Vorab

Laut Vertrag zwischen BioNTech und Pfizer, sind Deutschland und die Türkei BioNTech Gebiet, der Rest gehört Pfizer.

„BioNTech-Vermarktungsgebiet“ bedeutet (a) Deutschland und die Türkei, bis zu dem Zeitpunkt, an dem BioNTech für eines oder beide dieser Länder eine BioNTech-Territorial-Exit-Option ausübt, und (b) die Länder, die zu Pfizer-Exit-Ländern werden (falls zutreffend), je nach Land.”

Um nicht in die Falle von illegaler Laienwerbung, Verletzung von Pfizer-Exklusivitätsrechten oder diplomatischen Verstößen zu laufen, agierte das BMZ hier als Infrastruktur-Förderer und politischer Vermittler (Kontaktherstellung).

Das BMZ hat in Nigeria, Ghana oder Senegal keine fertigen Impfdosen von BioNTech beworben oder verkauft. Die Dokumente wie “programm-marburg” (wo BioNTechs Produktionsstätte liegt) und die Zusammenarbeit mit Gründerin Özlem Türeci zeigen, dass es um das „BioNTainer“-Modell ging. BioNTech exportierte die schlüsselfertigen Produktionsmodule (Infrastruktur), damit afrikanische Staaten vor Ort selbst produzieren können. Das berührt Pfizers exklusive kommerzielle Vertriebsrechte für fertig importierte Dosen nicht im selben Maße.

Wenn eine staatliche Behörde die „Kontaktherstellung“ für ein bestimmtes Unternehmen im Ausland übernimmt, bewegt sie sich haarscharf an der Grenze des Neutralitätsgebots. Sie darf dies rechtlich nur tun, wenn:

Die Maßnahme einem übergeordneten Gemeinwohlinteresse dient (z.B. der weltweiten Pandemiebekämpfung und dem Aufbau globaler Gesundheitsinfrastruktur).

Das Vorgehen diskriminierungsfrei ist, also andere Marktteilnehmer mit vergleichbarer Technologie unter gleichen Bedingungen ebenfalls staatliche Unterstützung beantragen könnten.

Keine reine Absatz- oder Vertriebsförderung (Werbung) stattfindet, sondern eine Struktur- und Technologieförderung.

Worum es in den Dokumenten geht

Dieses Review erschließt alle 55 PDF Dateien, die das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) als Anlagen zu einem Bescheid nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) zum Stichwort BioNTech herausgegeben hat. Grundlage sind zwei Verfahren. Das erste begann 2022 mit einer Anfrage über die Plattform FragDenStaat, das zweite 2026 mit dem Antrag, dieselben Unterlagen erneut bereitzustellen.

Die Unterlagen reichen von Mai 2021 bis Mai 2022. Sie zeigen, wie das BMZ in dieser Zeit den Aufbau einer Impfstoffproduktion in Afrika vorantreiben wollte und welche Rolle BioNTech dabei spielen sollte.

Das BMZ für Entwicklungspolitik zuständig, nicht für die Versorgung Deutschlands mit Impfstoff. Die Unterlagen enthalten deshalb nichts zu Beschaffung, Lieferverträgen, Zulassung oder Sicherheit des BioNTech Impfstoffs.

Zwei Drittel des Bestands bestehen aus Begleitmaterial zu einer Gesprächsreihe, den sogenannten Round Tables zur Impfstoffproduktion in Afrika. Die eigentliche Korrespondenz mit BioNTech umfasst nur rund ein Dutzend Mails und Schreiben, von denen alle aus dem BMZ stammen. Die Antworten von BioNTech BioNTech sind nicht enthalten. Laut Bescheid hat das BMZ die Mailkorrespondenz mit BioNTech zum Engagement des Unternehmens in Afrika als Geschäftsgeheimnis zurückgehalten, weil BioNTech der Herausgabe nicht zugestimmt hat.

Die Bescheide und das Verfahren

Die Anfrage von 2022. Am 3. April 2022 bat eine Person über FragDenStaat das BMZ um „sämtlichen Email und Briefverkehr mit der Firma BioNTech, inklusive von BioNTech Beauftragten Unternehmen, wie z.B Beratungsfirmen“. Das BMZ führte den Antrag unter dem Geschäftszeichen Z14 O4010 0292/034. Am 8. April kündigte es Gebühren von voraussichtlich 150 Euro an, weil umfangreiche Akten zu sichten seien. Die antragstellende Person erklärte sich am 13. April bereit, die Gebühren zu tragen. Am 26. Mai 2022 teilte das BMZ mit, die Bearbeitung verzögere sich wegen der Beteiligung Dritter und der „Überlastung des Fachreferates“.

Der Bescheid vom 22. Juni 2022. Das BMZ gab dem Antrag teilweise statt und setzte eine Gebühr von 130 Euro fest. Als Anlage nennt der Bescheid „55 Dokumente“, die über die Plattform Teamwork des BMZ bereitgestellt wurden. Vor der Entscheidung hat das BMZ fünf Dritte angehört:

BioNTech

den internationalen Pharmaverband IFPMA

die Harvard University

den Medicines Patent Pool

die kENUP Stiftung.

Drei Unterlagen hielt es vollständig zurück:

Zur Begründung schreibt das BMZ, die Präsentation enthalte „Informationen über potenzielle Geschäftspartner und Inhalte zukünftiger Projekte in Afrika“. In der Mailkorrespondenz würden „Details zu Vertriebswegen, das interne Verhältnis zu Vertragspartnern und strategische Erwägungen zum Umgang mit Schutzrechten am geistigen Eigentum diskutiert“. BioNTech habe der Herausgabe nicht zugestimmt. Personenbezogene Daten wurden nach § 5 Abs. 1 IFG geschwärzt. Ausgenommen sind die Namen der beteiligten Mitarbeitenden des BMZ, weil diese in amtlicher Funktion handelten (§ 5 Abs. 4 IFG). Deshalb sind im Bestand die Namen aus dem BMZ lesbar, die Namen bei BioNTech und anderen Organisationen aber nicht.

Die Präsentation vom 16. Februar 2022 gehört zeitlich zur BioNTech Veranstaltung in Marburg, deren Vorbereitung die Dokumente 21 und 22 zeigen. Der Bescheid nennt den Ort nicht. Der zurückgehaltene Vermerk vom 1. November 2021 fällt in die Zeit zwischen dem dritten Round Table und dem Jahreswechsel, aus der der Bestand sonst keine Unterlagen zur kENUP Stiftung enthält.

Das gemeinsame Projekt von BioNTech und der kENUP Foundation läuft unter dem Namen „Vaccine Equity for Africa“ (angekündigt im Juli 2021) und hat zwei Hauptziele: die Entwicklung der weltweit ersten mRNA-Impfstoffe gegen Malaria und Tuberkulose sowie den Aufbau nachhaltiger, lokaler mRNA-Produktionskapazitäten auf dem afrikanischen Kontinent mithilfe modularer Container-Fabriken („BioNTainer“).

Der Antrag von 2026. Weil der Teamwork Zugang abgelaufen war und die Unterlagen auf FragDenStaat nicht öffentlich vorlagen, beantragte Sabine Stebel am 12. Oktober 2026 die erneute Freigabe. Das BMZ führte den Antrag unter dem Geschäftszeichen Z14 O4010-3007/105. Mit Bescheid vom 28. Oktober 2026 gab es dem Antrag statt und stellte die Unterlagen über einen Teamwork Link bereit. Zu den Schwärzungen verweist der Bescheid auf den Bescheid vom 22. Juni 2022, der erneut beigefügt war. Am selben Tag gingen das Archiv „Anlagen zu IFG-Bescheid_BionTech.zip“ und die Einzeldateien ein. Diese sind seitdem auf FragDenStaat öffentlich abrufbar, da Sabine Stebel die Dateien für alle verfügbar hochgeladen und somit archiviert hat. Das vorliegende Review stützt sich auf dieses Archiv.

Die Ansprechpartner außerhalb des BMZ

Wichtigster Ansprechpartner bei BioNTech war Sierk Poetting , damals Finanzvorstand und operativer Vorstand des Unternehmens (CFO und COO). An ihn richteten sich die Mails zur Arbeitsgruppe der Industrie im August 2021, der Jahresabschluss im Dezember 2021, das Schreiben nach dem Gespräch im Januar 2022 und die Einladung zum COVAX Gipfel im April 2022.

Für die Round Tables waren außerdem Oliver Hennig , der Produktionsleiter,

und Maritza Kompatzki aus dem Bereich Public Affairs vorgesehen.

Die beiden Gründer Özlem Türeci und Uğur Şahin kommen nur als Adressaten von Einladungen vor.

Auf Seiten der kENUP Stiftung trat ihr Vorsitzender Holm Keller auf. Die Korrespondenz führten Uta Michel aus seinem Büro und der Senior Policy Officer Tobias Mac-Lean .

Die Namen kennen wir, weil die im BMZ nicht das Fachpersonal hatten, korrekt zu schwärzen. Die Namen sind in einigen Dokumenten nur schwarz markiert und können somit mittels copy/paste ausgelesen werden. Einmal mit Profis arbeiten, sage ich da nur. In den meisten Dateien ist der Text darunter aber in einer verschobenen Zeichenkodierung gespeichert und erscheint bei einfacher Textabfrage als Zeichensalat. Diese lassen sich aber problemlos mittels KI (in meinem Fall Perplexity) dekodieren, da Standardschriften verwendet wurden. Beim BMZ sind wirklich echte Profis in Sachen Datenschutz am Werk kann ich da nur sagen.

Unter den Balken stehen fast ausschließlich Namen, Funktionen, Anreden, E Mail Adressen und Telefonnummern. Darunter sind Mobilnummern von Beschäftigten der kENUP Stiftung und von Merck. Sachliche Passagen fanden sich unter den Balken nicht.

Das Review nennt die lesbaren Namen mit Organisation und Funktion, weil die Personen in beruflicher Rolle mit dem Ministerium korrespondierten. Telefonnummern und E Mail Adressen gibt es nicht wieder. Die betroffenen Dateien sind öffentlich abrufbar genau wie die LinkedIn Profile der Akteure, über die man diese theoretisch auch kontaktieren könnte.

Mai 2021: Das BMZ sucht den Kontakt

Am 26. Mai 2021 schrieb Anette Braun zweimal an BioNTech. Die erste Mail um 8.58 Uhr ging an Mike Schuster . Braun berief sich auf Harald Zimmer vom Verband forschender Arzneimittelhersteller (vfa), der ihr die Mailadresse gegeben habe und in Kopie stand. Das BMZ wolle die Impfstoffproduktion in Afrika fördern, besonders in Senegal, Ghana und Südafrika. Abteilungsleiter Krake wolle deshalb zeitnah mit einer verantwortlichen Person bei BioNTech telefonieren. BioNTech möge eine Person und Telefonnummer benennen.

Am Nachmittag folgte eine zweite Mail an Oliver Hennig, den Produktionsleiter von BioNTech. Deren Kontaktdaten stammten nun von der Task Force Impfstoffproduktion der Bundesregierung. Diesmal kündigte Braun an, das Sekretariat von Krake werde sich von selbst melden. Ob und wann dieses Telefonat stattfand, geht aus dem Bestand nicht hervor.

Aus einer späteren Mail ergibt sich, dass der erste Round Table zur Impfstoffproduktion in Afrika bereits am 22. April 2021 stattgefunden hatte. Zu dieser Sitzung enthält der Bestand keine Unterlagen. BioNTech war damals noch nicht dabei.

Juni und Juli 2021: Der zweite Round Table

Am 4. Juni 2021 kündigten Krake und Oswald in einem gemeinsamen Schreiben den zweiten Round Table für den 1. Juli an. Sie wollten den Dialog fortsetzen, den Kreis um Verbände, Hersteller und weitere Akteure der Lieferkette erweitern und den Ausbau von Produktionskapazitäten in Afrika voranbringen, ausdrücklich auch im wohlverstandenen Eigeninteresse. Das Büro Krake verschickte diese Ankündigung am 7. Juni per Mail. Sichtbar sind unter anderem Adressen von IDT Biologika, Siemens, dem Bundeskanzleramt und der DEG.

Am 23. Juni folgten die förmliche Einladung und die Tagesordnung. Die Einladung bat darum, alle Teilnehmenden namentlich anzumelden. Laut Tagesordnung moderierte eine Mitarbeiterin des Deutschen Instituts für Entwicklungspolitik (DIE). Birgit Pickel sprach über politische Entwicklungen, ein Vertreter des Weltpharmaverbands IFPMA über die Sicht der Industrie. Die Länderreferate berichteten zu Südafrika, Senegal und Ghana. In einer Runde sollten die Unternehmen sagen, wo sie investieren wollten und wie die deutsche Entwicklungszusammenarbeit dabei helfen könne, etwa durch Vermittlung von Kontakten. Am Ende der Tagesordnung steht unter „Neu im Kreis“ auch BioNTech, neben der Gates Stiftung, dem Afrika Verein der deutschen Wirtschaft und ProBioGen.

Die Teilnehmerliste mit Stand 7. Juli 2021 führt für BioNTech Sierk Poetting (CFO und COO) und Oliver Hennig (Produktionsleiter).

Zuständig für das BioNTainer Projekt von BioNTech ist übrigens mein ehemaliger Co-Doktorand Jochen Hecky.

Weitere Teilnehmende kamen unter anderem von Johnson und Johnson, Merck, Rommelag, B. Braun, IDT, dem vfa, der Gates Stiftung, dem Bundeswirtschaftsministerium, dem Bundeskanzleramt, der GIZ, der KfW, der DEG und der Physikalisch Technischen Bundesanstalt.

Durch LinkedIn können weitere Mitarbeiter identifiziert werden, die am Projekt beteiligt waren:

Am 8. Juli verschickte das BMZ die Folien der Sitzung. Die Präsentation der internationalen COVAX Manufacturing Task Force beschreibt deren vier Arbeitsfelder:

Versorgung mit Vorprodukten,

Ausbau vorhandener Produktion bis Ende 2022,

neue Produktion in ärmeren Ländern und eine

gemeinsame Datengrundlage.

Die Folien der Länderreferate zeigen den Stand in Südafrika, Senegal und Ghana. Für Südafrika vermerken sie, dass Bundesgesundheitsminister Spahn am 28. Mai 2021 gemeinsam mit Präsident Macron 50 Mio. EUR deutsche Unterstützung angekündigt hatte und dass die WHO Südafrika am 21. Juni als ersten mRNA Hub Afrikas ausgewählt hatte. Für Senegal nennen sie eine Zusage von 20 Mio. EUR an das Institut Pasteur Dakar, für Ghana eine Machbarkeitsstudie für eine Abfüllanlage. Die IFPMA Präsentation, laut Dateiname von Thomas Cueni, wirbt mit den Produktionsprognosen der Industrie und listet neue Herstellungsverträge auf, darunter zwei von Pfizer und BioNTech mit den Auftragsfertigern Exelead und AGC Biologicals. Konkrete Absprachen mit BioNTech enthalten diese Folien nicht.

August 2021: Ghana, WHO und die Arbeitsgruppe der Industrie

Ende August verdichten sich die Kontakte. Am 24. August 2021 wandte sich Anette Braun an mehrere Unternehmen, darunter BioNTech. Anlass war eine Mail eines Merck Mitarbeiters an Krake. Danach wollten das ghanaische Impfstoffkomitee und lokale Investoren rasch mit Impfstoffherstellern in Kontakt kommen. Merck schilderte eine geplante Abfüllanlage in Ghana mit 50 Millionen Dosen im ersten Jahr ab Ende 2022, zunächst für Covid 19 Impfstoffe. Braun kündigte an, die Kontaktadressen am Folgetag über die deutsche Botschaft und die GIZ an das Komitee weiterzugeben, sofern niemand widerspreche. Sie wies zugleich auf den dritten Round Table am 1. Oktober hin. Dieselbe Mail liegt ein zweites Mal vor. Die Fassung unterscheidet sich nur in der Schwärzung. In Dokument 7 ist der Nachname des Merck Mitarbeiters namens Batz an einer Stelle lesbar.

Am 27. August 2021 telefonierte Birgit Pickel mit mit Sierk Poetting. Danach schickte sie ihr die Einladung zu einem Gespräch mit Industrievertretern am 1. September. Veranstalter war die Vaccine Manufacturing Working Group (VMWG), eine politische Arbeitsgruppe des ACT Accelerator.

Die Vaccine Manufacturing Working Group (VMWG) ist ein im Mai 2021 ins Leben gerufenes, hochrangiges politisches Forum der G20 und des ACT-Accelerator Facilitation Council unter gemeinsamem Vorsitz von Deutschland und Südafrika, das den Ausbau nachhaltiger Impfstoffproduktionskapazitäten in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen (insbesondere in Afrika) politisch steuert und unterstützt. Es handelt sich um eine von der WHO getragene internationale Initiative für Covid Impfstoffe, Tests und Medikamente. Die Leitfragen betrafen Investitionen und Technologietransfer in ärmere Länder, Hindernisse für die Produktion, Beiträge der Industrie zu COVAX und Botschaften an den G20 Gipfel Ende Oktober. Pickel begrüßte, dass BioNTech teilnehmen könne. Das beigefügte Einladungsschreiben unterzeichneten die beiden Vorsitzenden der VMWG. Das waren Zane Dangor, Sonderberater des südafrikanischen Ministers für internationale Beziehungen, und Lars Hendrik Röller, Abteilungsleiter für Wirtschafts und Finanzpolitik im Bundeskanzleramt und Wirtschaftsberater der Bundeskanzlerin als G7 und G20 Sherpa. Laut Dateiname war das Schreiben für Özlem Türeci bestimmt. Die Anrede lautet „Dear Mr Tuereci“.

Am 31. August, dem Tag vor diesem Treffen, schrieb Pickel rneut an Poetting. In Kopie stand Gisela Habel aus dem Sherpa Stab des Bundeskanzleramts. Der G7/G20-Sherpa-Stab im Bundeskanzleramt unterstützt den deutschen Sherpa (den persönlichen Beauftragten des Bundeskanzlers bzw. der Bundeskanzlerin) bei der Vorbereitung und Koordination von G7- und G20-Gipfeln sowie damit verbundenen internationalen Prozessen. Die VMWG habe sich an diesem Tag mit dem Arbeitsbereich für mRNA Hubs der COVAX Task Force getroffen. Dessen Vorsitzende, Martin Friede und Soumya Swaminathan für die WHO sowie Charles Gore für den Medicines Patent Pool, hätten die beigefügte Präsentation vorgestellt. Die WHO habe erneut den Wunsch geäußert, beim Hub in Südafrika eng mit BioNTech/Pfizer und Moderna zusammenzuarbeiten. Zentral sei die Frage des Technologietransfers gewesen, also der Weitergabe von Wissen und Schutzrechten. Die WHO halte dafür verschiedene Wege für gangbar, etwa Lizenzen oder Gemeinschaftsunternehmen. Pickel ging davon aus, dass diese Fragen am Folgetag auf die Industrie „zukommen“ würden. Sie schickte deshalb die Präsentation mit und bot ein Telefonat vorab an Die beigefügte Präsentation von WHO und Medicines Patent Pool beschreibt die Absichtserklärung zum Hub mit den südafrikanischen Firmen Afrigen und Biovac, das Verfahren zur Auswahl weiterer Empfängerländer und offene Fragen, darunter Risiken für den Hub und die Rolle der VMWG.

Die BMZ Mitarbeiterin bereitete einen Gesprächspartner aus der Industrie also gezielt auf Erwartungen der WHO vor. Ob BioNTech am 1. September tatsächlich teilnahm und was dort gesagt wurde, ist im Bestand nicht dokumentiert.

September und Oktober 2021: Der dritte Round Table

Am 7. September 2021 kündigten Krake und Oswald den dritten Round Table für den 1. Oktober an. Schwerpunkt sollte die Frage sein, wie Märkte für Impfstoffe gestaltet werden können, im Fachbegriff market shaping. Das Büro Krake verschickte die Ankündigung am selben Tag. Am 16. September mahnte Anette Braun bei Maritza Kompatzki von BioNTech an, dass keine Rückmeldung eingegangen sei. Sie würde sich freuen, wenn Sierk Poetting und Oliver Hennig teilnehmen könnten, und warb mit dem Vortrag der Wissenschaftlerin Padmashree Gehl Sampath Der Erinnerung lag das Ankündigungsschreiben erneut bei.

Am 27. September folgten Einladung, Tagesordnung und eine Einladungsliste. Die Einladung liegt in zwei gleichen Dateien vor. Sie erwähnt, dass wegen ausländischer Gäste teils auf Englisch gesprochen werde. Die Tagesordnung sah Berichte zur VMWG, zu einem Marktplatz für Vorprodukte und zu Aktivitäten der GIZ vor, dazu Länderberichte und den Vortrag zu market shaping. Neu im Kreis waren der Verband ProGenerika und der DIHK. BioNTech steht auf dieser Einladungsliste mit Stand 21. September nicht. Auf der späteren Teilnehmerliste erscheint stattdessen Maritza Kompatzki, Manager Public Affairs bei BioNTech.

Am 17. Oktober verschickte das BMZ die Unterlagen der Sitzung. Die Folien zur VMWG berichten über den Runden Tisch mit Herstellern am 1. September, eine Reise nach Südafrika zum Start des mRNA Hubs und einen geplanten Bericht an die G20. Die GIZ stellte ihre Arbeit vor, darunter eine Studie für den mRNA Hub in Südafrika und Hilfe für afrikanische Zulassungsbehörden.

Für BioNTech am aufschlussreichsten ist die Präsentation der Länderreferate. Für Senegal heißt es dort, während der Konferenz Compact with Africa am 27. August 2021 sei ein Memorandum of Understanding mit BioNTech zur Produktion von mRNA Impfstoffen gegen Malaria und Tuberkulose ab 2022 unterzeichnet worden. Die geplante Anlage des Institut Pasteur Dakar solle später um Malaria und Tuberkuloseimpfstoffe mit BioNTech erweitert werden. Wer diese Absichtserklärung mit wem unterzeichnete, sagen die Folien nicht. Für Südafrika vermerken sie, Moderna werde dem WHO Hub wohl seinen Wirkstoff als Grundlage zur Verfügung stellen.

Da sich die mRNA-Impfstoffe gegen Malaria und Tuberkulose nach wie vor in der klinischen Testphase befinden und die globale Nachfrage nach COVID-19-Vakzinen zurückging, hat BioNTech seine physischen Investitionen zunächst auf den Hauptstandort in Kigali (Ruanda) konzentriert. Die Europäische Kommission und die Europäische Investitionsbank (EIB) stellten BioNTech bis zu 95 Millionen Euro (35 Mio. € Zuschuss, bis zu 60 Mio. € Kredit) speziell für den Ausbau des mRNA-Ökosystems in Kigali zur Verfügung. Zusammen mit den 145 Millionen US-Dollar (ca. 130 Mio. €) der Impfstoffallianz CEPI fließt das Kapital primär in die Fertigstellung und End-to-End-Fähigkeit der Anlage in Ruanda, während für den Senegal noch keine eigenen BioNTainer ausgeliefert wurden.

Der Fachvortrag stammte von der Wirtschaftswissenschaftlerin Padmashree Gehl Sampath. Ihre Folien und ihr Papier vom 2. Oktober 2021 entstanden im Auftrag der GIZ mit Mitteln des BMZ. Sie untersucht, wie die Impfallianz Gavi in zwanzig Jahren neue Hersteller in den Markt geholt und Preise gesenkt hat. Sie empfiehlt, lokale Produktion, Preise, Beschaffung und Wettbewerb gemeinsam zu steuern und afrikanische Regierungen stärker einzubeziehen. BioNTech kommt in diesem Papier nicht als Akteur vor.

Dezember 2021: Übergabe an die neue Leitung

Am 23. Dezember 2021 schrieb Michael Krake an Sierk Poetting. Er dankte für die gute Zusammenarbeit im ablaufenden Jahr. Auch unter der neuen Ministerin Svenja Schulze bleibe die Impfstoffproduktion in Afrika „Top Priorität“. Gut möglich sei, dass eine der ersten Reisen der Ministerin dieses Thema ins Zentrum rücke. Dazu sollten BioNTech und BMZ sich Anfang des Jahres austauschen. Man habe ohnehin für die ersten Januarwochen eine gemeinsame Zwischenbilanz vereinbart. Krake stellte Dirk Meyer als neuen Abteilungsleiter vor, der über einen direkten Draht zur Hausleitung verfüge. Birgit Pickel bleibe zuständig. Den nächsten Termin solle man noch gemeinsam machen.

Die Mail belegt einen eingespielten Arbeitskontakt mit verabredeten Folgeterminen. Vermerke zu diesen Terminen enthält der Bestand nicht.

Januar 2022: Gespräch mit der Ministerin und Neustart

Am 21. Januar 2022 verschickte das BMZ die Ankündigung des vierten Round Table für den 10. Februar. Das Schreiben stellt nun die Ministerin in den Vordergrund. Gerechte Verteilung und schneller Aufbau von Produktion in Entwicklungsländern seien unabdingbar. Für die Ministerin habe das oberste Priorität, sie wolle den Runden Tisch fortsetzen. Als Gast wurde der Medicines Patent Pool (MPP) angekündigt, eine Organisation, die freiwillige Lizenzen für Medikamente vermittelt.

Am 25. Januar schrieb Dirk Meyer an Sierk Poetting. Er bedankte sich „auch im Namen der Ministerin“ für das „vertrauensvolle, offene Gespräch in der vorletzten Woche“. Am vergangenen Freitag habe das BMZ zudem Gelegenheit gehabt, „sich intensiv mit Herrn Holm Keller auszutauschen“, dem Vorsitzenden der kENUP Stiftung. Meyer wollte den Gesprächsfaden aufnehmen, den Krake gesponnen hatte. Unternehmen und Entwicklungszusammenarbeit zögen „an einem Strang“. Er nannte drei Anlässe: den AU EU Gipfel, den BioNTech mit einer hochrangigen Veranstaltung in Marburg begleite, eine Reise der Ministerin nach Ruanda Ende Februar als „ideale Gelegenheit, um unser beider Wirken im Zusammenspiel zu präsentieren“, und eine Reise des Bundespräsidenten nach Senegal.

Die Formulierung deutet darauf hin, dass die Ministerin an dem Gespräch Mitte Januar beteiligt war oder davon wusste. Ein Vermerk darüber fehlt im Bestand.

Februar 2022: Marburg, Patente und der vierte Round Table

Ab dem 31. Januar 2022 bereitete das Referat 100 die Teilnahme der Ministerin an der BioNTech Veranstaltung in Marburg am 16. Februar vor. Ansprechpartner war nicht BioNTech selbst, sondern die kENUP Stiftung mit Sitz in Malta. Jens Busma bat um ein kurzfristiges Gespräch zwischen Bernhard Braune und dem Vorsitzenden der Stiftung über die Teilnahme der Ministerin und über Gespräche am Rande. Am 4. und 8. Februar fragte er nach dem aktuellen Programm und danach, ob die afrikanische Gesundheitsbehörde Africa CDC eingeladen sei. Die Stiftung bejahte und schickte eine Programmfassung mit dem Titel „Vaccine Equity for Africa BioNTech“. Am 14. und 15. Februar bat der Sprecher des BMZ, Nikolai Fichtner, die Stiftung um die Presseeinladung. Er spreche viel mit Journalisten. Die Stiftung schickte den Link zum Livestream und zur Pressemitteilung von BioNTech.

Parallel lud das BMZ BioNTech zu einem Gespräch über Patente ein. Am 9. Februar übersandte das Büro Meyer ein Schreiben an die allgemeine Serviceadresse von BioNTech. Die Mail beginnt mit „Sehr geehrter Herr Professor Türeci“. Das Schreiben ist an die BioNTech SE in Mainz adressiert und trägt das Aktenzeichen des Handelsreferats 111. Meyer verweist darauf, dass in Afrika erst 11 Prozent der Menschen geimpft seien, in den meisten Industrieländern über 70 Prozent. Die Bundesregierung halte Patentschutz für einen wichtigen Faktor für Forschung und setze auf freiwillige Lizenzen und die Weitergabe nicht benötigter Dosen. Meyer würdigt die Verdienste von BioNTech und dankt „für das Vertrauen und den engen Austausch hierzu mit unserem Haus“. Viele Stimmen aus Wissenschaft und Zivilgesellschaft mahnten aber, die Patentfrage stärker in den Blick zu nehmen. Die Ministerin lade deshalb zu einem vertraulichen Austausch im kleinen Kreis am 10. März 2022 im BMZ Berlin ein. Leitfragen waren, ob die Produktionskapazität noch der begrenzende Faktor sei, welche Folgen eine Freigabe von Schutzrechten hätte, wie die Ausnahmeregeln des WTO Abkommens über geistiges Eigentum (TRIPS) zu bewerten seien und welche Alternativen es gebe. Ob BioNTech zusagte und wie das Gespräch verlief, ist nicht dokumentiert.

Am 7. und 8. Februar verschickte das BMZ Einladung, Tagesordnung und Teilnehmerliste zum vierten Round Table. Die Einladung zeichneten nun Meyer und Pickel. Laut Tagesordnung sprachen Ministerin Schulze unter dem Titel „Weltweiter Zugang zu Impfstoffen ist der Schlüssel zur Beendigung der Pandemie“ und Staatssekretär Jochen Flasbarth . Schwerpunkt war die freiwillige Lizenzvergabe mit einem Vortrag des MPP. Erstmals sollte auch Ruanda im Länderbericht vorkommen. Die Teilnehmerliste vom 7. Februar führt für BioNTech Oliver Hennig und für die kENUP Stiftung Holm Keller als Executive Chairman. Erstmals stehen auch das Bundesgesundheitsministerium mit seinem Referat 612 für internationale Gesundheitssicherheit und das Bundesjustizministerium mit dem Referat für Markenrecht und Produktpiraterie auf der Liste.

Nach der Sitzung verschickte das BMZ am 17. Februar die endgültige Teilnehmerliste, die MPP Präsentation und eine Übersicht der BMZ Beiträge. Die Liste vom 15. Februar nennt für BioNTech Oliver Hennig und Maritza Kompatzki. Holm Keller und die kENUP Stiftung stehen dort nicht mehr Die MPP Präsentation erklärt, wie freiwillige Lizenzen funktionieren, warum Patentinhaber sie vergeben und wie der mRNA Hub in Südafrika aufgebaut ist.

Die BMZ Übersicht mit Stand 10. Februar 2022 beziffert die Beiträge des Ministeriums zum Aufbau der Impfstoffproduktion in Afrika auf 532,8 Mio. EUR . Den größten Posten bilden 250 Mio. EUR Förderkredit für die afrikanische Exportbank Afreximbank und 144 Mio. EUR für die südafrikanische Firma Aspen, die den Johnson und Johnson Impfstoff abfüllt. Für Ruanda stehen 11,7 Mio. EUR für den Aufbau lokaler Impfstoffproduktion und die „Ansiedlung eines Netzwerks von Pharmaunternehmen“ sowie 24 Mio. EUR für ein Exzellenzzentrum in Kigali. BioNTech wird in der Übersicht nicht genannt. Ein Zusammenhang mit der in Marburg vorgestellten BioNTech Produktion in Afrika liegt nahe, ist durch den Bestand aber nicht belegt. Zahlungen an BioNTech belegt der Bestand nicht.

März bis Mai 2022: Nigeria, COVAX Gipfel und der fünfte Round Table

Am 2. März 2022 schrieb Bernhard Braune an den Vorsitzenden der kENUP Stiftung. Er hoffe, dieser habe einen guten Austausch mit der Ministerin in Ruanda gehabt. Die guten Nachrichten vom Marburg Termin machten die Runde. Bei einem Besuch beim nigerianischen Präsidenten Buhari im Rahmen einer Reise des Gavi Verwaltungsrats habe ihn der nigerianische Gesundheitsminister um einen Kontakt zu BioNTech gebeten. Braune fragte, ob er den Stiftungsvorsitzenden als Ansprechpartner nennen dürfe. Dieser stimmte am 3. März zu. Der Kanal zu BioNTech lief hier also über die Stiftung.

Am 1. April 2022 schrieb Dirk Meyer an Sierk Poetting. Deutschland sei Mitgastgeber des Gavi COVAX Gipfels am 8. April, der 3,8 Mrd. USD für die Verteilung von Impfstoffen einwerben solle. In einem Programmteil gehe es um Engagements der Hersteller in ärmeren Ländern. Ausdrücklich gehe es nicht darum, finanzielle Beiträge von BioNTech einzuwerben. Das Gavi Sekretariat habe am 21. März Uğur Şahin als Redner angefragt. Das BMZ würde es sehr begrüßen, wenn BioNTech als deutsches Unternehmen „durch Herrn Sahin oder Frau Türeci“ prominent vertreten wäre. Die Zusammenarbeit mit BioNTech in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit sei ein gutes Beispiel, das Anstoß für andere Geber sein könne.

Am 12. April kündigte das BMZ den fünften Round Table für den 12. Mai 2022 an. Die englische Übersetzung nennt als Gast Martin Friede, Koordinator der WHO Initiative for Vaccine Research, mit einem Bericht zum mRNA Hub. Der Hub in Südafrika habe erstmals im Labor einen mRNA Impfstoff hergestellt und baue Kooperationen mit Firmen in zunächst 13 Ländern auf.

Danach endet der Bestand. Tagesordnung, Teilnehmerliste und Folien dieser Sitzung fehlen.

Gesamtbild

Die Unterlagen zeigen eine Beziehung, in der das BMZ der aktive Teil ist. Es sucht den Kontakt, mahnt Rückmeldungen an, gibt Adressen an Ghana und Nigeria weiter, bereitet BioNTech auf Fragen der WHO vor und möchte das Unternehmen auf internationalen Bühnen als Vorbild zeigen. Die Mails sind herzlich und sprechen von Vertrauen, gemeinsamem Auftreten und einem Strang, an dem man ziehe.

In der Patentfrage zeigt sich eine Doppelrolle. Das BMZ bekräftigt die Linie der Bundesregierung, die auf freiwillige Lizenzen setzt. Zugleich holt es mit dem MPP eine Lizenzorganisation in die Runde und lädt BioNTech zu einem vertraulichen Gespräch über eine Freigabe von Schutzrechten ein.

Drei Punkte belegt der Bestand nicht. Er belegt keine Zahlungen an BioNTech. Er belegt keine inhaltlichen Zusagen von BioNTech, weil keine Antwort des Unternehmens enthalten ist. Diese Lücke ist bewusst entstanden, denn das BMZ hat die Mailkorrespondenz mit BioNTech zurückgehalten. Und er belegt nicht, was in den mehrfach erwähnten persönlichen Gesprächen besprochen wurde.

Lücken im Bestand

Folgende Unterlagen werden in den Dokumenten erwähnt oder vorausgesetzt, liegen aber nicht bei:

1. Unterlagen zum ersten Round Table am 22. April 2021.

2. Protokolle oder Ergebnisvermerke zu allen fünf Round Tables.

3. Antworten von BioNTech auf die Anfragen vom 26. Mai 2021 und ein Vermerk zum erbetenen Telefonat mit Krake.

4. Ein Vermerk zum Telefonat Pickel vom 27. August 2021 und Unterlagen zum Industrietreffen der VMWG am 1. September 2021.

5. Vermerke zur vereinbarten Zwischenbilanz im Januar 2022, zum Gespräch Mitte Januar 2022 und zum Austausch am darauffolgenden Freitag.

6. Rückmeldung, Gesprächsvorbereitung und Ergebnis zum vertraulichen Gespräch mit der Ministerin am 10. März 2022.

7. Unterlagen zu den Gesprächen am Rande der Marburger Veranstaltung und zur Ruandareise der Ministerin.

8. Tagesordnung, Teilnehmerliste und Folien zum fünften Round Table

9. Die Mitteilungen und Anlagen von Merck zum Ghana Projekt, auf die Dokument 6 Bezug nimmt.

Der Bescheid vom 22. Juni 2022 klärt diese Frage nur zum Teil. Zurückgehalten wurden ausdrücklich die Mailkorrespondenz mit BioNTech zum Engagement in Afrika, die BioNTech Präsentation vom 16. Februar 2022 und ein Vermerk über ein Gespräch mit der kENUP Stiftung am 1. November 2021. Antworten von BioNTech (Punkte 3 und 5) und Unterlagen zur Marburger Veranstaltung (Punkt 7) dürften zumindest teilweise darunter fallen. Der Bescheid ordnet die zurückgehaltenen Mails aber keinem Datum zu. Zu Protokollen der Round Tables, zum Ministerinnengespräch vom 10. März 2022 und zum fünften Round Table sagt der Bescheid nichts. Ob diese Unterlagen nicht existieren oder nicht als Briefverkehr mit BioNTech gewertet wurden, bleibt offen. Der Antrag war auf den Schriftverkehr mit BioNTech gerichtet. Interne Vermerke fielen deshalb womöglich nicht darunter.

Einordnung

Der Bestand dokumentiert die entwicklungspolitische Seite der Beziehung zwischen Bundesregierung und BioNTech. Er ist getrennt zu halten von der Zusammenarbeit zwischen Bundesgesundheitsministerium und BioNTech bei Beschaffung und Versorgung in Deutschland. Das Bundesgesundheitsministerium erscheint hier nur einmal, als Teilnehmer des vierten Round Table.

Unterstützungsmöglichkeiten:

Bücherwunschzettel: https://www.amazon.de/registries/gl/owner-view/30LG3DJ4ET90L?ref_=list_d_gl_lfu_nav

Andere Unterstützungsmöglichkeiten für Holgers und meine Forschung: