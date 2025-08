Irgendwie kennt jeder die Geschichte von Robinson Crusoe. Die meisten wohl durch die eine oder andere Verfilmung. Die originale Geschichte von Defoe jedoch kennen nur wenige, schon, weil man meist (aus Versehen oder Unwissen?) eine bearbeitete Version erwischt. Crusoe ist einer der Fälle von Klassikern, wo man extrem aufpassen muss, was für eine Variante man hat.

Spontan findet man beim deutschen Gutenberg Projekten 4 Versionen:

2 Übersetzungen, einen von K. Altmüller (Gutenberg Spiegel) und eine anonyme Übersetzung beim Zeno.org Projekt. Des Weiteren ausgeschmückte Nacherzählungen wie Robinson Krusoe (von Johann Karl Wezel), Robinson der Jüngere (von Joachim Heinrich Campe) und die wohl bekannteste Bearbeitung von Gustav Gräbner um 1900. Diese Nacherzählungen haben herzlich wenig mit dem Buch von Defoe zu tun. Also aufgepasst.

Diese public domain Kindle Version (der leider die Illustrationen fehlen, die auf der Gutenbergseite jedoch vorhanden sind) enthält den vollständigen Robinson Crusoe, also BEIDE Bände, ja es sind zwei und nicht nur die einsame Robinsonade, die das Gründungsbuch eines ganzen Genres wurde.

1. THE LIFE AND MOST SURPRISING ADVENTURES OF ROBINSON CRUSOE, OF YORK, MARINER. WHO LIVED EIGHT AND TWENTY YEARS IN AN UNINHABITED ISLAND, ON THE COAST OF AMERICA, NEAR THE MOUTH OF THE GREAT RIVER OROONOQUE (Kurz: Robinson Crusoe) ***

2. HIS DELIVERANCE THENCE, AND HIS AFTER SURPRISING ADVENTURES. (Kurtz: Further Adventures of Robinson Crusoe)**

3. HIS VISION OF THE ANGELIC WORLD.*

4. THE REMARKABLE HISTORY OF ALEXANDER SELKIRK;****

Zu Band 1)

Eine typische Robinsonade nach dem üblichen Ablauf, dessen Prototyp dieses Buch ist: Robinson landet nach Sturm auf einer Insel. Zum Glück kann er noch einige Tage diverses Material vom havarierten Schiff retten, um sich häuslich einzurichten. Kultivierung der Insel über viele Jahre. Rettung.

Diese erste Robinsonade legt jedoch nicht Wert auf eine spannende Geschichte, nein, sie ist eher eine Mischung aus Überlebenshandbuch (Was macht man, wie, wenn man auf einer einsamen Insel strandet) und religiöser Unterweisung.

Man liest da (sogar hervorgehoben, damit man es auch ja bemerkt), lehrreiche (Poesiealbums-)Sprüche wie:

„what stupidity it is to begin a work before we reckon its costs, or judge rightly our own abilities to go through with its performance.”

“That the good things of this world are no farther good to us, than they are for our use; and that whatever we may heap up to give to others, we can but enjoy as much as we use, and no more.”

“And, indeed, would all persons compare their circumstances, not with those above them, but with those innumerable unhappy objects beneath them, I am sure we should not hear these daily murmurings and complainings that are in the world.”

“He is not the happiest man that has the most riches; but he that is content with what he hath.”

Dennoch ist Defoe erstaunlich sozialkritisch und nimmt die Naturvölker in Schutz.

"I then concluded it necessarily followed, that these people were no more murderers than Christians, who many times put whole troops to the sword, after throwing down their arms.[…] that he has bestowed upon them the same reason, affections, sentiments of kindness and obligation, passions of resentment, sincerity, fidelity, and all the capacities of doing and receiving good that he has given us;"

Und Defoe fordert sogar die Kirche heraus:

“I cannot be of that opinion which some conceive, that God should decree men to be damned for want of a right notion of faith, in a place where the wisdom of the Almighty has not permitted it to be preached.”

Letztendlich hat aber auch Robinson nichts Besseres zu tun, als Freitag religiöse Vorträge zu halten, die den Leser unendlich langweilen. Man sollte des Weiteren bibelfest sein, um einige der Vergleiche zu verstehen und z. Bsp. wissen, wer Achan war.

Stilistisch ein wenig unausgegoren wechselt der Autor am Anfang zwischen Erzählung und Tagebucheinträgen, die teilweise nahtlos ineinander übergehen und sich abwechseln. Insgesamt haben sowohl Band 1 und 2 oft weniger den Charakter eines Romans als eines fiktiven Reiseberichtes und sind in etwas genauso trocken und voller (fiktiver) Fakten und Auflistungen.

Zu Band 2)

7 Jahre bleibt Robinson in England, heiratet und zeugt mehrere Kinder. Als seine Frau stirbt, hat er jedoch so gar keine Lust, sich mit kleinen Kindern abzugeben, drückt diese der Witwe aus Band 1 aufs Auge und geht wieder auf Abenteuerfahrt. Nach 7 Jahren erinnert er sich wieder an die Spanier, die nun auf seiner Insel festsitzen und beschließt, diese zu einer Kolonie auszubauen. Er kauft also nützliche Dinge für die Besiedlung ein und reist mit seinem Neffen zu seiner Insel. Entsetzt muss er feststellen, dass die Männer der Insel sich einheimische Frauen besorgt haben und in wilder Ehe leben. Daher muss der an Bord befindliche Priester gleich mal Bekehren, Verheiraten und Bibeln verteilen, ehe Robinson sich als Händler verdingt. Es folgen viele, viele Seiten berichtsartig aufgelistet wohin Robinson reist und was er handelt. Seine Gutmenschmentalität, die es verbietet Eingeborene abzuschlachten, macht ihn der Schiffscrew verhasst und sie weigern sich, ihn weiter zu befördern und setzen ihn in Asien aus. Dort tut er sich mit einem anderen Händler zusammen und handelt ein paar Jahre in Asien, ehe er reich, nach 10 Jahren nach Hause zurückkehrt, als seine Kinder aus dem gröbsten raus sind und nicht mehr nerven.

Band 3) HIS VISION OF THE ANGELIC WORLD.

Unlesbarer, langweiliger, einschläfernder religiöser Erguss folgenden Inhaltes:

Of Solitude, Of Honesty, Of the present state of Religion in the world, Of listening to the voice of Providence, Of suffering Afflictions, Of the immorality of conversation, and the vulgar errors of behaviour.

“But in a state of solitude, when our tongues cannot be heard, except from the great Majesty of Heaven, how happy are we, in the blessed enjoyment of conversing with our Maker! It is then we make him our friend, which sets us above the envy and contempt of wicked men.”

Dann wird noch ein wenig auf der katholische Kirche herumgehackt:

„Italy was the theatre, where religion was the grand opera: and that the Popish clergy were no other than stage players.”

Band 4) THE REMARKABLE HISTORY OF ALEXANDER SELKIRK;

Auszug aus “From the voyage of Captain Woodes Rogers to the South Seas and round the World.”

Ein Schiffsbericht eben über den Fund von Alexander Selkirk, der 4 Jahre lang auf der Insel Juan Fernandez versauerte und Vorbild für Robinson Crusoe wurde.