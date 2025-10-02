DrBine’s Newsletter

DrBine’s Newsletter

Discussion about this post

User's avatar
Alpha Tau's avatar
Alpha Tau
1h

Klar wird das versucht! Der Profit muss weiter eingefahren werden. Wie gross muss der Druck der Aktionäre sein?

Daher noch sowas Verrüctes:

Am 08.10.2025 "Die Nacht des Impfens" bei Apotheken und beteiligten Hausärzten!

Expand full comment
Reply
Share
1 reply
Jan's avatar
Jan
9h

Ein Bekannter, Ex-Pharmareferent, hat Anfang des Jahres einen guten Job bekommen: durchs Land fahren und "Impfzentren aufbauen". Für die nächste Pandemie, nicht für Kinderspritzungen.

Die wissen ganz klar etwas, was wir nicht wissen!

"Abstricher" gefällt mir am besten! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Wer jeden Job annehmen muss, kann vielleicht darauf verweisen, dass ein Job als "Stricher" nicht staatlich vermittelbar ist?

Hatte Bill Gates nicht orakelt, die nächste Pandemie hätte 30% Todesrate? Da sind vermutlich auch die Ungeimpften schuld? Und die WHO kann Grundrechte aussetzen? Das kann ja heiter werden!

Aber die Deutschen wünschen es sich so, die Österreicher sind etwas zurückhaltener und haben den Verträgen nicht zugestimmt. Dann lasst die Spiele beginnen!

Expand full comment
Reply
Share
4 more comments...

No posts

© 2025 DrBine
PrivacyTermsCollection notice
Start writingGet the app
Substack is the home for great culture