewinnung von rRNA-Sequenzen und Ganzzell-Oligonukleotid-Sonden kann verwendet werden, um spezifische rRNA-Sequenzen von nicht kultivierbaren Bakterien in natürlichen Proben nachzuweisen und einzelne Zellen mikroskopisch zu identifizieren. Es wurden Studien mit mikrobiellen Gemeinschaften unterschiedlicher Komplexität durchgeführt, die von einfachen zweikomponentigen bakteriellen Endosymbionten über Mehrarten-Anreicherungen mit magnetotaktischen Bakterien bis hin zu hochkomplexen Meeres- und Bodenlebensgemeinschaften reichten. Die phylogenetische Analyse der extrahierten rRNA-Sequenz eines nicht kultivierbaren Mikroorganismus zeigt seine nächsten kultivierbaren Verwandten auf und kann zusammen mit Informationen über die physikalisch-chemischen Bedingungen seines natürlichen Lebensraums gezieltere Kultivierungsversuche ermöglichen. Für die Analyse komplexer Gemeinschaften wie Biofilme mit mehreren Arten und Belebtschlammflocken hat sich ein anderer Ansatz als vorteilhaft erwiesen. Sätze von Sonden, die für verschiedene taxonomische Ebenen spezifisch sind, werden nacheinander angewendet, beginnend mit den allgemeineren und endend mit den spezifischeren (ein hierarchischer Top-Down-Ansatz), wodurch immer präzisere Informationen über die Struktur der Gemeinschaft gewonnen werden. Die auf rRNA ausgerichteten Ganzzellhybridisierungen liefern nicht nur Daten zur Zellmorphologie, zu spezifischen Zellzahlen und zur In-situ-Verteilung definierter phylogenetischer Gruppen, sondern die Stärke des Hybridisierungssignals spiegelt auch den zellulären rRNA-Gehalt einzelner Zellen wider. Anhand der von einer bestimmten Sonde übertragenen Signalstärke lassen sich die In-situ-Wachstumsraten und Aktivitäten einzelner Zellen bekannter Arten abschätzen.”

Also selbst bei marinen Bakterien oder Bakterien aus Mikrofilmen bleibt einem häufig nichts anderes übrig, als diese anhand ihrer Genetik zu bestimmen, ohne sie isolieren zu können.

Seit meinem Mikrobiologiestudium hat sich die Lage nicht sonderlich verändert.

“Die Gesamtkeimzahl lag zwischen 3,5 x 103 und 2,2 x 104 Zellen ml-1, die Keimzahl lag zwischen 8,1 x 102 und 3,3 x 103 Zellen ml-1. Nach der Kultivierung auf verschiedenen Nährmedien (R2A, DEV, PCA, Endo, Standard) schien weniger als 1 % auf den verwendeten Medien kultivierbar zu sein. Nach der Denaturierungsgradienten-Gelelektrophorese wurden bis zu 24 verschiedene Bakterienarten im Grundwasser nachgewiesen. Mit Hilfe der Isolierung, Amplifikation und Sequenzierung von 16S-rDNA konnten die isolierten Organismen und Klone identifiziert werden.”

Es kam aber auch schon vor, dass man zuerst die Sequenz eines Bakteriums gefunden hat und dieses dann später tatsächlich isolieren konnte.

“Jed Fuhrman von der University of Southern California und Kollegen hatten Bakterioplankton über das Sequenzieren ribosomaler Gene analysiert und fanden Nukleotidfolgen, die viel besser zu Archaeen als zu Bakterien passten (Nature 356: 148-9). Unabhängig davon berichtete Edward DeLong von der University of Hawai`i at Manoa im selben Jahr über die Entdeckung von Archaeen im Meerwasser – ebenfalls nachgewiesen über Sequenzen ribosomaler RNA (PNAS 89: 5685-9). DeLong ordnete die Sequenzen neuen Gruppen zu, deren naheste Verwandte im Stammbaum jeweils nur aus heißen Habitaten bekannt waren. […]

Es brauchte also die ersten molekularbiologischen Schritte in Richtung Metagenomik, um auf die nicht-extremen Archaeen zu stoßen. Dass sich diese nicht schon vorher den Mikrobiologen offenbart hatten, mag weiterhin an ihrer Größe – oder vielmehr Winzigkeit liegen. Könneke: „Man hat sie sicher häufig im Labor gehabt, aber diese Organismen sind sehr klein: Vielleicht 0,2 Mikrometer. Und unsere Filter hatten 0,22 Mikrometer.“ Lichtmikroskopisch sind sie schwer zu erkennen, und im Vergleich zu Bakterien kommen sie auch in geringeren Zelldichten vor. […]

“„Wir haben gesehen, dass die Thaumarchaeota bis zu über zwanzig Prozent des prokaryotischen Planktons ausmachen können“, fasst Pester zusammen. Gerade in tiefen und kalten Wassermassen, dem Hypolimnion, seien die Thaumarchaeoten ziemlich häufig. „Wenn man sich mit mikrobieller Ökologie beschäftigt, erwartet man in einem Habitat eigentlich eine hohe Redundanz an Mikroorganismen“, so Pester. Dieselben Stoffwechselfunktionen oder Abbau- und Synthesewege werden also von verschiedenen Organismen realisiert. Doch der Blick auf die Thaumarchaeoten überraschte ihn. „Wir haben hier genau das andere Extrem gefunden, nämlich die Überdominanz einer einzigen Art.“

Hergeleitet haben die Forscher das aus metagenomischen Analysen. Der nachgewiesene Vertreter gilt nicht als Art im Sinne einer anerkannten Spezies – denn dazu müsste er unter anderem in Reinkultur vorliegen, was bislang nur für wenige Thaumarchaeoten gelungen ist. Der dominierende Thaumarchaeot des Bodensees konnte daher bloß als sogenannte Operational Taxonomic Unit (OTU) erkannt und der Gattung Nitrosopumilus zugeordnet werden.”

Der dominierende Thaumarchaeot, der definitiv existiert, ist wegen der Tatsache, dass man ihn noch nicht in Reinkultur züchten kann eine OTU, man spricht ihm aber deswegen nicht ab, zu existieren!

Man fasst Mikroorganismen, die sich der Kultivierung entziehen auch als “lebensfähig, aber nicht kultivierbar” (viable but non-culturable = VBNC) zusammen.

In der Mikrobiologie ist das akzeptiert.

Keiner spricht diesen Bakterien oder Archaeen ab, zu existieren, weil man sie nicht isoliert züchten kann.

Ganz im Gegenteil. Man geht vor wie bei Viren und sequenziert eben das Erbgut und versucht damit Rückschlüsse auf die VBNC zu ziehen bzw. ihr Vorhandensein nachzuweisen.

Das gleiche Problem also wie bei Viren.

Warum nun spricht man Viren ihre Existenz ab, diesen VBNCs aber nicht?

Bei Thaumarchaeot hat die genetische Vorgehensweise an und für sich bewiesen, dass sie zuverlässig ist. Erst hatte man den Hinweis der genetischen Sequenz, dann hat man den Organismus auch gefunden. Das hat nur eine Weile gedauert.

Weitere Beispiele sind:

Das Fehlen von Beweisen für eine seltene Krankheit ist kein Beweis dafür, dass sie nicht existiert.

Dieses Prinzip scheint einigen Menschen heutzutage leider nicht mehr geläufig. Man neigt zu schwarz-weiß Denken und ignoriert dabei, dass unsere aktuelle Möglichkeiten im Labor eben noch nicht alles abdecken können. Grautöne sind gewissen Kreisen fremd, für sich gibt es nur 1 oder 0, Ja oder nein.

Fangen diese Mikroorganismen plötzlich an zu existieren, wenn wir sie letztendlich doch kultivieren können oder haben sie davor bereits existiert?

Man versteift sich in gewissen Kreisen aktuell auf den Glauben, dass etwas so lange nicht existiert, bis seine Existenz nach vordefinierten Regeln bewiesen ist, die geschaffen wurden zu Zeiten, als man die Existenz gewisser Mikroorganismen nicht mal ahnte. Eine Anpassung an moderne Zeiten und Methoden wird verweigert und man beharrt auf Methodiken des 19. Jahrhunderts um Probleme des 21. Jahrhunderts zu untersuchen.

Eine Diskussion auf dieser Grundlage ist sinnlos und Zeitverschwendung.