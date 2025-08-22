Raphael Lataster und Robert W. Malone haben zusammengefasst, in welchen Punkten die “Querdenker” Recht hatten.

Das Paper kann man hier herunterladen:

https://journalofindependentmedicine.org/wp-content/uploads/2025/07/ima-jim-v01-n03-a07-covid-skeptics-were-right-the-us-government-covid-19-report-vindicates-many-previously-contrarian-ideas.pdf

Das Journal der unabhängigen Medizin wurde von FLCCC gegründet, gehört also zu den Skeptikern. Das ist ungefähr so, als wenn der Hippokratische Eid oder die MWGFD eine Zeitschrift gründen würden. Der Mainstream der anderen Seite, wird dieses Medium natürlich nicht akzeptieren, schon weil es (zugegebenermaßen korrekt) einen Bias hat der sich gegen die Bias der etablierten medizinischen Zeitschriften richtet.

Zitierfähig ist dieser Artikel also vor deutschen Gerichten nicht, weil er nicht in den richtigen Zeitschriften erschienen ist. Man kann ihn aber als Grundlage und Quellensammlung nutzen, ohne ihn direkt selbst zu zitieren.

Für alle, welche des Englischen nicht mächtig sind, hier eine Übersetzung in Auszügen übersetzt mit Deepl.com, da das Paper eine schöne, kurze Übersicht ist. Natürlich US zentriert (amerikanischer Ezeptionalismus?), einiges müsste in Europa in einem entsprechenden Paper anders geschrieben werden, anderes lief analog zu den USA. Wer englisch kann, sollte, wie immer, lieber das Original lesen.

Die Veröffentlichung bezieht such auf dem amerikanischen Bericht des US-Repräsentantenhausausschusses. Auf so etwas müssen wir in Europa und ganz besonders in Deutschland, wohl noch sehr lange warten, wenn es überhaupt jemals einen selbstkritischen Bericht über die Covid-Plandemie geben wird, weil in Deutschland die Verursacher immer noch an der Macht sind.

Abstract

Aufbauend auf einem kürzlich erschienenen Leitartikel, in dem die Bedeutung einer konträren Ideologie für medizinische Forscher hervorgehoben wurde, halten wir es für aufschlussreich, den kürzlich veröffentlichten Abschlussbericht des Sonderausschusses des US-Repräsentantenhauses zur Coronavirus-Pandemie hervorzuheben und zu überprüfen, der viele zuvor tabuisierte und weitgehend zensierte Sichtweisen deutlich bestätigt hat – und auch die Berichterstattung über diesen Bericht zu betrachten. Auf dem Höhepunkt der Pandemie verbreiteten die Gesundheitsbehörden und die ihnen hörig gemachten Medien von der Regierung genehmigte Botschaften über die Ursprünge von COVID-19, soziale Distanzierung, Maskenpflicht, Lockdowns und die Notwendigkeit von Impfvorschriften. Der Bericht des US-Repräsentantenhausausschusses kommt zu dem Schluss, dass viele dieser verbreiteten Narrative erheblich fehlerhaft waren. Während dieser Zeit wurden abweichende Stimmen wiederholt als Verbreiter medizinischer Fehlinformationen abgetan, und die identifizierten Autoren wurden verschiedenen Formen staatlich geförderter oder erleichterter Vergeltungsmaßnahmen ausgesetzt. Eine rückblickende Untersuchung wie die Analyse und der Bericht des Sonderunterausschusses kann ein nützliches Instrument sein, um künftige Situationen im Bereich der öffentlichen Gesundheit anzugehen, die mit Panik und dem Wunsch nach Zensur abweichender Stimmen einhergehen.

Der Bericht

Ein kürzlich erschienener Leitartikel in Cureus befasste sich mit der Bedeutung von medizinischen Forschern, die konträre Ideen in Betracht ziehen, „während sie sich weiterhin an bewährte wissenschaftliche Prinzipien und Methoden halten“. Auf dieser Grundlage möchten wir die medizinische Fachwelt über die wichtigsten Ergebnisse des kürzlich veröffentlichten Abschlussberichts des überparteilichen Sonderausschusses des US-Repräsentantenhauses zur Coronavirus-Pandemie informieren. Bemerkenswert ist, dass dieser Bericht viele konträre Sichtweisen zu COVID-19 teilweise oder vollständig bestätigt, für die viele „COVID-Skeptiker“ während der Pandemie angeprangert, zensiert, systematisch herabgewürdigt und sogar entlassen wurden (einschließlich der Autoren dieses Artikels). (2,3) Eine Zusammenfassung des Unterausschusses, die von diesem als „die bislang gründlichste Untersuchung der Pandemie“ bezeichnet wurde, ist im Folgenden teilweise wiedergegeben, wobei insbesondere die Richtigkeit vieler konträrer, bislang tabuisierter Konzepte hervorgehoben wird. (4) Zu den zuvor zensierten oder unterdrückten Sichtweisen, die nun vom Ausschuss bestätigt wurden, gehören: 1. URSPRUNG VON COVID-19: „COVID-19 ist höchstwahrscheinlich aus einem Labor in Wuhan, China, entstanden.” Beachten Sie, dass eine Form der Labor-Leck-Hypothese inzwischen auch die Position der CIA ist. (5) 2. ECOHEALTH ALLIANCE INC. (ECO HEALTH): „EcoHealth – unter der Leitung von Dr. Peter Daszak – verwendete US-Steuergelder, um gefährliche Funktionsgewinnforschung in Wuhan, China, zu ermöglichen. Nachdem der Sonderausschuss Beweise dafür veröffentlicht hatte, dass EcoHealth gegen die Bedingungen seiner Förderung durch die National Institutes of Health (NIH) verstoßen hatte, leitete das US-Gesundheitsministerium (HHS) ein offizielles Ausschlussverfahren ein und stellte alle Zahlungen an EcoHealth ein.“ 3. VERSÄUMNISSE DER NIH: „Die Verfahren der NIH zur Finanzierung und Überwachung potenziell gefährlicher Forschung sind mangelhaft, unzuverlässig und stellen eine ernsthafte Bedrohung für die öffentliche Gesundheit und die nationale Sicherheit dar. Darüber hinaus hat die NIH ein Umfeld gefördert, das die Umgehung von Bundesgesetzen zur Aufbewahrung von Unterlagen begünstigte, wie die Handlungen von Dr. David Morens und „FOIA Lady“ Marge Moore zeigen.“ 4. WELTGESUNDHEITSORGANISATION (WHO): „Die Reaktion der WHO auf die COVID-19-Pandemie war ein kläglicher Misserfolg, da sie dem Druck der Kommunistischen Partei Chinas nachgab und die politischen Interessen Chinas über ihre internationalen Pflichten stellte. Darüber hinaus könnten die jüngsten Bemühungen der WHO, die durch die COVID-19-Pandemie verschärften Probleme durch einen „Pandemievertrag“ zu lösen, den Vereinigten Staaten schaden.“ 5. SOZIALE DISTANZIERUNG: „Die Empfehlung zur sozialen Distanzierung von „2 Metern Abstand”, die zur Schließung von Schulen und kleinen Unternehmen im ganzen Land führte, war willkürlich und nicht wissenschaftlich fundiert. In einer nicht öffentlichen Anhörung sagte Dr. Fauci aus, dass die Richtlinie einfach so aufgetaucht sei.” 6. MASKENPFLICHT: „Es gab keine schlüssigen Beweise dafür, dass Masken die Amerikaner wirksam vor COVID-19 schützen. Die Gesundheitsbehörden schwankten in ihrer Einschätzung der Wirksamkeit von Masken, ohne den Amerikanern wissenschaftliche Daten vorzulegen, was zu einem massiven Anstieg des Misstrauens in der Bevölkerung führte.“

Ines Kappstein hat darüber 2020 einen Artikel geschrieben und mittlerweile ein ganzes Buch dazu verfasst.

7. LOCKDOWNS: „Lange Lockdowns haben nicht nur der amerikanischen Wirtschaft, sondern auch der psychischen und physischen Gesundheit der Amerikaner unermesslichen Schaden zugefügt, wobei jüngere Bürger besonders stark betroffen waren. Anstatt den Schutz der am stärksten gefährdeten Bevölkerungsgruppen zu priorisieren, zwangen die Bundes- und Landesregierungen Millionen von Amerikanern, auf wichtige Elemente eines gesunden und finanziell soliden Lebens zu verzichten.“ 8. PANDEMIE-VERSAGEN IN NEW YORK: „Die Anordnung des ehemaligen Gouverneurs von New York, Andrew Cuomo, vom 25. März, die Pflegeheime zur Aufnahme von COVID-19-positiven Patienten zwang, war ein medizinischer Fehler. Es gibt Beweise dafür, dass Cuomo und seine Regierung daran gearbeitet haben, die tragischen Folgen ihrer politischen Entscheidungen zu vertuschen, offenbar in dem Versuch, sich selbst vor der Verantwortung zu schützen.“

Ähnliches passierte in UK. In Deutschland wurden infizierte ältere Menschen eher wegen Kleinigkeiten ins Krankenhaus abgeschoben.

9. REISEBESCHRÄNKUNGEN: „Die von Präsident Trump rasch umgesetzten Reisebeschränkungen haben Leben gerettet. In einem transkribierten Interview stimmte Dr. Fauci allen von der Trump-Regierung verhängten Reisebeschränkungen uneingeschränkt zu. Diese Aussage widerspricht der öffentlichen Darstellung, dass die Reisebeschränkungen der Trump-Regierung fremdenfeindlich waren.“

Die Reisebeschränkungen galten auch in Europa. Fremdenfeindlichkeit war damals kein Thema, soweit ich mich erinnern kann.

10. FALSCHINFORMATIONEN ZU COVID-19: „Behördenvertreter im Bereich der öffentlichen Gesundheit verbreiten häufig Fehlinformationen durch widersprüchliche Aussagen, reflexartige Reaktionen und mangelnde Transparenz. In den krassesten Beispielen für weit verbreitete Desinformationskampagnen wurden die Off-Label-Verwendung von Medikamenten und die Laborleck-Theorie von der Bundesregierung zu Unrecht verteufelt. Die Biden-Regierung griff sogar zu undemokratischen und wahrscheinlich verfassungswidrigen Methoden – darunter der Druck auf Social-Media-Unternehmen, bestimmte COVID-19-Inhalte zu zensieren –, um gegen das zu kämpfen, was sie als Fehlinformationen ansah.“

Nicht nur in den USA.

Die von den Regierungen weltweit verbreiteten Falschinformationen werden noch viele, viele Bücher füllen.

Die EU steckte Millionen in Faktenchecker.

11. ÜBEREILTE ZULASSUNG DES COVID-19-IMPFSTOFFS: „Die FDA hat die Zulassung des COVID-19-Impfstoffs überstürzt, um den willkürlichen Zeitplan der Biden-Regierung einzuhalten. Zwei führende Wissenschaftler der FDA warnten ihre Kollegen vor den Gefahren einer überstürzten Zulassung des Impfstoffs und der Wahrscheinlichkeit von Nebenwirkungen. Sie wurden ignoriert, und wenige Tage später schrieb die Biden-Regierung den Impfstoff vor.“

Es war nicht nur die Biden-Regierung, die EMA und damit das PEI hingen im Zulassungsprozess mit drinnen.

12. IMPFPFLICHT: „Impfvorschriften waren wissenschaftlich nicht fundiert und haben mehr Schaden als Nutzen gebracht. Die Biden-Regierung hat gesunde Amerikaner zur Einhaltung der COVID-19-Impfvorschriften gezwungen, die die individuellen Freiheiten mit Füßen getreten, die Einsatzbereitschaft des Militärs beeinträchtigt und die medizinische Freiheit missachtet haben, um Millionen von Amerikanern ohne ausreichende Beweise für ihre politischen Entscheidungen einen neuartigen Impfstoff aufzuzwingen.“

Weltweit, auch in Europa und Deutschland war das ein Problem. Noch heute laufen in Deutschland Prozesse gegen Soldaten, die den Impfbefehl (der nicht existiert bzw. von AKK nicht unterschrieben wurde) verweigert haben. Auch in Deutschland wurde Pflegepersonal entlassen, welches sich nicht spritzen lassen wollte.

13. NATÜRLICHE IMMUNITÄT: „Behördenvertreter im Bereich der öffentlichen Gesundheit haben bei der Entwicklung von Impfempfehlungen und -vorschriften in koordinierter Weise die natürliche Immunität ignoriert, die durch eine frühere COVID-19-Infektion erworben wird.“

Auch das ein weltweites Phänomen.

14. SYSTEM ZUR MELDUNG VON IMPFSCHÄDEN: „Systeme zur Meldung von Impfschäden sorgten für Verwirrung, informierten die amerikanische Öffentlichkeit nicht angemessen über Impfstörungen und verschlechterten das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Impfstoffsicherheit während der COVID-19-Pandemie.“

Das PEI rückt die Daten erst gar nicht raus. Die Amerikaner haben wenigsten die Chargengrößen und können Tödlichkeiten von Chargen berechnen. Das PEI mauert komplett. Alle Behörden haben verschleiert und das bis heute. Warum? Das ist eine Frage, die es zu klären gilt.

15. ENTSCHÄDIGUNG FÜR IMPFSCHÄDEN: „Die Regierung versäumt es, Ansprüche von Personen, die durch den COVID-19-Impfstoff geschädigt wurden, effizient, fair und transparent zu entscheiden.“

Hier scheitern die Kläger auch vor Gericht, weil man sich auf das PEI beruft, welches Weisungsgebunden ist. Oder man beruft sich auf die STIKO, welche vom PEI “überzeugt” wurde. Und da die Behörden immer Recht haben, gehen Geschädigte leer aus.

16. AUSWIRKUNGEN AUF UNTERNEHMEN: „Die Bundes- und Landesregierungen verhängten obligatorische Lockdowns, die die Hauptursache für vorübergehende und dauerhafte Geschäftsschließungen waren. Mehr als 160.000 Unternehmen mussten aufgrund der Pandemie schließen – 60 % davon dauerhaft. Für die Unternehmen, die bestehen blieben oder wiedereröffneten, verschärfte die mangelnde Vielfalt der Lieferketten die Herausforderungen der Pandemie und vertiefte bestehende Ungleichheiten.“

Das ist ein weltweites Problem. Auch in Deutschland zuzüglich der hausgemachten Energieprobleme und des unfreundlichen politischen Klimas.

17. AUSWIRKUNGEN AUF DAS GESUNDHEITSWESEN: „Das amerikanische Gesundheitssystem wurde durch die COVID-19-Pandemie schwer beschädigt. Patienten mussten eine Verschlechterung der Versorgungsqualität, längere Wartezeiten, kürzere Arzttermine und Fehldiagnosen hinnehmen.“ 18. AUSWIRKUNGEN AUF DIE ARBEITNEHMER: „Die Arbeitslosenquote stieg auf ein seit der Weltwirtschaftskrise nicht mehr gesehenes Niveau. Übermäßig weitreichende Maßnahmen zur Eindämmung – darunter die inzwischen widerlegte Abstandsregel von 1,80 m – trafen Sektoren mit Niedriglohnempfängern unverhältnismäßig stark.“

Die Arbeitslosigkeit in Deutschland scheint erst mal nicht so schlimm, auf den ersten Blick.

“In Deutschland werden unter der Bezeichnung "registrierte Arbeitslose" allgemein die Personen zusammen gefasst, die bei der Bundesagentur für Arbeit nach dem Sozialgesetzbuch III bzw. einer Arbeitsgemeinschaft oder Optionskommune nach dem Sozialgesetzbuch II arbeitslos gemeldet sind.”

Die Frage ist, wieviele Ehepartner und Jugendliche, die von den Eltern durchgefüttert werden, nicht erfasst sind. Ich bin auch nicht erfasst.

19. FEDERAL RESERVE: „Die aggressive, frühzeitige und beispiellose Reaktion der Federal Reserve auf die COVID-19-Pandemie verhinderte einen schweren wirtschaftlichen Abschwung. Dieser fortgesetzte Ansatz trug auch zu einer atemberaubenden Inflation bei.“

20. SCHULSCHLIESSUNGEN WEGEN COVID-19: „Die ‚Wissenschaft‘ hat eine längere Schließung der Schulen nie gerechtfertigt. Kinder trugen kaum zur Verbreitung von COVID-19 bei und waren auch nicht von schweren Erkrankungen oder Todesfällen betroffen. Stattdessen erlitten die Kinder durch die Schulschließungen historische Lernverluste, höhere psychische Belastungen und eine Verschlechterung ihres körperlichen Wohlbefindens.“

In Deutschland plädierte Drosten für Schulschließungen. Auch hier die gleichen Probleme wie in USA.

“Auch Kinder sind für ältere Leute ein Problem, denn natürlich können sie keine Distanz halten.”

Kindern sollte im Panikpapier explizit Angst gemacht werden.

21. LANGFRISTIGE AUSWIRKUNGEN: „Standardisierte Testergebnisse zeigen, dass Kinder durch die Schulschließungen aufgrund von COVID-19 akademische Fortschritte im Umfang von Jahrzehnten verloren haben. Auch die psychischen und physischen Gesundheitsprobleme sind sprunghaft angestiegen – die Selbstmordversuche von 12- bis 17-jährigen Mädchen stiegen um 51 %.” 22. HINDERNISSE DURCH DAS HHS: „Das HHS der Biden-Regierung hat eine mehrjährige Kampagne der Verzögerung, Verwirrung und Nichtbeantwortung durchgeführt, um die Untersuchung des Sonderausschusses zu behindern und Beweise zu verbergen, die hochrangige Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens belasten oder in Verlegenheit bringen könnten. Es scheint, dass das HHS sogar absichtlich die Abteilung, die auf legislative Kontrollanfragen reagiert, mit zu geringen Ressourcen ausgestattet hat.“

In Deutschland bzw. Europa behindert man die Aufarbeitung immer noch.

23. HINDERNISSE DURCH ECOHEALTH: „Der Präsident von EcoHealth, Dr. Peter Daszak, hat die Untersuchung des Sonderausschusses behindert, indem er öffentlich zugängliche Informationen bereitstellte, seine Mitarbeiter anwies, den Umfang und das Tempo der Produktionen zu reduzieren, und Dokumente vor ihrer Veröffentlichung manipulierte. Darüber hinaus hat Dr. Daszak dem Kongress falsche Aussagen gemacht.“

Das nicht Herausgeben von Daten gehört in Deutschland zum guten Ton. Städte und Institutionen verweigern ihre Protokolle. Daszak ist dagegen noch als freigiebig zu bezeichnen.

24. DR. DAVID MORENS: „Dr. Faucis leitender Berater, Dr. David Morens, hat die Untersuchung des Sonderunterausschusses absichtlich behindert, wahrscheinlich mehrfach vor dem Kongress gelogen, unrechtmäßig COVID-19-Unterlagen der Bundesregierung gelöscht und nicht öffentliche Informationen über NIH-Förderverfahren an den Präsidenten von EcoHealth, Dr. Peter Daszak, weitergegeben.“ 25. BEHINDERUNG IN NEW YORK: „Die Exekutive von New York – derzeit unter der Leitung von Gouverneurin Kathy Hochul – hat Dokumente redigiert, zahlreiche unrechtmäßige Privilegien geltend gemacht und Tausende von Dokumenten ohne ersichtliche rechtliche Grundlage zurückgehalten, um die Untersuchung des Sonderunterausschusses zu den Versäumnissen des ehemaligen Gouverneurs Cuomo während der Pandemie zu behindern.“

Das ist in Deutschland der Normalfall. Das Kanzleramt rückte seine Protokolle auch nicht gerade freiwillig raus und der BND darf ganz offiziell, höchstrichterlich schweigen.

Ihr Bericht macht deutlich, dass viele der sogenannten Verschwörungstheorien mehrerer COVID-Skeptiker zumindest plausibel richtig waren. Beispiele hierfür sind die Labor-Leak-Hypothese, das relative Versagen von Social Distancing, Maskenpflicht und Lockdowns sowie die Fehltritte (und „umgekehrte Fehlinformationen“ – korrekte Informationen, die insbesondere von Behörden fälschlicherweise als Fehlinformationen bezeichnet wurden) der staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen, die für unsere Sicherheit zuständig sind. Als medizinische Forscher empfinden wir die konzertierten Bemühungen, die natürliche Immunität zu verunglimpfen, als besonders ärgerlich. Es gibt auch vieles, was unerwähnt geblieben ist, wie beispielsweise die Nachricht (die von Reuters veröffentlicht und schließlich zugegeben wurde), dass die US-Regierung, während sie diejenigen verteufelte, die rationale Fragen zu COVID-19-Impfstoffen stellten, in ganz Asien eine betrügerische und heuchlerische „Anti-Impf-Propaganda“ betrieb, um von einer COVID-19-Impfung mit dem Sinopharm-Impfstoff abzuraten. (6) Und es wäre vielleicht hilfreich gewesen, darauf hinzuweisen, dass die CDC ihre Website stillschweigend geändert hat, nachdem bekannt wurde, dass ihre Behauptungen, die Impfstoffe und ihre Produkte blieben nur wenige Tage an der Injektionsstelle und seien unschädlich, falsch waren (was nun über Internetarchive bekannt ist). (7) So zeigt beispielsweise die viel beachtete und noch laufende LISTEN-Studie der Yale School of Medicine, dass zumindest in einem Fall COVID-19-Impfstoffe etwa zwei Jahre nach der Impfung bei einem Geimpften nachgewiesen wurden. (8)

Die Fehlinformationen durch PEI und RKI habe ich auch in meinem Substack dokumentiert. Das alles aufzuzählen würde zu weit führen.

Dennoch wurden auch gegenteilige Meinungen zu den Impfvorschriften durch den Bericht bestätigt, der ebenfalls zu dem Schluss kam, dass diese unwissenschaftlich seien und „mehr Schaden als Nutzen gebracht haben”, obwohl die COVID-19-Impfstoffe selbst offenbar das einzige verbleibende Shibboleth sind, da der Unterausschuss trotz der Anerkennung von Impfschäden und der Feststellung, dass „entgegen den Versprechungen der COVID-19-Impfstoff die Ausbreitung oder Übertragung des Virus nicht gestoppt hat”, erklärte, dass „Operation Warp Speed – die die schnelle Entwicklung und Zulassung des COVID-19-Impfstoffs vorangetrieben hat – war äußerst erfolgreich und hat dazu beigetragen, Millionen von Menschenleben zu retten.” Interessanterweise wurden in dem vollständigen Bericht nur eine Handvoll der mehreren tausend Referenzen zur Unterstützung von Operation Warp Speed angeführt, darunter ein Blogbeitrag auf der Website des Commonwealth Fund; die andere ist eine Zusammenfassung einer Studie auf der Website der NIH, einer der Organisationen, denen in dem Bericht Versäumnisse vorgeworfen werden; erwähnt wird aber auch die renommiertere und äußerst einflussreiche Studie von Watson et al., die behauptet, dass die Impfstoffe Millionen Menschenleben gerettet haben (9) und die in eben dieser Fachzeitschrift kritisiert wurde. (10) Um festzustellen, ob bestimmte COVID-Skeptiker in dieser Frage zumindest teilweise Recht hatten, sollten medizinische Forscher alle diese Quellen im Stil der jüngsten Kritiken an wichtigen COVID-19-Impfstoffstudien untersuchen, wie sie von Lataster im BMJ als schnelle Reaktion (11) und als Artikel im American Journal of Epidemiology veröffentlicht wurden. (12) In jedem Fall liefern die Schlussfolgerungen und Erkenntnisse dieses offiziellen und parteiübergreifenden Regierungsberichts über die COVID-19-Pandemie eine umfassende Rechtfertigung für mehrere COVID-Skeptiker, deren Stimmen bisher marginalisiert wurden. [Seit der ersten Einreichung gibt es weitere Bestätigungen durch US-Gesundheitsbehörden, die erklären, dass gesunden Kindern keine COVID-19-Impfungen mehr empfohlen werden, angeblich aufgrund fehlender Beweise (13), sowie durch australische Gesundheitsbehörden, die COVID-19-Impfungen für gesunde Kinder nicht mehr empfehlen und dabei darauf hinweisen, dass die Risiken die Vorteile überwiegen (14). Der Fall Australiens ist besonders interessant, da die zur Untermauerung angeführten Studien im Jahr 2023 veröffentlicht wurden und Daten aus den Jahren 2020 bis 2022 verwenden, sodass die Auffassung, dass die Risiken einer COVID-19-Impfung zumindest in bestimmten Gruppen die Vorteile überwiegen, nicht erst seit kurzem gilt, sondern bereits seit mehreren Jahren, vielleicht sogar von Anfang an, wie einige überzeugend argumentiert haben. (15)]

Die Berichterstattung

Abschließend möchten wir kurz auf die politisierte Berichterstattung zu diesem Bericht eingehen. Mindestens eine große Nachrichtenagentur bezeichnete den Bericht als „GOP-Bericht“ und warf ihm vor, „COVID-Verschwörungstheorien“ zu verbreiten. (16) Man könnte zwar argumentieren, dass das Vorhaben „von den Republikanern dominiert“ oder „von den Republikanern angeführt“ (wie in einem ausgewogeneren Artikel der CNN) (17), sollte jedoch berücksichtigt werden, dass der Abschlussbericht während der Biden-Regierung und vor der Ernennung von Robert F. Kennedy Jr. zum Minister für Gesundheit und Soziales veröffentlicht wurde und dass Videoaufnahmen zeigen, dass der Unterausschuss, dem sowohl viele Demokraten als auch Republikaner angehörten, „einstimmig für die Verabschiedung des endgültigen Entwurfs gestimmt hat“. (18) Bemerkenswert ist auch, dass der Bericht des Unterausschusses mit seinen zahlreichen wissenschaftlichen Verweisen sowohl die Politik der Republikaner als auch die der Demokraten in der Pandemiezeit wirksam kritisierte. Was die Berichterstattung in wissenschaftlichen und medizinischen Fachzeitschriften angeht, so bezeichnete auch Science den Bericht als „Bericht der Republikaner“. (19) Mit noch mehr Verachtung reagierte das BMJ, dessen Nachrichtenchronist Dyer die „konkurrierenden Berichte“ der beiden politischen Parteien beschrieb, offenbar ohne zu wissen, dass es nur einen offiziellen – und parteiübergreifenden – Bericht gibt. (20) Dyers Kommentare zur Labor-Leak-Hypothese sind angesichts der jüngsten Enthüllungen der CIA bereits überholt. Schlimmer noch, Dyer verweist auf die Skepsis in dem Bericht gegenüber Masken, Lockdowns und sogar den Impfstoffen, aber er tut dies unter der Überschrift „Politisierte Untersuchungen” und versucht nicht, sich mit den zunehmenden Beweisen auseinanderzusetzen, die den etablierten Narrativen widersprechen, oder sie überhaupt anzuerkennen. (21-27) Das BMJ lehnte einen vorgeschlagenen Leitartikel ab, der eine umfassendere Kritik ihrer Berichterstattung enthielt, veröffentlichte jedoch zumindest eine kurze Rezension von Lataster als schnelle Antwort. (28) Bemerkenswert ist, dass die linksgerichtete Nachrichtenagentur The Guardian einige Monate später einen Essay über zwei linksgerichtete Wissenschaftler veröffentlichte, die zu ähnlichen Schlussfolgerungen zu Themen wie „Schulschließungen, Geschäftsschließungen, Maskenpflicht und soziale Distanzierung” kamen, was darauf hindeutet, dass linksgerichtete Experten so vieles in Bezug auf die Pandemie falsch verstanden haben. (29) Kurz darauf veröffentlichte das Weiße Haus eine neue Webseite, auf der einige Aspekte des COVID-Berichts des Kongresses zusammengefasst wurden, wobei der Schwerpunkt auf der Labor-Leak-Hypothese lag. (30) Dies gibt uns Anlass, weiter darüber nachzudenken, inwieweit wir den von der Regierung unterstützten Behörden vertrauen sollten. Sollen wir Autoritäten blind vertrauen, wenn eine bestimmte politische Partei an der Macht ist, und dann eine Kehrtwende machen, wenn sie abgewählt wird? Oder sollten wir einfach alles hinterfragen, wie es die Philosophen und Wissenschaftler der Vergangenheit getan haben? Wir möchten auch darauf hinweisen, dass dieser Artikel eine Fortsetzung des oben erwähnten Cureus-Leitartikels ist, in dem der Kongressbericht als Beispiel für die Bedeutung der Berücksichtigung konträrer Ideen erwähnt wurde. Unsere Einreichung löste eine Debatte innerhalb der Redaktion aus, die unseren Beitrag umgehend ablehnte. Sie teilte uns mit, dass unser Artikel „eine klare Voreingenommenheit in der Darstellung des Covid-19-Berichts“ enthalte und warf uns fälschlicherweise vor, „den Bericht als unumstrittene Tatsache“ darzustellen, was sie als „höchst umstritten und parteiisch“ empfand. Die Redaktion weigerte sich, den Artikel zur Begutachtung weiterzuleiten und eine überarbeitete Fassung in Betracht zu ziehen (die ursprüngliche Fassung war bereits recht differenziert und unparteiisch, Namen von Politikern und politischen Parteien wurden weggelassen), und erklärte unseren Leitartikel sogar für „irreführend und potenziell gefährlich”. Einer der Redakteure wandte sich an uns, um seine Enttäuschung zum Ausdruck zu bringen, und teilte uns mit, dass er anderen Mitgliedern der Redaktion gegenüber sehr kritisch eingestellt sei und im Wesentlichen der Meinung sei, man solle potenziellen Autoren gegenüber offen sagen, dass alles, was die anerkannten Narrative in Frage stelle, nicht berücksichtigt werde, und (in Anlehnung an die Rücknahme eines Cureus-Artikels, in dem Personen, denen die Verbreitung von Falschinformationen vorgeworfen wurde, als Mitautoren genannt wurden) (31) darauf hin, dass die Beteiligung von Malone bereits potenziell ausreichte, um die Einreichung abzulehnen, da er „ein wenig zu provokativ ist, als dass es wirklich nötig wäre”. Wie können wir „der Wissenschaft vertrauen”, wenn dies nun der Stand der modernen Wissenschaft ist? Wir sind dankbar, dass die Herausgeber des Journal of Independent Medicine eher bereit sind, Forschern zu erlauben, den Beweisen zu folgen, wohin auch immer sie führen.

Dieser letzte Teil des Artikels, der die Zeitschrift Cureus kritisiert zeigt auch, wie politisch die wissenschaftlichen Zeitschriften sind. Die etablierten Zeitschriften sind politische Organe und keine neutralen Wissenschaftszeitungen mehr. Es geht nicht mehr um Wissen, Wahrheit und Erkenntnisgewinn, es geht darum, die richtige Meinung und die richtige Forschung zu vertreten. Schon der Name bestimmter Wissenschaftler auf einer Publikation reicht, dass man sie gar nicht mehr veröffentlichen will. Das nennt man, glaube ich, Sippenhaft und Vorverurteilung? Wahrheit und Erkenntnisgewinn bleiben dabei auf der Strecke, wenn es politisch nicht genehm ist. Die politisch korrekte Wissenschaft wird damit von den etablierten Wissenschaftszeitungen zementiert und Fortschritt und Innovation, die den Status quo gefährden sollen so gut wie möglich behindert und ausgebremst werden.

Cureus ist schon einige Male wegen des Depublizierens von Artikeln durch die Editoren unangenehm aufgefallen. Dass das politische Entscheidungen waren, war bei den entsprechenden Publikationen offensichtlich.

Andererseits muss man auch ehrlicherweise zugeben, dass, wenn es jemand wagen wollte, einen Artikel beim Journal of Independent Medicine einzureichen, der Maßnahmen befürwortete und modRNA-Plörren als Heilsbringer belegen würde, dieser wohl auch beim Journal of Independent Medicine abgelehnt würde.

Niemand ist frei von Ideologie. Man sieht die eigenen Ideologie nicht, weil man Teil dieser Ideologie ist. Man sieht nur die Ideologie der anderen, welcher der eigenen zuwider läuft.

Ich würde empfehlen, dass sich die Beteiligten aller Seiten mit Althusser, Interpellation und Ideologie beschäftigen. Das lernt man normalerweise im 1. Semester Anglistik in Kulturstudien.