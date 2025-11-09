DrBine’s Newsletter

Den letzten Halbsatz kann ich aus eigener Erfahrung unterschreiben. Beim Rest sind zu viele Ebenen zu unterscheiden. https://de.wikipedia.org/wiki/Verschw%C3%B6rungstheorie wären schnell entzaubert, wenn man transparent und wissenschaftlich korrekt gearbeitet hätte. Dass Leute so blöd sein sollen, ihre Fehler nicht zu erkennen, wird schon in den RKI-Files ab dem 28.09.2020 widerlegt. Da war alles klar, nur der Karren schon im Dreck. Wie im Frühjahr 1945, wo man den Krieg weitertrieb, weil man Angst vor dessen Ende hatte. Auch jetzt geht es um Verantwortung und Haftung, da wird geleugnet, so lange es geht. Saulus wurde zum Paulus. Das ist immer möglich, ganz ohne Blitz. Die dunklen Mächte kennt man aus der tagtäglich Erfahrung - vom Insiderhandel bis AG Impfpflicht, von der gläsernen Decke bis zu Rockefeller, der die Frauenbewegung sponserte, um beide Geschlechter besteuern und Kontrolle über die Kinder erlangen zu können. Vorbild nicht schwer zu erraten. Placebo und Nocebo sind gut erforscht, direkte Hypnose ist zwar verboten, aber bekannt. Wer daran glauben will, minderwertig zu sein und nur durch Spritzen ein wenig verbessert werden zu können, ist nicht zu retten. Auch hier ist der freie Wille zu respektieren - oder man folgt Robert Sapolsky.

