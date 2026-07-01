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Ute
7hEdited

Die Wahrheit würde ihn der bewussten Lüge von damals überführen, denn selbst ich, als "nicht Fachkompete" wusste mindestens vom Risk Management Paper von Pfizer das öffentlich/Internet einsehbar war und ganz offen zeigte, dass man nichts wusste und die "Studien" bis 2026 mindestens laufen würden-auch bei Schwangeren. Wenn ich es alo wissen konnte uns sofort mein Umfeld warnte- dann er nicht? Ich fand auch die Studien von US amerikanischen Forscherteams zu den in Pfizer verwendeten Nanolipiden die dort hochgradig als nicht am Menschen zu verwenden deklariert waren.- Ein Drosten der sowas nicht wuste, suchte oder fand- und demzufolge als unrelevant behauptete, ist kein Wissenschaftler sondern Sprachpuppe der Pharma und oder sogar der Regierung. Ist sein Gutachten aber jetzt unwissenschaftlich, um sich zu schützen oder fehlen die neusten Erkenntnisse oder leugnet er Zusammenhänge (die in anderen Ländern längst auch offiziell vorliegen) verliert er auch seine Reputation und kann seinen Hut nehmen. So oder so für ihn ist es spätenstens hier vorbei. Tja das ist Karma.

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Eckhard Umann
3h

1. nachdem er damals international große Kollegen als inkompetent denunzierte - jetzt in der Öffentlichkeit die Hosen runterlassen, bis jeder kleine Junge auf ihn zeigt und sagt, der Kaiser ist ja nackt... und 2. er muss sich natürlich hüten, sich auf seine damalige Meinung festnageln zu lassen (echte Akademiker pflegen überlebte Irrtümer in Neuauflagen ihrer großen Lehrbücher selbst einzuräumen und zu berichtigen - das ist menschliche Größe und so läuft Wissenschaft). 3. Team Fauci hat ihn fallen gelassen und er muss sehen, wo er bleibt... Karlchen rettet sich immer in "Ich habe immer Fremdstudien zitiert!". 4. Er tanzt dem Gericht auf der Nase herum (welches seine Möglichkeit nicht nutzt...) - alle zusammen dürften sicher die Ethikkommisions-Mitglieder beschützen...

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