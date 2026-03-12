DrBine’s Newsletter

Beweis
11m

Da Corona auch ein soziales Gehorsamsexperiment war, hätte die Stuhlprobenentnahme wie beim Sportler-Doping überwacht werden müssen. Das war logistisch unmöglich.

Daher wurde vielleicht lieber das Paper zurückgezogen, um die Nasenabstriche als amtlichen Goldstandard beizubehalten fürs "Freitesten".

HaJo Kremer
13m

Sabine Hazan schreibt auch Blödsinn:

".. haben COVID jahrelang in ihrem Stuhl..."

Wenn, dann SC2!

Davon abgesehen:

Die Befunde sprechen allesamt dafür, dass SC2 kein Virus, sondern ein Phage ist. Zu jedem Phagen gehört ein Bakterium - und umgekehrt.

Demnach wären die Symptome, ob Halskratzen, Fieber oder Durchfall leicht durch ein Bakterium erklärbar. Dessen Phage haben die Leute um Drosten irrtümlich oder absichtlich als ein Virus deklariert.

Man hätte also nur nach einem geeigneten Antibiotikum suchen müssen.

Die WHO empfahl aber, irrtümlich oder absichtlich, möglichst keine Antibiotika zu nutzen.

