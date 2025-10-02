Corona-Tester gesucht
Wollen die diesen Fake-Bullshit noch mal durchziehen?
Ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass gerade viele Jobs für Corona-Tester ausgeschrieben sind. (Danke an Julia W.)
Link: Corona-Tester gesucht - Google Suche
Wollen die wieder diesen Bullshit durchziehen?
Gab es das letztes Jahr auch noch oder hofft man erneut?
Die Menge der Anzeigen ist schon nicht unerheblich.
Schauen wir uns einige Stellenausschreibungen genauer an: Corona-Tester / Abstricher m/w/d - Minijob/450€, Studentenjob, Werkstudent, Teilzeit & Vollzeit - Top für Quereinsteiger! - Lahr/Schwarzwald , RECRUDO GMBH, Nebenjob in Lahr/Schwarzwald
Stellenangebot der Corona Tester in Offenburg - PersonalPartner Rhein-Main GmbH
Stellenangebot der Corona Tester in Frankfurt Am Main - Corona Teststation
Kfm. Mitarbeiter/in für Corona Testcenter - verschiedene Standorte
Stellenangebot der Tester/in Für Covid-19-schnelltestzentrum in Kaufering - BestTest
Wissen diese Recruiter etwas, was wir nicht wisse?
Wer hat sie beauftragt?
Leben die in einer wahnhaften Parallelwelt oder will man die Dummheit der Menschen tatsächlich noch einmal auf den Prüfstand stellen?
Klar wird das versucht! Der Profit muss weiter eingefahren werden. Wie gross muss der Druck der Aktionäre sein?
Daher noch sowas Verrüctes:
Am 08.10.2025 "Die Nacht des Impfens" bei Apotheken und beteiligten Hausärzten!
Ein Bekannter, Ex-Pharmareferent, hat Anfang des Jahres einen guten Job bekommen: durchs Land fahren und "Impfzentren aufbauen". Für die nächste Pandemie, nicht für Kinderspritzungen.
Die wissen ganz klar etwas, was wir nicht wissen!
"Abstricher" gefällt mir am besten! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Wer jeden Job annehmen muss, kann vielleicht darauf verweisen, dass ein Job als "Stricher" nicht staatlich vermittelbar ist?
Hatte Bill Gates nicht orakelt, die nächste Pandemie hätte 30% Todesrate? Da sind vermutlich auch die Ungeimpften schuld? Und die WHO kann Grundrechte aussetzen? Das kann ja heiter werden!
Aber die Deutschen wünschen es sich so, die Österreicher sind etwas zurückhaltener und haben den Verträgen nicht zugestimmt. Dann lasst die Spiele beginnen!