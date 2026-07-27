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Johann
4h

Liebe „Bine“, als Humanmediziner, der auch lange in der Pathologie gearbeitet hat, kann ich die Aussage, dass jemand seine Lebercirrhose durch den Boldotee auskuriert hat, nicht so stehen lassen. Eine Cirrhose ist leider irreversibel und nicht kurabel. Vielleicht kann auch jemand mit einer Cirrhose noch länger leben ohne Noxen zuzuführen, aber auskurieren kann er sie nicht. Das Bindegewebe bildet sich nicht mehr zurück.

Mit fachlicher Hochachtung

Dr. med. Frahm

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