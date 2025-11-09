2022 erschien ein psychologischer Artikel, aus dem man sich aus Sicht der als Verschwörungstheoretiker beschriebenen Bevölkerungsschicht aufregen mag, man kann aber auch eine andere Sichtweise auf den Artikel einnehmen und aus ihm lernen, wie man mit den Verschwörungstheoretikern umgehen sollte, die auf die Propaganda des Staates hereingefallen sind. Denn wer der Verschwörungstheoretiker ist, das liegt im Auge des Betrachters.

Hochreiter, K. (2022). Corona-Verschwörungstheorien und Psychotherapie. Zeitschrift Für Psychodrama Und Soziometrie, 21(2), 395–407. https://doi.org/10.1007/s11620-022-00692-7 https://link.springer.com/article/10.1007/s11620-022-00692-7

Artikel der anderen Seite sind erhellend, weil sie häufig Sachverhalte beschreiben, die auf die Autoren selbst zutreffen, aber die Autoren sind nicht in der Lage zu erkennen, dass sie sich selbst beschreiben.

Das ist in etwa wie in Katalin Karikós Autobiographie, in welcher sie alle Probleme ihrer Technologie beschreibt, ohne es zu merken, weil sie die Probleme nicht als Probleme erkennt. Das Gleiche gilt für Ugur Sahins Buch “Projekt Lightspeed”, in welchem er alle seine handwerklichen Fehler freimütig zugibt, weil er nicht erkennt, dass er Fehler gemacht hat. Ugur und Karikó sind in der Ideologie der modRNA-Gläubigkeit gefangen, die auf falschen Dogmen basiert, welche Siguna Müller minutiös in den ersten Kapiteln ihres Buches “Challenges and Opportunities of mRNA Vaccines Against SARS-CoV-2: A Multidisciplinary Perspective” analysiert. Wenn die Prämissen auf denen die Ideologie basiert fehlerhaft sind, wie soll jemand, der Teil der Ideologie ist, diese erkennen? Er hat sie als Grundlagen seiner Ideologie akzeptiert, sonst wäre es nicht seine Ideologie. Somit kann jemand von innerhalb einer Ideologie diese kaum hinterfragen, er wird immer innerhalb seiner Dogmen gefangen sein.

Als Anhänger einer Ideologie ist man blind gegenüber dieser Ideologie, und dass man überhaupt einer Ideologie anhängt. Das sind Grundlagen der Einführungsvorlesung Kulturstudien, die man in jeder Geisteswissenschaft in Grundstudium (Bachelor) absolvieren muss. Eine der Vorlesungen von denen ich in Anglistik tatsächlich am meisten profitiert habe, teils indem ich mit einigen wenigen Bemerkungen mitten in der Vorlesung die Konzepte des Dozenten torpedierte und zerlegte. Darunter Konzepte wie political correctness (als Minderheitenschutz), indem ich die Dozentin direkt mit dem Zensurpotential konfrontierte. Meine damalige Hausarbeit zu den epigenetischen Grundlagen kulturellen Traumas haben die Dozenten leider nicht verstanden.

Wir haben es hier mit der Theorien von Althusser zu Interpellation und Ideologie zu tun. Ganz kurz gesagt: Wenn man Teil einer Ideologie ist, ist man für diese Ideologie selbst betriebsblind. Man erkennt eine Ideologie immer nur als Außenstehender einer anderen Ideologie. Keiner ist frei von Ideologie.

Die Autorin Karoline Hochreiter beschreibt die Sichtweise ihrer quasireligiösen Glaubensblase der Corona- und Impfgläubigen, die jeder Daten- und Faktenlage gegenüber immun war und ist und projiziert ihre eigenen Probleme auf die anderen, die Querdenker, die Verschwörungsläubigen. Sie nutzt dafür klassisches “othering”.

“Der Begriff Othering (aus dem engl. other = “andersartig” - Andersmachung) beschreibt die Distanzierung und Differenzierung zu anderen Gruppen, um seine eigene ›Normalität‹ zu bestätigen. Das Konzept des Othering ist aus dem Kontext der postkolonialen Theorie.”

Othering gilt für Menschen, die der Antidiskriminierungsblase anhängen aber nur im (Post-)Kolonialen Kontext, die eigenen Mitmenschen darf man demnach wohl “othern” und damit ausgrenzen, weil das als Gut und richtig definiert wurde in ihrer Ideologie, der gegenüber sie blind sind.

Was können wir aus Hochreiters Publikation über den Umgang mit jenen lernen, die noch immer in der Ideologie der rettenden Impfung und dem Narrativ der tödlichen Pandemie gefangen sind?

Schlage sie mit den eigenen Waffen und wende ihre Methoden, die ihrer Meinung nach gegen Querdenker funktionieren sollen, gegen sie selbst.

Zum einen muss man verstehen, dass Menschen, die in der Mainstreamblase gefangen sind, nicht merken, wenn sie sich selbst binnen weniger Sätze selbst widersprechenden. Auch den Reviewern ist das nicht aufgefallen.

“Es gibt ein Recht auf Widerspruch und auch eines auf Widerstand. Demokratie braucht eine rational-kritische Haltung gegenüber der konkreten Regierungspolitik. Hingegen zersetzen hetzerische Proteste, die die Politik verhöhnen, die Grundfesten von Demokratie. Eine in unzählige Blasen ihrer sozialen Medien zerstückelte Gesellschaft zieht nicht an einem Strang. Insofern gibt es keine völlig harmlosen Verschwörungstheorien.”

Es gibt ein Recht auf Widerspruch und Widerstand ABER das ist gefährlich, weil man dann nicht an einem Stang zieht. Widerspruch wird mit Hohn gleichgesetzt. Das Konzept der gepriesenen “Einigkeit” ist leider auch immer wieder in den Kreisen der angeblich aufgewachten zu finden. Auf der Volition wurde eine entsprechende Frage nach Einheit auf der Podiumsdiskussion gestellt, der ich vehement widersprochen habe, weil Einheit für mich Unterordnung und Sklaverei gleich kommt, egal von welcher Seite sie kommt. Auch “unsere” Kreise neigen leider zu einem Konzept der Einheit und Einigkeit, das in Totalitarismus umschlagen könnte. Diese Tendenz scheint allen Ideologien gemeinsam zu sein und dessen muss man sich bewusst sein. Einigkeit als Mittel sich gegen die Anderen abzugrenzen.

Die Autorin Karoline Hochreiter vertritt hier offen das Konzept des Widerspruchs in einem schmalen, vorgegebenen Diskussionkorridor der gesellschaftlichen Einheit.

“Die Dämonisierung von Personengruppen senkt die Hürde für einen verbalen oder gar tätlichen Angriff. Radikale legitimieren damit ihre Übergriffe.”

Das gilt aus ihrer Sicht natürlich nur für die Menschen, die ihrer Ideologie anhängen. Auf Ungeimpfte darf man mit dem Finger zeigen, sie aus der Gesellschaft ausschließen und diffamieren, weil das die gesellschaftlichen Regeln sind, welche die Autorin nicht hinterfragt. Die von der Polizei verletzten Demonstranten kommen in ihrer Überlegung nicht vor. Sie zählt auf und gendert dabei:

“In Österreich sind bis zum Stichtag 27.03.2022 bei Corona-Demonstrationen 65 Polizist*innen verletzt worden (Auskunft des BMI). Ärzt*innen, Medienvertreter*innen, Politiker*innen, Mitarbeiter*innen in Impfstraßen, Gesundheitspersonal werden gezielt verbal und körperlich attackiert, erhalten Morddrohungen, brauchen Personenschutz oder gehen, wie die Virologin Dorothee von Laer, zum Selbstschutz in Innsbruck mit Perücke und Maske auf die Straße (im Burgenland, sagt sie, kann sie sich ungefährdet öffentlich bewegen und erfährt Wertschätzung).”

“Menschen, die an Verschwörungen glauben, halten sich für besonders kritisch, aber das Gegenteil ist der Fall. Nur wer sich mit Meinungen auseinandersetzt, die der eigenen widersprechen, ist ein kritischer Geist, sagt der Verhaltensforscher Balafoutas (2021).”

Und daher setzt sie sich NICHT mit der Sicht der Querdenker auseinander, weil sie ist kein Verschwörungstheoretiker, sie muss sich daher nicht mit anderen Sichtweisen oder Ideologien auseinandersetzen, weil sie auf der richtigen Seite steht. Dabei beschreibt sie, wie die Menschen denken, die an Long-Tagesschau leiden denken, projiziert das aber auf die anderen, also diejenigen, die nicht Teil ihrer Ideologie sind.

“Das wohl wichtigste Merkmal von Verschwörungstheorien ist das Statische an ihnen: In deren klar gesteckten Rahmen dringen keine Argumente vor. Die Trennungslinie zu Skepsis, Zweifeln und Widerspruch (die zu fruchtbarem Diskurs führen können) verläuft da, wo explizit oder implizit behauptet wird, dass alles einem perfiden Plan von bösen Mächtigen folgt. „Es kann doch kein Zufall sein, dass …“.

Meint sie mit “ In deren klar gesteckten Rahmen dringen keine Argumente vor”, dass alles andere Hass und Hetze ist? Wer hat einen klar gesteckten Rahmen, dass es eine Pandemie mit einem tödlichen Virus gab, die sich nicht einmal in den RKI Daten finden lässt, geschweige denn in den Todestabellen.

Meinung wird mit Wissen verwechselt. Es gibt aber keine alternativen Fakten. Expertenwissen wird von gefühlter Wahrheit (Bauchgefühl) oder vom sogenannten Hausverstand verdrängt.”

Wenn man es also mit jemandem zu tun hat, der glücklich ist, dass es die Impfung gab, sie selbst als Erlösung empfindet und daran glaubt, dass es tödliche Pandemien gibt, ist diesem Menschen nicht klar, dass er Meinung mit Wissen verwechselt. Diese Menschen setzen Expertenwissen(TM) über Hausverstand bzw. über das Lehrbuchwissen, dass auch ihnen offen steht, wie z. Bsp. Biologie Schulbücher. Dass es keine tödlichen Pandemien geben kann stand in den 1990er Jahren noch in den Virologielehrbüchern und wurde in der Einführungsvorlesung gelehrt. Die Autorin verwechselt ihr Bauchgefühlt, welches sie durch predictive priming durch Filme wie “Contagion” erworben hat, mit dem gesicherten Wissen der Fachliteratur. Das gilt auch für jene, die glauben CO2 währe gefährlich für das Klima, obwohl das Gegenteil noch heute im Mikobiologiebuch steht selbst in der 11. Auflage von 2022.

“Wir nehmen vor allem jene Fakten auf, welche die eigenen Ansichten und Gefühle stärken, andere werden abgeschwächt oder ignoriert. Wir erinnern uns eher an Dinge, über die oft berichtet wird. Was vertraut ist, scheint wahr zu sein. Kognitive Dissonanzen erleben wir als unangenehm, wir versuchen uns durch Aufwerten des eigenen Verhaltens oder durch Abwertung anderer von dem unangenehmen Gefühl zu befreien. Eine Geschichte, mit der wir uns identifizieren können und die in uns Emotionen auslöst, kann überzeugender wirken als Statistiken. Wenn Gruppendruck hinzukommt, siegt oft der Wunsch, akzeptiert und nicht ausgeschlossen zu werden. Wir vertrauen und unterstützen Menschen, die uns ähnlich sind.”

Menschen, die sich dem Corona-Widerstand angeschlossen haben, mussten viele ihrer Glaubenskonstrukte hinterfragen und viele kognitive Dissonanzen erkennen, analysieren und auflösen. Jeder, der das in den letzten 5 Jahren durchgemacht hat, beschreibt diesen Prozess als “das große Erwachen”. Dieser Prozess konnte schmerzhaft sein, man musste vieles hinterfragen, was man gelernt hat und dabei auch sich selbst und teilweise die Basis der eigenen Persönlichkeit. Viele haben sich daher neu- und umorientieren müssen, weil sie erkannt und akzeptiert haben, dass sie falsch lagen. Teilweise musste man sogar seine alten Lehrbücher überarbeiten, weil man eingesehen hat, dass man in seiner Zeit als Dozent falsch lag. Diesen Menschen, wie Professor Bhakdi, gehört daher großer Respekt gezollt. Es gehört eine stabile Persönlichkeit dazu einzugestehen, dass man seine ganze Karriere über in diversen Bereichen aus Unwissenheit falsch lag. Das dann zu korrigieren, wenn man es nicht mehr müsste, das erfordert einen starken Charakter und eine ausgereifte Persönlichkeit.

Daher bleiben die Coronagläubigen gerne in ihrer eigenen Blase und der “Geschichte, mit der wir uns identifizieren können und die in uns Emotionen auslöst, kann überzeugender wirken als Statistiken.“

Die Statistiken waren früh klar. Tom Lausen und der Erbsenzähler machen nichts anders als offizielle, staatliche Statistiken zu erklären. Das Narrativ der die Gesellschaft einigenden Pandemie ist aber emotional kuscheliger als einzusehen, dass man ganz böse verarscht wurde.

“Wir vertrauen und unterstützen Menschen, die uns ähnlich sind.”

Und daher werden die Coronagläubigen nicht aus sich heraus erkennen, dass sie verarscht wurden. Das wissen muss von außen kommen, aber das sind für diese Menschen die anderen, die man heilen muss.

“Diskutieren mit Verschwörungsgläubigen wird weniger aufwühlend, wenn man die Argumentationstechniken der Fake-News kennt, die Brodnig (2021) erörtert. Auf seiner englischsprachigen Webseite listet John Cook ebenfalls zahlreiche irreführenden Argumentationstechniken zum Studium auf.”

Genau das ist der Grund, warum ich innerhalb ihres Glaubenssystems mit ihren Daten und Methoden agiere. Will man sie aufwecken kann man das nur mit ihren eigenen Waffen/Daten tun, die man gegen sie wendet. Daten aus dem von ihnen akzeptierten Datenkanon: Schulbücher, Lehrbücher, Daten der Hersteller, RKI, PEI und IFG Daten. Nur ihre eigenen Daten können sie überzeugen und das auch nur innerhalb ihres eigenen Gedankenkonstruktes.

“Gruppierungen von Verschwörungstheoretiker*innen bieten Erklärungen und Zugehörigkeit. Mit Zunahme des Ein- und Abtauchens in eine Verschwörungswelt gibt es im Sozialen Atom der Menschen deutliche Veränderungen: es werden hauptsächlich Kontakte gesucht, die das eigene Weltbild teilen.”

Genau das, was sie den Verschwörungstheoretikern vorwerfen machen die “Normalos” oder wie viele “Normalos” haben wir auf unseren Veranstaltungen, die den “Normalos” immer offen stehen. Holger und ich haben mittlerweile bis zu 10% ehemalige “Normalos”, die aber meist durch eigenen Schaden wach geworden sind. Wir gehen durchaus noch auf die Veranstaltungen der “Normalos”.

“Verschwörungstheorien bieten klare Feindbilder – und damit die Illusion von Ordnung, Gewissheit und Kontrolle. Wir sehen das soziometrische Phänomen, dass die Überzeugung, es mit Feinden zu tun zu haben, als moralische Rechtfertigung herangezogen wird, sich als „die da unten“ gegen „die da oben“ zusammenzutun.”

Die Pandemie der Ungeimpften z. Bsp. gab den Guten(TM) ein klares Feindbild. Der Impfgegner und Coronaleugner ist immer noch ein klares Feindbild für die Glaubensgemeinschaft der Geimpften.

“Diese neue Zugehörigkeit hat einen hohen Preis: einige bisherige Freunde, Verwandte, Arbeitskolleg*innen wenden sich ab. Wechselseitige Entwertung führt soziometrisch zu immer stärker werdenden Abstoßungstendenzen zwischen Verschwörungstheoretiker*innen und Umwelt und zu stärker werdender Annäherung innerhalb der jeweiligen Gruppierungen.”

Nur wurden die Ungeimpften mittels 2G Regeln systematisch über Monate und Jahre ausgegrenzt, auch innerhalb von Familien. Der komplette Familienzweig mütterlicherseits hat den Kontakt zu uns komplett abgebrochen. Wir haben noch einige Male angerufen, man hat nicht abgenommen und nicht zurückgerufen. Wer hat sich von wem abgewendet? Ist Ausgrenzung auch als eine Art des Abwendens zu werten?

“So gehen frühere Beziehungen zu Bruch, die davor noch von wechselseitigem Verstehen auf der Basis von Rollenwechsel und Rollentausch und gemeinsam geteilten Erfahrungen Bedeutung hatten.”

Wenn man Jobs als eine Art der Menschlichen Beziehung ansieht: Keiner wurde gezwungen ungeimpften Mitarbeitern zu kündigen.

“Damit werden tragischerweise Beziehungen, die zumindest in einem gewissen Ausmaß von Zuneigung und Liebe getragen waren gegen Kontakte ausgetauscht, in denen die gemeinsam geteilte Empörung, Wut, Hass und die gemeinsamen Horrorvorstellungen verbinden. Dieser Vorgang ist sehr schwer wieder rückgängig zu machen.”

Da muss ich zustimmen. Ohne Entschuldigung und selbst mit Entschuldigung sind Jahre der Ausgrenzung und Diskriminierung schwer zu kitten.

Warum ist Aufarbeitung so schwer bis aktuell fast unmöglich? Das liegt nicht an jenen, die ausgegrenzt und diskriminiert wurden. Die Ungeimpften und Impfgeschädigten wollen Aufarbeitung und diese Beziehungen wieder aufnehmen. Die Autorin beschreibt selbst, warum die Coronagläubigen kein Interesse an Aufarbeitung haben:

“Es scheint so zu sein, dass Verschwörungstheorien neue Lösungen anbieten, die zwar nicht der faktischen Realität entsprechen, aber quälende Gefühle wie Unsicherheit, Ausgeliefertsein, Kontrollverlust oder Angst bedienen. Alte Fühl- und Denkmuster bekommen durch die Verschwörungserzählungen einen neuen Anstrich mit doppeltem Gesicht: das eine Gesicht verspricht Sicherheit, Halt und Erklärung sowie Zugehörigkeit, das andere verstärkt aber leider das krisenhafte Gefühl. Verschwörungstheorien schüren Ängste und beinhalten die Botschaft, dass alles immer schlechter wird. Das alte Muster wird letztlich beibehalten und die Krise verschärft sich.”

Die durch die Medien und Politik (Panikpapier) geschürten Ängste schweißen die Coronagläubigen immer fester zusammen. Dazu noch eine Priese Kriegsangst und Angst vor Zwangsrekrutierung gepaart mit Inflation, Energiemangel und wirtschaftlichem Niedergang und fertig ist die Botschaft, dass alles immer schlechter wird. Und falls das nicht reicht gibt es noch das Klima. Die Verschwörungstheoretiker sind da bereits lange aus der Angstschleife ausgebrochen und lachen nur noch darüber.

“Wenn eine Person unverrückbar an den Verschwörungsmythos glaubt, hat eine inhaltliche Diskussion wenig Sinn. Solche Personen mit schlüssigen Gegenbeweisen zu konfrontieren bewirkt, dass sie noch stärker an ihre Verschwörungstheorie glauben (Schiesser 2021b). In einem solchen Fall können wir die Angehörigen darin unterstützen, wie sie den Kontakt weiter aufrechterhalten können, wenn sie ihn nicht verlieren wollen. Das kann mühevoll sein.”

Jeder kennt das aus seiner gespaltenen Familie. Viel Spaß einem mehrfach “Geimpften” die Grundlagen der LNP-Technologie zu erklären und dass es laut Virologielehrbuch keine tödlichen Pandemien geben kann. Bei der nicht vorhandenen Schutzwirkung von IgG steigen diese Familienmitglieder spätestens aus, selbst wenn das Paper von Anthony Fauci ist. Holger hatte am Wochenende eine solche Diskussion am Wahlstand mit einem Anwalt. Selbst Argumente wie “Dafür war das Produkt nicht zu gelassen” fruchten nicht. Die Antwort war “Ich bin dankbar für die Impfung und meine Tochter und mein Schwiegersohn sind Ärzte.”

Was nun?

Die Autorin gibt folgenden Hinweis, wie man mit ihr umgehen sollte, um ihr klar zu machen, dass sie in einer falschen Ideologie gefangen ist.

“Wenn die Person auf wertschätzend vorgebrachte Argumente zumindest noch mit leisem Zweifel oder mit Interesse reagiert: Ein Wundermittel beim Diskutieren gibt es nicht, sehr wohl aber gibt es ein paar Rezepte, „die im besten Fall eine Spur besser funktionieren als der weitverbreitete Zugang, sein Gegenüber so lange mit Fakten zuzuschütten, bis es hoffentlich die Falschheit seiner Weltsicht verstanden hat“ (Brodnig 2021, S. 16). Nur wirklich interessiertes, wohlwollendes Nachfragen ohne insistierendes Nachbohren ist sinnvoll. Manchmal setzt sich jemand auch erst nach dem Gespräch mit den Argumenten auseinander. Grundsätzlich hilfreich ist sowohl die unerschütterliche Haltung: „Du bist mir wichtig“, als auch klar die eigene Position zu vertreten, inklusive die Benennung von herabwürdigenden, antisemitischen, extremen, rassistischen, sexistischen Äußerungen ohne tadelnden Unterton.”

Das Problem ist: Fragen stellen war lange Zeichen, dass man ein Verschwörungstheoretiker ist. Ich kann die Referenz nicht mehr finden, wer die noch hat, bitte in die Kommentare.

Was den diskriminierenden Unterton angeht, vielleicht einfach darauf hinweisen, wie mit uns umgegangen wurde, Zitate finde man in “Möge die gesamte Republik mit dem Finger auf sie zeigen.” oder “Ich habe mitgemacht” .

“Menschen, die einer Verschwörungstheorie anhängen, können nicht deswegen als psychisch krank im Sinne der Klassifikation psychischer Störungen bezeichnet werden. Sie sind auch nicht wahnsinnig, denn: Wahn ist von Verschwörungsglauben dadurch unterscheidbar, dass sich bei einem Wahn die Person in der Erzählung selbst einbezogen findet, während eine Verschwörungstheorie etwas erzählt, was im Außen vermutet wird.”

Das Virus wird auch im Außen vermutet. Die Coronagläubgen sind also nicht psychisch krank, sie sind nur Verschwörungstheoretiker, die nicht als solche bezeichnet werden, weil das die aktuell von der Gesellschaft akzeptierte Sichtweise er Welt ist.

“Es gibt es eine neue Studie, die besagt, dass die Faszination von Verschwörungswelten (Schiesser 2022) Suchtcharakter annehmen kann (Correa 2022). Dies zeigt sich im Kontrollverlust bezüglich der einschlägigen Internetaktivitäten und Vernachlässigung von Beziehungen und sonstiger Verpflichtungen. Solcherart Süchtige befinden sich in einem Teufelskreis von Misstrauen und Entmutigung und fühlen sich nicht mehr mit anderen verbunden. Dieses Leiden macht manche zugänglich für Psychotherapie.”

Gilt das faszinierte Schauen von Corona Brennpunkten als Sucht? Meine Tante protokollierte in einem Heftchen jeden Tag die gemeldeten offiziellen zahlen. Ab wieviel Injektionen ist es eine Sucht?

Wie sind die Chancen, dass jene, die mitgemacht haben und immer noch glauben, dass die “Impfung” ein Segen war, aufwachen und erkennen, dass sie verarscht wurden?

“Menschen, die fest in Verschwörungstheorien verankert waren, brauchen oft sehr lange, bis zu zwei, drei Jahren, bis sie wieder bereit sind, andere Sichtweisen zuzulassen. […] Oft braucht es dafür einen neuen Freundeskreis – ähnlich wie man von Menschen weiß, die sich aus anderen extrem denkenden Gemeinschaften (wie z. B. Sekten, Rechtsradikalen etc.) lösen wollen.”

Ab wann zählen die 3 Jahre? Ab den RKI-Files?

Es sieht so aus, als wenn das an uns hängen bleibt, unsere nächsten, ehemaligen Freunde liebevoll durch Fragen und Reflektion nach und nach aufzuwecken. Nur, ich z. Bsp. habe keinerlei Kontakt mehr zu diesen Menschen mehr. Die wollen nichts mehr von mir wissen. Verwandte nehmen nicht ab und rufen nicht zurück. Und ich weiß auch nicht, ob mir diese Menschen noch so wichtig sind, dass ich meine beschränkte Lebenszeit dafür verwenden will, einen Teil davon “aufzuwecken”.

Das ist wie im Außendienst. Da gibt es eine Selektion von Kunden, die man besucht. Den meisten Umsatz macht man mit jenen Kunden, die von Anfang an an das Produkt glauben. Es ist zu teuer und der Aufwand ist für die Firma zu groß, jene Kunden zu überzeugen, die misstrauisch sind. Den meisten Umsatz macht man mit einigen wenigen Kunden, die anderen kosten nur Zeit und Ressourcen. Lieber pflegt man Stammkunden und treibt deren Umsatz hoch. Wendet man das auch die “Schlafschafe” an, stellt sich die Farge, ob es sich langfristig rechnet zu versuchen, diese Menschen erreichen zu wollen, oder ob man sich, wie im Außendienst, nur jenen widmen soll, die freiwillig zu einem kommen und es denen überlässt, weitere Kunden zu akquirieren.