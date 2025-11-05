Aktuell hypt man dieses Paper auf Twitter/X

Colonna G. Interactomic Analyses and a Reverse Engineering Study Identify Specific Functional Activities of One-to-One Interactions of the S1 Subunit of the SARS-CoV-2 Spike Protein with the Human Proteome. Biomolecules. 2024 Dec 3;14(12):1549. doi: 10.3390/biom14121549. PMID: 39766256; PMCID: PMC12121346. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39766256/

Was wurde in diesem Paper gemacht?

“Mithilfe von BioGRID habe ich 146 wichtige menschliche Proteine identifiziert, die mit S1 interagieren. Anschließend habe ich ein Interaktom-Modell erstellt, das die Untersuchung funktioneller Aktivitäten erleichtert.“

“Die chemisch-physikalischen Daten der S1-Untereinheit des SARS-CoV-2-Spike-Proteins […] wurden vom Webserver CIDER berechnet, während ihre Interpretation ausschließlich dem Autor dieses Manuskripts oblag.”

Berechnung der chemisch-physikalischen Daten der S1- Untereinheit? Hat man das experimentell überprüft? Woher weiß man, dass diese Daten der Realität auch nur ansatzweise nahe kommen?!

“Die reife S1-Untereinheit enthält 711 Aminosäuren, wie durch ihre mRNA entschlüsselt. Wir kennen viele strukturelle Details von S1 in der Spike-Struktur und ihren Wirkmechanismus beim Eindringen in lebende Zellen über ACE2.”

Man kennt viele strukturelle Details, d.h. man kennt die Struktur nicht im Detail und arbeitet hier mit lückenhaften Daten und somit schätzenden Näherungen…

Das ist das Punkt, wo ich als jemand, der experimentell gearbeitet hat und weiß, dass selbst 2 Aminosäureaustausche den Unterschied zwischen funktionellem und kaputten Protein ausmachen, das Interesse an diesem Paper verliert. Das sind computergestützte Phantasiedaten, mit denen hier gearbeitet wird, die nicht an realen Messwerten geeicht sind. Nett, mehr auch nicht. Der Realitätsbezug ist mehr als fraglich.

Was ist BioGRID?

BioBRID ist eine Datenbank.

https://thebiogrid.org/

ALLES in diesem Paper ist in silico, also nicht nicht einmal in vitro und schon in vitro Daten sind häufig nicht in vivo übertragbar.

Man hat dabei 146 potentielle Interaktionspartner für das Spike-Protein gefunden. Dabei sind natürlich nur jene Proteine inkludiert, die bekannt und in der verwendeten Datenbank hinterlegt sind.

Vielleicht bin ich als jemand die Proteine optimiert im Labor hat ein wenig voreingenommen, aber in silico Modelle, die angeblich Bindung zeigen, sind meiner Meinung nach so schlecht wie Klimamodelle. Es sind artifizielle Modelle. Maximal eine Vorstufe, um zu schauen, welche Proteine man im Labor experimentell auf Bindung testen sollte.

Wie wäre ich vorgegangen, um Proteine zu identifizieren, die an das Spike-Protein binden? Meine Methodik ist möglicherweise mittlerweile veraltet und es kann sein, dass es moderne Methoden gibt. Damit habe ich aber nie gearbeitet. Ich kann nur das beschreiben, was ich selbst in der einen oder anderen Variante gemacht habe.

1. Das Spike-Protein an Säulenmaterial koppeln

Ich würde eine sogenannte Affinitätschromatographie durchführen. Das Säulenmaterial im Bild unten (dort Resin) wäre in diesem Fall das Substrat, an welches ich das Spike-Protein chemisch gekoppelt hätte. Dafür gibt es Kits, die recht erschwinglich sind. Das Spike-Protein selbst kann man bereits gereinigt kaufen. Alternativ kann man es aus Patientenproben nach HELP-Apherese reinigen.

Die Identifizierung bindender Proteine ist uralter Standard:

Bevor man den Versuch mit Serum macht, sollte man die Säule mit einer Positivkontrolle testen, das wäre ACE2, das kann man auch kaufen.

Säule mit Puffer spülen Probe auf die Säule laden, z. Bsp. Serum oder andere Körperproteine, die man aus Organen oder wo auch immer, herausgelöst hat. Säule mit Puffer waschen und alle Proteine runterwaschen, die nicht gebunden haben. Danach die Säule unter unterschiedlich Bedingungen spülen, z. Bsp. hohe Salzkonzentrationen, unterschiedlich pH-Werte, unterschiedliche Puffer. Jeweils in separaten Versuchen. Die Waschbedingungen müssen dabei unschädlich für das gekoppelte Spike-Protein sein, damit man es nicht schädigt, das muss man vorher am Spike-Protein testen, dass es diese Bedingungen verträgt. Man muss also vorher das Spike-Protein biophysikalisch charakterisieren und zwar nicht nur am Computer sondern experimentell. Schauen, welche Proteine gebunden haben und unter welchen Bedingungen diese von der Säule kommen. Säulenmaterial selbst auch kontrollieren, ob es Proteine gibt, die man mit seinen “Spülmitteln” nicht wieder vom Spike herunterbekommen hat. Das kann passieren. Ich hatte mit einigen Säulenmaterialen das Problem, dass mein Protein so fest gebunden hat, dass sich es nicht mehr herunter bekommen habe. Es kann also durchaus sein, dass einige Proteine so fest an das Spike-Protein binden, dass man sie nicht mehr herunter bekommt, das sind dann sehr gute Kandidaten, dass das Protein an das Spike bindet.

Wenn man mit einer HPLC arbeitet,

sieht man wann wieviel Protein herunter von der Säule kommt. Bei meinem Protein in der Promotion sah das so aus:

Die Proteine, welche gebunden haben und anschließend von der Säule heruntergespült und im optimalen Fall bereits teilweise separiert wurden, muss man nun identifizieren, z. Bsp. über nicht denaturierende SDS Gele. Ein SDS-Geld (aus meiner Promotion) sieht z. Bsp. so aus, wenn das Protein sauber ist:

Wenn verschiedene Proteine von der Säule gekommen sind, kann man diverse Banden sehen, die man aus einem nicht denaturierenden SDS-Gel herausschneiden und reinigen kann.

2. Proteine identifizieren

Die aus dem nicht denaturierenden SDS-Gel herausgeschnittenen und gereinigten Protein kann man mittels Massenspektrometrie identifizieren. Massenspektrometrie “wiegt” ein Protein anhand seiner Flugweite in einem Spannungsfeld.

Einige Massenspektrometer sind bereits an Datenbanken gekoppelt, die anhand des gemessenen Proteingewichts bereits einschränken können, welches Protein es sein könnte, das man ausgeschnitten hat. Bei noch unbekannten Proteinen, muss man selbst anfangen zu charakterisieren.

Es gibt auch bereits HPLCs, die direkt mit Massenspektrometern gekoppelt sind und dergleichen. Man nutzt somit einfach die üblichen Proteomics Methoden, um die Proteine zu identifizieren, die an das Spike-Protein auf der Säule gebunden haben.

3. Prüfen, ob das identifizierte Protein wirklich an das Spike-Protein gebunden hat

Um nun sicher zu sein, dass das Protein wirklich an das Spike-Protein gebunden hat und es sich nicht um ein säulenbedingtes Artefakt handelt, würde ich Biacore Messungen machen.

Dafür koppelt man erneut Spike-Protein an den Biacore-Chip und leitet anschießend die identifizierten Proteine über diesen Chip und misst ob dieses Protein wirklich bindet und wenn ja, wie fest.

Man kann natürlich auch erst einmal bekannte Serumproteine, die man kaufen kann, über den Spike-Protein gekoppelten Biocore Chip leiten und schauen, ob diese binden, z. Bsp. ACE2 und andere bekannte, käufliche Proteine.

ODER und hier kommt das oben erwähnte Paper ins Spiel, man nimmt die im oben errechneten Proteine und überprüft diese direkt im BioCore, ob sie wirklich binden oder ob es sich um ein Artefakt handelt.

4. in vitro Test in Zellkultur

Nur weil Proteine in isolierter Form unter artifiziellen Bedingungen binden, heißt das nicht, dass sie das auch im Kontext der Zelle tun. Daher muss anschließend natürlich auch gezeigt werden, dass diese Bindung in Zellkultur oder in vivo stattfindet.

In vivo z. Bsp. indem man, wenn das Zielprotein von bekannter medizinischer Bedeutung ist, entsprechende für dieses Protein bereits zugelassene Medikamente in betroffenen Patienten einsetzt und schaut, ob sich deren Zustand bessert.

Fazit

Computermodelle sind nur Modelle. Diese Modelle können hilfreich sein, um die Suchkriterien einzuschränken, will man Experimente durchführen und schon eine Vorauswahl treffen ABER sie sind kein Beleg, dass Proteine wirklich binden. Diese Vorauswahl kann man, wie oben in 1. beschrieben, auch experimentell durchführen.

Diese experimentellen Daten müsste man anschließend mit den Modellen abgleichen, um zu schauen, wie genau das Modell war und wo die Ungenauigkeiten und Fehler des Modells liegen.

Modelle sind kein Abbild der Realität, denn sie sind nur so gut und schlecht, wie das bereits vorhandenen Verständnis der zu untersuchenden Realität.

Das oben zitierte Paper ist daher für mich persönlich eher uninteressant, solange die Ergebnisse nicht mit experimentellen Methoden überprüft wurden. Ein Paper, das ich als geistige Selbstbefriedigung eines Bioinformatikers bezeichnen würde, dessen Realitätsbezug schwer abzuschätzen ist. Maximal ein Beispiel, um einmal in silico von in vitro abzugrenzen, wie ich das in diesem Artikel getan habe.

Warum bisher keiner rein biochemisch untersucht hat, an welche anderen Proteine das Spike-Protein bindet weiß ich nicht. Das wäre eigentlich ein schönes Thema für eine Proteomics Gruppe, zumindest bis 3. Ab Biacore wird es speziell und teuer, kaum eine Uni hat ein Biocore herumstehen und wenn doch, sind schon die Chips eher teures Verbrauchsmaterial, das man nicht einfach so unbemerkt für Experimente nebenbei nutzen kann. Man müsste somit einen offiziellen Antrag stellen, dass man erforschen will, an welche Proteine das Spike-Protein bindet.

Da man aber mit menschlichem Serum arbeitet, das infektiös sein könnte, wird man um einen Ethikantrag nicht herum kommen und ob man damit auf S1 Niveau arbeiten dürfte ist auch fraglich. S2 Labore hat ein Proteomics Labor aber normalerweise nicht.

Auch wenn das behandelte Paper von eher fragwürdigem biologischem Wert ist, juristisch muss man sich nicht auf dem Boden der biologisch-medizinischen Realität bewegen. Als Jurist muss man nur glaubhaft machen, dass das Spike-Protein potentiell an 146 andere Proteine binden könnte und dann bösen Schabernack treiben könnte. Ob einen das in einem Prozess weiterbringen würde, sei mal dahin gestellt, weil die STIKO hat doch gesagt…