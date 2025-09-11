Ich habe zwei Broschüren zum selbst drucken erstellt.

Man kann zum Beispiel bei

https://www.wir-machen-druck.de/

oder https://www.flyeralarm.com/de/ drucken lassen.

Ich habe wir-machen-druck.de genutzt:

Diese Option schien mir die soweit günstigste vom Papier her.

1. Corminaty Sicherheitsdatenblatt

16 seitige Broschüre zum Aufklären von Ärzten und Apothekern

Broschüre Sicherheitsdatenblatt 2.24MB ∙ PDF file Download Download

Wissenschaftliche Literatur zum Shedding-Phänomen

12 seitige Broschüre