DrBine’s Newsletter

DrBine’s Newsletter

Discussion about this post

User's avatar
Winston's avatar
Winston
2h

"Ich habe ihr die entsprechenden Informationen unter ihr X-Video gepostet. Ich gehe aber nicht davon aus, dass sie diese lesen wird."

Danke dafür! Und immer schön im Internet Archive abspeichern, damit sie nicht später behaupten kann, sie hätte doch von nichts gewusst.

Expand full comment
Reply
Share

No posts

© 2025 DrBine
PrivacyTermsCollection notice
Start writingGet the app
Substack is the home for great culture