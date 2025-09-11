Broschüren zum herunterladen und selbst drucken
1. Sicherheitsdatenblatt 2. Wissenschaftliche Literatur zum Shedding-Phänomen
Ich habe zwei Broschüren zum selbst drucken erstellt.
Man kann zum Beispiel bei
https://www.wir-machen-druck.de/
oder https://www.flyeralarm.com/de/ drucken lassen.
Ich habe wir-machen-druck.de genutzt:
Diese Option schien mir die soweit günstigste vom Papier her.
1. Corminaty Sicherheitsdatenblatt
16 seitige Broschüre zum Aufklären von Ärzten und Apothekern
Wissenschaftliche Literatur zum Shedding-Phänomen
12 seitige Broschüre