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hartmut glossmann's avatar
hartmut glossmann
Oct 5

Das meiste ,was publiziert ist ,lässt sich via Kontamination erklären.Ich bin gerade beim NCP welches Nukleinsäuren so fest bindet ,dass Nuclease diese nicht entfernen kann.

Für Spike lohnt es sich Samsudin et al und Geoff zu studieren.

Lieben Gruß!

H.G.

Wobei Sci sehr gut ist.Scheibt in 1 Minute einen kompletten Review über alle Arbeiten ,die Nukleinsäuren in Nukleoproteinen finden -als Kontamination.

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Eliane
Oct 5

Großartig zusammen gestellt, selbst als Nicht-Wissenschaftlerin hoch interessant, vielen Dank! Selbst wenn jetzt jemand über die eine oder andere Behauptung/These meckert: Morgen schon wird es neue Erkenntnisse und Daten geben, was immer mehr zeigt, dass wir keine starren linear funktionierende Computer sind, sondern dass wir Menschen samt allen mikrobiellen Bewohnern unglaublich anpassungsfähig (und durchaus unvorhersehbar) sind.

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