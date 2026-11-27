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Kurzversion:

Herr Drosten analysiert erneut die zunehmende Verbreitung postfaktischer Argumentationsmuster in der öffentlichen und politischen Debatte, die er anhand historischer Beispiele wie der Mercator-Weltkarte veranschaulicht. Besonders am Beispiel der COVID-19-Pandemie zeigt er auf, wie unbequeme Tatsachen durch Wunschdenken, selektive Wahrnehmung und gefühlsbasierte Narrative ersetzt wurden. Er warnt davor, dass dieser anhaltende Verlust des Respekts vor Fakten den gesellschaftlichen Zusammenhalt schädigt und demokratische Prozesse gefährdet. Um dem entgegenzuwirken, fordert er von der Wissenschaft mehr mutige und sichtbare Aufklärung. Gleichzeitig betont er, dass Wissenschaftler aufgrund drohender persönlicher Angriffe auf den Schutz starker Institutionen angewiesen sind.

Also ein Remake des Basel-Vortrags mit Anpassung an die Mercator-Projektion, welche Afrika kleiner erscheinen lässt, als es wirklich ist. Um die wahren Größenverhältnisse darzustellen, nutzen Kartografen heute oft flächentreue Projektionen (wie die Gall-Peters-Projektion) oder Kompromisslösungen (wie die Winkel-Tripel-Projektion oder die Robinson-Projektion), die weder Flächen noch Formen zu stark verzerren.

In den 1970er-Jahren löste der deutsche Historiker Arno Peters mit der Peters-Projektion eine weltweite Debatte aus. Er warf der Mercator-Karte vor, ein koloniales Weltbild zu zementieren, und stellte eine flächentreue Karte vor, auf der die Kontinente des Südens (Afrika, Südamerika) wieder in ihrer wahren, langgezogenen Größe zu sehen waren.

Obwohl die Peters-Projektion die Formen der Länder stark verzerrt, sorgte sie dafür, dass sich Schulen, Medien und Organisationen wie die UN von der klassischen Mercator-Weltkarte abwandten.

Einen Vortrag über Postfaktisches an einer eurozentrierten, verzerrten Karte aufzuhängen, entbehrt nicht einer gewissen Ironie und zeigt auch eine klassische Form der Propaganda: die verkürzte Erzählung in welcher man den breiteren Kontext weglässt und nur eine diskursverengte Darstellung zulässt.

Auch bei diesem Vortrag müssen wir erst einmal Begriffe definieren:

Daten sind Beobachtungen und Messungen welche die Realität abbilden, ohne dass ihnen eine Bedeutung oder ein Kontext zugewiesen ist. Sie dienen als rohe Ausgangsbasis für Informationen. Daten sind Daten. Daten sind erst einmal neutral. Daten haben Ungenauigkeiten und Fehlerbalken. Aber sie sind erst einmal nur eines: Daten.

Fakten existieren nicht isoliert in der Natur, sondern werden erst durch einen gesellschaftlichen und methodischen Interpretationsrahmen als solche konstituiert. Daten sind zwar die Basis, aber was wir als „Fakt“ anerkennen, resultiert immer aus dem Zusammenspiel von Messung, Interpretation und gesellschaftlichem Konsens . Fakten sind ein gesellschaftliches Konstrukt . Fakten sind keine reinen Naturkonstanten, sondern das Ergebnis gesellschaftlicher und wissenschaftlicher Vereinbarungen einer (kleinen, mächtigen) Gruppe von Menschen mit Deutungshoheit.

Eine Tatsache beschreibt das, was in der physischen Welt unabhängig vom Menschen existiert, wirkt und geschieht. Die Tatsache ist die Auswirkung der Daten in Reinform, allerdings bevor wir sie überhaupt gemessen oder aufgeschrieben haben.

Das Transkript habe ich mit Wave AI erstellt. Leider wurden Herr Drostens Folien, so es denn welche gab, im Video nicht eingeblendet. Da aber ein Großteils des Vortrags identisch zu jenem im Basel ist, kann man auf die Basler Folien zurückgreifen.

Herr Drosten hat erneut vom Blatt abgelesen, was bei Wissenschaftlern eine eher schwache Leistung ist. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass seine Rede erst einmal von der Rechtsabteilung der Uni abgenickt werden musste und er nicht abweichen darf. Das sollte man ihn vielleicht einmal fragen.

Vielleicht liegt es aber auch daran, dass die Rede preisgekrönt ist und daher so auch immer wieder identisch präsentiert werden muss, wie ein Radiohit, den man so hören will, wie man ihn aus dem Radio gewöhnt ist und nicht in einem freien Mix.

Christian Drosten: Wissenschaft und Wahrheit in postfaktischen Zeiten

Ich möchte mal mit dem Namensgeber beginnen. Im Februar 1544 wird in Löwen ein Mann verhaftet, Anfang 30. Er hat an der dortigen Universität studiert. Er baut Globen und Instrumente. Er reist viel und er unterhält Kontakte zu lutherischen Kirchenreformern wie Philipp Melanchthon. (34:30) Ach seine Tätigkeit als Wissenschaftler und Vermittler von Geographie fällt auf. So gerät er ins Visier der Inquisition. Gerhard Mercator sitzt 7 Monate in der Burg von Rupelmonde ein, seinem Geburtsort. Seine ersten sechs Lebensjahre hat er übrigens in Gangelt verbracht, im heutigen Landkreis Heinsberg. Wissen viele nicht. Mehrere der mit ihm verhafteten Gelehrten und Intellektuellen werden damals hingerichtet. Er selbst kommt frei, nachdem man ihm keine Umtriebe nachweisen kann und einflussreiche Fürsprecher sich für ihn einsetzen. (35:09) Mercator schweigt und arbeitet in der Folge, aber 8 Jahre später geht er nach Duisburg ins religiös tolerante Herzogtum Kleve. Die bereits geplante Gründung der dortigen Universität erlebt er nicht mehr.

Ich frage mich an dieser Stelle erneut:

„Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge? Oder wie kannst du sagen zu deinem Bruder: Halt, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen! – und siehe, ein Balken ist in deinem Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge; danach kannst du sehen und den Splitter aus deines Bruders Auge ziehen.“ (Matthäus 7,3–5)

Ein Vergleich zwischen der historischen Inquisition des 16. Jahrhunderts am Beispiel Gerhard Mercators und den Auseinandersetzungen um maßnahmenkritische Wissenschaftler während der COVID-19-Pandemie (Sucharit Bhakdi, Stefan Hockertz, Andreas Sönnichsen, John Ioannidis) zeigt deutliche Parallelen, aber auch grundlegende strukturelle Unterschiede zwischen religiöser Strafverfolgung und modernen staatlichen, beruflichen sowie wissenschaftlichen Sanktionsmechanismen.

Ein zentrales Element der modernen Form der Inquisition ist die Assoziations- oder Kontaktschuld:

Vermischung von Fachkritik und politischem Aktivismus: Wissenschaftler, die methodische Zweifel an Lockdowns, Maskenpflichten oder Impfempfehlungen äußerten, fanden in etablierten Leitmedien oft wenig Gehör und wichen auf alternative Medien, Podcasts oder Demonstrationen aus.

Folgen für die wissenschaftliche Rezeption: Sobald ein Forscher auf einer Bühne der Maßnahmenkritiker auftrat oder von politischen Parteien (wie etwa der FPÖ im Fall Sönnichsen) vereinnahmt wurde, fokussierte sich die öffentliche Bewertung häufig nicht mehr auf die inhaltliche Prüfung seiner Daten, sondern auf die politische Einordnung seines Umfelds.

Zugangshürden in der Fachwelt: Wie der Fall Ioannidis zeigt, reichte mitunter bereits die Instrumentalisierung von Studienergebnissen durch politische Akteure aus, um den Urheber in die Defensive zu drängen. Bei Forschern wie Sönnichsen, Walach oder Kisielinski führte die Verknüpfung mit aktivistischen Netzwerken (z. B. MWGFD) dazu, dass Zeitschriften ihre Arbeiten unter verschärfte Beobachtung stellten und teils zurückzogen.

Herr Drosten merkt nicht, dass er exakt das beschreibt, was den Kritikern der von ihm propagierten Maßnahmen widerfuhr. Das Zusammenspiel aus beruflicher Ausgrenzung, finanziellen oder strafrechtlichen Ermittlungen, Studienrücknahmen und sozialer Ächtung gleicht einer modernen Inquisition und Herr Drosten einem Inquisitor, der immer noch Konformitätsdruck erzeugt und Abweichler zum Schweigen bringen will. Die Modernen Inquisitoren an den Universitäten betonen dabei immer wieder, dass es sich angeblich nicht um Gesinnungsstrafrecht handele sondern um Verstöße gegen geltende Dienstvorschriften, strafrechtliche Verfahren auf konkreten gesetzlichen Tatbeständen (wie Steuerrecht oder Volksverhetzung) und Studienrücknahmen auf nachweisbaren methodischen Mängeln zum Schutz der wissenschaftlichen Qualität.

Die historische Inquisition des Mittelalters und der Frühen Neuzeit sah sich selbst keineswegs als willkürliches Gesinnungsgericht, sondern als streng geordnetes Rechts- und Schutzverfahren. Ihre Legitimation stützte sich auf juristische und administrative Argumentationsmuster, die strukturell verblüffend ähnlich aufgebaut waren wie moderne Rechtfertigungen:

1. Schutz der Gemeinschaft und „Seelenhygiene“ (Gefahrenabwehr)

Argument der historischen Inquisition: Ketzerei (Häresie) wurde nicht als bloße Privatmeinung behandelt, sondern als hochgradig ansteckende „Seuche“ (pestis), die das Seelenheil der gesamten Gemeinschaft und die gottgewollte öffentliche Ordnung bedrohte. Das Eingreifen galt daher als Akt der Fürsorge und Gefahrenabwehr.

Strukturelle Analogie: Auch heute wird das Entfernen von Studien oder Personen nicht als Bestrafung einer Meinung begründet, sondern als notwendige Schutzmaßnahme („Schutz der öffentlichen Gesundheit“ oder „Schutz der wissenschaftlichen Qualität“ vor gefährlicher Desinformation).

2. Formalisierte Verfahrensregeln statt Willkür

Argument der historischen Inquisition: Die Inquisitoren betonten die strikte Einhaltung des kanonischen Prozessrechts (Ordo iudiciarius). Verhaftungen, Verhöre und Urteile erfolgten auf Basis schriftlich fixierter Tatbestände, Zeugenbefragungen und Gutachten theologischer Fakultäten (wie der Universität Löwen im Fall Mercators). Man berief sich darauf, lediglich geltendes Recht anzuwenden.

Strukturelle Analogie: Der Verweis auf objektive Prüfverfahren, etwa COPE-Richtlinien bei Studienrücknahmen, arbeitsrechtliche Dienstvorschriften bei Kündigungen oder das Strafgesetzbuch, dient dazu, die Maßnahme als rein technischen, unpolitischen Vollzug bestehender Regeln darzustellen.

3. Die Trennung zwischen Urteil und Vollstreckung („Brachium saeculare“)

Argument der historischen Inquisition: Ein zentraler Grundsatz des Kirchenrechts lautete „Ecclesia non sitit sanguinem“ (Die Kirche dürstet nicht nach Blut). Die Inquisition stellte formal nur den Regelverstoß (die Abweichung von der Lehre) fest und übergab den Verurteilten anschließend dem weltlichen Arm (Brachium saeculare), also den staatlichen Gerichten, die dann Haft, Vermögensentzug oder Hinrichtung vollzogen. So konnte die Kirche betonen, selbst keine weltlichen Strafen zu verhängen.

Strukturelle Analogie: Wissenschaftliche Gremien, Faktenchecker oder Verlage erklären, sie würden lediglich fachliche Mängel feststellen (Retraction, Aberkennung von Titeln). Dass daraufhin Universitäten kündigen, Staatsanwaltschaften ermitteln oder Plattformen Konten sperren, erscheint als davon getrennter Vorgang anderer Institutionen.

4. Aufforderung zur „Reue“ und Selbstkorrektur (Abschwörung)

Argument der historischen Inquisition: Das primäre Ziel eines Inquisitionsverfahrens war offiziell nicht die Vernichtung des Beschuldigten, sondern dessen Rückkehr in den Konsens durch öffentlichen Widerruf (Abiuratio) und Buße. Wer seine Irrtümer einsah und widerrief, konnte – wie Gerhard Mercator nach seiner Haftentlassung – wieder in die Gemeinschaft integriert werden, sofern er fortan schwieg oder sich anpasste.

Strukturelle Analogie: Auch in modernen Konflikten wird von Abweichlern häufig eine öffentliche Distanzierung, Korrektur oder das Eingeständnis von Fehlern erwartet, um die berufliche oder wissenschaftliche Rehabilitation zu ermöglichen.

5. Fokus auf äußere Handlungen und Kontakte („Ungehorsam“)

Argument der historischen Inquisition: Da man nicht in den Kopf eines Menschen blicken konnte, stützten sich die Anklagen auf äußere, nachweisbare Indizien: den Besitz verbotener Bücher, das Fernbleiben von vorgeschriebenen Ritualen oder den Briefwechsel mit bekannten Reformatoren. Die Verurteilung erfolgte oft wegen konkreten Ungehorsams (Contumacia) gegenüber kirchlichen Anordnungen.

Strukturelle Analogie: Statt über die wissenschaftliche Kernthese zu streiten, setzen Sanktionen oft an formalen Nebenpflichten an, etwa an Verstößen gegen Masken- oder Testvorschriften am Arbeitsplatz, an formalen Zitierfehlern oder an Auftritten im Umfeld geächteter Gruppen.

Herr Drostens Mangel an geschichtlichem Schulwissen ist schon erstaunlich. Seine Wissenslücken in diversen geisteswissenschaftlichen Themenfeldern sind dermaßen eklatant, dass ich nicht verstehen kann, dass das sonst keinem aufzufallen scheint.

Dieser Eindruck lässt sich an mehreren Beobachtungen festmachen, wenn man betrachtet, wie Christian Drosten historische, erkenntnistheoretische und sprachliche Bezüge in seinen Vorträgen einsetzt, und warum das in seinem direkten akademischen Umfeld kaum hinterfragt wird:

1. Fachspezifische Verengung (Naturwissenschaft vs. Geisteswissenschaft)

Fehlende geisteswissenschaftliche Methodik: Herr Drosten bewegt sich in seinen Festreden (etwa beim DIW, in Basel oder bei der Mercator-Vorlesung) auf einem Terrain (Geschichtswissenschaft, Erkenntnistheorie, Soziologie und Rhetorik) für das er als Virologe nicht ausgebildet ist.

Instrumenteller Umgang mit Geschichte: Historische Figuren wie Gerhard Mercator oder historische Begriffe (wie post-truth nach Steve Tesich) dienen in solchen Reden nicht einer differenzierten historischen Einordnung, sondern als bloße rhetorische Kulisse, um eine Gegenwartsdeutung moralisch aufzuladen. Dabei werden historische Machtverhältnisse (etwa die Rolle von Universitäten und Obrigkeiten bei der Verfolgung von Abweichlern im 16. Jahrhundert) genau umgekehrt.

Dass solche Unschärfen oder Wissenslücken im Publikum – etwa an der Universität Basel oder bei der Verleihung der Mercator-Professur in Duisburg-Essen, kaum Widerspruch hervorrufen, hat strukturelle Gründe:

Spezialisierung und „Schuster bleib bei deinen Leisten“: Naturwissenschaftler im Publikum prüfen in der Regel keine geschichtswissenschaftlichen oder erkenntnistheoretischen Feinheiten, während Geisteswissenschaftler oft vor der vermeintlichen Autorität des „harten Naturwissenschaftlers“ zurückschrecken, sobald das Thema auf Medizin oder Epidemiologie wechselt.

Bestätigungsfehler ( Confirmation Bias ) im Zielpublikum: Festvorträge und Preisverleihungen finden in einem Umfeld statt, das die Grundannahmen des Redners bereits teilt. Wenn ein Satz politisch oder moralisch in das eigene Weltbild passt (etwa die Abgrenzung gegen „postfaktische Politik“ oder Populismus), wird seine historische oder begriffliche Stimmigkeit nicht mehr kritisch geprüft.

Autoritätsgläubigkeit und Status: Ein prominenter Lehrstuhlinhaber und Preisträger genießt einen Vertrauensvorschuss. Formulierungen, die bei Studierenden in einer geisteswissenschaftlichen Hausarbeit sofort angestrichen würden – etwa unscharfe Begriffsverwendungen bei Fakt, Tatsache oder Plagiat –, gehen im Rahmen einer Festrede unkommentiert durch.

Fehlende offene Debattenkultur: Veranstaltungen wie Antrittsvorlesungen oder Preisverleihungen sind als repräsentative Monologe konzipiert, nicht als kontroverse Streitgespräche, in denen Rückfragen oder Korrekturen aus dem Publikum vorgesehen sind.

Wissenschaftler wie ich, die sowohl eine Naturwissenschaftliche Promotion (Biologie) als auch ein sprachwissenschaftliches Staatsexamen (Anglistik) haben, sind wohl selten geworden.

Eine naturwissenschaftliche Promotion schult das quantitative, empirische Prüfen von Messdaten, Versuchsaufbauten und Fehlerbalken. Ein sprachwissenschaftliches Staatsexamen dagegen vermittelt das präzise Sezieren von Begriffen, Semantik, Diskursstrukturen, historischem Kontext und rhetorischem Framing.

Genau durch dieser Trennung entsteht oft ein blinder Fleck: Naturwissenschaftler übersehen sprachliche Kategorienfehler oder erkenntnistheoretische Unschärfen, während Geisteswissenschaftler häufig nicht in der Lage sind, statistische Rohdaten, Modellannahmen oder biochemische Zusammenhänge selbstständig zu überprüfen. Wer beide Werkzeuge beherrscht, erkennt Widersprüche auf beiden Ebenen gleichzeitig, nur kann das kaum einer der Leser anschließend nachvollziehen.

Wenn Herr Drosten gleichzeitig einen historischer Vergleich, einen methodischer Datenfehler und einen rhetorischer Kategorienfehler begeht, überfordert das die Aufnahmefähigkeit der meisten Zuhörer.

Erst im Jahr 1569 erscheint dann seine große Weltkarte für Seefahrer in der berühmten Mercator-Projektion. Ihr geographischer Ansatz ist genial. Sie ist winkeltreu. Wer auf ihr eine gerade Linie zieht, kann mit festem Kompasskurs ans Ziel segeln. (35:43) Der Preis dafür ist allerdings, dass die Flächen nicht stimmen. Je weiter man sich vom Äquator entfernt, desto mehr werden die Flächen aufgebläht. Grönland erscheint auf solch einer Karte ungefähr so groß wie Afrika. In Wirklichkeit ist Afrika 14-mal größer. Jeder einzelne Winkel auf dieser Karte ist richtig und trotzdem führt sie in die Irre, sobald man sie für etwas benutzt, wofür sie eigentlich nicht gemacht ist, z. B. um Größen zu vergleichen. (36:10) Man kann also mit richtigen Einzelheiten ein falsches Bild der Welt erzeugen, und damit sind wir tatsächlich beim Thema dieses Abends. Bevor ich zur Sache komme, muss ich nun aber noch einen kleinen Disclaimer geben. Wer die Ankündigung gelesen hat, kennt den Titel: “Freiheit der Wissenschaft, Pflicht der Wissenschaft”. Vielleicht kommt das einigen bekannt vor. (36:31) Im Mai vergangenen Jahres habe ich zum hundertjährigen Bestehen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin eine Rede gehalten. Sie hieß: “Wissenschaft ist Freiheit und Pflicht”. Die FAZ hat sie anschließend abgedruckt. Eine weiterentwickelte Version der Rede habe ich Anfang des Monats in Basel gehalten. Die Beweislage ist also erdrückend: ein Selbstplagiat. In der Wissenschaft gelten Plagiate als unfein, wenn man sich selbst plagiiert, und illegitim, wenn man bei anderen klaut, insbesondere ohne Quellenangabe. Ich zeige mich deshalb hiermit mal vorsorglich selber an – mit vollständiger Quellenangabe. (37:10)

Wir haben es hier also mit einer Rede in verschiedenen Stadien der Entwicklung zu tun. Für Version 1 bekam er den Preis für die Rede des Jahres 2025.

Die Basel Version, welche ich in 3 Teilen zerlegt habe, war bereits eine Weiterentwicklung.

Diese Rede ist nun Evolutionsstufe 3, oder die dritte Iteration. Man kann also die Folien des Basel Vortrages zur Illustration dieses Vortrages heranziehen.

Herr Drosten scheint jedoch den Unterschied zwischen Plagiat und Zitat nicht zu kennen, was extrem peinlich und nicht witzig ist. Dieser Versuch der Selbstironie geht (zumindest bei meinem Humorverständnis) kläglich baden.

Ein echtes Plagiat setzt die unbefugte Übernahme fremden geistigen Eigentums voraus, man kann sich selbst also nicht im eigentlichen Sinne „bestehlen“. Zudem schließt eine vollständige Quellenangabe ein Plagiat grundsätzlich aus.

Wenn man bereits veröffentlichte eigene Texte unverändert oder leicht abgewandelt erneut publizieren, ohne dies offenzulegen, gilt das laut den Leitlinien der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) als Verstoß gegen die gute wissenschaftliche Praxis. Man dard sich aber problemlos selbst zitieren und Texte recyceln, wenn es inhaltlich geboten ist und entsprechend gekennzeichnet ist.

Wenn Drosten sagt, er begehe ein „Selbstplagiat“ und zeige sich „mit vollständiger Quellenangabe“ selbst an, ist das sachlich betrachtet ein Widerspruch in sich: Durch die offene Nennung der Ursprungsrede (DIW Berlin 2025) und des Abdrucks (FAZ) erfüllt er genau die Pflicht zur Transparenz, die den Tatbestand des Selbstplagiats verhindert.

Wenn ein Redner in einer Vorlesung über wissenschaftliche Integrität selbst unscharfe Begriffe verwendet und “Zitieren” mit “Plagiieren” vermischt,ist das nicht witzig sondern eine Verharmlosung echter wissenschaftlicher Verstöße.

Gerade vor dem Hintergrund der zuvor diskutierten Konflikte, in denen andere Wissenschaftler wegen formaler Details oder Methodikfragen ihre Publikationen verloren haben, liegt der Eindruck nahe, hier werde mit zweierlei Maß gemessen: Während bei anderen strenge Maßstäbe angelegt werden, kleidet der Redner das Recyceln eigener Texte in einen lockeren Scherz über „Selbstanzeige“.

Der Redner offenbart hier seine eigene Hybris.

Er selbst, als einen der prominentesten und institutionell am stärksten abgesicherten Wissenschaftler des Landes, im Rahmen einer Preisverleihung (Mercator-Professur) in eine Linie mit dem von der Inquisition verfolgten Gerhard Mercator zu stellen, wirkt maßlos überhöht.

Vor dem Hintergrund des Falles von Ulrike Guérot, wirkt Drostens scherzhafter Umgang mit dem Begriff „Plagiat“ besonders unsensibel und widersprüchlich.

Die Politikwissenschaftlerin Ulrike Guérot gehörte während der Pandemie zu den prominentesten Kritikerinnen der Corona-Maßnahmen. Als die Universität Bonn ihr im Februar 2023 wegen nicht gekennzeichneter Textübernahmen kündigte, werteten sie und ihre Unterstützer das Verfahren als politisch motivierte Exekution einer unbequemen Stimme, während Kritiker von einem rein handwerklichen Fehlverhalten sprachen. Nachdem auch das Bundesarbeitsgericht im Frühjahr 2026 ihre Beschwerde abwies, verlor sie ihre Professur endgültig.

Zum Vergleich Mario Voight. Auch beim Thüringer Ministerpräsidenten (CDU) führten Verstöße gegen die Zitierregeln in seiner fast zwei Jahrzehnte alten Doktorarbeit zu massiven beruflichen Folgen: Nach der Zurückweisung seines Widerspruchs durch die TU Chemnitz im August 2026 gab Voigt im Oktober 2026 den Rechtsstreit auf und verlor sowohl den Doktorgrad als auch seine Professur an der Quadriga Hochschule Berlin. Mario Voigt verlor zwar seine akademischen Titel, behielt aber seine politischen Spitzenämter. Während die Plagiatsaffäre das Ende seiner wissenschaftlichen Laufbahn bedeutete, konnte er seine politische Machtposition in Thüringen absichern.

Während Verstöße gegen die Zitierpflicht für andere, insbesondere für politisch exponierte Personen oder Maßnahmenkritiker wie Guérot, das Ende der akademischen Laufbahn bedeuten, nutzt Drosten ausgerechnet in einer Rede über „gute wissenschaftliche Praxis“ den Vorwurf des Plagiats als lockeren Einstiegsgag, obwohl er selbst lediglich korrekt zitiert hat.

Während andere Wissenschaftler beruflich kalt gestellt wurden oder ihre Studien aus politischen Gründen zurückgezogen wurden, spricht der Redner aus einer Position der Anerkennung heraus über die „Pflicht der Wissenschaft“ und kleidet das Wiederholen eigener Vorträge in eine spielerische „Selbstanzeige“.

Aus Sicht der Preisverleiher (Universität Duisburg-Essen) und seiner Unterstützer steht die Auszeichnung hingegen für die Verteidigung wissenschaftlicher Aufklärung gegen öffentliche Anfeindungen, denen er während der Pandemie ausgesetzt war. Ein klassischer Fall von Täter-Opfer Umkehr.

Indem Herr Drosten ausgerechnet den Geburts- bzw. Kindheitsort des von der Inquisition verfolgten Gerhard Mercator in Gangelt (Kreis Heinsberg) verortet und dies mit einem scheinbar beiläufigen „Wissen viele nicht“ garniert, schlägt er einen Bogen von der historischen Verfolgung zu seinem eigenen Konfliktort aus der Pandemie.

Dies bestätigt den Eindruck einer gezielten Selbststilisierung. Statt den wissenschaftlichen Dissens von 2020 sachlich aufzuarbeiten, wird der Ortsname als subtiler Verweis auf die eigene Rolle im damaligen „Kampf gegen Fehlinformationen“ eingebaut, eingebettet in die Rahmenerzählung eines zu Unrecht angegriffenen Gelehrten.

Und das ist alles eigentlich nicht nur ein Scherz. In der Wissenschaft ist es gute Praxis, einen Fehler selbst zu benennen, bevor es ein anderer tut. Warum mir diese Haltung so wichtig ist und warum sie im öffentlichen Raum so selten geworden ist, darum wird es heute gehen. Ich verspreche Ihnen auch, die Gedanken von damals nicht bloß zu wiederholen. Auch die heutige Rede ist selbstverständlich für heute vorbereitet und auch selbst verfasst. (37:40)

Während Drosten abstrakt das Eingestehen von Fehlern als wissenschaftliche Tugend lobt, vermisse ich ein konkretes Eingeständnis eigener Fehleinschätzungen aus der Pandemiezeit (etwa bei der Bewertung der vorbestehenden T-Zell-Immunität, der Übersterblichkeits- und Modellrechnungen, der Wirksamkeit von Lockdowns oder der Kommunikation zum Impfschutz).

Dass Drosten zudem betont, seine Rede sei „selbst verfasst“ unterschlägt, dass Teile seiner Formulierungen (wie „freilaufende erste Covid-Welle“) auf Verwendung von künstlicher Intelligenz hinweisen. OK, mache ich auch. Ich nutze die KI als Sparringspartner. Ich weiß schon, was Sache ist, werfe ihr die Brocken hin und schaue, was die KI daraus macht. Das beschleunigt den Schreibprozess ungemein, wenn man nur noch korrigieren oder umschreiben muss. Ich gebe das aber zu.

Eine zweite Vorbemerkung noch: Die Auszeichnung der Mercator-Professur ist in der Vergangenheit auch an Politiker vergeben worden.

Wen genau meint er damit, Weizäcker oder Gauk? Viel Auswahl an Politikern gibt es nicht unter den Mercator Professoren? Da waren aber auch “wissenschaftliche Größen” wie Mai Thi Nguyen-Kim drunter, unter die er sich einreihen darf.

Was ich sage, wird sicher ebenfalls politisch verstanden werden, aber das lässt sich nicht vermeiden. Ich halte mich im Kern zumindest an das, wovon ich fachlich etwas verstehe, und das ist die Covid-19-Pandemie. (38:03) Auch wenn das Thema heute immer weniger interessiert, gibt es für mich einen wichtigen Grund, heute Abend noch einmal über die Pandemie zu sprechen; denn es stimmt etwas nicht damit in der Erinnerung. Viele spüren das, viele kennen dieses Gefühl, auch wenn sie es nicht benennen können. Um dieses ungute Gefühl geht es mir heute.

Er war Politikberater, was erwartet er, dass seine “fachliche Kompetenz” keine politischen Folgen hat?

Erneut der Flachwitz, dass die Plandemie heute keinen mehr interessiert, daher reist er auch mit einer Rede über dieses komplett uninteressante Thema in dritter Version durch die Landen, schon klar.

Sich im Nachhinein auf die Position des reinen Fachwissenschaftlers zurückzuziehen, der lediglich virologische Sachverhalte erklärt habe, blendet aus, dass genau diese “fachlichen Bewertungen” politisches Handeln legitimiert haben, und dass seine Rede in Basel selbst (inklusive der Kritik an populistischen Parteien, der Great Barrington Declaration oder der „sozialen Kontrolle“) durch und durch politisch argumentiert.

Wir empfinden es ja auch bei anderen Themen, wenn wir das politische Tagesgeschehen verfolgen, ganz besonders in den USA. Wenn behauptete Fakten nicht mit einer offensichtlichen Realität übereinstimmen, könnte es sein, dass wir postfaktischer Politik bei der Arbeit zuschauen. (38:46)

Der Verweis von Christian Drosten auf die USA („ganz besonders in den USA“) in seiner Rede vom November 2026 lässt sich direkt mit den politischen Entwicklungen unter der Trump-Regierung verknüpfen, insbesondere mit dem Vorgehen der ehemaligen US-Geheimdienstkoordinatorin (DNI) Tulsi Gabbard im Juni 2026.

Kurz vor ihrem Ausscheiden aus dem Amt als Director of National Intelligence am 18./19. Juni 2026 veröffentlichte Tulsi Gabbard rund 400 Seiten freigegebener Geheimdienst- und Regierungsdokumente (Declassified Records) zum Ursprung von SARS-CoV-2 und der Rolle von Dr. Anthony Fauci.

Drosten gehört zu den Mitautoren des einflussreichen Nature Medicine-Briefs („The proximal origin of SARS-CoV-2“, März 2020), der die Labor-Hypothese früh zurückwies. Wenn er nun im November 2026, fünf Monate nach Gabbards Dokumentenveröffentlichung, die USA als Paradebeispiel für „postfaktische Politik“ anführt, wendet er sich genau gegen die politische Neubewertung der Pandemie in Washington (durch Akteure wie Donald Trump, Tulsi Gabbard oder NIH-Direktor Jay Bhattacharya).

Herr Drostens Appell an das „Empfinden“ einer „offensichtlichen Realität“ wie das Ausblenden genau jener freigegebenen US-Regierungs- und Geheimdienstunterlagen, die zeigen, wie stark die frühe Festlegung auf einen rein natürlichen Ursprung politisch und institutionell gesteuert war.

Der Dissident Mercator gewann letztendlich 15 Jahre später gegen die Inquisition und bestimmte daraufhin die Weltsicht. Ich frage mich an dieser Stelle, mit wem sich Herr Drosten identifiziert? Mit Mercator oder der Inquisition?

Rhetorisch identifiziert sich Herr Drosten mit dem verfolgten Gerhard Mercator. Strukturell vertritt er in seinen Reden jedoch Positionen, die der Logik der Inquisition nahekommen.

Drosten beansprucht das moralische Prestige des verfolgten Mercator, während er gleichzeitig die Deutungshoheit und soziale Kontrolle der Institutionen verteidigt, vor denen Mercator einst fliehen musste. Genau diese Spannung macht die Einleitung seiner Rede für aufmerksame Zuhörer so widersprüchlich.

Wenn man gleichzeitig das historische Wissen über Mercator, die tatsächlichen Machtverhältnisse der Pandemie und die genaue Wortbedeutung im Kopf hat, prallen in diesen wenigen Minuten ständig Anspruch und Wirklichkeit aufeinander.

Wer das unkritisch konsumiert, nickt bei den wohlklingenden Stichworten (Freiheit der Wissenschaft, Fehlerkultur, Aufklärung). Wer aber genau hinhört und die Begriffe beim Wort nimmt, muss innerlich ständig gegensteuern.

Orwell definiert Doublethink als die Fähigkeit, zwei einander widersprechende Überzeugungen gleichzeitig im Bewusstsein zu halten und beide zu akzeptieren, und zwar ohne den Widerspruch als solchen wahrzunehmen. Genau dieses Muster zeigt sich in der Einleitung zu Herr Drostens Rede.

Freiheit vs. Kontrolle: Man beruft sich feierlich auf die „Freiheit der Wissenschaft“ und den von der Obrigkeit verfolgten Gerhard Mercator und beklagt im selben Vortrag den Verlust der „sozialen Kontrolle über das Sagbare“ sowie der „sozialen Kontrolle gegen Irrglauben“.

Fehlerkultur vs. Unfehlbarkeit: Man lobt es als höchste wissenschaftliche Tugend, „einen Fehler selbst zu benennen, bevor es ein anderer tut“, während man eigene Fehleinschätzungen aus der Pandemie nicht revidiert, sondern als „Fakten“ verteidigt und stattdessen ein völlig korrektes Selbstzitat scherzhaft als „Selbstplagiat“ anzeigt.

Unpolitische Wissenschaft vs. politische Wertung: Man betont, sich nur an das zu halten, „wovon ich fachlich etwas verstehe“, und keine Politik zu betreiben, während man gleichzeitig Studien anderer Wissenschaftler als „Propagandaschrift“ abtut, über „populistische Parteien“ urteilt und die „Machtübernahme“ eines gewählten US-Präsidenten kommentiert.

Machtposition vs. Opferrolle: Man spricht als hochdekorierter Regierungsberater und Preisträger auf einer Festveranstaltung, inszeniert sich aber rhetorisch als bedrängter Außenseiter, dem die Öffentlichkeit nicht genug Dank entgegenbringt.

Für das eigene Weltbild des Redners und seines zustimmenden Publikums lösen sich diese Gegensätze auf, weil die Begriffe nicht mehr nach ihrer sachlichen Bedeutung, sondern nach ihrer moralischen Zugehörigkeit sortiert werden: Was die eigene Seite tut, dient der Aufklärung. Was die Gegenseite tut, ist „postfaktisch“ oder „Irrglaube“. Wer jedoch von außen mit logischer und sprachlicher Präzision zuhört, erlebt genau die Reibung, die Orwell beschrieben hat.

Und das war nur die Einleitung zur preisgekrönten Rede.

Ab hier ist die Rede nun identisch zu dem, was Herr Drosten in Basel erzählt hat, daher verweise ich ab dieser Stelle auf die bereits bestehenden Analysen.

Herr Drosten nutzt Doublespeak als hauptsächliches und tragendes rhetorisches Mittel.



Wenn man die bisherigen Textauszüge und Analysen zusammenführt, lässt sich Doublespeak (nach Orwell bzw. William Lutz die bewusste oder strukturelle Verschleierung, Umdeutung und Umkehrung von Wortbedeutungen) als zentrales Muster von Herr Drostens Rhetorik beschreiben.

Während Doublethink den inneren Widerspruch im Denken bezeichnet, ist Doublespeak die sprachliche Umsetzung, durch die Macht, Kontrolle oder eigene Fehler in ihr Gegenteil umgedeutet werden:

„Soziale Kontrolle über das Sagbare“ statt Zensur: Einschränkungen der Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit werden nicht als Zensur oder Ausgrenzung benannt, sondern als schützende „soziale Kontrolle gegen Irrglauben“ positiv umgedeutet.

„Kontrollmaßnahmen“ / „Nicht-pharmazeutische Interventionen“ statt Freiheitseinschränkungen: Staatlich verordnete Grundrechtseinschränkungen, Berufsverbote und Kontaktbeschränkungen erscheinen in einer technokratischen, klinisch neutralen Sprache, während der Begriff „Lockdown“ als bloß „salopp“ abgetan wird.

„Selbstplagiat“ statt Selbstzitat: Ein reguläres, mit Quellenangabe versehenes Wiederaufgreifen eigener Reden wird als „Selbstplagiat“ inszeniert – ein Begriff, der normalerweise ein schweres wissenschaftliches Fehlverhalten bezeichnet, hier aber zur harmlosen Selbstironie umfunktioniert wird.

„Postfaktisch“ für datenbasierte Gegenargumente: Wenn Kritiker Messdaten, Übersterblichkeitsvergleiche (wie zu Schweden) oder Studien zu vorbestehender Immunität anführen, die den damaligen Modellrechnungen widersprechen, wird dies als „postfaktische Argumentation“ und „Irrglaube“ abgewertet – während die eigenen, auf Schätzungen und Modellen beruhenden Annahmen als „Fakten“ gesetzt werden.

„Rein fachliche Einordnung“ für politische Stellungnahmen: Das eigene Wirken wird als unpolitische, reine Fachwissenschaft dargestellt, obwohl zugleich politische Akteure, Parteien und Gegenstudien (etwa als „Propagandaschrift“) eindeutig politisch bewertet werden.

Durch diese sprachliche Verschiebung entsteht eine geschlossene Argumentationswelt: Kritische Nachfragen prallen ab, weil die Begriffe so umdefiniert sind, dass die eigene Position immer für „Wissenschaft“, „Aufklärung“ und „Freiheit“ steht – selbst dort, wo sie Kontrolle einfordert oder eigene Irrtümer ausblendet.

Wenn man die Rede auf ihre begriffliche Schärfe, historische Stimmigkeit und innere Logik abklopft, wirft die Auszeichnung ein bezeichnendes Licht auf den Zustand des akademischen Betriebs.

Die Jury (bestehend aus Rhetorik-Wissenschaftlern) und der Redner teilen denselben gesellschaftspolitischen Deutungsrahmen. Weil die zentralen Reizwörter (Verteidigung der Wissenschaft, Kampf gegen Populismus und postfaktische Politik) den Konsens des Milieus bedienen, werden logische Brüche, historische Umkehrungen oder Doublespeak nicht als handwerkliche Schwäche gewertet, sondern als gelungene Rhetorik gefeiert.

Es zeigt, dass im öffentlichen und akademischen Diskurs oft nicht mehr die argumentative Präzision oder die empirische Überprüfbarkeit entscheidend ist, sondern die moralische Haltung (Gesinnungsrhetorik), mit der ein erwartetes Narrativ vorgetragen wird.

Durch einen solchen Preis wird eine einseitige Rückschau auf die Pandemie nachträglich geadelt. Wer die darin enthaltenen Widersprüche benennt, steht dann nicht nur gegen einen einzelnen Virologen, sondern scheinbar gegen die „ausgezeichnete Rhetorik und Wissenschaft“ insgesamt.

Die Jury der Universität Tübingen bewertet Reden traditionell danach, wie stark sie eine gesellschaftliche Debatte prägen und eine bestimmte Position wirkungsvoll zuspitzen. In ihrer Begründung hob sie hervor, dass Drosten das Thema Wissenschaftsfreiheit unter politischen Druck gesetzt sehe und mit dem Appell an die gesellschaftliche Verantwortung der Forschung einen Nerv der Zeit getroffen habe.

Dass genau diese Rede ausgezeichnet wurde, zeigt vor allem, wie unterschiedlich die Maßstäbe sind: Was aus einer streng sprach- und datenanalytischen Perspektive als widersprüchliches Doublespeak erscheint, gilt innerhalb des etablierten akademischen Milieus als vorbildliche Verteidigung der eigenen Deutungshoheit.

Transkript:

Christian Drosten Wissenschaft Und Wahrheit In Postfaktischen Zeiten 129KB ∙ PDF file Download Download

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Andere Unterstützungsmöglichkeiten für Holgers und meine Forschung: