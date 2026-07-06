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Harry
2m

"Bei 2g Cyclodextrin/kg, was bei einem Standardmenschen von 70 kg 35g entsprechen ..."

2gr pro Kg? = 20gr für 10 Kg. Mal 7 = 140gr. Mal 28 = 3920gr und NICHT 980gr! Oder habe ich etwas missverstanden?

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