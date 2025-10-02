Ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass gerade viele Jobs für Corona-Tester ausgeschrieben sind. (Danke an Julia W.)

Link: Corona-Tester gesucht - Google Suche

Wollen die wieder diesen Bullshit durchziehen?

Gab es das letztes Jahr auch noch oder hofft man erneut?

Die Menge der Anzeigen ist schon nicht unerheblich.

Schauen wir uns einige Stellenausschreibungen genauer an: Corona-Tester / Abstricher m/w/d - Minijob/450€, Studentenjob, Werkstudent, Teilzeit & Vollzeit - Top für Quereinsteiger! - Lahr/Schwarzwald , RECRUDO GMBH, Nebenjob in Lahr/Schwarzwald

Stellenangebot der Corona Tester in Offenburg - PersonalPartner Rhein-Main GmbH

Stellenangebot der Corona Tester in Frankfurt Am Main - Corona Teststation

Kfm. Mitarbeiter/in für Corona Testcenter - verschiedene Standorte

Stellenangebot der Tester/in Für Covid-19-schnelltestzentrum in Kaufering - BestTest

Wissen diese Recruiter etwas, was wir nicht wisse?

Wer hat sie beauftragt?

Leben die in einer wahnhaften Parallelwelt oder will man die Dummheit der Menschen tatsächlich noch einmal auf den Prüfstand stellen?