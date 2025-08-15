Bundesgesundheitsministerin Nina Warken wirbt für riskante Krebsbehandlung mit CAR-T Zellen
Kennt sie den roten Hand Brief zu dieser Therapie?
Auf Twitter wirbt die Bundesgesundheitsministerin Nina Warken für eine riskante Krebstherapie mittels CAR-T-Zellen.
Davon abgesehen, dass Nina Warken Juristin ist und somit nicht vom Fach1 verschweigt sie die bekannten Probleme der Therapie.
“Zum 31. Dezember 2023 waren der FDA 22 Fälle von T-Zell-Krebserkrankungen bekannt, die nach der Behandlung mit CAR-T-Produkten aufgetreten waren.”3
Patienten, die mit CAR-T behandelt werden, müssen ihr leben lang überwacht werden.
Und das ist noch eine Therapievariante, wo die T-Zellen kontrolliert in Vitro umprogrammiert werden. Die wollen das nun scheint’s in vivo machen.
Was kann da schon schief gehen?
Ich habe ihr die entsprechenden Informationen unter ihr X-Video gepostet. Ich gehe aber nicht davon aus, dass sie diese lesen wird.
Nina Warken: Gesundheitsministerin | Bundesregierung. (n.d.). Die Bundesregierung Informiert | Startseite. https://www.bundesregierung.de/breg-de/bundesregierung/bundeskabinett/nina-warken-2342850
(3) Bundesgesundheitsministerium auf X: „Bundesgesundheitsministerin @ninawarken informiert sich beim @PEI_Germany über die CAR-T-Zell-Therapie, eine innovative Krebstherapie bei bestimmten Blut- bzw. Lymphdrüsenkrebserkrankungen. Mehr dazu im Video 👇 https://t.co/2Avdcjo0KB“ / X https://x.com/BMG_Bund/status/1952739925045977455
Verdun, N., & Marks, P. (2024). Secondary Cancers after Chimeric Antigen Receptor T-Cell Therapy. New England Journal of Medicine, 390(7), 584–586. https://doi.org/10.1056/nejmp2400209
Ärzteblatt, D. Ä. G. R. D. (n.d.-c). Rote-Hand-Brief zu CAR-T-Zellprodukten: Patienten lebenslang überwachen. Deutsches Ärzteblatt. https://www.aerzteblatt.de/news/rote-hand-brief-zu-car-t-zellprodukten-patienten-lebenslang-ueberwachen-522ba4a6-e4e5-4d83-af35-851eea50fe3a
"Ich habe ihr die entsprechenden Informationen unter ihr X-Video gepostet. Ich gehe aber nicht davon aus, dass sie diese lesen wird."
Danke dafür! Und immer schön im Internet Archive abspeichern, damit sie nicht später behaupten kann, sie hätte doch von nichts gewusst.