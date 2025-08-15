Auf Twitter wirbt die Bundesgesundheitsministerin Nina Warken für eine riskante Krebstherapie mittels CAR-T-Zellen.

Davon abgesehen, dass Nina Warken Juristin ist und somit nicht vom Fach verschweigt sie die bekannten Probleme der Therapie.

“Zum 31. Dezember 2023 waren der FDA 22 Fälle von T-Zell-Krebserkrankungen bekannt, die nach der Behandlung mit CAR-T-Produkten aufgetreten waren.”

Patienten, die mit CAR-T behandelt werden, müssen ihr leben lang überwacht werden.

Und das ist noch eine Therapievariante, wo die T-Zellen kontrolliert in Vitro umprogrammiert werden. Die wollen das nun scheint’s in vivo machen.

Was kann da schon schief gehen?

Ich habe ihr die entsprechenden Informationen unter ihr X-Video gepostet. Ich gehe aber nicht davon aus, dass sie diese lesen wird.