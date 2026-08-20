Aktuell kursiert auf Twitter eine weitere SMS von Fauci. Ich konnte noch nicht herausfinden, wer sie ursprünglich freigegeben hat.

Die kanadische Journalistin Catherine Herridge, twitterte, die SMS wäre von @ChuckGrassley via @HHS freigegeben worden. Charles Ernest „Chuck“ Grassley Republikanischen Senator für den Bundesstaat Iowa und dienstältester amtierende US-Senator.

Die Adressaten und historischer Kontext

Die Adressaten der SMS sind Jeff, Vivek, Tony and Rochelle. Da diese per Vornamen angeschrieben wurden, kennt der Sender diese politischen Akteure persönlich und näher.

Jeffrey Zients: Im August 2021 diente Jeffrey Zients in der US-Regierung unter Präsident Joe Biden als Koordinator für die COVID-19-Maßnahmen im Weißen Haus (White House Coronavirus Response Coordinator, oft auch als „Corona-Zar“ bezeichnet) sowie als Berater des Präsidenten (Counselor to the President). In dieser Phase der Pandemie trug Zients die strategische Hauptverantwortung für das gesamte Pandemie-Management der USA. Er leitete die landesweite Logistik zur Massenverteilung der COVID-19-Impfstoffe. Zients übte diese Doppelfunktion von Januar 2021 bis April 2022 aus. Später kehrte er in die Regierungszentrale zurück und stieg im Februar 2023 zum mächtigen Stabschef des Weißen Hauses (White House Chief of Staff) auf, eine Position, die er bis zum Ende von Bidens Amtszeit im Januar 2025 innehatte Dr. Vivek Murthy: Dr. Vivek Murthy bekleidete im August 2021 das Amt des U.S. Surgeon General (Leiter des öffentlichen Gesundheitsdienstes der USA) in der Regierung von Präsident Joe Biden. : Als Schlüsselberater der Biden-Regierung lag seine Hauptpriorität auf der nationalen Corona-Impfkampagne und der Eindämmung der Pandemie. Kurz zuvor, im Juli 2021, hatte Murthy gesundheitliche Falschinformationen im Internet offiziell zu einem akuten Gesundheitsrisiko erklärt und ging in der Folgezeit stark gegen die Verbreitung von Fake News auf Social-Media-Plattformen vor. Er befehligte zudem als Vizeadmiral des USPHS Commissioned Corps eine uniformierte Truppe von über 6.000 Beamten des öffentlichen Gesundheitswesens. Tony (Fauci) Dr. Rochelle Walensky war im August 2021 die Direktorin der Centers for Disease Control and Prevention (CDC), der zentralen US-Behörde für Krankheitsüberwachung und -prävention, unter Präsident Joe Biden. Anders als der U.S. Surgeon General, der primär beratend und kommunikativ tätig ist, leitete Walensky eine operative Behörde mit direktem Einfluss auf den Alltag der US-Bürger. Dr. Rochelle Walensky prägte den Begriff der Pandemie der Ungeimpften. Mitte August 2021 kündigte sie gemeinsam mit anderen Spitzenbeamten der Regierung den Plan an, ab September flächendeckende COVID-19-Auffrischungsimpfungen für die amerikanische Bevölkerung anzubieten. Angesichts des beginnenden Schuljahres im August verteidigte und forcierte sie die CDC-Richtlinien, die ein universelles Maskentragen in Schulen für Schüler und Lehrer empfahlen, unabhängig vom Impfstatus. „In Gebieten mit erheblicher und hoher Übertragungsrate empfiehlt die CDC, dass vollständig geimpfte Personen in öffentlichen Innenräumen Masken tragen, um die Ausbreitung der Delta-Variante zu verhindern und andere zu schützen – dies gilt auch für Schulen.“ Als das Schuljahr im August 2021 in vielen US-Bundesstaaten begann, stieß die Maskenempfehlung auf heftigen politischen Widerstand (insbesondere in Bundesstaaten wie Florida und Texas, die Maskenpflichten an Schulen verbieten wollten). In einem Pressebriefing des Weißen Hauses Ende August verteidigte Walensky die CDC-Richtlinien vehement gegen Kritiker und betonte, dass Schulen, die sich nicht an die universelle Maskenempfehlung halten, ein massiv erhöhtes Ausbruchsrisiko aufweisen. Wie CNBC am 27. August 2021 berichtete, forderte sie Schulen nachdrücklich auf, diese Schutzmaßnahmen zeitgleich umzusetzen. „Schulen sollten so viele dieser Präventionsmaßnahmen wie möglich gleichzeitig umsetzen, und dies dient dem Schutz unserer Kinder...“

Der Absender ist geschwärzt. Journalistin Catherine Herridge vermutet hinter dem Absender Michael Osterholm, legt dafür aber keine Belege vor. Michael Osterholm war in diesem Zeitraum primär als unabhängiger, externer Experte und prominenter Berater der Öffentlichkeit durch seine Funktion als Direktor des Center for Infectious Disease Research and Policy (CIDRAP) an der University of Minnesota. Obwohl er kein Regierungsbeamter war, besaß Osterholms Wort in Washington im August 2021 immenses Gewicht. Die Vermutung liegt also durchaus nahe, ist aber aktuell nicht beweisbar.

Dear Jeff, Vivek, Tony and Rochelle, I’m sending this via text messaging to avoid any FOIA issues. On Friday a Newmax reporter asked Jen Psaki about my comments on face cloth coverings and protection against SARS-CoV-2 transmission. The reporter completely mischaracterized my comments made on numerous occasions over the past 16 months about “masks” and the prevention of SARS-CoV-2 transmission. She was taking the Florida governor’s approach. Since April, 2020, I habe been consistent in my messaging about the roles that aerosols play in transmission, and the limited benefit that cloth face coverings play in reducing risk. N-95s are necessary to be effective reducing risk with aerosol transmission. Here is a link to the AGGIH website (the national industrial hygienists expert group on respiratory protection.) https://www.acgih.org/wp-content/uploads/2021/05/Fact_Sheet_Face-Mask.pdf Note the very limited protection from cloth coverings versus non respiratory protection at all. I am not for “masking” but we must be protomting the use of N-95s, even if not fit tested. CMS has supported an expert review group process for evaluationg respiratory protection studies since the eealy days of the pandemic and have found non of the studies that CDC uses to support its statement as to the significant protection of face cloth coverings stand up to scientific scrutiny. As we all know, CDC was very late tot the game recognizing that aerosols play s significant role in the transmission picture. Just look at the current US map of SELTA sctivity and see how fast and far is has srpead throughout the US. This is largely aerosol transmission driven, not respiratory droplets. The US must strongly promote N-95 use in its masking recommendations for the public. We have checked wit all the US-based manufacturers of N-95s and unlike 12-16 months, there are adequate supplies for HCWers, fire fighters, those living in smoke zones, industrial purposes and for the public. In short, I support masking, but I strongly urge the use of N-95s when and where possible. And there are only running about at $1.00 per respirator. The USG must get on board and initiate a major US media campaign to promote their use. I am vertain one day that one of the take-away findings of this pandemic was the constant USG emphasis on masking while at the same time providing minimal guidance to the public what effective masking means.

Deutsche Übersetzung:

Lieber Jeff, lieber Vivek, lieber Tony und liebe Rochelle, ich sende euch diese Nachricht per SMS, um Probleme im Zusammenhang mit dem FOIA zu vermeiden.

Während deutsche Politiker einfach das IFG Gesetz direkt abschaffen möchten, sucht man in USA eher Wege, die man vor einer Herausgabe verbergen kann. Das hat nicht funktioniert, sonst hätten wir diese SMS nicht.

Am Freitag befragte ein Reporter von Newmax Jen Psaki zu meinen Äußerungen über Gesichtsbedeckungen aus Stoff und den Schutz vor einer SARS-CoV-2-Übertragung. Der Reporter stellte meine Äußerungen, die ich in den letzten 16 Monaten bei zahlreichen Gelegenheiten zu „Masken“ und der Verhinderung der SARS-CoV-2-Übertragung gemacht hatte, völlig falsch dar. Sie verfolgte dabei den Ansatz des Gouverneurs von Florida. Seit April 2020 vertrete ich konsequent die Ansicht, dass Aerosole eine wichtige Rolle bei der Übertragung spielen und dass Stoffmasken nur einen begrenzten Nutzen bei der Risikominderung haben.

In Deutschland galt im August 2021 das Prinzip der „medizinischen Maskenpflicht“ (OP-Masken oder FFP2-Masken). Alltagsmasken aus Stoff waren in den meisten Bereichen nicht mehr zulässig. OP-Masken war laut der obigen SMS nutzlose Schickane. FFP2 =N95, der Haken jedoch ist, man muss sie richtig tragen und hat im Arbeitsrecht aus gesundheitlichen Gründen massive zeitliche Nutzungsbeschränkungen, die konsequent ignoriert wurden.

Aufgrund des erhöhten Atemwiderstands belasten FFP2/N95-Masken den menschlichen Organismus. Die Richtwerte der DGUV Regel 112-190 sehen bei mittelschwerer Arbeit vor:

Masken ohne Ausatemventil (Standard): Maximale ununterbrochene Tragedauer von 75 Minuten .

Masken mit Ausatemventil: Maximale ununterbrochene Tragedauer von 120 bis 150 Minuten .

Erholungsdauer: Nach jedem dieser Intervalle muss eine „Erholungspause“ von mindestens 30 Minuten eingelegt werden.

Wichtig: Dies ist keine unbezahlte Arbeitspause nach dem Arbeitszeitgesetz, sondern lediglich eine Zeit, in der eine maskenfreie Tätigkeit (z. B. Büroarbeit) ausgeübt wird.

Einsätze pro Schicht: Bei ventilfreien FFP2-Masken sind maximal 5 Einsätze pro Arbeitsschicht zulässig.

Arbeitgeber dürfen die oben genannten Tragezeiten nicht blind anwenden. Der Ausschuss für Arbeitsmedizin (AfAMed) fordert eine betriebliche Einzelfallprüfung im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung:

Bei leichter körperlicher Arbeit (z. B. im Sitzen) kann die Tragedauer um das 1,5-Fache verlängert werden.

Bei schwerer körperlicher Arbeit oder extremen Umgebungseinflüssen (Hitze, Kälte, hohe Luftfeuchtigkeit) muss die Tragedauer verkürzt werden

Bevor Mitarbeiter eine FFP2-Maske am Arbeitsplatz tragen, muss der Arbeitgeber sicherstellen, dass sie sachgemäß verwendet wird:

Theoretische und praktische Unterweisung: Die Beschäftigten müssen über die korrekte Handhabung, die Risiken und das richtige An- und Ablegen geschult werden.

Prüfung des Dichtsitzes (Fit Test): Eine FFP2-Maske schützt nur bei lückenloser Abdichtung. Bartträger haben hierbei ein rechtliches Problem: Da Bärte im Bereich der Dichtlinie den Schutz nahezu vollständig aufheben, ist das Tragen von FFP2-Masken mit dichtem Bart im Schadstoffbereich laut Arbeitsschutz unzulässig. [1]

Im August 2021 mussten Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte an deutschen Schulen verpflichtend medizinische Masken tragen – Alltagsmasken aus Stoff waren zu diesem Zeitpunkt an Schulen im ganzen Land nicht mehr erlaubt. Aber auch die medizinischesn Masken waren zu diesem Zeitpunkt bekanntermaßen reine Schickane ohne Nutzen.

N-95-Masken sind notwendig, um das Risiko einer Übertragung durch Aerosole wirksam zu verringern. Hier ist ein Link zur AGGIH-Website (der nationalen Expertengruppe für Arbeitshygiene im Bereich Atemschutz): https://www.acgih.org/wp-content/uploads/2021/05/Fact_Sheet_Face-Mask.pdf

Wenn man nach “Fact_Sheet_Face-Mask.pdf” in Kombination mit “AGGIH website” sucht, findet man diese Übersicht. Ich vermute, er hat diese Übersicht gemeint.

Beachten Sie den sehr begrenzten Schutz durch Stoffmasken im Vergleich zu gar keinem Atemschutz. Ich bin kein Befürworter des „Maskenpflicht“, aber wir müssen die Verwendung von N-95-Masken fördern, auch wenn diese nicht auf Passform geprüft wurden. CMS unterstützt seit den Anfängen der Pandemie einen Prozess mit einer Expertengruppe zur Bewertung von Studien zum Atemschutz und hat festgestellt, dass keine der Studien, auf die sich die CDC stützt, um ihre Aussage bezüglich des signifikanten Schutzes durch Stoffmasken zu untermauern, einer wissenschaftlichen Überprüfung standhält. Wie wir alle wissen, hat die CDC sehr spät erkannt, dass Aerosole eine bedeutende Rolle bei der Übertragung spielen. Man muss sich nur die aktuelle Karte der SELTA-Aktivität in den USA ansehen, um zu erkennen, wie schnell und weit sich das Virus in den USA ausgebreitet hat. Dies ist größtenteils auf die Übertragung durch Aerosole zurückzuführen, nicht auf Atemtröpfchen. Die USA müssen in ihren Maskenempfehlungen für die Öffentlichkeit die Verwendung von N-95-Masken nachdrücklich fördern. Wir haben bei allen in den USA ansässigen Herstellern von N-95-Masken nachgefragt, und anders als noch vor 12 bis 16 Monaten gibt es ausreichende Vorräte für medizinisches Fachpersonal, Feuerwehrleute, Menschen in rauchbelasteten Gebieten, für industrielle Zwecke und für die Öffentlichkeit. Kurz gesagt: Ich unterstütze das Tragen von Masken, plädiere aber nachdrücklich für die Verwendung von N-95-Masken, wann und wo immer dies möglich ist. Und sie kosten nur etwa 1,00 US-Dollar pro Atemschutzmaske. Die US-Regierung muss sich einschalten und eine groß angelegte Medienkampagne in den USA starten, um deren Verwendung zu fördern. Ich bin mir sicher, dass eine der wichtigsten Erkenntnisse aus dieser Pandemie darin bestehen wird, dass die US-Regierung zwar ständig die Maskenpflicht betont hat, der Öffentlichkeit aber gleichzeitig nur minimale Hinweise darauf gegeben hat, was eine wirksame Maskenpflicht eigentlich bedeutet.

Die Deutschland vorliegenden Daten zur Nutzlosigkeit von Masken findet man in den RKI-Files, welche ich zu diesem Thema zusammengestellt habe:

Fazit:

Sowohl in Deutschland als auch in den USA war den beteiligten Entscheidungsträgern bewusst, dass die von Spahn teuer beschafften Masken epidemiologisch nutzlos waren und dass es für das Tragen von Masken keine belastbaren Studien gab. Dennoch wurden die Menschen gezwungen, nutzlose Mund Nase Bedeckungen als sichtbares Zeichen der Unterwerfung unter die sinnlose Maßnahmen zu tragen.

Mit den Fauci SMS hat die USA nun ihren RKI-Files Augenblick und kann einen Blick hinter die Kulissen werfen, was bekannt war und was dennoch politisch vorgeschrieben wurde.

Jedem Brillenträger, dem die Brille beim tragen einer FFP2 Maske im Winter beschlug, wusste, auch diese halten bei den meisten Menschen, wegen schlechten Sitzes, Aerosole nicht auf.

Zudem ziehen Viren mit den Winden.

Unterstützungsmöglichkeiten:

Bücherwunschzettel: https://www.amazon.de/registries/gl/owner-view/30LG3DJ4ET90L?ref_=list_d_gl_lfu_nav

Andere Unterstützungsmöglichkeiten für Holgers und meine Forschung: