alpha-Cyclodextrin löst Cholesterinkristalle auf
Sogar von der EU als gesundheitsförderlich befunden
In diesem Artikel geht es mir nicht darum, Cholesterinspiegel im Blut zu senken. Dass Cholesterinsenkung kontraproduktiv und gesundheitsschädlich ist und auf einer Lüge beruht, bei welcher unbequeme Daten, wie die Mittelmeerdiät, einfach aus der Auswertung gestrichen wurden, gibt es sogar als Hörspiel aus der Reihe Offenbarung 23.
Folge 94: Cholesterin – Album von Offenbarung 23 | Spotify
Wer es wissenschaftlicher mag, kann zu Dr Malcolm Kendricks The Great Cholesterol Con1 von 2008 greifen.
Hier geht es um Cholesterinkristalle im Falle von MS oder Impfschaden.
In Geimpft-Gestorben (Histopathologischer Atlas der Corona-Impfschäden) findet sich auf Seite 25 ein spannendes Bild, das Cholesterolkristalle in verschiedenen Phasen der Kristallisation zeigt. Teils noch spiralförmig, teils schon Stäbchen.
Also Cholesterin-Perikarditis nach einer COVID-19-Impfung.
Cholesterinkristalle stören Reparaturprozesse bei MS.4
Diese Kristalle sind gesundheitsschädlich und galten lange als nicht auflösbar. Dem ist aber nicht so.
Alpha-Cyclodextrin
Alpha-Cyclodextrin (α-Cyclodextrin) ist ein wasserlöslicher, ringförmiger Ballaststoff, der durch den enzymatischen Abbau von pflanzlicher Stärke gewonnen wird. Chemisch gehört es zu den zyklischen Oligosacchariden (Mehrfachzuckern) und besteht exakt aus sechs ringförmig miteinander verknüpften Glucose-Einheiten.
Die Kommission der Europäischen Union bescheinigt den nachgewiesenen positiven gesundheitlichen Effekt von Alpha-Cyclodextrin. Es gibt ein EU-Gutachten, nach welchem Alpha-Cyclodextrin den Blutzuckeranstieg nach stärkehaltigen Mahlzeiten verringern kann. 6
Hergestellt wird Alpha-Cyclodextrin z. Bsp. von Wacker.7
Interessant ist Alpha-Cyclodextrin für Impfgeschädigte, weil es Cholesterinkristalle auflösen kann und gegen Arteriosklerose helfen könnte und gleichzeitig einfach und problemlos zu bekommen ist und das sogar mit dem Segen der EU.
Im normalen Einzelhandel ist Alpha-Cyclodextrin noch nicht zu bekommen, aber online ist es als Pulver ist es beim Amazon zumindest problemlos erhältlich.
Cyclodextrin fördert die Rückbildung von Atherosklerose durch die Reprogrammierung von Makrophagen8
Bei 2g Cyclodextrin/kg, was bei einem Standardmenschen von 70 kg 35g entsprechen würde, wurden die arteriosklerotischen Plaques bei Mäusen bereits binnen 4 Wochen deutlich reduziert. Wie viel das in Pulverform ist, kann ich nicht sagen. Möglicherweise muss man es einem Smoothie untermischen oder ins Müsli rühren. Angeblich soll alpha-Cyclodextrin soweit geschmacksneutral sein.
35g * 28 Tage = 980g. Da sollte man direkt vier Packungen à 250g bestellen oder schauen, wo man alpha-Cyclodextrin günstig als Kiloware bekommt, vielleicht direkt bei Wacker (CAVAMAX® W6 (α-cyclodextrin)).
Abb. 3. CD (Cyclodextrin) interagiert mit extrazellulären und intrazellulären CCs (Cholesterinkristalle) und löst diese auf.
Die Sache hat aber leider einen Haken: Der Cyclodextrin wirkt nicht bei allen Menschen gleich gut. Bei Patienten mit starken Entzündungen im Körper oder einer fortgeschrittenen Herzerkrankung (Herzkranzgefäße) ist die positive Wirkung schwächer. 9
Cholesterinkristalle aktivieren auch das Komplementsystem, was zu Entzündungen führt. Alpha-Cyclodextrin blockiert C1q und Ficolin-2, und reduziert so Komplement verursachte Entzündungen.
Wichtigste Erkenntnisse
•Alpha-Cyclodextrin (ACD) hemmt die Ablagerung von Komplementaktivierungsprodukten auf Cholesterinkristallen.
•ACD hemmt die Bindung von C1q (über IgM) und Ficolin-2 an Cholesterinkristalle.
•ACD hemmt die Phagozytose und die Bildung von ROS in Granulozyten und Monozyten.
•ACD löst Cholesterinkristalle im Laufe der Zeit auf.
Fazit
Alpha-Cyclodextrin könnte ein weiteres Mittel sein, das bei Impfgeschädigten positiv wirken könnte. Aktuell liegen mir dazu leider keine Daten vor, weil bisher kaum ein Arzt jemals von Alpha-Cyclodextrin gehört hat. Da es Lebensmitteln (vor allem Milchprodukten) offiziell zugemischt werden darf und als Zusatzmittel in der Lebensmittelindustrie von der EU zugelassen ist, dürfte einem medizinischen Einsatz nichts entgegenstehen. In Lebensmitteln wird die medizinisch notwendige Menge höchstwahrscheinlich nicht erreicht werden.
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Kendrick, M. (2008). The Great Cholesterol Con: The Truth about what Really Causes Heart Disease and how to Avoid it. John Blake Publishing Ltd.
Geimpft - gestorben: Histopathologischer Atlas der Corona-Impfschäden : Krüger, Dr. Ute Dr, Lang, Dr. Walter, Burkhardt, Prof. Arne Prof Dr: Amazon.de: Bücher. (n.d.). https://www.amazon.de/Geimpft-gestorben-Histopathologischer-Atlas-Corona-Impfsch%C3%A4den/dp/B0FTLFQH9B/
Lazarou E, Tsioufis P, Oikonomou V, Kondi L, Tsioufis C, Lazaros G. Cholesterol pericarditis following COVID-19 vaccination. Hellenic J Cardiol. 2023 Sep-Oct;73:86-87. doi: 10.1016/j.hjc.2023.01.004. Epub 2023 Jan 19. PMID: 36681119; PMCID: PMC9850644. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9850644/
Adhoc, A. (2018, November 1). MS: Cholesterin-Kristalle stören Reparaturprozesse. APOTHEKE ADHOC. https://www.apotheke-adhoc.de/nachrichten/detail/pharmazie/ms-cholesterin-kristalle-stoeren-reparaturprozesse-autoimmunerkrankungen/
Wikipedia-Autoren. (2004, June 10). Cyclodextrine. https://de.wikipedia.org/wiki/Cyclodextrine
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Cyclodextrins & Complexes. (n.d.). WACKER. https://www.wacker.com/cms/en-us/products/product-groups/cyclodextrins-complexes/cyclodextrins-complexes.html
Zimmer, S., Grebe, A., Bakke, S. S., Bode, N., Halvorsen, B., Ulas, T., Skjelland, M., De Nardo, D., Labzin, L. I., Kerksiek, A., Hempel, C., Heneka, M. T., Hawxhurst, V., Fitzgerald, M. L., Trebicka, J., Björkhem, I., Gustafsson, J., Westerterp, M., Tall, A. R., . . . Latz, E. (2016). Cyclodextrin promotes atherosclerosis regression via macrophage reprogramming. Science Translational Medicine, 8(333), 333ra50. https://doi.org/10.1126/scitranslmed.aad6100
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"Bei 2g Cyclodextrin/kg, was bei einem Standardmenschen von 70 kg 35g entsprechen ..."
2gr pro Kg? = 20gr für 10 Kg. Mal 7 = 140gr. Mal 28 = 3920gr und NICHT 980gr! Oder habe ich etwas missverstanden?