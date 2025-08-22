DrBine’s Newsletter

Eric J. Rubin, M.D., PhD wurde wegen seiner Weigerung, über hundert Aufforderungen, Thomas et al und Polack et al wegen erwiesenermaßen Faktenwidrigkeit zurückzuziehen, als Chefredakteur des NEJM zeitgleich mit den ACIP-Abnickern gefeuert. Das BMJ und Doshi waren im Vergleich zum NEJM ja fast querdenkerisch und hat einige Probleme thematisiert. Kein Wunder, dass Sachverständige sich ausschließlich auf das NEJM stürzten, aber nicht einmal wussten, wer den Impact-Factor veröffentlicht.

