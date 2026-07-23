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Dr. Manfred Hauptreif
2h

Für mich drängt sich der Eindruck auf, dass mehr Aufwand für das Verstecken und Frisieren der Daten aufgewendet wurde, als die saubere Entwicklung dieser Teil gnadenlos versauten Produktchargen. Dass es weiterhin geduldet wird, dass Daten nicht vollständig und völlig transparent vorgelegt werden, liegt weit jenseits meines Verständnisses.

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